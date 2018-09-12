Финал эпопеи. Терри отказал «Спартаку»

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Джон согласился переехать в «Спартак», но за него отказались дети и жена. Их можно понять, но что сама эпопея говорит о клубе из Москвы и их методах работы?

Красивый бесплатный пиар

«Трансфер Терри» строго как рекламный продукт был безупречным, победным для всех сторон, особенно когда оказался бесплатным. Фанаты соперников «Спартака» сочинили все шутки о женах, которые смогли, развлеклись, как умеют. «Спартак» получил бесплатный пиар – о клубе вспомнили в Англии, не пришлось даже с «Ливерпулем» играть в Лиге чемпионов.

А в России стартовали странные тяжбы между «Зенитом» и «Спартаком». Выясняли, кто в футбольной истории более ценен, Терри или Маркизио? Ответ очевиден, но фанаты «красно-белых» сейчас порой почему-то говорят, что Джон помог нивелировать эффект от презентации чемпиона Италии в Санкт-Петербурге. А была такая задача? Непонятно, почему это важно, плюс не совсем правда.

На арене в день дебюта Маркизио собралось больше 40 тысяч зрителей на матч «Зенита» и «Кайрата» Аршавина. У «Спартака» средняя домашняя посещаемость официальных игр ниже. Но в информационном пространстве Терри вправду занял все углы. Помог всем и каждому пережить паузу на матчи сборных. Заодно добавил интриги в сентябре, когда трансферное окно закрыто. Была оставлена лишь щель для свободных агентов. Агент Трабукки, которого связывают с Каррерой, пытался втащить легенду английского футбола через нее, но не сумел.

Тащил, тащил, «Спартак» помогал, как мог. Свободному агенту выдали достаточно денег – примерно в три раза меньше, чем Маркизио, но он и на шесть лет старше будет. Англичанин склонялся к переезду, ведь поехал в посольство и получил визу. Стоит отдать Терри должное – согласился на «Спартак», за нос не водил. Не исключено, что там и личный разговор с боссом «Челси» был. Но в последний момент сыграл известный семейный фактор. Ничего удивительного. Детям Терри по 12 лет, привыкли жить в Лондоне и учатся там. Не факт, что даже перебирались в Бирмингем, а Москва им не интересна.

Кроме зрителей этого сериала в России, выиграл также сам Джон. В Англии вспомнили, что в 38 лет до сих пор играет, и даже заговорили о возвращении в «Астон Виллу». Конечно, никто не клеймил его за решение уехать в Россию – сборная Англии спокойно приехала на ЧМ -18, и радовались полуфиналу, так что тут вопрос строго личный, не финансовый или политический. Семейное решение близких людей для Терри – в Москву не захотели.

Каррера оказался Семаком

Давайте честно, «Зенит» и «Спартак» одинаково безобразно провели летнее трансферное окно, когда говорим об учете пожеланий тренеров. Маркизио легко мог отказаться от предложения Рибалты – они не друзья, не родственники, чтобы первый послушал второго. Тогда после травмы Нобоа «Зенит» мог остаться без дополнительного варианта в полузащите. В результате все сложилось в пользу Сергея Богдановича.

Но вряд ли он лоббировал покупку именно Маркизио. Во-первых, уже после представления новичка заявил, что «Зенит» не усилил позиции, которые тренер требовал. Во-вторых, и без таких слов знаем, что искали центрального и крайнего защитников, а также не отказались бы от человека с пасом. Нашли последнего, но остались без защитников. Кришито не заменили, хотя о его уходе знали давно – плохая работа клуба по поискам усиления в сезоне, когда пора воевать за титул.

У «Спартака» ситуация хуже, поскольку Каррера фактически еще с чемпионского сезона или сам ошибается – как с Петковичем, или получает тех, кто не может помочь на поле и принести новую большую победу. От Пашалича до Ханни и Роши – почти все покупки на данный момент мимо. Кроме того, явно мечтали усилить фланги обороны, а поскольку Промес ушел в последний день, то и новичка в атаку подыскать не успели. Все спонтанно, все случайно.

Поэтому неудивительно, что Каррера сейчас расстроен. Понимал, что футбольного усиления нет, зато мог надеяться на Терри как помощника тренера. Массимо ведь все сложнее достучаться до спартаковцев, Глушаков плохо помогает, Джон был нужен как вожак, не только как футболист. Впрочем, раз травмы получили Жиго и Кутепов, Каррера просил решить простую задачу – взять свободного агента. Даже с этим не справились, замахнулись на Терри и не потянули такое подписание в «Спартак». Теперь любой новичок – а он вряд ли появится, будет смотреться бледно.

Защитник по-прежнему нужен

Давайте не требовать от «Спартака» сразу и многого. Перехватили у «Краснодара» Жиго – не очень этичная сделка, но удачная до травмы Самуэля. Не будем же требовать, чтобы за девять лет разобрались в уровне защитника (именно защитника) Дмитрия Комбарова. Или на пятнадцатом году карьеры Андрея Ещенко смогли оценить его функциональное состояние по ходу летней паузы, а не самого сезона. Не можем также требовать, чтобы у скаутов «Спартака» были заготовки на случай, если ветераны сдают и подставляют.

Просто потому, что у «красно-белых» скауты ничего не решают. Также не поисковикам решать, останется ли Глушаков в основе, когда Денис в ужасной форме, или уйдет с поля на время. Но как убрать капитана и полузащитника на скамейку, когда идеального третьего хавбека в дополнение к дуэту Зобнина и Фернандо нет? Каррера тут тоже виноват. Допустил покупку Ханни и Роши на другие позиции, теперь ждет, что идея Федуна с Еременко сработает. Ответственность коллективная, но «Спартак» ведь во всех таких случаях обычный.

Многих удивил сам факт начала переговоров с Терри. Раньше к звездам такого уровня не цеплялись. Приглашать старенького защитника – эксцентричный ход, не для Федуна. Стилистически Джон не очень вписывался в модель игры Карреры, где плясали от органичной связки Джикии и Жиго, ведь Терри привык прикрывать центральную зону слева… А вот тут стоп. Эти разговоры – «старый, левша, как и Джикия, в „Астон Вилле“ играл стоя, читал позицию», сильно напоминают классику жанра, вроде того самого круговорота оценок тренеров «Спартака».

Будут люди из окружения московского клуба, которые пару дней описывали, почему приглашение Терри – успех клуба и очень крутое решение, а теперь они же докажут, что срыв трансфера – тоже успех. Но давайте оценивать объективно. Отказ Джона – неудача для РПЛ . И так мало звезд и фигур, за которых цепляется взгляд, много молодых и на 85 % лига из отечественных игроков. Легенда из Англии для колорита не помешала бы. Федун потерял столько денег из-за футбола, что два-три миллиона евро не стали бы последней каплей в чаше его безграничного терпения.

Терри мог даже не заиграть, как следует, но сама команда нуждается в вожаке после спада Глушакова, перемещения бывшего капитана Реброва на скамейку и ухода Промеса. Но «Спартак» не получит Джона, тот вежливо отказался, сославшись на семейные обстоятельства и коллективное решение. Кто-то скажет, что это к лучшему, но вряд ли угадает – рынок свободных агентов не самый богатый, а центральный защитник нужен.

«Спартак» лишился чемпиона

Даже если Кутепов вернется чуть раньше, чем ждут, троих центрбеков мало, а в академии нет готового футболиста на сложную позицию. Снова надеются на везение, как и в случае с самим Терри. Будь «Спартак» чуть серьезнее в плане трансферов, первым делом поинтересовались – еще до самих переговоров и обследования, как жена и дети Джона смотрят на возможный переезд? Ведь получился трансфер задом наперед. Сначала слили информацию о сделке и обследовании.

Потом догадались, что нужна виза, затем лишь перешли к уточнению финансовых условий. Лишь в самом конце пришли к первому пункту при покупке любого легионера: «Готова ваша семья и дети к переезду в Россию?» Сыновья Маркизио на днях скукожились от ветра в день прилета в Санкт-Петербург, и сразу стало понятно – даже в «Зените» постеснялись предупредить, как одеться по погоде. Зато заманили Клаудио самой большой зарплатой в команде Семака. «Спартак» ради 38-летнего Джона не стал увеличивать предложенный оклад почти вдвое.

Пожалуй, правильно сделал, поскольку дело было не в деньгах. Жена, у которой с мужем давние счеты, не одобрила переезд в далекую страну, особенно без участия ее и детей. Терри не отпустили на заработки в Россию, все завершилось прозаично. «Спартак» привык совершать трансферы без подготовки и, даже когда пошел за свободным агентом, ничего не изменилось. Грамотный в этом плане клуб сначала уточнил бы все-все детали, и если бы узнал, что у жены сомнения – развернулся и ушел.