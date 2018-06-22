Месси нужна помощь сборной и клуба

Мама Лионеля заявила, что на критику сын реагирует слезами. «Соккер.ру» предлагает его сборной и клубу не издеваться, а помочь Месси в трудную минуту.

Отобрать капитанскую повязку

Пока Месси не напомнят, что он в командном спорте, будет убегать от проблем. Считает себя божеством, подцепившим невезение из-за коллег? Когда с Лионелем сюсюкаются, словно по-прежнему мальчик с гормональными проблемами, а не взрослый, которому по статусу полезно брать на себя ответственность, а не перекладывать ее на других, у Месси нет стимулов. Ему нужна поддержка, но она должна выражаться в адекватном и строгом отношении.

Пора забрать капитанские повязки. Бремя тянет на дно. Ведь Лионель - ужасный капитан «Барселоны». С Пуйолем можно не сравнивать, ведь спокойный Иньеста и тот влиял на моральный дух команды успешнее. Что там, молодой вратарь тер Штеген лучше подходит для капитанского статуса в «Барселоне», чем Месси. А в сборной ситуация усугубляется. Капитан нужен сильнее, капитану часто нужно было забить всего один гол – как во всех финалах, но он смотрел себе под ноги.

Лидерские качества Лионеля равны нулю. Сильный капитан железный, а порой вовсе псих, пугающий соперников, как Марадона. Ни оборона Исландии, ни защита Хорватии не боялись Месси. Да что там, сборная России спокойно работала против него почти весь поединок в «Лужниках». Капитанская повязка лишь вредит Лионелю, особенно если является попыткой угодить парню, которого напарники между собой зовут Гномом – Ди Мария подтвердил явно не капитанское прозвище.

Нанять подходящего психиатра

После ничьей с Исландией Месси остался на поле стадиона «Спартак», пришлось уводить под трибуны. Через день в сборной устроили вечер барбекю для команды – аргентинцы без ума от жареного мяса, а коллективу нужно было отвлечься и провести время с семьями. Говорят, только Месси не пришел и торчал в номере сам.

Селия Куччиттини - мать Лионеля, подтвердила, что сын на поражения и критику реагирует слезами. Не новость, после проигранного второго подряд финала Кубка Америки форвард долго рыдал в раздевалке, а затем «ушел» из сборной. Мужиком с железным характером Лионель не является, а сейчас ему нужна именно воля к победе.

Ведь проблемы налицо. Если тридцатилетний мужик замыкается в себе после поражений, плачет из-за футбола, и плачет часто – нужна квалифицированная помощь. Футболом жизнь Месси не закончится. Важно, чтобы Лионель остался здоровым во всех смыслах. Обратиться за помощью, когда не справляешься сам – не слабость, а сила.

Не потакать детским капризам

Гвардиола заявил, что никогда не будет тренировать «Барселону». Порекомендовал искать его на полях для гольфа в будущем, а не на «Камп Ноу». Хосеп давно объяснил, почему ушел. Намекал, что руководители каталонского клуба не блещут интеллектом, наглые и высокомерные. А вторая причина – «Барселона» прогнулась под Месси. Гвардиола клубу со слабой позицией доверять не может.

А там ведь сейчас правит Хорхе Месси, отец Лионеля. Шантажировал клуб интересом Переса минимум три раза, в каждом случае выбивая бонусы. В последний раз Бартомеу попросту сдал Хорхе пост главного в каталонском клубе. И чем хуже теперь Месси играет решающие матчи за «Барселону» - тем больше у напарников недовольства из-за его зарплаты. Нельзя настолько выделять одного человека, тупиковый путь.

Слушайте Пуйоля, легенду «Барселоны». Когда Карлес поздравил «Реал» с четвертой победой в ЛЧ, то заявил, что «Барселона» не умеет расставлять приоритеты. Во многом из-за влияния Месси, который принимает решения, на которые не способен. В сборной та же история. Лионеля разбаловали и получают от него примерно столько же проблем, как и помощи. Все носятся с Месси, а в итоге оказывается, что Икарди с характером, как у Дзюбы – бороться, доказать и выиграть, очень бы пригодился на поле.

Ставить Месси в строгие рамки

Месси неспособен играть без Хави и Иньесты? Неправда. Приносил пользу, когда его ставили перед фактом, а не строго когда команда хорошо играла. Гвардиола умел приказать Лионелю. Луис Энрике ссорился с Месси, но сохранил право выбора. Даже Сабелья в Аргентине вписал Месси в схему в Бразилии, не давая лишнюю свободу. Лионель – человек управляемый.

Свобода выбора вне поля – то, что делает его неудачником. Если вспомните карьеру Месси, со времен бегущего мелкими шажками правого вингера при Райкаарде до нынешней позиции ныряющего вглубь гениального пешехода в коллективе Вальверде, то поймете, что всегда был инструментом. Рука Бога, которая случилась ровно 32 года назад именно 22 июня, на самом деле была рукой хитрого человека Марадоны. Ничего божественного, ловкий обман.

А вот у Месси левая нога Бога, которую не всегда контролирует. Кто требует от Лионеля нечто большее, чем божественных прозрений – не понял, с кем имеет дело. Можно забить все тело татуировками, сменить десять причесок и покрасить рыжую бороду, но нельзя притвориться брутальным вожаком банды мирового уровня. Месси не помогают расслабиться, а когда напрягается и грузит себя мыслями, которые его инфантилизм не может переварить – превращается в очень слабого футболиста.

Никогда не сравнивать с Роналду

Месси – не Роналду. В этом бою уже уступил, португалец отыгрался и выйдет вперед по «Золотым мячам», а это равно победе. Почему Месси проиграл? Притворялся тем, кем не является. Или это окружение требует быть якобы лидером? В любом случае, он точно не Роналду. Фердинанд вспоминал, что однажды разгромил португальца в настольный теннис, и многие в МЮ подкалывали юного новичка тем погромом. Криштиану сразу приказал кузену установить дома стол, две недели практиковался, чтобы сыграть матч-реванш с Рио и победить.

Лионель в аналогичной ситуации никогда больше не играл бы в пинг-понг. И из сборной Аргентины снова может уйти, боясь новых поражений. Так что пора четко разделить этих двух. Если в «Барселоне» будут относиться к Лионелю так, словно он – Роналду, которому всегда мало денег, трофеев и права голоса, чтобы играть еще лучше, то загубят парня. Месси нужно управлять жестко и внятно, при этом уважительно и с любовью, чтобы снова увидеть прозрение. Криштиану порой важнее, чтобы его ненавидели – злится и играет лучше, а Месси работает на топливе поддержки со строгостью.

Даже успех Роналду на ЧМ-18 тесто связан с «козлиной» темой - растит бороду после шутки Куарежмы, и показывает, кто «лучший всех времен». А вот Месси в России плачет после критики, хотя является одним из сильнейших игроков в истории. Месси явно нужна помощь, причем срочная. Если «Барселона» плохо проведет следующий сезон – а шанс есть, поскольку Лионель все чаще тренирует не только Аргентину, но и клуб, у Месси хватит поводов пореветь в закрытой комнате.

Значит, его пора выручить и нельзя баловать. «Барселона» и Аргентина пожинают плоды того, что развратили былого Месси, магического и невинного. Но хочется верить, что вернется, когда осознает, где ошибался и почему проигрывает. Тот же Роналду научился выручать неидеальные команды. Португалия много лет и «Реал» последнего сезона именно такими и были. А Месси вбил себе в голову, что если напарники не достойны стандартов «Барселоны» Гвардиолы – нет смысла сражаться.

Против Нигерии убогая по игре сборная Аргентины получит шанс выползти в плей-офф, но не удивляйтесь, если последний матч в России станет для Лионеля финальным в футболке сборной. От него аргентинцам и фанатам «Барселоны» нужны лишь спасения. А понять проблемы Месси обычно некому. Не говоря уже о том, чтобы помочь их решить.