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Месси нужна помощь сборной и клуба

вчера, 23:51
Месси нужна помощь сборной и клуба

Мама Лионеля заявила, что на критику сын реагирует слезами. «Соккер.ру» предлагает его сборной и клубу не издеваться, а помочь Месси в трудную минуту. 

Отобрать капитанскую повязку

Пока Месси не напомнят, что он в командном спорте, будет убегать от проблем. Считает себя божеством, подцепившим невезение из-за коллег? Когда с Лионелем сюсюкаются, словно по-прежнему мальчик с гормональными проблемами, а не взрослый, которому по статусу полезно брать на себя ответственность, а не перекладывать ее на других, у Месси нет стимулов. Ему нужна поддержка, но она должна выражаться в адекватном и строгом отношении. 

Пора забрать капитанские повязки. Бремя тянет на дно. Ведь Лионель - ужасный капитан «Барселоны». С Пуйолем можно не сравнивать, ведь спокойный Иньеста и тот влиял на моральный дух команды успешнее. Что там, молодой вратарь тер Штеген лучше подходит для капитанского статуса в «Барселоне», чем Месси. А в сборной ситуация усугубляется. Капитан нужен сильнее, капитану часто нужно было забить всего один гол – как во всех финалах, но он смотрел себе под ноги. 

Лидерские качества Лионеля равны нулю. Сильный капитан железный, а порой вовсе псих, пугающий соперников, как Марадона. Ни оборона Исландии, ни защита Хорватии не боялись Месси. Да что там, сборная России спокойно работала против него почти весь поединок в «Лужниках». Капитанская повязка лишь вредит Лионелю, особенно если является попыткой угодить парню, которого напарники между собой зовут Гномом – Ди Мария подтвердил явно не капитанское прозвище. 

Нанять подходящего психиатра

После ничьей с Исландией Месси остался на поле стадиона «Спартак», пришлось уводить под трибуны. Через день в сборной устроили вечер барбекю для команды – аргентинцы без ума от жареного мяса, а коллективу нужно было отвлечься и провести время с семьями. Говорят, только Месси не пришел и торчал в номере сам. 

Селия Куччиттини - мать Лионеля, подтвердила, что сын на поражения и критику реагирует слезами. Не новость, после проигранного второго подряд финала Кубка Америки форвард долго рыдал в раздевалке, а затем «ушел» из сборной. Мужиком с железным характером Лионель не является, а сейчас ему нужна именно воля к победе. 

Ведь проблемы налицо. Если тридцатилетний мужик замыкается в себе после поражений, плачет из-за футбола, и плачет часто – нужна квалифицированная помощь. Футболом жизнь Месси не закончится. Важно, чтобы Лионель остался здоровым во всех смыслах. Обратиться за помощью, когда не справляешься сам – не слабость, а сила.  

Не потакать детским капризам

Гвардиола заявил, что никогда не будет тренировать «Барселону». Порекомендовал искать его на полях для гольфа в будущем, а не на «Камп Ноу». Хосеп давно объяснил, почему ушел. Намекал, что руководители каталонского клуба не блещут интеллектом, наглые и высокомерные. А вторая причина – «Барселона» прогнулась под Месси. Гвардиола клубу со слабой позицией доверять не может. 

А там ведь сейчас правит Хорхе Месси, отец Лионеля. Шантажировал клуб интересом Переса минимум три раза, в каждом случае выбивая бонусы. В последний раз Бартомеу попросту сдал Хорхе пост главного в каталонском клубе. И чем хуже теперь Месси играет решающие матчи за «Барселону» - тем больше у напарников недовольства из-за его зарплаты. Нельзя настолько выделять одного человека, тупиковый путь. 

Слушайте Пуйоля, легенду «Барселоны». Когда Карлес поздравил «Реал» с четвертой победой в ЛЧ, то заявил, что «Барселона» не умеет расставлять приоритеты. Во многом из-за влияния Месси, который принимает решения, на которые не способен. В сборной та же история. Лионеля разбаловали и получают от него примерно столько же проблем, как и помощи. Все носятся с Месси, а в итоге оказывается, что Икарди с характером, как у Дзюбы – бороться, доказать и выиграть, очень бы пригодился на поле. 

Ставить Месси в строгие рамки

Месси неспособен играть без Хави и Иньесты? Неправда. Приносил пользу, когда его ставили перед фактом, а не строго когда команда хорошо играла. Гвардиола умел приказать Лионелю. Луис Энрике ссорился с Месси, но сохранил право выбора. Даже Сабелья в Аргентине вписал Месси в схему в Бразилии, не давая лишнюю свободу. Лионель – человек управляемый. 

Свобода выбора вне поля – то, что делает его неудачником. Если вспомните карьеру Месси, со времен бегущего мелкими шажками правого вингера при Райкаарде до нынешней позиции ныряющего вглубь гениального пешехода в коллективе Вальверде, то поймете, что всегда был инструментом. Рука Бога, которая случилась ровно 32 года назад именно 22 июня, на самом деле была рукой хитрого человека Марадоны. Ничего божественного, ловкий обман. 

А вот у Месси левая нога Бога, которую не всегда контролирует. Кто требует от Лионеля нечто большее, чем божественных прозрений – не понял, с кем имеет дело. Можно забить все тело татуировками, сменить десять причесок и покрасить рыжую бороду, но нельзя притвориться брутальным вожаком банды мирового уровня. Месси не помогают расслабиться, а когда напрягается и грузит себя мыслями, которые его инфантилизм не может переварить – превращается в очень слабого футболиста. 

Никогда не сравнивать с Роналду

Месси – не Роналду. В этом бою уже уступил, португалец отыгрался и выйдет вперед по «Золотым мячам», а это равно победе. Почему Месси проиграл? Притворялся тем, кем не является. Или это окружение требует быть якобы лидером? В любом случае, он точно не Роналду. Фердинанд вспоминал, что однажды разгромил португальца в настольный теннис, и многие в МЮ подкалывали юного новичка тем погромом. Криштиану сразу приказал кузену установить дома стол, две недели практиковался, чтобы сыграть матч-реванш с Рио и победить. 

Лионель в аналогичной ситуации никогда больше не играл бы в пинг-понг. И из сборной Аргентины снова может уйти, боясь новых поражений. Так что пора четко разделить этих двух. Если в «Барселоне» будут относиться к Лионелю так, словно он – Роналду, которому всегда мало денег, трофеев и права голоса, чтобы играть еще лучше, то загубят парня. Месси нужно управлять жестко и внятно, при этом уважительно и с любовью, чтобы снова увидеть прозрение. Криштиану порой важнее, чтобы его ненавидели – злится и играет лучше, а Месси работает на топливе поддержки со строгостью.  

Даже успех Роналду на ЧМ-18 тесто связан с «козлиной» темой - растит бороду после шутки Куарежмы, и показывает, кто «лучший всех времен». А вот Месси в России плачет после критики, хотя является одним из сильнейших игроков в истории. Месси явно нужна помощь, причем срочная. Если «Барселона» плохо проведет следующий сезон – а шанс есть, поскольку Лионель все чаще тренирует не только Аргентину, но и клуб, у Месси хватит поводов пореветь в закрытой комнате. 

Значит, его пора выручить и нельзя баловать. «Барселона» и Аргентина пожинают плоды того, что развратили былого Месси, магического и невинного. Но хочется верить, что вернется, когда осознает, где ошибался и почему проигрывает. Тот же Роналду научился выручать неидеальные команды. Португалия много лет и «Реал» последнего сезона именно такими и были. А Месси вбил себе в голову, что если напарники не достойны стандартов «Барселоны» Гвардиолы – нет смысла сражаться. 

Против Нигерии убогая по игре сборная Аргентины получит шанс выползти в плей-офф, но не удивляйтесь, если последний матч в России станет для Лионеля финальным в футболке сборной. От него аргентинцам и фанатам «Барселоны» нужны лишь спасения. А понять проблемы Месси обычно некому. Не говоря уже о том, чтобы помочь их решить.

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Все комментарии
-Inquisitor-
-Inquisitor-
сегодня в 07:30
    An Jo
    An Jo
    сегодня в 07:12
    Помощь клуба?! Соберёт барселоновских хорватов и скажет - "поднапрягитеся пацаны и втащите парочку исландцам, чтоб аргентина вышла, а то будете в барсе лавку жопой обтирать!" ??? Это так штоли? Позор гному. Собственно что он из себя представляет без гениев из Барсы - уже понятно в очередной раз.
    Artak78
    Artak78
    сегодня в 06:39
    Gahi
    Сегодня 03:21
    Месси ещё скажит своё слово.

    Конечно скажет, и не одно, а пару слов, а именно: "я ухожу!".
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 06:21
    Месси ещё скажит своё слово.
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 05:05
    В слабом выступлении Месси отчасти виноват тренер который не смог найти ему оптимальные зоны для маневра да и решение отдать ему бить пенальти неправильное на мой взгляд, ведь накануне турнира он часто! мазал и не забивал их в каталонии, даже я болел Реала это знаю.
    77rust77
    77rust77
    сегодня в 04:23
    У Аргентины нет полузащиты,нет нормального опорника все готовы играть на чистых мячах,без полузащиты Аргентина не только с Месси но и с 3 Месси ничего не выиграет
    Fenomen-9
    Fenomen-9
    сегодня в 03:46
    Сектант и персофан сразу тут отписался,на защиту своего идола Моськи))))
    Зайнди Сайдулаев
    Зайнди Сайдулаев ответил alex1990for
    сегодня в 03:26
    alex1990for:
    эмм.. в данный момент у роналду есть команда, у которой игра поставлена и игроки в которой понимают, что им делать. да, получается, партнеры у роналду сейчас играют лучше, хорошо обороняются, когда надо, когда надо забить, создают для роналду зоны и моменты. вот с марокко быстро организовали момент для роналду, и от ткнул с метра, защита опять стояла и ничего не сделала, зная, кто у них за спиной. а потом весь матч спокойно отоборонялись. во всей команде чувствуется профессионализм и уверенность.когда смотришь на аргентину, то думаешь, что ребята пришли со двора мяч погонять, без тактики и прочего, а в кучу-мала.залог хорошей игры роналду - это сильный и креативный центр, в реале он сейчас самый мощный, наверно, в португалии не очень, но мы это еще увидим дальше, скорее всего. я не одну игру видел, как некоторые команды отрезали роналду от центра в сборной и реале. в такие дни комментаторы его имя почти не произносят. поэтому не надо говорить, что роналду затащит, где угодно. затащит он или нет будет целиком зависеть от соперника и выбора тактики против этого соперника команды роналду. откроется соперник - увидим замыкающего и открывающегося под контрпередачи роналду, сбить игру в позиционку и роналду уже не так заметен.ладно, спорить особо и не о чем, роналду сейчас на волне, а месси на дне. только дело не в их игре. играют они как прежде, только у одного белая полоса, у другого черная.
    Ну благодаря не забитому пенальти Арги лишись трёх очков,а забитый штрафной Рона спас матч,конечно не от них зависит их игра))))
    pashen
    pashen
    сегодня в 03:18
    Ответ статье простой:

    Барса, Месси, этот сезон. 36 игр 34 гола 12 голевых :)
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 03:11
    Да уж,Автор и и те,кто тут пишут,явно имеют у себя в шкафу алтарь Роналду)))))))))))))1 написал и секта подтянулась))))))))))Ребята вам хоть 20 лет есть?)))))))))))))))))
    Fenomen-9
    Fenomen-9
    сегодня в 03:10
    Моська тухляк, как рыба))
    alex1990for
    alex1990for ответил eleven LC
    сегодня в 03:04
    eleven LC:
    Ну если ты считаешь что забить 55 голов на высшем уровне (именно столько Роналду забил с августа) это просто,почему же мы с тобой и сотни пользователей Соккера не играем на чм и в лч,а сидим тут и обсуждаем? Ты пойми мне не надо чтоб ты со мной согласился,каждому своё но я ещё раз повторяю,нас рассудят матчи с Нигерией и Ираном,остальное уже не важно!
    ну ты и загнул, что за логика?) мне это зачем?)
    и я не говорил, что это легко, я сказал, что это проще сделать роналду при его позиции на поле и поддержке, особенно в реале.
    нас на этом чм уже ничего не рассудит. аргентина не конкурентноспособна.
    eleven LC
    eleven LC ответил alex1990for
    сегодня в 02:58
    Ну если ты считаешь что забить 55 голов на высшем уровне (именно столько Роналду забил с августа) это просто,почему же мы с тобой и сотни пользователей Соккера не играем на чм и в лч,а сидим тут и обсуждаем?
    Ты пойми мне не надо чтоб ты со мной согласился,каждому своё но я ещё раз повторяю,нас рассудят матчи с Нигерией и Ираном,остальное уже не важно!
    Rattlehead
    Rattlehead
    сегодня в 02:57
    Аргентине нужна система, которая позволит им не зависеть от отдельно взятого футболиста. Лидера можно нейтрализовать, он может быть не в форме, и тогда у команды начинаются большие проблемы. Система же будет работать всегда, что наглядно продемонстрировали немцы на Кубке Конфедераций, куда Лёв привез практически одну молодежь.
    alex1990for
    alex1990for
    сегодня в 02:56
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      сегодня в 02:55
      Роналду тащун, а Моська плаксун)))
      alex1990for
      alex1990for ответил eleven LC
      сегодня в 02:46
      eleven LC:
      Я тебя понял!Но статистика вещь упрямая,а статистика в том что Марокко нанесли 13 ударов по воротам и ты называешь это "спокойно отоборонялись" ты серьёзно?!И ты говоришь Роналду "ткнул с метра"😁У Месси вчера был момент с 50 см! и он не забил!Да я понимаю что ты фанат Месси и ненавидишь Роналду и я даже знаю за что,но я вот не ненавижу Месси,я просто пишу факты которые легко проверить!А двойные стандарты в споре это почти самое простое (здесь думать не надо) проще только слиться или опуститься до прямых оскорблений!
      я бы не сказал, что я ненавижу роналду, меня просто распирает, когда появляются всякие феномены9 и зиданы5 и начинают его облизывать за стандартные замыкания.

      ну ты не сравнивай, что там у месси было и что у роналду) на роналду точнейший навес в штрафную и удар без какого-либо сопротивления, а месси по сути и не пробил по мячу, вратарь его уже взял, это было на добивании.
      какие двойные стандарты? я разве спорю, что по статистике роналду лучше сейчас?) я говорю про то, что роналду сейчас делать себе эту статистику куда проще, а это тоже факт.
      eleven LC
      eleven LC ответил alex1990for
      сегодня в 02:41
      Я тебя понял!Но статистика вещь упрямая,а статистика в том что Марокко нанесли 13 ударов по воротам и ты называешь это "спокойно отоборонялись" ты серьёзно?!И ты говоришь Роналду "ткнул с метра"😁У Месси вчера был

      момент с 50 см! и он не забил!Да я понимаю что ты фанат Месси и ненавидишь Роналду и я даже знаю за что,но я вот не ненавижу Месси,я просто пишу факты которые
      легко проверить!А двойные стандарты в споре это почти самое простое (здесь думать не надо) проще только слиться или опуститься до прямых оскорблений!
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      сегодня в 02:36
      Желаю аргам победить Нигерию..Как говорится надо болеть за слабых мосек))
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      сегодня в 02:35
      «свободен» ))) они даже разговаривают как девчонки)))) а я не верил))
      alex1990for
      alex1990for
      сегодня в 02:27
      слушай, персофан рональды, прежде чем писать здесь кому-то, перестань кидать людей в игнор только потому, что у них отличное мнение от твоего. свободен.
      alex1990for
      alex1990for ответил eleven LC
      сегодня в 02:26
      eleven LC:
      Ну Рон и в сборной и в клубе одинаково крут! Или ты считаешь что у него партнёры в сборной играют лучше аргентинцев? Ты прав,я уже потерял нить разговора,я когда писал самый первый коммент я просто констатировал факт что Месси и Роналду по разному воспринемают критику и партнёры здесь не причём,это дело личности и характера,не так ли! И что бы как то подвести итог данного диалога,я скажу так-есть матч с Нигерией и Месси под огромным прессом вот именно после этого матча мы и поймём кто из нас прав,ок? Есть матч с Ираном и он тоже покажет кто из нас прав! Иного выхода нет!
      эмм.. в данный момент у роналду есть команда, у которой игра поставлена и игроки в которой понимают, что им делать. да, получается, партнеры у роналду сейчас играют лучше, хорошо обороняются, когда надо, когда надо забить, создают для роналду зоны и моменты. вот с марокко быстро организовали момент для роналду, и от ткнул с метра, защита опять стояла и ничего не сделала, зная, кто у них за спиной. а потом весь матч спокойно отоборонялись. во всей команде чувствуется профессионализм и уверенность.когда смотришь на аргентину, то думаешь, что ребята пришли со двора мяч погонять, без тактики и прочего, а в кучу-мала.залог хорошей игры роналду - это сильный и креативный центр, в реале он сейчас самый мощный, наверно, в португалии не очень, но мы это еще увидим дальше, скорее всего. я не одну игру видел, как некоторые команды отрезали роналду от центра в сборной и реале. в такие дни комментаторы его имя почти не произносят. поэтому не надо говорить, что роналду затащит, где угодно. затащит он или нет будет целиком зависеть от соперника и выбора тактики против этого соперника команды роналду. откроется соперник - увидим замыкающего и открывающегося под контрпередачи роналду, сбить игру в позиционку и роналду уже не так заметен.ладно, спорить особо и не о чем, роналду сейчас на волне, а месси на дне. только дело не в их игре. играют они как прежде, только у одного белая полоса, у другого черная.
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      сегодня в 02:17
      Хорваты и Бельгийцы пока играют лучше всех..Может Дрогба и прав))
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      сегодня в 02:15
      И самое главное,Роналду одинаково играет и за сборную и за клуб..А моська нет..
      eleven LC
      eleven LC ответил alex1990for
      сегодня в 02:13
      Ну Рон и в сборной и в клубе одинаково крут!
      Или ты считаешь что у него партнёры в сборной играют лучше аргентинцев?
      Ты прав,я уже потерял нить разговора,я когда писал самый первый коммент я просто констатировал факт что Месси и Роналду по разному воспринемают критику и партнёры здесь не причём,это дело личности и характера,не так ли!
      И что бы как то подвести итог данного диалога,я скажу так-есть матч с Нигерией и Месси под огромным прессом вот именно после этого матча мы и поймём кто из нас прав,ок?
      Есть матч с Ираном и он тоже покажет кто из нас прав!
      Иного выхода нет!
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      сегодня в 02:13
      Послушай персофан Моськи)) Роналду сделал то,чего не умеет твой моська,бегает на поле)) а не стоит посередине поля..Пенку Роналду сам заработал на финте убрав Начо..Как вы это называете? Дрыгание ногами если не ошибаюсь..Уже один плюс..Забил эту пенку-два плюса..Моська в очередной раз промазал и подвел сборную..Дальше Роналду при контратаке набрал 40 км/ч..Понимаешь 40? И ему 33 года..Твой моська такого не может,а Роналду получил мяч, и выкатил под удар мяч, хоть напарник и запорол момент принявшись обрабатывать мяч..Второй гол Роналду просто приложился четко по мячу,хотя тот момент начинал Гедыш, ошибся де хеа и гол..Но ударил то Рон,а моська почему не бил? Штрафной Роналду исполнил шикарным образом, и там не 20 метров было..Т.е видишь,матч сделал Рон,а не партнеры..Ни один гол ему не выкатили,все сам..А с Марроко? Его держал один защ, Рон увел его в сторону и дернулся в другую..Мяч изначально шел в другую сторону,и Рон туда подскочил..А моська даже шикарный гол Агуэро профукал своим мазанием пенки..
      alex1990for
      alex1990for ответил eleven LC
      сегодня в 01:59
      eleven LC:
      Кто я такой что бы что то советовать Месси! Ты пойми я не из тех кто пишет полную хрень типа "гном" или коверкают фамилии,это же просто шлак! Я подхожу к вопросу аргументированно и с информативно,и то что Месси в сборной слабее играет это слишком сильно бросается в глаза,а за ним и вся сборная играет кое как,он столп и мозг команды,по крайней мере должен быть таковым,даже обязан,ты ведь понимаешь это?! А Рон просто это делает и всё,да в Реале не всегда,особенно в начале сезона но в сборной постоянно,приведу один факт,сборная Португалии с Роналду в составе не проигрывает уже 25 официальных матчей подряд,было пораженье от Голландии 0:3,но это товарняк!
      ты теряешься просто немного в этой каше. не месси становится таким плохим в сборной. что, он хуже дриблингует, видит поле, дает пасы, бьет штрафные? да нет. просто игра в сборной построена совсем по-другому, точнее, ее нет. если в барсе месси кроют, он всегда может рассчитывать на партнеров, что они придумают и помогут, пока на нем несколько человек, и те не плошают, там есть, с кем обыграться, полное понимание. здесь же в сборной его прикрыли и все, никто не открывается, в элементарную стенку сыграть не могут нормально, о чем тут говорить? ну не сможет он продраться через 5-ых, закончилась та романтика времен пеле и марадоны, никто такого сейчас не даст сделать на чм.

      а что роналду просто делает? и у роналду много фэйлов со сборной. как он провалил чм2014, как он слабо сыграл на евро. но там нашлись, кто ему помог и затащил, когда у него были не лучшие дни. на этом чм ну что роналду такого сделал, что ах? да, забил, наконец, хороший штрафной с 46 попытки. а в остальном? пенальти, который вполне мог избежать начо, лютейший фэйл де хеи, ведь не от того он пропустил, что роналду такой тащер и крутышка? ну и косячник пике, повелся на роналду и сфолил, где вообще опасностью не пахнет. вот что по игре выдающегося роналду показал, ты ответь честно? да, он принес нужные результаты сборной, но ему доя этого не пришлось кровью с* ть отнюдь, да и не накрывают его, как это делали месси исландцы или хорваты.

      так у роналду и соперников за эти 25 матчей даже средних было не так много.
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      сегодня в 01:49
      Да был бы у Роналду хоть один или два напарника как Ди мария и Агуэро, он такое сотворил бы..)) А так всякие Гелешы и Фернандешы,да я даже не знаю где они играют,но где играет Дибала,Агуэро,Ди мария,Игуаин,Билья,Маскерано,Отаменди -все знают..
      eleven LC
      eleven LC ответил alex1990for
      сегодня в 01:48
      Кто я такой что бы что то советовать Месси!
      Ты пойми я не из тех кто пишет полную хрень типа "гном" или коверкают фамилии,это же просто шлак!
      Я подхожу к вопросу аргументированно и с информативно,и то что Месси в сборной слабее играет это слишком сильно бросается в глаза,а за ним и вся сборная играет кое как,он столп и мозг команды,по крайней мере должен быть таковым,даже обязан,ты ведь понимаешь это?!
      А Рон просто это делает и всё,да в Реале не всегда,особенно в начале сезона но в сборной постоянно,приведу один факт,сборная Португалии с Роналду в составе не проигрывает уже 25 официальных матчей подряд,было пораженье от Голландии 0:3,но это товарняк!
      alex1990for
      alex1990for ответил Manny_Pacquiao
      сегодня в 01:43
      Manny_Pacquiao:
      Но Аргентине светит провал, даже если пройдут, наткнуться на Францию. Уж поверьте, французы их разорвут
      ну так-то французам еще надо не проиграть датчанам. это маловероятно, но может быть.
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