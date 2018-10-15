И снова Мутко? Или Дюков? Все президенты РФС

15 октября 2018, 20:00

Вокруг кресла президента РФС идет активная возня. То ли вернется Мутко, то ли высокую должность займет еще один кандидат от «Зенита» Дюков. «Соккер.ру» вспоминает всех глав.

Вячеслав Колосков

Во главе РФС : 8 февраля 1992 года – 2 апреля 2005 года

Тринадцать лет стоял у руля российского футбола Вячеслав Колосков, а до этого он еще два года возглавлял Федерацию футбола СССР . Вячеслав Иванович окончил Центральный государственный институт физической культуры, и хотя профессиональным спортсменом не стал, зато вырос в профессионального чиновника. Работал в спорткомитете СССР по направлениям хоккей и футбол, при нем сборные в каждом из этих видов спорта выиграли по Олимпиаде. В 1990-м Колосков возглавил Федерацию футбола СССР , которой оставалось жить совсем недолго, как и большой стране, которой больше нет.

В период турбулентности Вячеслав Иванович был кризисным менеджером и попутно отстаивал власть, которую пытались оспорить Анзор Кавазашвили, Виктор Понедельник, Валентин Иванов и Хуссам Аль-Халиди, которые даже создали Всероссийскую ассоциацию футбола (ВАФ), надеясь, что ФИФА признает именно эту организацию. Тщетно! Колосков договорился о включении РФС в реестр официальных представительств, тем более сам в то время занимал должность вице-президента ФИФА . В 2005 году Вячеслав Иванович, находящийся под гнетом критики много лет кряду, добровольно сложил полномочия и остался почетным президентом РФС .

Виталий Мутко

Во главе РФС : 2 апреля 2005 года – 24 ноября 2009 года

Выдвинутый Федерацией футбола Санкт-Петербурга Виталий Леонтьевич Мутко стал вторым президентом РФС . С его именем связаны успешные выступления российских клубов в еврокубках и национальной сборной на Евро-2008. Были выборы, на президентское кресло претендовали Мутко, председатель ВАФ Кавазашвили, гендиректор РФС Тукманов (правая рука Колоскова) и вице-президент ярославского «Шинника» Жуков. В итоге двое последних сняли свои кандидатуры еще до голосования, Кавазашвили получил один голос, а бывший президент «Зенита» и кандидат Кремля набрал 96 из 99 голосов. Еще два бюллетеня оказались испорченными.

Первым делом Мутко выгнал из сборной Ярцева и призвал Семина спасать положение в отборе ЧМ -2006. Этого сделать не удалось, зато порадовал ЦСКА , выигравший Кубок УЕФА . Триумфальным для президента Мутко стал 2008 год, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА , а сборная России – «бронзу» чемпионата Европы. Самое активное участие Виталий Леонтьевич принял в продвижении заявки России на проведение ЧМ -2018, особенно тронула всех его незабвенная речь в Цюрихе: «Лец ми спик фром май харт ин инглиш…» В 2009-м Мутко покинул кресло главы РФС , так как не мог совмещать эту должность с пакетом министра спорта, туризма и молодежного развития.

Сергей Фурсенко

Во главе РФС : 3 февраля 2010 года – 25 июня 2012 года

На теплое место пришел еще один дяденька, чью мечту исполнили, как и обещали в рекламе. Сергей Александрович поработал в «Зените» председателем совета директоров и президентом, это при нем «сине-бело-голубые» добились больших успехов на европейской арене. Федерация футбола Санкт-Петербурга не сомневалась, что вслед за Мутко на пост главы РФС нужно выдвигать Фурсенко, который не заметил на выборах особого сопротивления со стороны Сергея Кузьмина, президента Федерации футбола Ульяновской области, и Алишера Аминова, президента Фонда развития футбола.

Кузьмин «порисовался» и отказался от участия в гонке в пользу Фурсенко, а Аминов набрал 11 голосов против 95 у победителя. Правление Сергея Александровича запомнилось популистскими лозунгами, оторванными от реальности («Россия – чемпион мира 2018») и советами с гадалкой. Избранный на пять лет президент РФС оставался в своем кресле всего лишь два года и подал в отставку после провала сборной России на Евро-2012, оставив в сейфе, как говорят, контракт с Роберто Манчини, с которым мечтал поработать. И эта мечта сбудется, только уже в «Зените».

Николай Толстых

Во главе РФС : 3 сентября 2012 года – 31 мая 2015 года

На выборы-2012 пошли семь кандидатов, а имя будущего президента РФС впервые не было известно до старта голосования. Выиграл Николай Толстых, которого поддержали регионы и клубы ПФЛ , где он работал до этого. Премьер-Лига хотела видеть у руля РФС Сергея Прядкина. Толстых, видите ли, очень неудобный начальник. Он хочет, чтобы все было правильно, честно и по протоколу. Николай Александрович обещал «выпилить» из российского футбола агентов, за что его объявили чуть ли не сумасшедшим – люди боялись потерять работу и деньги, ведь Толстых действительно мог рубануть с плеча. Впрочем, именно дипломатичности не хватило Николаю Александровичу при всей чистоте его намерений: ругань с клубами, запугивания компроматами и борьба с явлениями и процессами, которые лучше пустить на самотек, привели Толстых туда, куда привели – к импичменту.

Виталий Мутко

Во главе РФС : 2 сентября 2015 года – 25 декабря 2017 года

Возвращение Мутко на знакомую должность после отмены запрета на совмещение постов в кабинете министров и на руководящих должностях в общественных организациях не вышло триумфальным. Впрочем, некий импульс сборной России Виталий Леонтьевич придал, назначив главным тренером Слуцкого вместо Капелло. Это помогло выйти на Евро-2016, но выступление во Франции получилось удручающим. В конце прошлого года Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС , исполняющим обязанности был назначен Александр Алаев.

До этого в кресло главы РФС с приставкой «И.О.» трижды садился Никита Симонян. Чемпионат мира в России и выход в четвертьфинал турнира состоялись формально на смене Алаева, хотя фактически Мутко никуда не уходил. Он даже до сих пор указан президентом на официальном сайте организации. Правда, говорят, что РФС может возглавить не Мутко, а новый кандидат от «Зенита» - Александр Дюков. Что думаете на этот счет?

Идеальный момент, чтобы навести порядок в футболе