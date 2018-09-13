10 звёздных иностранцев, которые могли сыграть за «Спартак»

сегодня, 18:00

Джон Терри не первый знаменитый игрок, который нашел причины, чтобы отказать «Спартаку». Правда, другие персоны из списка «Соккер.ру» становились известными после отказа.

Роберто Карлос (Бразилия)

История старая, как продукты жизнедеятельности мамонта, но по-прежнему занимательная, ведь Роберто Карлоса и его пушку страшную знают все. Историю рассказывал Тарханов, работавший тогда в тренерском штабе «Спартака» с Олегом Романцевым, и у нас нет причин ему не верить. По словам Александр Федоровича, в 1994 году представители «Палмейрас» предлагали «красно-белым» купить защитника за 500 тысяч евро. «Спартак» таких денег не нашел, а Роберто Карлос так прокачался за какой-то год, что «Интеру» пришлось отвалить за бразильца 5 миллионов долларов. Потом в карьере Карлоса были славные 11 лет в «Реале», победа на чемпионате мира, а до России он все же доехал на склоне лет, чтобы поиграть за «Анжи». Интересно, как сложилась бы карьера Роберто, окажись он в 21 год в «Спартаке»?

Самуэль Это’О (Камерун)

Слово Леониду Федуну:

Мы могли подписать Это’О в «Спартак» в 2004 году. Я тогда еще не стал де-юре владельцем клуба, поэтому мне приходилось упрашивать Андрея Червиченко, у которого был контрольный пакет акций «Спартака». «Мальорка» готова была нам без проблем продать камерунца за 10 миллионов евро или баксов – не помню уже точно. Червиченко не нашел или не захотел найти эти деньги, поэтому в команду игрок к нам не попал.

Андрей Червиченко рассказывал эту историю со своей стороны:

Да, разговоры по поводу этого трансфера были, мы контактировали с испанским клубом, но агенты мне сказали, что без вариантов, тем более Это’О уже нацелился на переход в «Барселону». Кстати, мы тогда договорились с Федуном, что каждый может сам по себе приобретать футболистов, чтобы не было конфликтов. Так почему он не приобрел Самуэля, если так сильно хотел?!

Любопытно, что Это’О, как и Роберто Карлос, в конце концов тоже оказался в России и тоже в «Анжи». Судьба.

Патрис Эвра (Франция)

В 2004 году будущий многолетний левый защитник «Манчестер Юнайтед» и партнер Неманьи Видича по манкунианскому клубу мог оказаться в «Спартаке». То есть серб, который в будущем станет капитаном МЮ , и француз могли начать сыгрываться еще в Москве. Здесь все было очень близко, прямо очень. Как утверждает бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, все договоренности были достигнуты, оставалось только поставить подписи в правильных местах, но в этот момент некий «великий специалист» переубедил Федуна, напугав Леонида Арнольдовича непредсказуемым характером Патриса. Этот же «спец», по словам Первака, сорвал трансфер хорвата Йосипа Шимунича из «Герты» в «Спартак».

Джо Коул (Англия)

Инициатором приглашения Джо Коула в «Спартак» выступал Унаи Эмери летом 2012-го. Так что Джон Терри не единственный хорошо знакомый трибунам «Стэмфорд Бридж» футболист, который мог оказаться в Москве и в красно-белых цветах. Факт предложения точно был, но англичанин, на счету которого 56 матчей и 10 голов за сборную своей страны, не решился ехать в Россию. Может быть, и к лучшему, ведь карьера Коула после ухода из «Челси» шла только вниз.

Тоби Алдервейрелд (Бельгия)

Летом 2013 года «Спартак» вел изматывающие переговоры с Тоби Алдервейрелдом и «Аяксом». Клуб из Амстердама уговорить вроде бы удалось, а вот бельгиец сомневался до последнего и разворачивался буквально перед трапом самолета, на котором должен был лететь на медобследование. Трансфер все-таки не состоялся из-за позиции футболиста, который спустя несколько лет заявил, что ни разу об этом не пожалел. Алдервейрелд тем же летом перебрался в «Атлетико», откуда вскоре переехал в АПЛ , где и выступает по сей день.

Мохамед Салах (Египет)

Сейчас Салах в тройке претендентов на приз лучшему футболисту года ФИФА , а четыре года назад он мог оказаться в «Спартаке». Напомню, тогда «красно-белых» тренировал Мурат Якин, при котором Мо раскрыл свои таланты в «Базеле», так что это только с нынешних высот Салаха такая сделка кажется чем-то нереалистичным, тем более у футболиста были жуткие проблемы с игровым временем в «Челси». Египтянин тогда даже приезжал в Тарасовку, чтобы ознакомиться с условиями, а его агент говорил о готовности Мохамеда присоединиться к московскому клубу и 80-процентной вероятности, что это произойдет. В итоге Салах перешел в «Фиорентину» на правах аренды, а в АПЛ он заиграет мощно лишь несколько лет спустя в рядах команды, цвета которой не содержат синего. А ведь мог все это время разрывать РПЛ на пару с Квинси!

Садио Мане (Сенегал)

Другой участник ударного атакующего трио «Ливерпуля» тоже мог перейти в «Спартак», Мане сам признавался в одном из радиоэфиров, что у него было выгодное предложение из Москвы. Это было в 2014 году, когда сенегалец еще выступал за «Зальцбург». Тогда сработали несколько факторов не в пользу этого трансфера: во-первых, переговоры с Промесом и Мане шли параллельно, и после подписания голландца «Спартак» уже не был столь настойчив, во-вторых, Садио пригласил «Саутгемптон», а АПЛ > РПЛ . Сложно с этим спорить. Вроде «красно-белые» даже проявляли интерес к Мане уже в пору его выступлений за «святых», но там уже шансов не было точно: сенегалец блеснул в Англии, получил приглашение от «Ливерпуля» и сейчас играет в одной из сильнейших команд планеты.

Джердан Шакири (Швейцария)

У «Спартака» и «Ливерпуля», похоже, одинаковый вкус на футболистов! Шакири ведь тоже мог оказаться в Москве задолго до того, как этим летом перебрался на «Энфилд». «Спартак» вел переговоры с «Баварией» по Джердану летом 2014-го, инсайдер всея Руси Нобель Арустамян тогда заявил, что Шакири дал принципиальное согласие на переход в московский клуб. Может быть, и так, но тут «Бавария» встала в позу. Хосеп Гвардиола позже прокомментировал эту ситуацию так:

Шакири – молодой и большой талант. Мы посчитали, что он должен остаться в «Баварии».

Диего Коста (Испания)

В данном случае речь не шла о полноценном трансфере, «Спартак» готов был взять Диего к себе на полгода. Коста пропустил первую половину прошлого сезона из-за конфликта в «Челси», в «Атлетико» он перебрался только зимой. Эту информацию озвучил Нобель Арустамян, так что все вопросы к нему:

«Спартак» реально рассматривал вариант с арендой Диего Косты до конца календарного года. Нападающий разругался с Конте, а в «Атлетико» может оказаться не раньше января из-за трансферного бана. «Спартак» хотел арендовать Косту на четыре месяца, Каррера разговаривал с Конте, были контакты на уровне руководства «красно-белых» с «Челси», но Диего не заинтересовался такой возможностью. Он хотел играть только и исключительно в «Атлетико».

Джон Терри

Ну а к этой истории уже и добавить нечего. Если вы находились в информационном футбольном потоке в последние дни, то никак не могли пропустить переход, которого не было. Джон Терри даже открытое письмо написал, в котором объяснил свои причины отказа «Спартаку».

Финал эпопеи. Терри отказал «Спартаку»

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