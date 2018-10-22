Клубы, которым следует сменить тренеров?!

22 октября 2018, 15:13

Тренерские перестановки, это давно не новость в футболе, естественно, если клубы показывают плачевные результаты наставников отправляют на виселицу. Я немного решил поговорить об этом, пока не произошла первая отставка. В Прошлом сезоне уже после четвертого тура голова с плеч была снята у Франка Де Бура за ужасный старт «Кристал Пэласа», интересно кто сейчас раньше всех будет уничтожен, пока они не уничтожили окончательно клуб.

«Манчестер Юнайтед».

Многие все чаще отправляют Жозе Моуриньо в отставку, что это уже входит в моду устраивать каждую неделю «суд линча» над его персоной. На данный момент команда ужасно выступает в АПЛ , снова невидно какой-то яркой игры клуба, что было до этого два сезона подряд, тоже происходит практически и сейчас. Для многих они неожиданно просели вниз, по ходу даже повторили и обновили рекорд Дэвида Мойеса в первых семи турах по набранным очкам и по разнице пропущенных голов. Худший старт в истории АПЛ в первые за 26 лет. Неудовлетворительные результаты в АПЛ : против «Брайтона» 2:3, «Тоттенхэма» 0:3 и «Вест Хэма» 1:3 и ничья с «Вульверхэмптоном» 1:1, хотя бы в трех из четырех этих играх надо было побеждать. Да, и кое-как сумели обыграть никакой «Ньюкасл» 3:2, пропустив в течении 10 минут два гола, и не дожали «Челси» 2:2. Плюс Моуриньо снова попал в сферу СМИ связанным со потасовкой в последнем туре в игре с «пенсами» с помощником Сарри. А не так давно был конфликт и с одним из лидеров клуба Полем Погба, как поговаривают даже разделился клуб на два лагеря, что говорит о плохом микроклимат в команде. Клуб приобрел Фреда из Шахтера и Далота из Порту, естественно что таких усилений маловато.

Если ближе к новому году не произойдет изменений в АПЛ вернувшись в ТОП 4, да еще не выйдут из группы в ЛЧ , явно послужит фактом к отставке тренера.

Возможные сменщики: Зинедин Зидан (Реал), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм), Антони Конте (Челси), Лоран Блан ( ПСЖ ), Массимо Каррера (Спартак), Арсен Венгер ( Арсенал).

Мое мнение Моуриньо должен доработать сезон до конца, возможно ситуация улучшится, а зимой еще усилят команду, да и кто лучше него знает клуб изнутри. Если его следовало увольнять, то зачем с ним продлевали контракт? Зидан может перестроить команду, поменяет стиль, наладить микроклимат внутри коллектива. А даст ли это результаты, лучше чем есть сейчас? Да и смогут взять пару трофеев, как это сделал португалец в первом же сезоне. Почеттино вряд ли покинет клуб. Конте слишком конфликтный тренер, еще больше чем Моуриньо, при этом упертый, как бык. Каррера один «Большой клуб» привел к титулу и второй сможет или же снова повеселит всех в матчах с «Ливерпулем» на 7:0. Блан давно никого не тренировал, но имеет опыт работы с командами под типу « ПСЖ », маститыми футболистами, а также экс-игрок МЮ . В последнее время стало модно приглашать своих бывших, тренерами клуба, и это приносит им успех. Венгер, когда то был назван кандидатом на должность МЮ если Фергюсон покинет клуб правда это было так давно, что сейчас это выглядит нелепо что ли. Остался ли у него порох, или уже все давно выветрилось, да и чем то на Ван Гала стал похож, да и перестраивая «Арсенал», загнал его на 6 позицию в прошлом сезоне.

«Саутгемптон».

Недавно циркулировала информация, что главного тренера Марка Хьюза в ближайшие дни могут уволить с поста тренера. Валлиец пришел в прошлом сезоне перед самым его окончанием, и с большим трудом и везением оставил клуб в элите. Летом клуб провел трансферы, один из многолетних страж команды Душан Тадич был продан в «Аякс», в команду затянула несколько неплохих футболистов Яник Вестергор датский защитник был куплен из «Боруссии Менхэнгладбах», норвежец Мохамед Эльюнусси из «Базеля», голкипер Ангус Ганн из «Манчестер Сити» и шотландский полузащитник Стюарт Армстронг, также в аренду были приобретены нападающий Денни Ингс из «Ливерпуля», Сэм Маккуин, Харрисон Рид, Джош Симс из клубов чемпионшипа.

Картина игры команды не поменялась, она как и сезоном ранее показывает неудовлетворительно-средние результаты, после 9 туров клуб имеет в своем активе всего 6 очков. Хьюз не может наладить игру, у команды слабые результаты в атаке, хотя и играет с двумя выраженными форвардами на острие. Но и исполнители не блещут, Чарли Остин пока не одного результата, хотя на кубке лиги забил победный, Дэнни Ингс вроде старается, даже забивает, но этого мало, Лонг и Маноло слишком часто мажут по воротам. Нету криативных исполнителей, как Мане, одни замыкатели, на которых нужно подавать с флангов, а достойных подносчиков снарядов нету. В средней линии, почему то Ромеу часто остается на банке, тренер ему не доверяет, хотя оппорник был основным игроком старта последние два, три сезона. Защита после продажи Ван Дейка это кошмар, да и вратаря надо бы сменить, дать шанс Ангусу сыграть, для чего его брали из МС , раз Форестеру до сих пор не доверяют.

Почему произошел такой спад за последние сезоны? Во-первых частая продажа лидеров команды, и неудачные трансферные решения, во-вторых частая смена тренеров, в-третьих слишком руководство легко решается на расставание с тем или иным футболистом и тренером. Если пару сезонов подряд такой подход в команде шел на пользу, как в 2015, в 2016 и 2017 команда продавая лидеров, но все равно оставалась в первой 10-ке, даже умудрялась выходить в финал кубка, так еще, и занимала места выше чем в предыдущем сезоне. То прошлогодний сезон доказал, что не всегда это прокатывает, уход Пьюэля, и приглашение Пеллегрино, явно не пошли на пользу клуба. Понятно, что Саутгемптон не может постоянно удерживать лидеров, и служит неким трамплином, и перевалочным пунктом для футболистов, которые поиграв тут идут на повышение в более сильные клубы, но хотелось бы увидеть какой-то стабильности в составе клуба на пару сезонов, как у «Тоттенхэма».

Думаю, что Марк Хьюз еще может поработать, во первых он как никак экс игрок клуба, имеет большой опыт работы в АПЛ , если в прошлом сезоне ему удалось оставить клуб в элите, то сможет это сделать и сейчас. Какие-то выводы можно будет сделать после 10 тура, если клуб не одержит в нем победу над «Ньюкаслом»., а также после над «Фулхэмом», с конкурентами по выживанию, тогда отставка неизбежна.

Возможные сменщики: Леонарду Жардим (Монако), Сэм Эллардайс (Эвертон), Клаудио Раньери (Нант), Рафаэль Бенитес (Ньюкасл).

Мое мнение Большой Сэм видеться более перспективной заменой, так как имеет опыт исправлять ситуацию после неудовлетворительных стартов клуба, это видно по его работе с «Кристал Пэласом», «Сандерлендом» и «Эвертоном». Но по информации сми, претендент Леонарду Жардим, который может оказаться не лучше Хьюза, так еще и на подобие Пеллегрино. Да, португалец проделал хорошую работу с «Монако», однако частая продажа лидеров все же сказалась на общих результатах клуба, так, что в «Сауте» тоже часто продают лидеров, так зачем идти в такой же клуб, строить команду не с перспективой на будущее, а создавать ярких футболистов, и как будут предложения тут же их продавать. Куман и Пьюэль справлялись с этим, а вот Жардим вряд ли сможет

«Фулхэм»

Команда в прошлом сезоне под руководством Славиши Йокановича сумела таки с трудом пробиться вверх. За несколько лет сумел зарекомендовать себя, как добротного тренера, который сумел «дачников» поднять со дна чемпионшипа. И после возвращения в элиту, ждали лучших результатов. Команда провела трансферы на 100 млн. фунтов. Жан Сери из Ницци, Андре Замбо-Ангисса Марсель, Александ Митрович из «Ньюкасла», а также взят в аренду Андре Шюррле из дортмундской Боруссии. Для клуба, который только что вернулся, это все же большие трансферы и то, что клуб опустился на 18 строчку проиграв одному из главных аутсайдеров в 9 туре «Кардифф Сити» 4:2, а также до этого крупно уступал «Арсеналу» 1:5, «Эвертону» 0:3, пропустили уже 25 мячей, наталкивает на мысли, что клубу нужно менять своего тренера.

Перед стартом сезона, я оказался прав, «Фулхэм» будет вести борьбу за выживание, ужасно выглядит команда, с такими тратами все же должны быть чуть выше. Следующий два тура скорей всего станут определяющими впереди «Борнмут» и «Хаддерсфилд Таун».

Возможные сменщики: Дэвид Мойес (Вест Хем), Алан Пардью ( ВБА ), Сэм Эллардайс (Эвертон), Ральф Хазенхюттль (Лейпциг), Карлос Карвальял (Суонси Сити) Клаудио Раньери (Нант)

Пардью может попробовать возглавить 4 лондонскую команду имеет хороший опыт, но с последних двух мест был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Эллардайс умеет исправлять ситуацию. Мойес попытка номер три, реанимировать карьеру в АПЛ , конечно «Сандерленд» или «Вест Хэм» показывали ужасный и невзрачный футбол. Если с первыми не справился, так как у тех были свои внутренние бесы, то «молотобойцы» сумели выйти из зоны вылета, да и при Пеллегрини, сменивший его перед стартом сезона играют ничем не лучше, чем при шотландце. Говорит нам, что Дэвид уж не так без надежен, как нам его все представляют. Хазенхюттль тренировал «Лейпциг», как и Жардим выводил клуб в ЛЧ , и в еврокубки, неплохой кандидат, если конечно они хотят изменений. Раньери имеет опыт работы в АПЛ , может изменить ситуацию, но по середине сезона прийти в клуб это большая ответственность.

«Ньюкасл»

Ньюкасл в АПЛ выглядит так, как им управляет Марк Эшли. Очень хорошая, и крепкая команда, именитая, но после Кевина Кигана и Бобби Робсона, мы не видели тот клуб, который способен бороться за высшие места, последние годы это кое как середина таблицы в лучшем случаи, и борьба за выживание с переодическим вылетом в низший дивизион. За последние 10 лет два раза опускались во второй эшелон. Даже такой опытный наставник как Рафаэль Бенитес не может дать новых результатов, уровень игроков в команде без усилений и новых приобретений с тем же составом, что был пару сезонов подряд не предвещает ничего хорошего. Хотя и подписали парочку футболистов, и это явно не усиление под АПЛ : Йоши Муто из Майнца, Мартин Дубравка из чешской «Спарты», а также в аренду был взят Саломон Рондон из вылетевшего «Вест Бромвича» и тд. Бенитес тоже неоднократно жаловался на то, что ему не дают делать те или иные трансферы, а в итоге от тренера что то ждут, если только чуда.

На данный момент клуб не имеет ни одной победы, хотя сражался на равных в первых турах с «Тоттенхэмом» 1:2, «Челси» 1:2 с МС 1:2, и «Арсеналом» 1:2, недавно в первом тайме растерзал МЮ в два мяча, а после будто остановились, и даже слили игру для соперника 2:3. Будто все идет к тому, что клуб решил не просто бороться за выживание по ходу этого сезона, а выбрал себе путевку сразу вниз. Или сливают тренера, но зачем? И в таких результатах даже не тренер виноват, а больше бесхарактерность игроков «Ньюкасла», которую можно видеть и по игре с «Манчестер Юнайтед», и в последнем туре с «Брайтоном». После 9 туров всего 2 очка ничья с «Хаддерсфилдом» и «Кристал Пэласом», скорей всего 10 и 11 тур будут определяющими, и для команда и для тренера.

Возможные сменщики: Леонарду Жардим (Монако), Стив Брюс (Астон Вилла), Дэвид Мойес (Вест Хэм), Клаудио Раньери (Нант), Брендан Роджерс (Селтик).

Мое мнение Жардим подходит клубу, но в прессе больше циркулирует информация, что Брендан Роджерс может возглавить клуб, еще один экс тренер «Ливерпуля». Все же пора что-то менять, но северо-ирландец навряд ли может исправить ситуацию. Так что у «Спартака» серьезный конкурент за Роджерса. Да и уход Бенитеса будет означать явно крах.

Также в АПЛ Мануэль Пеллегрини может покинуть «Вест Хэм», но слишком большая неустойка, за разрыв контракта. Результаты очень плачевные. Иногда, даже думаешь, а стоило приглашать чилийца, тратить и ставить рекорды на трансферном рынке, чтобы видеть такой убогий футбол 4 провальных матча со старта чемпионата, и 15 место по итогу на данный момент после 9 туров. Плюс уже две травмы Уилкшир и Ярмоленко, судя по всему украинец выбыл до конца сезона. «Хаддерсфилд» может поменять тренера, и «Кардифф Сити», но они не в том положении, чтобы это делать, скорей всего после зимы, если дойдет до этого дело. Ходит слух, что и «Кристал Пэлас» может оправить своего тренера в отставку, да вроде Рой Ходжсон им подходит, да, и по работе в прошлом сезоне, он их возродил после чудовищного старта, да и смысла менять наверно нету.

Кандидаты на увольнение, и на смену им на уровне слухов, но естественно, что менять что-то надо, да и придется это делать, только вот принесет им результата или нет эти перестановки.