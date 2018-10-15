И снова Мутко? Или Дюков? Все президенты РФС

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.25 3.75 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.05 3.55 3.25
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 2.1 3.33 3.33
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб УокингУокинг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб СаутпортСаутпорт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧестерфилдЧестерфилд -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слау ТаунСлау Таун -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Челси -:-  Фулхэм 1.17 7.5 15
17:05 сегодня  Арсенал -:-  Тоттенхэм - - -
19:15 сегодня  Ливерпуль -:-  Эвертон - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 90’ Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2:3 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 4.1 1.65 4.7
03:30 23’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 1.9 3.1 4.6
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 2.75 2.95 2.7
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Гандзасар (Капан)Гандзасар - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арарат (Ереван)Арарат -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Беларусь. Высшая лига 2018, 30 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГородеяГородея -:- Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГомельГомель -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб МинскМинск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн -:- Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Днепр Мог (Могилев)Днепр Мог - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.65 4.05 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 3.15 3.5 2.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.57 4.1 5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 2.02 3.4 3.5
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1.08 9.5 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 5.3 4 1.57
Бразилия. Серия А 2018, 38 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 2.75 1.87 6
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 1:0 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.12 7.9 20
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 2.05 3.4 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе -:- Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу 2.05 3.25 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1.18 6.8 12
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара -:- Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Боруссия М - - -
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Вольфсбург 1.8 3.7 4.4
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.85 3.1 2.45
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3 3.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.5 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 2.2 3.3 3.1
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.9 3.5 3.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 3.1 3.3 2.2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.55 4.1 5.25
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 3.05 3.05 2.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.25 3.05 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.25 5.2 12
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1.22 6 11
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Жирона -:-  Атлетико М 5.3 3.35 1.77
20:30 сегодня  Барселона -:-  Вильярреал - - -
22:45 сегодня  Алавес -:-  Севилья 3.7 3.7 1.95
Испания. Сегунда 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 3.6 3.2 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.5 3.5 7.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.45 2.8 3.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.75 2.75 2.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.7 3.3 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.05 3 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Милан -:-  Парма 1.43 4.6 7.6
17:00 сегодня  Торино -:-  Дженоа 1.75 3.6 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Удинезе 1.9 3.5 4.1
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Кальяри 3 3.2 2.45
20:00 сегодня  Кьево -:-  Лацио 7.5 4.3 1.45
22:30 сегодня  Рома -:-  Интер 2.7 3.5 2.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.8 3.6 4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.65 3.8 4.7
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна -:- Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.4 3.4 2.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2.65 3.25 2.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.05 3.2 2.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.8 3.5 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 4.7 1.3
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 16 тур 1 X 2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) -:- Логотип футбольный клуб Зенит (мол) (Санкт-Петербург)Зенит (мол) 3.7 3.7 1.85
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2.35 3.7 2.55
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.1 4 1.7
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Краснодар -:-  Урал 1.46 4.6 6.6
16:30 сегодня  Ростов -:-  ЦСКА - - -
19:00 сегодня  Спартак М -:-  Локомотив М 2.5 3.2 2.9
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 1.5 3.9 6.4
Сербия. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле 2.2 3.35 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.85 3.55 3.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.75 3.7 4.5
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Львов -:-  Мариуполь 2.7 3.1 2.55
18:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Олимпик Дн 1.14 7.8 14.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Дижон 2.05 3.4 3.7
19:00 сегодня  Ренн -:-  Страсбур 1.7 3.9 4.8
19:00 сегодня  Марсель -:-  Реймс 1.42 4.5 7.8
23:00 сегодня  Бордо -:-  ПСЖ 8.3 5.7 1.32
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 1.22 5.8 11.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.25 3.7 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.85 3.35 4.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1.4 4.35 7.3
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.57 3.95 5.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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И снова Мутко? Или Дюков? Все президенты РФС

15 октября 2018, 20:00

Вокруг кресла президента РФС идет активная возня. То ли вернется Мутко, то ли высокую должность займет еще один кандидат от «Зенита» Дюков. «Соккер.ру» вспоминает всех глав.

Вячеслав Колосков

Во главе РФС: 8 февраля 1992 года – 2 апреля 2005 года

Тринадцать лет стоял у руля российского футбола Вячеслав Колосков, а до этого он еще два года возглавлял Федерацию футбола СССР. Вячеслав Иванович окончил Центральный государственный институт физической культуры, и хотя профессиональным спортсменом не стал, зато вырос в профессионального чиновника. Работал в спорткомитете СССР по направлениям хоккей и футбол, при нем сборные в каждом из этих видов спорта выиграли по Олимпиаде. В 1990-м Колосков возглавил Федерацию футбола СССР, которой оставалось жить совсем недолго, как и большой стране, которой больше нет.

В период турбулентности Вячеслав Иванович был кризисным менеджером и попутно отстаивал власть, которую пытались оспорить Анзор Кавазашвили, Виктор Понедельник, Валентин Иванов и Хуссам Аль-Халиди, которые даже создали Всероссийскую ассоциацию футбола (ВАФ), надеясь, что ФИФА признает именно эту организацию. Тщетно! Колосков договорился о включении РФС в реестр официальных представительств, тем более сам в то время занимал должность вице-президента ФИФА. В 2005 году Вячеслав Иванович, находящийся под гнетом критики много лет кряду, добровольно сложил полномочия и остался почетным президентом РФС.

Виталий Мутко

Во главе РФС: 2 апреля 2005 года – 24 ноября 2009 года

Выдвинутый Федерацией футбола Санкт-Петербурга Виталий Леонтьевич Мутко стал вторым президентом РФС. С его именем связаны успешные выступления российских клубов в еврокубках и национальной сборной на Евро-2008. Были выборы, на президентское кресло претендовали Мутко, председатель ВАФ Кавазашвили, гендиректор РФС Тукманов (правая рука Колоскова) и вице-президент ярославского «Шинника» Жуков. В итоге двое последних сняли свои кандидатуры еще до голосования, Кавазашвили получил один голос, а бывший президент «Зенита» и кандидат Кремля набрал 96 из 99 голосов. Еще два бюллетеня оказались испорченными.

Первым делом Мутко выгнал из сборной Ярцева и призвал Семина спасать положение в отборе ЧМ-2006. Этого сделать не удалось, зато порадовал ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА. Триумфальным для президента Мутко стал 2008 год, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России – «бронзу» чемпионата Европы. Самое активное участие Виталий Леонтьевич принял в продвижении заявки России на проведение ЧМ-2018, особенно тронула всех его незабвенная речь в Цюрихе: «Лец ми спик фром май харт ин инглиш…» В 2009-м Мутко покинул кресло главы РФС, так как не мог совмещать эту должность с пакетом министра спорта, туризма и молодежного развития.

Сергей Фурсенко

Во главе РФС: 3 февраля 2010 года – 25 июня 2012 года

На теплое место пришел еще один дяденька, чью мечту исполнили, как и обещали в рекламе. Сергей Александрович поработал в «Зените» председателем совета директоров и президентом, это при нем «сине-бело-голубые» добились больших успехов на европейской арене. Федерация футбола Санкт-Петербурга не сомневалась, что вслед за Мутко на пост главы РФС нужно выдвигать Фурсенко, который не заметил на выборах особого сопротивления со стороны Сергея Кузьмина, президента Федерации футбола Ульяновской области, и Алишера Аминова, президента Фонда развития футбола.

Кузьмин «порисовался» и отказался от участия в гонке в пользу Фурсенко, а Аминов набрал 11 голосов против 95 у победителя. Правление Сергея Александровича запомнилось популистскими лозунгами, оторванными от реальности («Россия – чемпион мира 2018») и советами с гадалкой. Избранный на пять лет президент РФС оставался в своем кресле всего лишь два года и подал в отставку после провала сборной России на Евро-2012, оставив в сейфе, как говорят, контракт с Роберто Манчини, с которым мечтал поработать. И эта мечта сбудется, только уже в «Зените».

Николай Толстых

Во главе РФС: 3 сентября 2012 года – 31 мая 2015 года

На выборы-2012 пошли семь кандидатов, а имя будущего президента РФС впервые не было известно до старта голосования. Выиграл Николай Толстых, которого поддержали регионы и клубы ПФЛ, где он работал до этого. Премьер-Лига хотела видеть у руля РФС Сергея Прядкина. Толстых, видите ли, очень неудобный начальник. Он хочет, чтобы все было правильно, честно и по протоколу. Николай Александрович обещал «выпилить» из российского футбола агентов, за что его объявили чуть ли не сумасшедшим – люди боялись потерять работу и деньги, ведь Толстых действительно мог рубануть с плеча. Впрочем, именно дипломатичности не хватило Николаю Александровичу при всей чистоте его намерений: ругань с клубами, запугивания компроматами и борьба с явлениями и процессами, которые лучше пустить на самотек, привели Толстых туда, куда привели – к импичменту.

Виталий Мутко

Во главе РФС: 2 сентября 2015 года – 25 декабря 2017 года

Возвращение Мутко на знакомую должность после отмены запрета на совмещение постов в кабинете министров и на руководящих должностях в общественных организациях не вышло триумфальным. Впрочем, некий импульс сборной России Виталий Леонтьевич придал, назначив главным тренером Слуцкого вместо Капелло. Это помогло выйти на Евро-2016, но выступление во Франции получилось удручающим. В конце прошлого года Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС, исполняющим обязанности был назначен Александр Алаев.

До этого в кресло главы РФС с приставкой «И.О.» трижды садился Никита Симонян. Чемпионат мира в России и выход в четвертьфинал турнира состоялись формально на смене Алаева, хотя фактически Мутко никуда не уходил. Он даже до сих пор указан президентом на официальном сайте организации. Правда, говорят, что РФС может возглавить не Мутко, а новый кандидат от «Зенита» - Александр Дюков. Что думаете на этот счет?

Идеальный момент, чтобы навести порядок в футболе

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Все комментарии
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
   156 / 977
18 октября в 12:56
опять гламурные админ ресурс задействуют,а то так не то что чемпионат не могут выиграть,да же в ЛЧ не могут попасть 😂😂😂 ну сейчас пойдут у них трофеи ... короче,стыдно за Зенит...
Правдин Семён
Правдин Семён
   143 / 977
17 октября в 08:53
Предлагаю назначить Шойгу.
Я обиделся
Я обиделся ответил Serg3.12
   170 / 977
17 октября в 05:26
Какая хрен разница, какой из президентов Зенита будет РФСом рулить..?!)
прикинь, Фурсенка вернется))))))))))))))))))))
Его побег с поста в 2012 жаль не поддержали всем Питером.
Я обиделся
Я обиделся
   170 / 977
17 октября в 05:25
И снова Мутко? Или Дюков? Все президенты РФС
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1074600/mutko-vitaliy-dyukov-aleksandr
______________
проще написать "питерское ОПГ" ставит очередного своего..деятеля
AntiherO
AntiherO ответил parallels
   45 / 977
16 октября в 10:52
надо законодательно запретить отдавать эту должность людям из клубов большой тройки, чтобы никто ни на кого не гнал, и никто ни на кого НЕ ХРЮКАЛ. вообще предлагаю валеру. или широкова.
Широков вроде в Динамо, а Валера - Ростовом рулит. Еще варианты?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   470 / 977
16 октября в 00:49
Действительно, со спартачем только позориться.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   345 / 977
16 октября в 00:47
Нужно глушакова назначить, всем морды побьет и деньги стащит.
alfranza
alfranza
   56 / 977
15 октября в 22:41
Мутко и Ко развалили в футболе все что только можно, обанкротили РФС, наворовали бабла, и все им мало. Обесценили футбол дальше ехать некуда. Поэтому мне без разницы кто следующий. Футбол мертв.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дед за ЦСКА
   35 / 977
15 октября в 22:15
Харьков долой
25процентный клоун
25процентный клоун ответил parallels
   35 / 977
15 октября в 22:15
Мамаева
Serg3.12
Serg3.12
   11 / 977
15 октября в 21:51
Какая хрен разница, какой из президентов Зенита будет РФСом рулить..?!)
yasukuni
yasukuni
   374 / 977
15 октября в 21:27
Не важно кто - главное, что бомж до мозга костей. Интересно, хоть где-то еще может такое быть: президент клуба он же президент национальной федерации?! Или это исключительно российское ноу-хау?!
parallels
parallels
   6 / 977
15 октября в 21:21
надо законодательно запретить отдавать эту должность людям из клубов большой тройки, чтобы никто ни на кого не гнал, и никто ни на кого НЕ ХРЮКАЛ. вообще предлагаю валеру. или широкова.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   64 / 977
15 октября в 21:03
А что, кроме как из Питера (Мутко, Дюков) других городов нет? (Федуна не приглашать).)))))
Хрен редьки не слаще.
Delight
Delight
   830 / 977
15 октября в 20:40
После гениальной аферы Федуна с Паком, осталось ещё Промеса зимой снова подписать. Мутко уже выделил ресурс на чемпионство Спартака. Кокорин и Мамаев бесплатно перейдут тоже в Спартак. Летом перепродадим снова Краснодару и Зениту. А вы говорите, Гинер всё купил, ага)))))))))))
классный руководитель
классный руководитель
   847 / 977
15 октября в 20:28
Раз уж у нас страна тандемов, таких как Путин-Медведев или Кокорин-Мамаев, то предлагаю обоих назначить, пусть вору...кхм...правят.
Faustello
Faustello
   1 / 977
15 октября в 20:23
Ваня лучший
Ваня лучший
   52 / 977
15 октября в 20:20
Неужели среди футбольных людей нельзя найти порядочного человека, который и футбол бы знал и голову имел светлую. Что Мутко, что Дюков - одна.......!
tuman960
tuman960
   373 / 977
15 октября в 20:18
говорят ,что кур доят!!!!Хватит сплетничать!!!
Морозовский
Морозовский
   8 / 977
15 октября в 20:14
Мутко или Дюков? Не вижу разницы!
kastites
kastites
   105 / 977
15 октября в 20:13
Дюков
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