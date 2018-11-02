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Великолепная восьмерка. Без «Зенита», ЦСКА и ФНЛ

02 ноября 2018, 12:30

Борьбу за Кубок России продолжают восемь команд. ЦСКА вылетел еще на предыдущей стадии, «Зенит» проиграл Карпину, а представителей низших лиг «Соккер.ру» не наблюдает.

Галопом по 1/8 финала

Событие №1. Вылет «Зенита». На предыдущей стадии «Тюмень» избавила розыгрыш Кубка России от ЦСКА, армейцам даже не помогла хитрость с переносом матча на паузу для игр сборных. «Зенит» проиграл серьезному противнику на выезде. «Ростов» под руководством Валерия Карпина в этом сезоне уже обыгрывал ЦСКА и «Спартак», так что «желто-синие» не боятся грандов. К тому же «Зенит» сыграл на берегах Дона неосновным составом, а как только Сергей Семак затевает ротацию, у его команды начинаются серьезные проблемы. В первый день ноября лидер РПЛ потерпел уже пятое поражение в сезоне, и пусть на месте фанатов «сине-бело-голубых» все бы сейчас говорили, мол, «не шибко нужен был этот кубок», как ни крути, «Зенит» лишился возможности завоевать один из трофеев.

«Ростов» опустил «Зенит» на землю

Возвращение Глушакова и первая победа «Спартака» без Карреры. Кубковая игра против «Анжи» стала первой домашней встречей «красно-белых» после отставки Массимо Карреры. Те болельщики, которые все же решились прийти на стадион (многие бойкотировали матч из-за несогласия с увольнением Карреры и выражали протест руководству), благодарили Массимо и открыто ненавидели Глушакова, который вернулся на поле и снова надел капитанскую повязку. Не все вели себя враждебно по отношению к герою вчерашнего дня, но свист в моменты, когда Денис получал мяч, был слышен отчетливо. К чести футболистов «Спартака», тяжелая атмосфера не помешала им одержать важную победу, единственный мяч забил новоиспеченный центрфорвард Софьян Ханни.

В диких условиях. «Спартак», Глушаков, протест

«Локомотив» снова громит «Енисей». Волей календаря «Локомотив» и «Енисей» провели второй матч за три дня, причем в разных локациях: в рамках РПЛ сыграли в воскресенье в Красноярске, а в Кубке России бились в среду в Москве. Итог – две крупные победы железнодорожников. После успеха на выезде 3:0 дома «Локо» выиграл 4:1, любопытно, что в обоих матчах забили по голу Алексей Миранчук и Эдер, а главным героем кубковой встречи стал Антон Миранчук, оформивший дубль. Только пропустив семь подряд мячей от «Локомотива», «Енисей» сподобился на гол престижа в концовке четвертого тайма противостояния: Александр Кутьин реализовал пенальти. Команда Юрия Сёмина продолжает погоню за трофеем в статусе одного из главных фаворитов.

«Краснодару» потребовался овертайм. «Быки» одержали трудную победу над командой тренера, который однажды не дал «Краснодару» выиграть Кубок России. В финале розыгрыша 2013/2014 Миодраг Божович руководил «Ростовом», который превзошел краснодарцев в серии пенальти. Сейчас черногорец работает в «Крыльях Советов», которые открыли счет в противостоянии с «Краснодаром», но получили ответный гол от вышедшего на замену Виктора Классона, чтобы потом уступить в дополнительное время. Отомстив Божовичу за 2014-й, «быки» получают шанс поквитаться с «Ростовом»: южные клубы встретятся в четвертьфинале.

«Рубину» хватило гола. «Левая» половина сетки Кубка России выглядит значительно более статусной, чем «правая», где из «топов» остался только «Спартак». У «Локомотива», «Краснодара», «Ростова» и «Рубина» одна путевка в финал на четверых. Казанцев под руководством опытного Бердыева со счетов не списываем, тем более для «Рубина» победа в Кубке России – это одновременно и трофей и списание долга перед УЕФА. Следующий сезон в еврокубках придется пропустить, но дальше «Рубин» будет чист. В 1/8 финала казанский клуб благодаря голу Азмуна переиграл московское «Динамо» и ждет встреч с «Локо».

Сухие победы «Урала», «Арсенала» и «Оренбурга». Дмитрий Парфенов является победителем предыдущего розыгрыша Кубка России у руля «Тосно», теперь тренер с «Уралом», который тоже нужно тащить в финал через противостояние со «Спартаком». Кандидат на тренерский мостик «Спартака» Олег Кононов вместе с тульским «Арсеналом» одержал победу в Грозном, а «Оренбург» выиграл свой матч у «Тюмени». «Спартак», «Урал», «Арсенал», «Оренбург» - один из этих клубов сыграет в финале Кубка России. Легкая сетка для «красно-белых»? Да-да, в прошлом году тоже так думали.

Пары 1/4 финала

В прошлом розыгрыше Кубка России в полуфинале играли два представителя ФНЛ и четыре – в 1/4-й, а сейчас клубы из низших дивизионов не добрались даже до четвертьфинала. Хорошая работа, РПЛ! Стоит напомнить также, что с этого сезона четвертьфинальная и полуфинальная стадии будут играться по системе «дома и на выезде».

«Локомотив» - «Рубин». Два мэтра российского тренерского цеха, которые в своей карьере выигрывали Кубок России, сойдутся в очном противостоянии. Для клубов это третье столкновение в рамках этого турнира, причем в 2004-м уже играли по системе «дома и в гостях», тогда «Локомотив» выбил «Рубин» из 1/8 финала. Два следующих рандеву состоялись в четвертьфиналах и примечательны тем, что победитель потом брал трофей. В розыгрыше 2011/2012 казанцы переиграли «Локомотив» 4:0, а потом выиграли финал у «Динамо», три года спустя москвичи превзошли «Рубин» в серии пенальти после нулей в основное и дополнительное время, чтобы взять Кубок России в Астрахани.

«Краснодар» - «Ростов». Повторение финала Кубка России сезона 2013/2014. Тогда «Ростовом» руководил Миодраг Божович, а «Краснодаром» - Олег Кононов. Ростовчане выиграли тот финал в серии пенальти, но после той победы никак не могут выиграть у «быков» в чемпионате: пять поражений и три ничьи. Да и вообще, несмотря на победу в кубковом финале, «Краснодар» - крайне неудобный противник для «Ростова», который сподобился только на одну победу над соседями в 17 встречах!

«Спартак» - «Урал». Главная подоплека этого матча заключается в том, что «Спартак» снова встречает на своем пути команду под руководством Дмитрия Парфенова. Экс-спартаковец поверг в шок «красно-белую» торсиду в прошлом сезоне, когда его «Тосно» оказалось сильнее «Спартака» в полуфинале Кубка России. А как футболист Дмитрий Владимирович брал Кубок России в составе «Спартака» двадцать лет назад.

«Арсенал» - «Оренбург». Наверное, наименее интригующая по афише пара 1/4 финала, зато могут выдать горячую игру. В прошлый уикенд «Арсенал» с «Оренбургом» устроили представление в матче РПЛ, забив друг другу по два мяча, причем Лука Джорджевич отличился «ударом скорпиона». Кстати, любопытно, доработает ли Олег Кононов сезон с «Арсеналом» или, быть может, продолжит борьбу за Кубок России уже у руля «Спартака», в который его активно сватают после увольнения Карреры.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   18 / 801
02 ноября в 23:54
«спартак» снова встречает на своем пути команду под руководством Дмитрия Парфенова. Экс-спартаковец поверг в шок «красно-белую» торсиду в прошлом сезоне, когда его «Тосно» оказалось сильнее «спартака» в полуфинале Кубка России.
Фата лист
Фата лист
   72 / 801
02 ноября в 21:20
В полуфинал пробьются: Рубин, Краснодар, Урал, Арсенал.
Стас Марченко
Стас Марченко ответил RomM84
   571 / 801
02 ноября в 20:14
оба тренера, кстати, продолжают борьбу за трофей у руля других команд Как? Если Божович с крыльями вылетел??
исправили
RomM84
RomM84
02 ноября в 19:46
оба тренера, кстати, продолжают борьбу за трофей у руля других команд
Как? Если Божович с крыльями вылетел??
номер 12
номер 12
02 ноября в 19:34
Кубок больше всего нужен Ростову и Локо, они и должны бороться
-Хостинский-
-Хостинский- ответил Roger Young
   394 / 801
02 ноября в 16:57
Та нет, Рубин пройдёт Локо, Быки пройдут Ростов.
Далее Краснодар отомстит за поражение в Казани и будет в финале, игра быков сейчас Лучшая В Лиге
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   516 / 801
02 ноября в 16:47
нормальная сетка,спартаку по легче
Roger Young
Roger Young
   621 / 801
02 ноября в 16:32
Если не произойдет сенсаций в финале будет Локомотив-Спартак.
spartach n1
spartach n1 ответил Jum13
   7 / 801
02 ноября в 15:55
Саввиди просто стоя рукоплещет тебе )))
Кому-то савиди,а кому-то Тюмень из фнл ))
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   10 / 801
02 ноября в 15:53
Неликвид отсеивается на ранних стадиях .
Саввиди просто стоя рукоплещет тебе )))
spartach n1
spartach n1
   7 / 801
02 ноября в 15:26
Неликвид отсеивается на ранних стадиях .
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 801
02 ноября в 14:23
Нельзя говорить "один из главных фаворитов".Фаворит всегда один.Можно сказать фавориты.Но "главный фаворит"-это и есть фаворит в общепринятом смысле.Простите за занудство,но это тавтология.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   105 / 801
02 ноября в 13:23
Какой мерзкий заголовок. Фууууууу
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   171 / 801
02 ноября в 13:00
Ростов возьмёт трофей,им нужнее.!
1asss
1asss
   693 / 801
02 ноября в 12:54
Клубы-победители Кубка России

Клуб

Победы

Годы

ЦСКА

7 (рекорд)

2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013

«Локомотив»

7 (рекорд)

1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017

«Спартак»

3

1994, 1998, 2003

«Зенит»

3

1999, 2010, 2016

«Торпедо»

1

1993

«Динамо»

1

1995

«Ахмат»

1

2004

«Рубин»

1

2012

«Ростов»

1

2014

«Тосно»

1

2018

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1077264

куда их нам, солить ?
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