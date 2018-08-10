Десятка самых дорогих новичков в Англии

10 августа 2018, 22:30

Чемпионат Англии взял старт. Интересно посмотреть на новые лица в нем и старые, сменившие прописку. «Соккер.ру» - о самых дорогих трансферах.

Английская Премьер-Лига решила выделиться и закрыть для своих клубов трансферное окно за день до старта чемпионата. Решение, о котором говорили давно, которого требовали, указывая на то, что команды слишком значительно обновляются прямо по ходу сезона, что смотрится не очень симпатично. Сейчас же за день до стартового свистка первого матча первого тура все покупки англичанам запрещаются. Посмотрим, какие сделки по приобретению стали самыми громкими этим летом в Англии. Ведь у британских клубов было мало времени на оформление трансферов, поскольку во время чемпионата мира мало кто был готов вести переговоры.

1. Кепа Аррисабалага

Откуда: «Атлетик»

Куда: «Челси»

Цена: 80 млн евро

Оценка стоимости (здесь и далее - по данным Transfermarkt): 20 млн евро

Когда нужда припрет, можно и переплатить за вратаря в четыре раза. «Челси» рисковал остаться на сезон с Кабальеро и Грином, что так себе радость, поэтому отчаянно в конце трансферного окна искал замену Тибо Куртуа, который ультимативно потребовал отпустить его в «Реал». Вариантов было много, но реально работавших практически не оказалось. Пришлось выкладывать сумму отступных за Аррисабалагу, которого в свое время безуспешно пробовал подписать тот же «Реал». Трансфер интересный, но загадочный, сложно сказать, на что способен Кепа. А это, между тем, самый дорогой трансфер в Англии этим летом.

2. Рияд Марез

Откуда: «Лестер»

Куда: «Манчестер Сити»

Цена: 67,8 млн евро

Оценка стоимости: 50 млн евро

Марез был на пике популярности сразу после сенсационного чемпионства «Лестера». Тогда его чуть не соблазнил «Арсенал». Но Рияд решил остаться у «лис», что многие посчитали ошибкой, поскольку, разумеется, повторить и превзойти чемпионский успех не получилось, а сам Марез уже был не так ярок. Потому слухи про «Сити» в прошлом году воспринимались диким блефом агента алжирца. Оказалось, что Гвардиола реально был в нем заинтересован и провернул-таки сделку. Но креативная зона полузащиты у «Сити» перенасыщена, Марезу придется непросто, а «горожане» могут себе позволить покупать даже людей на скамейку более чем за 60 миллионов евро. Они же полностью укомплектованы.

3. Алиссон

Откуда: «Рома»

Куда: «Ливерпуль»

Цена: 62,5 млн евро

Оценка стоимости: 60 млн евро

В отличие от Кепы, который стал рекордсменом Англии, Алиссон успел посветиться на высочайшем уровне, ярко играл и в чемпионате Италии, и в Лиге чемпионов, и в сборной Бразилии. Поэтому охота на него вполне обоснована и понятна. «Ливерпуль» оказался самым настойчивым из множества претендентов. Вообще, в последнее время какой-то бзик на вратарей, цены раздулись непомерно. Когда такое бывало, что два из трех самых дорогих трансферов Англии - вратарские.

4. Фред

Откуда: «Шахтер»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Цена: 59 млн евро

Оценка стоимости: 32 млн евро

СМИ длительное время писали об интересе МЮ к Фреду, переговоры шли долго и упорно, и в итоге эти слухи в середине июня материализовались в реальную сделку. Потратиться на бразильца манкунианцам пришлось основательно - почти 60 млн евро! Фред занял 4-е место в списке самых дорогих трансферов лета в АПЛ и 2-е среди полевых футболистов после Рияда Мареза.

5. Жоржиньо

Откуда: «Наполи»

Куда: «Челси»

Цена: 57 млн евро

Оценка стоимости: 50 млн евро

Жоржиньо стал откупом со стороны «Наполи», жертвой, которую пришлось принести, чтобы Маурицио Сарри не потащил за собой из Неаполя еще больше людей. Ведь «Челси» планировал и Мертенса уволочь, и еще пару футболистов, которые готовы были пойти за Сарри. Так что «Наполи» пришлось в условиях расторжения контракта с тренером прописывать необычный пункт - он не имеет права переманивать игроков. А чтобы это совсем наглостью не казалось, дали слабину и отпустили Жоржиньо с тренером. Да и деньги хорошие получили, так что «Наполи» не в обиде.

6. Фабиньо

Откуда: «Монако»

Куда: «Ливерпуль»

Цена: 45 млн евро

Оценка стоимости: 45 млн евро

«Ливерпуль» предпочел не откладывать свою трансферную активность в долгий ящик и начал действовать сразу после поражения в финале ЛЧ от «Реала». Через пару дней после этого поединка мерсисайдцы объявили о своем первом летнем трансфере. Новичком стал бразилец Фабиньо из «Монако». Игрока активно сватали в другие клубы еще год назад, но лишь сейчас монегаски согласились на трансфер, и «Ливерпуль» оказался тут как тут.

7. Ришарлисон

Откуда: «Уотфорд»

Куда: «Эвертон»

Цена: 39,2 млн евро

Оценка стоимости: 25 млн евро

Пошли команды не из числа топовых. Но в Англии не редкость, когда середняки выкладывают безумные по меркам других лиг даже для ведущих клубов деньги. Вот «Эвертон» отметился нынешним летом размашистыми тратами. А главной покупкой стал напористый техничный вингер из «Уотфорда», на котором очень часто фолят, который очень эффектно работает с мячом, но многовато тянет одеяло на себя.

8. Фелипе Андерсон

Откуда: «Лацио»

Куда: «Вест Хэм»

Цена: 38 млн евро

Оценка стоимости: 30 млн евро

В лучшие годы Андерсона сватали в топ-клубы, однако упертость «Лацио» и нерасторопность самого 25-летнего бразильца привели к тому, что сделкам вкусным не суждено было состояться. Пришлось перебираться в Англию, в Лондон, но не в «Арсенал» или «Челси», а всего лишь в «Вест Хэм». Снова можно воскликнуть о том, откуда у этих треклятых англичан деньги. А потом посмотришь на телевизионные отчисления, и вопросы пропадают. «Вест Хэм» может себе позволить. Легко.

9. Йерри Мина

Откуда: «Барселона»

Куда: «Эвертон»

Цена: 30,25 млн евро

Оценка стоимости: 20 млн евро

«Эвертон», как уже говорилось, этим летом разошелся не на шутку. Выцепил одного из героев чемпионата мира в России. Мина ярко тащил колумбийцев к успеху, чем заслужил такой интерес и такую цену. Вот только в «Барселоне» не пришелся ко двору, поэтому каталонцы были рады расстаться с 23-летним футболистом. А вдруг заиграет в «Эвертоне»? Как бы не пришлось его возвращать и переплачивать.

9-10. Жан Мишель Сери

Откуда: «Ницца»

Куда: «Фулхэм»

Цена: 30 млн евро

Оценка стоимости: 30 млн евро

Еще год назад этот парень мог оказаться в «Барселоне», которая после ярких сезонов «Ниццы» всерьез рассматривала возможность покупки Сери, даже вела переговоры, что подтвердили в «Ницце». Но в последний момент сделка сорвалась. Сери расстроился, конечно, а потом и команда снизила уровень, так что теперь его трансфер всего лишь в «Фулхэм» не кажется чем-то неожиданным. Но не в каждой лиге вернувшаяся в элиту команда сразу может выкладывать 30 миллионов евро за игрока.

9-10. Лукас Торрейра

Откуда: «Сампдория»

Куда: «Арсенал»

Цена: 30 млн евро

Оценка стоимости: 30 млн евро

«Канонирам» очень важно было укрепить этим летом центр поля. Вопреки своим обычаям они не стали тянуть резину, долго колебаться, чтобы потом вытащить кого-то в последний момент. Сделка по Торрейре была оформлена без пыли и шума, на него обратили внимание и на чемпионате мира в составе сборной Уругвая, и в «Сампдории». Парню 22 года, как «Арсенал» любит - чтобы на вырост.

Бонус. Джефферсон Лерма

Откуда: «Леванте»

Куда: «Борнмут»

Цена: 28 млн евро

Оценка стоимости: 2 млн евро

Да, это не опечатка. Лерма оценивается в два миллиона евро, при этом за него было заплачено в 14 раз больше. Простая математика, которая по плечу даже «Борнмуту», для которого этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба. Лерма играет в опорной зоне, он довольно неплохо эпизодами выходил на чемпионате мира в составе сборной Колумбии, периодически отмечался в «Леванте». Но 28 миллионов? Это Англия.

Бонус. Наби Кейта

Откуда: «РБ Лейпциг»

Куда: «Ливерпуль»

Цена: 60 млн евро

Оценка стоимости: 65 млн евро

«Ливерпуль» официально согласовал трансфер гвинейца Кейта еще год назад. Однако весь минувший сезон Наби провел в Германии и лишь в это межсезонье присоединился к мерсисайдцам. К какому трансферному окну относить сделку по Кейта - решайте сами.

Как видим, этим летом в Англии кое-что поменялось. Пришла мода на дорогих вратарей, начали трудоустраиваться те, кто как-то блеснул на чемпионате мира, успокоилась трансферная машина «Манчестер Сити» более-менее. Устаканилась ситуация и в «Ливерпуле», который все равно по инерции продолжает усиливаться. Но в целом большого безумия не наблюдалось, наверное, из-за слишком короткого трансферного периода.