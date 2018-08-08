Аргентина и Бразилия доминируют

вчера, 10:45

Кубок Либертадорес вступает в свою решающую фазу плей-офф. «Соккер.ру» знакомит с действующими лицами этого увлекательного спектакля.

Групповой этап Лиги чемпионов еще не начался, состав его только формируется – европейские клубы втягиваются в сезон и устраивают разборки в отборочных раундах, а вот за океаном в крупнейшем международном клубном турнире уже наступила пора плей-офф. Кубок Либертадорес – многие о нем вспоминают, только когда наступает пора скоротечного клубного чемпионата мира, в котором победитель этого южноамериканского турнира сходится с обладателем главного трофея Лиги чемпионов и других континентальных кубков. Но Кубок Либертадорес интересен и сам по себе. Поэтому мы решили познакомить вас с обитателями его плей-офф в нынешнем сезоне.

Главные неудачники

Само по себе разнообразие стран в Южной Америке куда более низкое, чем в Европе, а в нынешнем сезоне турнир проходит под особым доминированием клубов из Бразилии и Аргентины. Из 16 команд, которые вышли в плей-офф, шесть представляют Бразилию и столько же – Аргентину. Получается такой объединенный бразильско-аргентинский чемпионат, по сути. Эта компания разбавлена двумя клубами из Парагвая, командой из Чили и одной из Колумбии.

Вот и все видовое разнообразие в плей-офф. Обращает на себя внимание отсутствие команд из Уругвая, который котируется в клубном южноамериканском футболе достаточно высоко. Но сезон для «Насьоналя», «Дефенсор Спортинг» и «Пеньяроля» получился неудачным. А надо заметить, что «Насьональ» и «Пеньяроль» - рекордсмены по количеству выступлений в Кубке Либертадорес, отцы-основатели фактически.

И тот же «Пеньяроль» имеет пять побед в турнире, что является третьим результатом среди всех южноамериканских клубов. У «Насьоналя» на счету три победы. На групповой стадии «Пеньяроль» ждал провал, он набрал всего девять очков, уступив один балл «Атлетико Тукуман», для которого выход в плей-офф стал колоссальным достижением, а также четыре балла «Либертаду» - это один из самых древних и титулованных клубов Парагвая, но, что интересно, он не выигрывал Кубок Либертадорес ни разу. Хотя парагвайским командам эта высота покорялась: «Олимпия» трижды выигрывала турнир, а «Насьональ Асунсьон» один раз.

Кстати, эти двое в плей-офф не вышли. Более того, «Олимпия», будучи самой титулованной и старой командой Парагвая, вообще не пробилась даже в групповой раунд Кубка Либертадорес в этом году. Не нашли бы вы на групповом этапе и такой хорошо знакомый нам всем «Сан-Паулу», который тоже переживает не лучшие времена, хотя трижды выигрывал Кубок Либертадорес и шесть раз играл в финалах. Возвращаясь к теме неудачников уругвайцев, нельзя не сказать о невезении «Насьоналя», который набрал восемь очков в группе – как и «Эстудиантес». Но всего на один мяч у него была хуже разница, а именно по сумме двух встреч в очном противостоянии аргентинцам он уступил. А первое место в квартете занял «Сантос» с десятью очками – ситуация была очень плотной и напряженной.

Фавориты

Пока наиболее убедительно проявил себя «Палмейрас». Из группы он вышел практически со стопроцентным результатом, набрав 16 очков, то есть одержал пять побед и разок сыграл вничью. Хотя в квартете был «Бока Хуниорс». А игрок «Палмейраса» Мигель Борха является с шестью мячами сейчас лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес. Более чем уверенно вышел из группы и «Гремио», который защищает свой чемпионский титул, добытый в прошлом году. Он набрал 14 очков (4 победы, 2 ничьи) при разнице мячей 13:2.

Но нужно отметить, что плей-офф для бразильского фаворита не задался. В первом матче на выезде «Гремио» проиграл минувшей ночью «Эстудиантесу» со счетом 1:2. Причем в конце матча играл в большинстве, но дожать аргентинцев не смог. Ответная встреча обещает стать горячей, а может, принесет сенсацию в виде вылета чемпиона.

Достаточно уверенно, даже ярко, групповой этап прошли «Крузейро», «Расинг», «Ривер Плейт», а также та самая пара клубов из Парагвая. Кто знает, возможно, «Либертаду» или «Серро Портеньо» удастся продавить эту гегемонию аргентинцев и бразильцев.

Пары

В 1/8 финала довольно много интересных противостояний наметилось. Как уже говорилось, начался турнир на вылет с противостояния «Гремио» и «Эстудиантеса» - знаковых клубов Бразилии и Аргентины. «Эстудиантес» четырежды выигрывал Кубок Либертадорес, а «Гремио» делал это три раза, включая прошлый год. Жребий принес также сразу два национальных противостояния – бразильцев и аргентинцев так много, что они сразу начнут друг друга выбивать.

В одной паре мощную битву обещает встреча «Фламенго» и «Крузейро», а в другой – «Расинга» и «Ривер Плейта».

Парагвайский «Либертад» попробует на прочность «Бока Хуниорс», а «Коринтианс» проверит единственного представителя Чили – «Коло-Коло». Еще один одинокий боец – «Атлетико Насьональ» из Колумбии. Кстати, с первого места вышел из своей группы, а также со жребием относительно повезло – «Атлетико Тукуман» его противник.

Этот аргентинский клуб наименее именитый участник всего плей-офф, так что у колумбийцев есть хорошие шансы продвинуться вперед. Еще один представитель Парагвая «Серро Портеньо» проэкзаменует «Палмейрас», который катком по всем прошелся в группе. А «Сантосу» предстоит встреча с «Индепендьенте», который остается самым титулованным клубом турнира. Эти аргентинцы семь раз играли в финалах и семь раз выигрывали.

Но последняя победа «Индепендьенте» датирована аж 1984 годом. Ближе всех к тому, чтобы догнать-таки независимых аргентинцев находятся их соотечественники из «Бока Хуниорс». У них шесть побед в десяти финалах. Они рекордсмены по числу финальных матчей наряду с уже упомянутым «Пеньяролем».

Кубок Либертадорес – турнир интересный, захватывающий и непредсказуемый, он страстный и искренний, так что за матчами всегда увлекательно наблюдать, они вовлекают в сопереживание очень быстро. К тому же велик шанс рассмотреть будущую звезду какого-нибудь европейского топ-клуба, ведь скаутов на трибунах полным-полно. Там куются будущие легенды. Да и нет лучшего способа скоротать время, если вас мучает бессонница.