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Топ-10 лучших матчей Промеса за «Спартак»

вчера, 13:15

Квинси одной ногой в «Севилье», но он точно оставит о себе добрую память в Москве. «Соккер.ру» считает, что самое время вспомнить лучшие матчи Промеса в красно-белой футболке. 

10 место. 2014/2015. «Спартак» - «Торпедо» - 3:1

Один из первых матчей Промеса за «Спартак» (если быть точным – пятый). В этой игре Квинси открыл счет своим забитым мячам за «красно-белых». Матч для «Спартака» был не простым, а историческим, ведь речь о первом официальном приеме гостей на долгожданной домашней арене. Четыре года назад многие болельщики были даже слегка раздосадованы, что первые официальные голы на стадионе «Спартак» забил не воспитанник, даже не россиянин, а какой-то иностранец. Сейчас отношение, конечно, изменилось, ведь легионер оказался более чем достойным футболистом и парнем. 

9 место. 2016/2017. «Спартак» - «Оренбург» - 3:2

Матч из чемпионского сезона «Спартака». Матч, по ходу которого мелькнула страшная тень упущенного чемпионства, ведь команда Массимо Карреры, выигрывая 2:0 после дубля Романа Зобнина у одного из аутсайдеров РПЛ, умудрилась дважды пропустить в течение каких-то полутора минут. Казалось, потеря «железных» очков неизбежна, как и получение психологического надлома, но на 95-й минуте Квинси Промес проявил себя как настоящий лидер: получил мяч в штрафной площади в окружении толпы соперников, сделал несколько ложных движений и неотразимо пробил в угол.

8 место. 2017/2018. «Краснодар» - «Спартак» - 1:4

Что касается действий в атаке, едва ли не самая яркая игра «Спартака» при Массимо Каррере. Луис Адриано, Зе Луиш, Мельгарехо – каждый сделал свой вклад в итоговый результат, не отставал, понятно, и Квинси Промес, сделавший из своих оппонентов «петрушку». Голландец раздавал шикарные передачи, накручивал защитников «Краснодара» пачками, а в концовке был вознагражден забитым мячом вдобавок к результативной передаче на Луиса Адриано.

7 место. 2015/2016. «Динамо» - «Спартак» - 2:3

«Динамо» - принципиальный соперник, поэтому успехи в матчах с этой командой особенно ценны, а Квинси любит забивать в ворота «бело-голубых», что вновь продемонстрировал в недавней встрече. Но ярче всего против динамовцев Промес сыграл в сезоне, когда «Спартаком» руководил Аленичев. Нужно учитывать и драматургию дерби: «красно-белые» дважды уступали в счете и дважды отыгрывались, а победу удалось вырвать благодаря голу Квинси в компенсированное время второго тайма. Этот мяч стал для голландца вторым в тот день на арене «Химки».

6 место. 2017/2018. «Анжи» - «Спартак» - 1:4

Невозможно обойти стороной первый хет-трик Промеса в профессиональной карьере. Состоялся он в этом году, когда Квинси трижды расписался в воротах «Анжи», причем уложил свои голы очень плотно друг другу, отличившись на 10-й, 14-й и 17-й минутах. После такого мощного начала можно было замахнуться и на «покер», но Промес ограничился тремя голами. 

5 место. 2017/2018. «Спартак» - «Локомотив» - 3:4

Попадает в топ и проигранный «Спартаком» матч, причем судьбоносный в плане чемпионской гонки в прошлом сезоне. И ведь как досадно для команды Квинси все произошло: вели 2:0, но не смогли даже сыграть вничью. Но сам голландец сражался как лев! Он ассистировал Глушакову и Адриано до перерыва, а в концовке, когда уже стало ясно, что «Спартак» проиграет, забил мяч на индивидуальном мастерстве, показав всем нежелание сдаваться.  

4 место. 2017/2018. «Спартак» - «Локомотив» - 2:1

В этой игре за Суперкубок России не было феерии, обе команды стремились к результату, ведь на кону стоял трофей. Квинси Промес сыграл значимую роль в завоевании «Спартаком» чемпионства, а тут и к победе в матче за Суперкубок приложился. На счету голландца гол в овертайме, который в итоге оказался победным. Квинси на скорости ворвался в штрафную площадь и, не обращая на возникшую перед ним стену из защитников, пробил в ближний угол по недосягаемой для Гильерме траектории. 

3 место. 2017/2018. «Спартак» - ЦСКА - 3:0

Тремя днями ранее «Спартак» сгорел в Ливерпуле со счетом 0:7, а Квинси растворился на поле «Энфилда». В дерби «красно-белые» могли либо реабилитироваться перед болельщиками, либо усугубить их настроение. Выбрали первый вариант во многом благодаря злости Промеса, который по такому случаю даже забил свои первые мячи в ворота ЦСКА и Акинфеева, отметившись дублем в выигранном матче у принципиального соперника. 

2 место. 2016/2017. «Спартак» - «Зенит» - 2:1

Важнейший матч «Спартака» на пути к вожделенному чемпионству. «Зенит» под руководством Луческу мог обострить золотую интригу, если бы выиграл в Москве, однако «Спартак», ведомый своим лидером Промесом, склонил викторию на свою сторону. Квинси в первом тайме забил сам, а во второй половине чудесным образом развернулся под давлением защитника и выложил передачу-конфетку под победный гол Александра Самедова. 

1 место. 2017/2018. «Спартак» - «Севилья» - 5:1

Единственный сильный матч в Лиге чемпионов Промес провел против команды, в которую сейчас собирается переходить. Но это было действительно мощно! В домашнем матче против «Севильи», где «Спартак» одержал крупную победу 5:1, Квинси непосредственным образом поучаствовал в четырех голах, дважды забив и отдав две результативные передачи. 
Торги по Промесу – ловушка для «Спартака»

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 18:01
Жаль что уходит, нет смысла менять Спартак на Севилью клубы идентичны по силе. Севилья уже совсем не та, которая щелкала ЛЕ как орешки. Поэтому считаю, что Квинси надо послать испанцев куда подальше. Тут он звезда РПЛ а там будет никем по крайней мере на ближайший года два.
ziborock
ziborock
вчера в 17:19
ОлегаТэ:
Определённая часть пупсов точно живёт в параллельной вселенной кабэ-цвета. Про Ваню Лава не слыхал? Или матчи любимого клуба с ЦСКА, где Вагнер исправно огорчал вратарей (=DDDDDD) оного, случайно пропустил? На секундочку, всеми ведущими футбольными специалистами Вагнер Лав по сей день признаётся лучшим легионером РФПЛ. Лучший бомбардир сезона 2008 - 20 голов. Сейду Думбия - лучший снайпер сезона 11/12 - 28(!) голов и 13/14 - 18 голов, причём в последнем Сейду из-за травмы отыграл только пол-сезона. Свинси стал лучшим, забив всего 15, что говорит не столько о его талантах, сколько о слабости атаки всей РПЛ. Так что ваша "легенда" - это просто пупсик по сравнению с этими двумя футболистами... ;)
Промес не нападающий и при своих 15 мячах за сезон у него еще и 7 голевых!
И статистика за 4 сезона:
Промес - 58 голов, 25 передач.
Вагнер - 37 голов, 16 передач, при чем я выбрал самые результативные сезоны!)
Тут и баклану ясно кто лучший!!!
Полузащитник результативней напа!)
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:55
mikysss:
Ой да хорош уже ... не любишь Спартак, фобия и прочее но искать "тонкости" - ой ой а кто интересно после такого ПУПСИК? я бы жестче написал но КБ тут банят за слово и невиннее
Я тебя не понял, переведи!
mikysss
mikysss
вчера в 16:51
Байкал-38.:
Автору хорошенько пришлось повспоминать, что бы набрать топ-10! Сюда даже внесены игры с командами, которые по итогам сезона вылетали в ФНЛ (Торпедо, Оренбург, Динамо) и проигрыш Локомотиву! А если посмотреть кому забивал Квинси, то мы увидем, что как минимум 80% это голы аутсайдерам! Так, что топ какой то из него хлипенький! Ну, а топ по одной игре с Севильей, это перебор! Сравните результаты Спартака в еврокубках и результаты сборной Голландии при Промесе вот тогда Вы точно поймёте какой от "топ"!!!
Ой да хорош уже ... не любишь Спартак, фобия и прочее но искать "тонкости" - ой ой а кто интересно после такого ПУПСИК? я бы жестче написал но КБ тут банят за слово и невиннее
kingoffam
kingoffam
вчера в 16:39
Ну и что?
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 16:19
mikysss:
Завистники-клоны идите мыться и бить копытом, у вас такого игрока нет и не было и не будет
Определённая часть пупсов точно живёт в параллельной вселенной кабэ-цвета.
Про Ваню Лава не слыхал? Или матчи любимого клуба с ЦСКА, где Вагнер исправно огорчал вратарей (=DDDDDD) оного, случайно пропустил?
На секундочку, всеми ведущими футбольными специалистами Вагнер Лав по сей день признаётся лучшим легионером РФПЛ. Лучший бомбардир сезона 2008 - 20 голов.
Сейду Думбия - лучший снайпер сезона 11/12 - 28(!) голов и 13/14 - 18 голов, причём в последнем Сейду из-за травмы отыграл только пол-сезона.
Свинси стал лучшим, забив всего 15, что говорит не столько о его талантах, сколько о слабости атаки всей РПЛ.
Так что ваша "легенда" - это просто пупсик по сравнению с этими двумя футболистами... ;)
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:16
Автору хорошенько пришлось повспоминать, что бы набрать топ-10!
Сюда даже внесены игры с командами, которые по итогам сезона вылетали в ФНЛ (Торпедо, Оренбург, Динамо) и проигрыш Локомотиву!
А если посмотреть кому забивал Квинси, то мы увидем, что как минимум 80% это голы аутсайдерам!
Так, что топ какой то из него хлипенький! Ну, а топ по одной игре с Севильей, это перебор!
Сравните результаты Спартака в еврокубках и результаты сборной Голландии при Промесе вот тогда Вы точно поймёте какой от "топ"!!!
kingoffam
kingoffam
вчера в 15:33
spartach n1:
Ключнику и голубым львам неплохо засалил,уже не зря отметился,спасибо Антоха !
Из бомжа лев,как из 77 пуля.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
вчера в 15:11
Стыдно за спартак.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 14:59
Такие легионеры - сокровище РПЛ. Удачи Квинси вне зависимости от клубной прописки.
papic337
papic337
вчера в 14:18
Литейный 4:
Сдулся уголовник губошлеп. Пополнил ряды сбитых летчиков пупсни. Гыгыгы
Как же ты любишь Спартак. Как только появляется статья про Спартак, так тут же появляешься ты со своими комплиментами. Мне это очень нравится. Спартак никого не оставляет равнодушными. Самая популярная команда. Все за неё переживают. Кто-то со знаком плюс, кто-то со знаком минус. Это совершенно неважно. Главное равнодушных нет.
spartach n1
spartach n1
вчера в 14:17
Ключнику и голубым львам неплохо засалил,уже не зря отметился,спасибо Антоха !
mikysss
mikysss
вчера в 14:10
Завистники-клоны идите мыться и бить копытом, у вас такого игрока нет и не было и не будет
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 14:05
Сдулся уголовник губошлеп. Пополнил ряды сбитых летчиков пупсни. Гыгыгы
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 13:41
10 место. 2014/2015. «Спартак» - «Торпедо» - 3:1

Один из первых матчей Промеса за «Спартак» (если быть точным – пятый). В этой игре Квинси открыл счет своим забитым мячам за «красно-белых». Матч для «Спартака» был не простым, а историческим, ведь речь о первом официальном приеме гостей на долгожданной домашней арене. Четыре года назад многие болельщики были даже слегка раздосадованы, что первые официальные голы на стадионе «Спартак» забил не воспитанник, даже не россиянин, а какой-то иностранец. Сейчас отношение, конечно, изменилось, ведь легионер оказался более чем достойным футболистом и парнем.

9 место. 2016/2017. «Спартак» - «Оренбург» - 3:2

Матч из чемпионского сезона «Спартака». Матч, по ходу которого мелькнула страшная тень упущенного чемпионства, ведь команда Массимо Карреры, выигрывая 2:0 после дубля Романа Зобнина у одного из аутсайдеров РПЛ, умудрилась дважды пропустить в течение каких-то полутора минут. Казалось, потеря «железных» очков неизбежна, как и получение психологического надлома, но на 95-й минуте Квинси Промес проявил себя как настоящий лидер: получил мяч в штрафной площади в окружении толпы соперников, сделал несколько ложных движений и неотразимо пробил в угол.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ЧЕГО???
Договорняк с торпедо? Матч с аутсайдером Оренбургом, когда из ничего добавили 5 минут?
Гы-гы-гы!
Коля Ретивый
Коля Ретивый
вчера в 13:29
Игрочишку всё никак продать не могут.
Ambrazura
Ambrazura
вчера в 13:20
Лучший матч по любому Ливерпуль-спартак 7-0. Практически не играл.
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 13:16
Блестящий удар Промеса. Севилья много потеряет, если не оформит трансфер

rawer
rawer
вчера в 13:12
Квинси много важных и красивых голов забивал за Спартак, удачи в Севилье если все сложится. Один из любимых моих голов
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 13:10
1 место. 2018. "Спартак" - ПАОК - 0:0
0 ударов в створ ворот

Bellissimo!
kingoffam
kingoffam
вчера в 13:05
"Добрая была охота!"(С)
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