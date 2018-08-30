Топ-10 лучших матчей Промеса за «Спартак»

вчера, 13:15

Квинси одной ногой в «Севилье», но он точно оставит о себе добрую память в Москве. «Соккер.ру» считает, что самое время вспомнить лучшие матчи Промеса в красно-белой футболке.

10 место. 2014/2015. «Спартак» - «Торпедо» - 3:1

Один из первых матчей Промеса за «Спартак» (если быть точным – пятый). В этой игре Квинси открыл счет своим забитым мячам за «красно-белых». Матч для «Спартака» был не простым, а историческим, ведь речь о первом официальном приеме гостей на долгожданной домашней арене. Четыре года назад многие болельщики были даже слегка раздосадованы, что первые официальные голы на стадионе «Спартак» забил не воспитанник, даже не россиянин, а какой-то иностранец. Сейчас отношение, конечно, изменилось, ведь легионер оказался более чем достойным футболистом и парнем.

9 место. 2016/2017. «Спартак» - «Оренбург» - 3:2

Матч из чемпионского сезона «Спартака». Матч, по ходу которого мелькнула страшная тень упущенного чемпионства, ведь команда Массимо Карреры, выигрывая 2:0 после дубля Романа Зобнина у одного из аутсайдеров РПЛ , умудрилась дважды пропустить в течение каких-то полутора минут. Казалось, потеря «железных» очков неизбежна, как и получение психологического надлома, но на 95-й минуте Квинси Промес проявил себя как настоящий лидер: получил мяч в штрафной площади в окружении толпы соперников, сделал несколько ложных движений и неотразимо пробил в угол.

8 место. 2017/2018. «Краснодар» - «Спартак» - 1:4

Что касается действий в атаке, едва ли не самая яркая игра «Спартака» при Массимо Каррере. Луис Адриано, Зе Луиш, Мельгарехо – каждый сделал свой вклад в итоговый результат, не отставал, понятно, и Квинси Промес, сделавший из своих оппонентов «петрушку». Голландец раздавал шикарные передачи, накручивал защитников «Краснодара» пачками, а в концовке был вознагражден забитым мячом вдобавок к результативной передаче на Луиса Адриано.

7 место. 2015/2016. «Динамо» - «Спартак» - 2:3

«Динамо» - принципиальный соперник, поэтому успехи в матчах с этой командой особенно ценны, а Квинси любит забивать в ворота «бело-голубых», что вновь продемонстрировал в недавней встрече. Но ярче всего против динамовцев Промес сыграл в сезоне, когда «Спартаком» руководил Аленичев. Нужно учитывать и драматургию дерби: «красно-белые» дважды уступали в счете и дважды отыгрывались, а победу удалось вырвать благодаря голу Квинси в компенсированное время второго тайма. Этот мяч стал для голландца вторым в тот день на арене «Химки».

6 место. 2017/2018. «Анжи» - «Спартак» - 1:4

Невозможно обойти стороной первый хет-трик Промеса в профессиональной карьере. Состоялся он в этом году, когда Квинси трижды расписался в воротах «Анжи», причем уложил свои голы очень плотно друг другу, отличившись на 10-й, 14-й и 17-й минутах. После такого мощного начала можно было замахнуться и на «покер», но Промес ограничился тремя голами.

5 место. 2017/2018. «Спартак» - «Локомотив» - 3:4

Попадает в топ и проигранный «Спартаком» матч, причем судьбоносный в плане чемпионской гонки в прошлом сезоне. И ведь как досадно для команды Квинси все произошло: вели 2:0, но не смогли даже сыграть вничью. Но сам голландец сражался как лев! Он ассистировал Глушакову и Адриано до перерыва, а в концовке, когда уже стало ясно, что «Спартак» проиграет, забил мяч на индивидуальном мастерстве, показав всем нежелание сдаваться.

4 место. 2017/2018. «Спартак» - «Локомотив» - 2:1

В этой игре за Суперкубок России не было феерии, обе команды стремились к результату, ведь на кону стоял трофей. Квинси Промес сыграл значимую роль в завоевании «Спартаком» чемпионства, а тут и к победе в матче за Суперкубок приложился. На счету голландца гол в овертайме, который в итоге оказался победным. Квинси на скорости ворвался в штрафную площадь и, не обращая на возникшую перед ним стену из защитников, пробил в ближний угол по недосягаемой для Гильерме траектории.

3 место. 2017/2018. «Спартак» - ЦСКА - 3:0

Тремя днями ранее «Спартак» сгорел в Ливерпуле со счетом 0:7, а Квинси растворился на поле «Энфилда». В дерби «красно-белые» могли либо реабилитироваться перед болельщиками, либо усугубить их настроение. Выбрали первый вариант во многом благодаря злости Промеса, который по такому случаю даже забил свои первые мячи в ворота ЦСКА и Акинфеева, отметившись дублем в выигранном матче у принципиального соперника.

2 место. 2016/2017. «Спартак» - «Зенит» - 2:1

Важнейший матч «Спартака» на пути к вожделенному чемпионству. «Зенит» под руководством Луческу мог обострить золотую интригу, если бы выиграл в Москве, однако «Спартак», ведомый своим лидером Промесом, склонил викторию на свою сторону. Квинси в первом тайме забил сам, а во второй половине чудесным образом развернулся под давлением защитника и выложил передачу-конфетку под победный гол Александра Самедова.

1 место. 2017/2018. «Спартак» - «Севилья» - 5:1

Единственный сильный матч в Лиге чемпионов Промес провел против команды, в которую сейчас собирается переходить. Но это было действительно мощно! В домашнем матче против «Севильи», где «Спартак» одержал крупную победу 5:1, Квинси непосредственным образом поучаствовал в четырех голах, дважды забив и отдав две результативные передачи.

Торги по Промесу – ловушка для «Спартака»