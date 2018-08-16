«Милан». Обновленная версия

16 августа 2018, 15:00

Конкуренция в новом сезоне Серии А обещает быть горячей. «Соккер.ру» изучает усиление одного из самых неоднозначных клубов последних лет в Италии – «Милана».

Среди разнообразных трансферных движений хочется обратить внимание на события вокруг «Милана», к судьбе которого приковано пристальное внимание. «Россонери» проводят новый этап перестройки, который заключался в разрушении предыдущего каркаса, начатого незадачливым китайским строителем год назад. По сути, миланцы потеряли год и заимели массу проблем, часть которых, к счастью, удалось преодолеть оперативными решениями в области администрирования клуба.

Сейчас он управляется совершенно другими людьми, совсем по-новому, о чем мы не так давно рассказывали. Но болельщикам, вероятно, в меньшей степени интересно то, что происходит в кабинетах. Куда увлекательнее наблюдать за тем, как видоизменяется сама команда, что ее ждет, каким будет ее облик после новой перезагрузки. Решительным образом «россонери» избавляются от невнятного наследия прошлого. Целая группа игроков сбыта в другие клубы. Давайте посмотрим, кто будет определять игру «Милана» в предстоящем сезоне, то есть основные приобретения.

Гонсало Игуаин

Аренда из «Ювентуса»

Стоимость игрока - 55 млн евро (здесь и далее – по данным Transfermarkt)

Безусловно, это главный трансфер «Милана» нынешним летом. Если бы не громогласный переход Криштиану Роналду в «Ювентус», то этот переход мог бы стать главным и в Серии А. 30-летний аргентинец в прошлом сезоне в составе туринской команды все меньше «ловил мышей», поэтому «Ювентус» принял за радость расставание с ним. А «Милану» на стадии перестройки понадобится опытный форвард, который умеет проявлять бомбардирские навыки именно в Серии А. И ладно, что в прошлом сезоне в чемпионате в 35 матчах он забил 16 голов. Ведь буквально пару сезонов назад в тех же 35 играх Игуаин забивал 36 мячей. Погонять лишний вес, получить новый вызов – и вперед.

Отряд спасения «Милана»

Фабио Борини

Покупка у «Сандерленда» за 5,5 млн евро

Стоимость игрока - 7 млн евро

Если про Игуаина будем говорить как про основную надежду «Милана» в атаке в будущем сезоне, то Борини – подушка безопасности, а также запасной вариант на случай, если нужно будет как-то видоизменять схему, добавлять пресса впереди. Нельзя сказать, что это решение проблем, однако Леонардо понял, что Борини может пригодиться, поскольку он один из той толпы, которая пришла год назад. В 29 матчах Серии А забил всего два мяча, однако было решено выкупить права на Фабио. Видимо, по каким-то человеческим характеристикам он подходит новому «Милану», готов нести оружие для Игуаина.

Ален Халилович

Трансфер из «Гамбурга»

Стоимость игрока - 2,5 млн евро

Вспомните 2014 год. Совсем еще юный, а сейчас уже 22-летний парень из Хорватии с помпой перешел в «Барселону». Креативный атакующий полузащитник был продуктом конвейера талантов – загребского «Динамо». Однако испытание на прочность в Каталонии не прошел, удалось кое-как поиграть только за хихонский «Спортинг» и «Лас-Пальмас». Не оправдал он и ожиданий в «Гамбурге». И вот «Милан» решил дать шанс некогда очень перспективному парню. Ведь в 22 года рано ставить крест на позавчерашнем таланте. Это как минимум интересное подписание, особенно с учетом нехватки у «Милана» креативных полузащитников.

Тьему Бакайоко

Аренда из «Челси»

Стоимость игрока - 40 млн евро

Это определенно трансферная удача Леонардо и компании. Бакайоко привлекал многих своей игрой в «Монако», где он определял привлекательный стиль монегасков в центре поля, в опорной зоне. В «Челси» в прошлом сезоне все прошло не лучшим образом, поскольку сам клуб провалился в Англии, однако к Бакайоко претензий практически не возникало. Он провел 29 матчей в Премьер-Лиге. Но самому Тьему наверняка было не очень комфортно после такого сезона, да и новый тренерский штаб, приведший Жоржиньо в центр, вряд ли рассчитывал на Бакайоко как на основного игрока. Так что «Милан» вовремя подсуетился и арендовал 23-летнего цепкого опорника-универсала.

Иван Стринич

Трансфер из «Сампдории»

Стоимость игрока - 5 млн евро

Еще одна трансферная удача «Милана», поскольку новоиспеченный вице-чемпион мира достался «россонери» бесплатно. Да, ему уже 31 год, однако это очень опытный, сохранивший хорошую форму и свежесть крайний защитник, способный закрывать всю бровку. «Милану» очень нужны резервы на флангах обороны – их не хватало порой в прошлом сезоне при всем этом трансферном безумии.

Маттиа Кальдара

Трансфер из «Ювентуса» за 35 млн евро

Стоимость игрока - 40 млн евро

Болельщики «Ювентуса» недоумевают по поводу того, зачем клуб отпустил молодого защитника в «Милан». Все-таки Кальдаре только 24 года, что для центрбека весьма немного, и он способен при должном прогрессе на долгие годы закрыть позицию в центре обороны. Очевидно, что переговоры были непростыми, приличная сумма говорит сама за себя. Но в «Ювентусе» понимали, что не могут гарантировать в отличие от «Милана» регулярную практику перспективному защитнику, а вот «россонери» в стадии перестройки вполне способны на это. И для самого футболиста такой переход – шаг вперед после «Аталанты».

Пепе Рейна

Трансфер из «Наполи»

Стоимость игрока 1 млн евро

35-летний ветеран понимает, что уже поздновато ему пылить на полях Серии А, но посидеть в запасе в клубе с именем на хорошей зарплате, а также с возможностью периодически все же мелькать в играх – это хорошая возможность. Рейна своим опытом должен помогать продолжать расти Доннарумме, в целом вносить больше стабильности и авторитета в ряды миланцев, которые в прошлом сезоне не выглядели стройными.

Пока трансферная политика «Милана» выглядит весьма продуманной. Леонардо тщательно разгребает завалы одной рукой, а второй плавно формирует костяк будущей команды, которая должна как минимум бороться за место в Лиге чемпионов. Точечные усиления производятся с пониманием того, какой игрок и на какую позицию, по какой цене и с какими перспективами нужен клубу. Где-то имеет смысл сделать ставку на опыт, где-то – дать шанс молодым. Собственно, капитализация состава «Милана» уже сейчас является четвертой в Серии А, так что оправданий неспособности «россонери» бороться за позицию в четверке просто не будет.