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Карпин может. «Ростов» и 100% побед на старте

06 августа 2018, 13:00

«Ростов» выдал солидный старт РПЛ, выиграв матчи у «Ахмата» и ЦСКА. «Соккер.ру» хвалит команду Карпина, которая показала, что не согласна со статусом середняка.

Два разных «Ростова», объединённых победами 1:0

Ценность побед «Ростова» не только в том, что на старте сезона «желто-синие» взяли верх над двумя сильными командами: «Ахмат» снова целит в зону Лиги Европы, а ЦСКА – вице-чемпион, свежеиспеченный обладатель Суперкубка России, представитель нашего чемпионата на групповой стадии Лиги чемпионов, пусть и серьезно обновившийся в межсезонье. Примечательно, что «Ростов» пришел к своим успехам двумя не похожими друг на друга маршрутами, что говорит о гибкости и управляемости команды. Если в игре с «Ахматом», где грозненцы с середины первого тайма играли в меньшинстве, команде Карпина пришлось брать инициативу в свои руки – 60% на 40% владение мячом, 17:2 по ударам, то против ЦСКА сложились зеркальные цифры. В Москве уже соперник 60% игрового времени контролировал мяч, армейцы нанесли 11 ударов по воротам Абаева против трех ростовских выстрелов.

Впрочем, о качестве ударов соперников тоже нужно сказать, чтобы сделать комплимент обороне «Ростова». Из 15 совместных попыток «Ахмата» и ЦСКА лишь один удар угодил в створ ворот, да и в том случае мяч до Абаева дошел «окровавленным» и в ошметках формы защитников. То есть из удобных позиций «желто-синие» бить не дают, оборона действует качественно, причем она эффективна как против позиционных атак противника, так и в тех случаях, когда нужно встречать скоростные выпады. Слаженно действует тройка центрбеков Вилюш – Сигурдссон – Ингасон, не допустившие за два матча, кажется, ни одной позиционной ошибки. Нельзя не отметить и роль латералей. Паршивлюк вообще поучаствовал в обоих победных голах «Ростова», и понятно, что Сергей и его коллега с левой бровки Скопинцев – ключевые игроки в моменты перестроений «Ростова» из обороны в атаку и наоборот. Именно они меняют схему с 3-5-2 на 5-3-2 в зависимости от игровых фаз.

Новая философия Карпина

Придя в «Ростов», Валерий Георгиевич признался, что не собирается навязывать своей команде некий игровой стиль, придуманный им заранее. И в «Спартаке», и в «Мальорке» Карпин пытался реализовывать свои идеалистические взгляды в отрыве от кадровых возможностей, в «Ростове» зашел с другой стороны, отталкивается, в первую очередь, от качеств игроков, которые доступны. Изначальный выбор стиля серьезно сужает возможности тренера в части оперативного влияния на ход матчей, зачастую у команд, стремящихся играть строго от себя, нет плана «Б». Ярчайший пример в РПЛ – «Краснодар», регулярно становящийся заложником своего атакующего стиля, основанного на контроле мяча. Другой южный клуб не считает, что есть один единственно верный вектор, отклонение от которого невозможно.

Думаю, в следующих матчах против «Крыльев Советов» и «Енисея» мы увидим «Ростов» в позиционном нападении с розыгрышами мяча в треугольниках справа и слева (опорный полузащитник – латераль – нападающий) и выход из обороны через пас. В игре с ЦСКА команда Карпина в основном рассчитывала на длинные передачи в сторону Сигурдарсона, который отлично цеплялся за мячи и давал своим партнерам возможность вытянуться со своей половины поля, чтобы поджать ЦСКА в середине. Получается, «Ростов» продемонстрировал две разные игровые концепции, которые менялись в зависимости от необходимой здесь и сейчас стратегии работы с мячом. Сам факт того, что Карпин может двигать этот ползунок, выбирать больше контроля или больше контратак, говорит об управляемости команды. И действительно заметно, как «Ростов» прибавил по сравнению с весной по части командных взаимодействий и выполнения тренерских планов.

Разнообразие из единства

Однако общие игровые принципы «Ростова», как и игровая схема, остаются неизменными вне зависимости от выбранной под конкретного соперника стратегии. Три центральных защитника, «коридорные» игроки на бровках, для которых подвижные полузащитники и пара форвардов должны обеспечивать свободные зоны на флангах, насыщая полуфланги, один нападающий – борец за мячи (Сигурдарсон), отскакивающий под передачи в недодачу и хорошо играющий спиной к воротам, другой – искатель (Ионов), занятый поиском возможностей для врываний в оголенные пространства. В двух матчах «Ростов» показал себя весьма и весьма осознанной командой, готовой принимать различные формы и реагирующей на изменения в игре соперника. Виктор Ганчаренко не раз переворачивал матчи перестроениями, которые становились сюрпризами для противников ЦСКА, но во вчерашней игре армейцам не помог выход Ахметова и Эрнандеса в перерыве, а «Ростов» остался непоколебимым, оперативно скорректировав свои действия с помощью подсказок Карпина. 

Что дальше, «Ростов»?

А дальше «Ростову» нужно доказывать, что две победы на старте не случайность, и ближайшие матчи станут настоящим экзаменом. В том числе и потому, что в них команде Карпина придется действовать первым номером, ведь в соперниках новички РПЛ – «Крылья Советов» и «Енисей». Это хороший шанс продлить победную серию и закрепиться в топе турнирной таблицы. В последних матчах августа «Ростову» еще предстоит сыграть с тульским «Арсеналом» и «Рубином». Календарь очень удачный для старта, и если не растерять темп, то можно набрать немалое количество очков и кураж, который пригодится в осенних противостояниях с признанными грандами чемпионата России. А пока, выиграв у «Ахмата» и ЦСКА, показав внятную командную игру, «Ростов» заслужил комплименты и заставил плотнее следить за собой.

ЦСКА – «Ростов». Множество неизвестных

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
06 августа в 21:06
С Ахматом игра получилась, видна была мысль организация
С ЦСКА наоборот, полный сумбур, хотя ограничить Фернандеса получилось
Рано делать какие-то выводы
Jum13
Jum13
06 августа в 18:07
Dominators:
А я и не восторгаюсь игрой Ростова и не глумился на ветке после вашего поражения .Про чудо , что не пропустили , ты загнул ,- не было у вас 100 проц моментов .Ты прав в одном ,мне нет никакого дела до твоего клуба .Сорри , если тебе мои слова не понравились .
Там и пенальти вам мог прилететь, но судья был лоялен к вам
Dominators
Dominators
06 августа в 17:40
Jum13:
А я к Ростову, собственно, никаких претензий и не предъявляю. Забили - молодцы. Карпин автобус поставил - молодец. Но не надо это как супер-достижение преподносить - всего 2-й тур окончен. А про ЛЧ... Ребятки - следите лучше за своим клубом и ему советы давайте. Ведь не пропустили только чудом
А я и не восторгаюсь игрой Ростова и не глумился на ветке после вашего поражения .Про чудо , что не пропустили , ты загнул ,- не было у вас 100 проц моментов .Ты прав в одном ,мне нет никакого дела до твоего клуба .Сорри , если тебе мои слова не понравились .
scikuni
scikuni
06 августа в 17:17
борька:
Пока есть поддержка от губернатора Голубева В.Ю., клуб будет показывать хорошие результаты, Карпин В . как тренер ,пришелся ко двору, так же как и Бердыев К.Пока взаимопонимание Власти, тренера и игроков на высоком уровне, значит есть результаты. В пятерке Ростов будет,и за чемпионство с Рубином поборется!
у нас все 16 команд за чето борются а побеждает москва, так что осади пока
Jum13
Jum13
06 августа в 16:04
Шамаич:
Одна у сивых радость осталась чтоб Спартак оступился,на своих с дырявым уже никакой надежды)))
Дожили - спартаковские алкаши желают спартаку поражения
Шамаич
Шамаич
06 августа в 15:21
Jum13:
Да не трясись ты так - должен спартак пройти ПАОК. Ну - если Федун как всегда не решит, что кубок пердива важнее )))
Одна у сивых радость осталась чтоб Спартак оступился,на своих с дырявым уже никакой надежды)))
Jum13
Jum13
06 августа в 15:07
Шамаич:
2 удара из которых 43сухарь умудрился пропустить))) Ждём ЛЧ и новых рекордов!!!!!
Да не трясись ты так - должен спартак пройти ПАОК. Ну - если Федун как всегда не решит, что кубок пердива важнее )))
Jum13
Jum13
06 августа в 15:01
Dominators:
Ну а кто в этом виноват .Это ваши проблеммы, думаю условный Оренбург будет играть с вами также автобусом .Пусть Гинер покупает не ноуменов ,, а стоящих игроков . Иначе в ЛЧ с вас снимут скальп .
А я к Ростову, собственно, никаких претензий и не предъявляю. Забили - молодцы. Карпин автобус поставил - молодец. Но не надо это как супер-достижение преподносить - всего 2-й тур окончен.
А про ЛЧ... Ребятки - следите лучше за своим клубом и ему советы давайте. Ведь не пропустили только чудом
Dominators
Dominators
06 августа в 14:48
Jum13:
2 удара, 1 в створ - Карпин может! Автобусы парковать он может )))
Ну а кто в этом виноват .Это ваши проблеммы, думаю условный Оренбург будет играть с вами также автобусом .Пусть Гинер покупает не ноуменов ,, а стоящих игроков . Иначе в ЛЧ с вас снимут скальп .
Фата лист
Фата лист
06 августа в 14:47
2 игры ничего не значат.
Dominators
Dominators
06 августа в 14:44
борька:
Пока есть поддержка от губернатора Голубева В.Ю., клуб будет показывать хорошие результаты, Карпин В . как тренер ,пришелся ко двору, так же как и Бердыев К.Пока взаимопонимание Власти, тренера и игроков на высоком уровне, значит есть результаты. В пятерке Ростов будет,и за чемпионство с Рубином поборется!
Поддержка у Голубева до той поры , что бы засветить игроков в ЕК ,потом продать их скопом и сказать всем ,что отдали бесплатно .А капусту поделить с другими жуликами , помогавшими в осуществлении этой аферы .Когда его уже закроют на пару десятков лет упыря .
MALOVAR
MALOVAR
06 августа в 14:40
Армейцев обыграть каждый сможет а вот за Ахмат респект
Dominators
Dominators
06 августа в 14:37
В игре с Ахматом уйма неиспользованных моментов и в обоих играх масса ошибок в центре поля со стороны Гацкана и Юсупова . Калачев не похож на себя .Радуют только бровочники . Нужен добротный забивной нападающий . Пока защита в норме ,блокируют все удары .И вратари тоже вызывают опасение . Мы знаем как наши воротники могут пожарить . Я бы сказал , что команда готова на 4 с минусом , хотя и взяла 6 очков .Удачи Ростову .
Шамаич
Шамаич
06 августа в 14:28
Jum13:
2 удара, 1 в створ - Карпин может! Автобусы парковать он может )))
2 удара из которых 43сухарь умудрился пропустить)))
Ждём ЛЧ и новых рекордов!!!!!
борька
борька
06 августа в 14:24
Пока есть поддержка от губернатора Голубева В.Ю., клуб будет показывать хорошие результаты, Карпин В . как тренер ,пришелся ко двору, так же как и Бердыев К.Пока взаимопонимание Власти, тренера и игроков на высоком уровне, значит есть результаты. В пятерке Ростов будет,и за чемпионство с Рубином поборется!
борька
борька
06 августа в 14:17
ProTest_85:
Придя в «Ростов», Валерий Георгиевич признался, что не собирается навязывать своей команде некий игровой стиль, придуманный им заранее. И в «Спартаке», и в «Мальорке» Карпин пытался реализовывать свои идеалистические взгляды в отрыве от кадровых возможностей, в «Ростове» зашел с другой стороны, отталкивается, в первую очередь, от качеств игроков, которые доступны. ВООООЛЕРА - ВЕРИМ!!! Вот и очередной шут подтянулся в российское болото - РПЛ. Благодаря его "идеалистическим взглядам", пищевик оказался на дне, а "Мальорка" - клуб в котором Это О - вырос как футболист, клуб который доставлял серьезные проблемы грандам Ла-лиги - Реалу и Барселоне - в итоге вообще оказался на самом низком дне и был развален. Теперь "Ростов" на очереди.
Валят клубы и пускают их на дно, не тренеры. И игроки, а финансовые проблемы и твердолобость руководства клубов!
ProTest_85
ProTest_85
06 августа в 14:08
Расул Манаев:
Сам понял,что написал?
Там… ясно все написано
Nickless
Nickless
06 августа в 14:03
Roger Young:
свежеиспеченный обладатель Кубка России Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1062160 Должен быть суперкубка
Верно. Поправили, спасибо.
Roger Young
Roger Young
06 августа в 13:46
свежеиспеченный обладатель Кубка России
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1062160

Должен быть суперкубка
Расул Манаев
Расул Манаев
06 августа в 13:37
Сам понял,что написал?
Jum13
Jum13
06 августа в 13:36
2 удара, 1 в створ - Карпин может! Автобусы парковать он может )))
drive45
drive45
06 августа в 13:32
На самом деле выдающегося у Ростова в этих двух играх не было.Но были совершенно две разные игры, где они себя проявили весьма достойно ,т.е отлично сыграли у себя дома в тактическом нападении с разнообразием фланговых атак и на выезде где играли вторым номером.Такт или иначе ,но взяли максимум очков в двух встречах, по этому с автором статьи согласен, что проявили гибкость и удачно перестраивались по ходу игры .И в отличии от Зенита у которого 6 очков после старта, соперники у Ростова были посерьезней.
161регион
161регион
06 августа в 13:29
Ростов еще не один скальп снимет....
ProTest_85
ProTest_85
06 августа в 13:28
Придя в «Ростов», Валерий Георгиевич признался, что не собирается навязывать своей команде некий игровой стиль, придуманный им заранее. И в «Спартаке», и в «Мальорке» Карпин пытался реализовывать свои идеалистические взгляды в отрыве от кадровых возможностей, в «Ростове» зашел с другой стороны, отталкивается, в первую очередь, от качеств игроков, которые доступны.
ВООООЛЕРА - ВЕРИМ!!! Вот и очередной шут подтянулся в российское болото - РПЛ. Благодаря его "идеалистическим взглядам", пищевик оказался на дне, а "Мальорка" - клуб в котором Это О - вырос как футболист, клуб который доставлял серьезные проблемы грандам Ла-лиги - Реалу и Барселоне - в итоге вообще оказался на самом низком дне и был развален. Теперь "Ростов" на очереди.
halfbeek
halfbeek
06 августа в 13:13
Да ничего толкового Ростов не показал. В обороне постоянная паника, в атаке неточные пасы. Физически команда явно хуже бердыевских времен. Повезло с армейцами и не более. Команда плохо организована, нет толкового плеймейкера.
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