Паника «Челси» и новый мировой рекорд

09 августа 2018, 10:00

Куртуа отказался играть в Лондоне, а Кепа согласился. «Соккер.ру» рассказывает о вратаре, который вышел на первое место в трансферном рейтинге.

Отказал «Реалу», но согласился пойти к Сарри

Аррисабалага Ревуэльта. Фамилия, которую далеко не все поклонники футбола знают, что нормально. Кепу чаще называют по имени – его вправду так зовут, это не сокращение. Когда вы готовились к Евро-2016, парень играл в аренде за «Вальядолид» в Сегунде. За сборную Испании до сих пор провел пару минут. Новая звезда, как Эдерсон или Алиссон, хотя эти ребята старались показать себя в «Бенфике» и «Роме».

А Кепа в 23 года – в октябре следующий день рождения, может похвастаться разве что победой в юношеском футболе шестилетней давности. Тогда Испания тренера Лопетеги переиграла в финале Евро-2012 Грецию для юношей до 19 лет. Рядом с Кепой играли Сусо, Алькасер, Хесе – автор победного гола в финале, а также Деулофеу. На замену вышли Бернат и Денис Суарес. Но в этом списке пока нет игроков за 80 млн евро, кроме Кепы. Так что воспитанник «Атлетика» совершил уникальный прорыв для своего поколения игроков. А пикантности трансферной истории добавляет отказ «Реалу».

«Челси» словно решил показать кукиш Пересу. Кепа отказался ехать в Мадрид за 20 млн евро, подписал новый контракт с «Атлетиком», когда сумма отступных составила в 80 млн евро. И лишь летом согласился сменить клуб. Причем только после сумасшедшего предложения «аристократов». Аррисабалага, как и обещал, продолжил бы жить в Бильбао, но поскольку баскам дали столько денег – ни вратарь, ни клуб не отказались. Ведь «Атлетик» выживает за счет продаж. Ляпорт ушел в МС за 65 млн евро, Эррера в МЮ за 36 млн, а Хави Мартинес в «Баварию» за 40 млн. Теперь очередь Кепы кормить родную команду.

Куртуа вынудил «Челси» вспомнить Испанию

Разошлась по миру шутка, что Сарри в телефонном разговоре с Куртуа – неизвестно на каком языке, пригрозил бельгийцу, что если тот не вернется в расположение «Челси» немедленно, то Маурицио при встрече использует его огромный нос как пепельницу. Это уже вторая попытка сделать из бывшего банковского клерка крестного отца или хотя бы Тони Сопрано. В первом случае пародийный неаполитанский аккаунт выдал сексистскую шутку о встрече Грановской и Сарри, теперь вот обсудили нос Куртуа.

Бельгиец на волне успеха на ЧМ -18 – титула лучшего вратаря турнира, решил осуществить мечту Эдена Азара - сыграть за «Реал». «Челси» в спешке, ведь трансферное окно в Англии захлопнется на днях, активизировал опцию в контракте Кепы. Не стоит отрицать, что здесь есть и след Пепе Рейны. Великий балагур ушел из «Наполи» в один период с Сарри, был основным голкипером его команды, а на ЧМ -18 работал вместе с Де Хеа и Аррисабалагой.

Маурицио заявил, что узнал о Кепе примерно год назад. Но очевидно, кто теперь рассказал ему о характере и поведении молодого человека. Скаут Рейна смог вблизи профессионально оценить, стоит ли переплачивать за не огромного, как Чех или Куртуа, голкипера без богатого опыта побед. Зато дорогой игрок из Испании, как любит Абрамович. Мата, Педро, Сеск, Коста, Торрес, Мората и Кепа в сумме обошлись «Челси» в 328 млн евро. Теперь топ-3 покупок клуба по цене из одних испанцев. У Мораты и Торреса в Лондоне дела идут так себе, посмотрим теперь на вратаря.

Кепа работает как голкипер аутсайдера

У Чеха и Куртуа в лучших сезонах «Челси» при разных тренерах хватало работы. Даже когда выкатывали на поле автобус, вратари не скучали. А поскольку Сарри еще и смело атакует – нарваться на ответ будет проще простого. Примерно как в матче с «Манчестер Сити». Так что не стоит смотреть на количество дальних передач Кепы – первый по количеству аккуратных выносов от ворот в Примере (368 длинных пасов с адресатами), а после делать вывод, что этот навык в Лондоне не будет нужен.

Эдерсон разнообразил игру «Манчестер Сити» своими умными пасами, так что умение Кепы играть ногами – успешнее всех вратарей АПЛ прошлого сезона по частоте классных выносов на каждые 90 минут (круче Батлэнда, Поупа и Шмейхеля), пригодится Сарри. Это все спокойствие испанца и привычка работать, как белка в колесе. У Кепы меньше сэйвов в целом, чем у Облака и тер Штегена, но лишь из-за разницы сыгранных матчей.

По количеству спасений он третий в Ла Лиге среди основных вратарей, его сэйвы (3.2) перебивают даже сумасшедший показатель Облака (2.8). Впрочем, «Атлетико» занял вторую строчку, а «Атлетик» - шестнадцатую. Хотя не рисковали местом в Примере, ведь «Депортиво» и другие аутсайдеры заметно отстали. «Атлетик» играл достойно, невзирая на потерю тренера Вальверде, да и «Спартак» прошли, отбившись от московских атак не без помощи Кепы. У него хорошая техника, резкая правая рука, шикарно складывается и умеет парировать мяч ногами.

«Челси» однозначно переплатил за вратаря

Перес почему-то не любит Наваса, после Лунина привез ему второго конкурента – Куртуа, причем даже отдал Ковачича в аренду Сарри, чтобы задобрить. Но и в «Челси» психанули. Ни один голкипер мира до вчера не стоил 80 млн евро. А теперь такой парень появился. Конечно, если бы не саботаж Куртуа, если бы не отказ Наваса перейти в «Челси» - «Реал» изначально предлагал обмен вратарями, то Кепу оставили бы в покое. У Сарри были варианты.

На планете хватает приличных голкиперов, но в «Челси» хотят найти нового Чеха. Чтобы стал легендой АПЛ . Фергюсон приобрел МЮ Де Хеа, над которым посмеивались, но потом признали мастером, а через семь лет после той покупки сильный молодой испанский вратарь стоит куда дороже. Правда, от любви до ненависти всего один шаг. Во многих странах реакционное отношение к голкиперам. Англия, Россия или Испания – без разницы. Харт был основным в сборной и «Манчестер Сити» - не доехал на ЧМ -18.

Историю взаимоотношений публики и Акинфеева знаете – те еще американские горки. Де Хеа приехал в Россию как первый вратарь турнира и спаситель МЮ , но стоило пропустить от Роналду в первом туре в Сочи – испанцы сразу ополчились против Давида. Сразу вспомнили, что давно переехал из Мадрида в Манчестер, поэтому не спешит возвращаться. Напомнили себе, что у «Атлетико» и «Атлетика» есть два прекрасных вратаря. Но Облака за 100 млн евро в «Челси» не будет – предложение точно было, но никто не мешал Яну отказаться.

А вот Кепа, который отказал «Реалу» в интересах клуба из Бильбао, теперь с чистой душой поставил мировой рекорд. Конечно же, это рынок, не подтверждение, что он уже важнее и сильнее Алиссона или что он второй Буффон. Зато «Челси» в лице Сарри, Грановской и Абрамовича показал свое отношение к молодому испанцу. Его считают достойным 80 млн евро – огромный аванс, который нужно отработать.

Испанцу нельзя использовать тактику Де Хеа

Второй раз за лето бьют рекорд для вратарей, но если покупка Алиссона была осмысленным назревшим решением «Ливерпуля», то «Челси» вынужден был в панике искать голкипера после твердого решения Куртуа. Тибо достался Пересу всего за 35 млн фунтов – отличная цена, ведь по контракту оставался год, а Кепа приезжает вытеснить Грина на скамейку, заработав для «Атлетика» больше, чем составляет их годовой бюджет. Нельзя предсказать, как сложится судьба Кепы в Англии и «Челси» - дорогие испанцы в этой команде настрадались, но одно знаем точно.

Сарри поставил на патриота родного клуба, который поступил благородно, не позволив «Атлетику» потерять прибыль. Кепа сейчас рискует, «Челси» тоже делает большую ставку без гарантий, ведь покупают не Облака с международным опытом и умением управлять выдающейся защитой. Но выбрали этот вариант. Сегодня Куртуа в Мадриде, а Кепа – в Лондоне. Неожиданный трансфер из-за цены, но заслуженный, ведь Аррисабалага, представляя команду со спорной защитой – у «Спартака» было 30 ударов в двух матчах с басками в весеннем плей-офф ЛЕ , набрал сэйвов и уверенности.

Кепа талантлив и ему предоставляют шанс стартовать с места в карьер. «Челси» меняет стиль, оставляя давние привычки при себе – дорогущие импульсивные покупки испанцев со времен трансферов Торреса и Мораты никуда не делись. Но сами времена меняются. Форвард Фернандо разочаровал, когда сбавил в Лондоне, хотя рвал и метал в Ливерпуле, Альваро дают сейчас второй и последний шанс. А вот Кепа не может видеть в Сарри своего Фергюсона. Сэр Алекс защищал Де Хеа после ошибок и дождался, когда тот вырос.