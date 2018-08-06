Карпин может. «Ростов» и 100% побед на старте

вчера, 13:00

«Ростов» выдал солидный старт РПЛ , выиграв матчи у «Ахмата» и ЦСКА . «Соккер.ру» хвалит команду Карпина, которая показала, что не согласна со статусом середняка.

Два разных «Ростова», объединённых победами 1:0

Ценность побед «Ростова» не только в том, что на старте сезона «желто-синие» взяли верх над двумя сильными командами: «Ахмат» снова целит в зону Лиги Европы, а ЦСКА – вице-чемпион, свежеиспеченный обладатель Суперкубка России, представитель нашего чемпионата на групповой стадии Лиги чемпионов, пусть и серьезно обновившийся в межсезонье. Примечательно, что «Ростов» пришел к своим успехам двумя не похожими друг на друга маршрутами, что говорит о гибкости и управляемости команды. Если в игре с «Ахматом», где грозненцы с середины первого тайма играли в меньшинстве, команде Карпина пришлось брать инициативу в свои руки – 60% на 40% владение мячом, 17:2 по ударам, то против ЦСКА сложились зеркальные цифры. В Москве уже соперник 60% игрового времени контролировал мяч, армейцы нанесли 11 ударов по воротам Абаева против трех ростовских выстрелов.

Впрочем, о качестве ударов соперников тоже нужно сказать, чтобы сделать комплимент обороне «Ростова». Из 15 совместных попыток «Ахмата» и ЦСКА лишь один удар угодил в створ ворот, да и в том случае мяч до Абаева дошел «окровавленным» и в ошметках формы защитников. То есть из удобных позиций «желто-синие» бить не дают, оборона действует качественно, причем она эффективна как против позиционных атак противника, так и в тех случаях, когда нужно встречать скоростные выпады. Слаженно действует тройка центрбеков Вилюш – Сигурдссон – Ингасон, не допустившие за два матча, кажется, ни одной позиционной ошибки. Нельзя не отметить и роль латералей. Паршивлюк вообще поучаствовал в обоих победных голах «Ростова», и понятно, что Сергей и его коллега с левой бровки Скопинцев – ключевые игроки в моменты перестроений «Ростова» из обороны в атаку и наоборот. Именно они меняют схему с 3-5-2 на 5-3-2 в зависимости от игровых фаз.

Новая философия Карпина

Придя в «Ростов», Валерий Георгиевич признался, что не собирается навязывать своей команде некий игровой стиль, придуманный им заранее. И в «Спартаке», и в «Мальорке» Карпин пытался реализовывать свои идеалистические взгляды в отрыве от кадровых возможностей, в «Ростове» зашел с другой стороны, отталкивается, в первую очередь, от качеств игроков, которые доступны. Изначальный выбор стиля серьезно сужает возможности тренера в части оперативного влияния на ход матчей, зачастую у команд, стремящихся играть строго от себя, нет плана «Б». Ярчайший пример в РПЛ – «Краснодар», регулярно становящийся заложником своего атакующего стиля, основанного на контроле мяча. Другой южный клуб не считает, что есть один единственно верный вектор, отклонение от которого невозможно.

Думаю, в следующих матчах против «Крыльев Советов» и «Енисея» мы увидим «Ростов» в позиционном нападении с розыгрышами мяча в треугольниках справа и слева (опорный полузащитник – латераль – нападающий) и выход из обороны через пас. В игре с ЦСКА команда Карпина в основном рассчитывала на длинные передачи в сторону Сигурдарсона, который отлично цеплялся за мячи и давал своим партнерам возможность вытянуться со своей половины поля, чтобы поджать ЦСКА в середине. Получается, «Ростов» продемонстрировал две разные игровые концепции, которые менялись в зависимости от необходимой здесь и сейчас стратегии работы с мячом. Сам факт того, что Карпин может двигать этот ползунок, выбирать больше контроля или больше контратак, говорит об управляемости команды. И действительно заметно, как «Ростов» прибавил по сравнению с весной по части командных взаимодействий и выполнения тренерских планов.

Разнообразие из единства

Однако общие игровые принципы «Ростова», как и игровая схема, остаются неизменными вне зависимости от выбранной под конкретного соперника стратегии. Три центральных защитника, «коридорные» игроки на бровках, для которых подвижные полузащитники и пара форвардов должны обеспечивать свободные зоны на флангах, насыщая полуфланги, один нападающий – борец за мячи (Сигурдарсон), отскакивающий под передачи в недодачу и хорошо играющий спиной к воротам, другой – искатель (Ионов), занятый поиском возможностей для врываний в оголенные пространства. В двух матчах «Ростов» показал себя весьма и весьма осознанной командой, готовой принимать различные формы и реагирующей на изменения в игре соперника. Виктор Ганчаренко не раз переворачивал матчи перестроениями, которые становились сюрпризами для противников ЦСКА , но во вчерашней игре армейцам не помог выход Ахметова и Эрнандеса в перерыве, а «Ростов» остался непоколебимым, оперативно скорректировав свои действия с помощью подсказок Карпина.

Что дальше, «Ростов»?

А дальше «Ростову» нужно доказывать, что две победы на старте не случайность, и ближайшие матчи станут настоящим экзаменом. В том числе и потому, что в них команде Карпина придется действовать первым номером, ведь в соперниках новички РПЛ – «Крылья Советов» и «Енисей». Это хороший шанс продлить победную серию и закрепиться в топе турнирной таблицы. В последних матчах августа «Ростову» еще предстоит сыграть с тульским «Арсеналом» и «Рубином». Календарь очень удачный для старта, и если не растерять темп, то можно набрать немалое количество очков и кураж, который пригодится в осенних противостояниях с признанными грандами чемпионата России. А пока, выиграв у «Ахмата» и ЦСКА , показав внятную командную игру, «Ростов» заслужил комплименты и заставил плотнее следить за собой.