Великолепная восьмерка. Без «Зенита», ЦСКА и ФНЛ

02 ноября 2018, 12:30

Борьбу за Кубок России продолжают восемь команд. ЦСКА вылетел еще на предыдущей стадии, «Зенит» проиграл Карпину, а представителей низших лиг «Соккер.ру» не наблюдает.

Галопом по 1/8 финала

Событие №1. Вылет «Зенита». На предыдущей стадии «Тюмень» избавила розыгрыш Кубка России от ЦСКА , армейцам даже не помогла хитрость с переносом матча на паузу для игр сборных. «Зенит» проиграл серьезному противнику на выезде. «Ростов» под руководством Валерия Карпина в этом сезоне уже обыгрывал ЦСКА и «Спартак», так что «желто-синие» не боятся грандов. К тому же «Зенит» сыграл на берегах Дона неосновным составом, а как только Сергей Семак затевает ротацию, у его команды начинаются серьезные проблемы. В первый день ноября лидер РПЛ потерпел уже пятое поражение в сезоне, и пусть на месте фанатов «сине-бело-голубых» все бы сейчас говорили, мол, «не шибко нужен был этот кубок», как ни крути, «Зенит» лишился возможности завоевать один из трофеев.

«Ростов» опустил «Зенит» на землю

Возвращение Глушакова и первая победа «Спартака» без Карреры. Кубковая игра против «Анжи» стала первой домашней встречей «красно-белых» после отставки Массимо Карреры. Те болельщики, которые все же решились прийти на стадион (многие бойкотировали матч из-за несогласия с увольнением Карреры и выражали протест руководству), благодарили Массимо и открыто ненавидели Глушакова, который вернулся на поле и снова надел капитанскую повязку. Не все вели себя враждебно по отношению к герою вчерашнего дня, но свист в моменты, когда Денис получал мяч, был слышен отчетливо. К чести футболистов «Спартака», тяжелая атмосфера не помешала им одержать важную победу, единственный мяч забил новоиспеченный центрфорвард Софьян Ханни.

В диких условиях. «Спартак», Глушаков, протест

«Локомотив» снова громит «Енисей». Волей календаря «Локомотив» и «Енисей» провели второй матч за три дня, причем в разных локациях: в рамках РПЛ сыграли в воскресенье в Красноярске, а в Кубке России бились в среду в Москве. Итог – две крупные победы железнодорожников. После успеха на выезде 3:0 дома «Локо» выиграл 4:1, любопытно, что в обоих матчах забили по голу Алексей Миранчук и Эдер, а главным героем кубковой встречи стал Антон Миранчук, оформивший дубль. Только пропустив семь подряд мячей от «Локомотива», «Енисей» сподобился на гол престижа в концовке четвертого тайма противостояния: Александр Кутьин реализовал пенальти. Команда Юрия Сёмина продолжает погоню за трофеем в статусе одного из главных фаворитов.

«Краснодару» потребовался овертайм. «Быки» одержали трудную победу над командой тренера, который однажды не дал «Краснодару» выиграть Кубок России. В финале розыгрыша 2013/2014 Миодраг Божович руководил «Ростовом», который превзошел краснодарцев в серии пенальти. Сейчас черногорец работает в «Крыльях Советов», которые открыли счет в противостоянии с «Краснодаром», но получили ответный гол от вышедшего на замену Виктора Классона, чтобы потом уступить в дополнительное время. Отомстив Божовичу за 2014-й, «быки» получают шанс поквитаться с «Ростовом»: южные клубы встретятся в четвертьфинале.

«Рубину» хватило гола. «Левая» половина сетки Кубка России выглядит значительно более статусной, чем «правая», где из «топов» остался только «Спартак». У «Локомотива», «Краснодара», «Ростова» и «Рубина» одна путевка в финал на четверых. Казанцев под руководством опытного Бердыева со счетов не списываем, тем более для «Рубина» победа в Кубке России – это одновременно и трофей и списание долга перед УЕФА . Следующий сезон в еврокубках придется пропустить, но дальше «Рубин» будет чист. В 1/8 финала казанский клуб благодаря голу Азмуна переиграл московское «Динамо» и ждет встреч с «Локо».

Сухие победы «Урала», «Арсенала» и «Оренбурга». Дмитрий Парфенов является победителем предыдущего розыгрыша Кубка России у руля «Тосно», теперь тренер с «Уралом», который тоже нужно тащить в финал через противостояние со «Спартаком». Кандидат на тренерский мостик «Спартака» Олег Кононов вместе с тульским «Арсеналом» одержал победу в Грозном, а «Оренбург» выиграл свой матч у «Тюмени». «Спартак», «Урал», «Арсенал», «Оренбург» - один из этих клубов сыграет в финале Кубка России. Легкая сетка для «красно-белых»? Да-да, в прошлом году тоже так думали.

Пары 1/4 финала

В прошлом розыгрыше Кубка России в полуфинале играли два представителя ФНЛ и четыре – в 1/4-й, а сейчас клубы из низших дивизионов не добрались даже до четвертьфинала. Хорошая работа, РПЛ ! Стоит напомнить также, что с этого сезона четвертьфинальная и полуфинальная стадии будут играться по системе «дома и на выезде».

«Локомотив» - «Рубин». Два мэтра российского тренерского цеха, которые в своей карьере выигрывали Кубок России, сойдутся в очном противостоянии. Для клубов это третье столкновение в рамках этого турнира, причем в 2004-м уже играли по системе «дома и в гостях», тогда «Локомотив» выбил «Рубин» из 1/8 финала. Два следующих рандеву состоялись в четвертьфиналах и примечательны тем, что победитель потом брал трофей. В розыгрыше 2011/2012 казанцы переиграли «Локомотив» 4:0, а потом выиграли финал у «Динамо», три года спустя москвичи превзошли «Рубин» в серии пенальти после нулей в основное и дополнительное время, чтобы взять Кубок России в Астрахани.

«Краснодар» - «Ростов». Повторение финала Кубка России сезона 2013/2014. Тогда «Ростовом» руководил Миодраг Божович, а «Краснодаром» - Олег Кононов. Ростовчане выиграли тот финал в серии пенальти, но после той победы никак не могут выиграть у «быков» в чемпионате: пять поражений и три ничьи. Да и вообще, несмотря на победу в кубковом финале, «Краснодар» - крайне неудобный противник для «Ростова», который сподобился только на одну победу над соседями в 17 встречах!

«Спартак» - «Урал». Главная подоплека этого матча заключается в том, что «Спартак» снова встречает на своем пути команду под руководством Дмитрия Парфенова. Экс-спартаковец поверг в шок «красно-белую» торсиду в прошлом сезоне, когда его «Тосно» оказалось сильнее «Спартака» в полуфинале Кубка России. А как футболист Дмитрий Владимирович брал Кубок России в составе «Спартака» двадцать лет назад.