Шиворот-навыворот. Вперёд, к финалу Лиги Наций!

20 ноября 2018, 12:30

Известны все финалисты Лиги Наций! «Соккер.ру» рассказывает о приключениях победителей групп в Лиге A и заглядывает в финальный турнир, который развлечет нас будущим летом.

Ноябрьские матчи внесли серьезные коррективы в турнирные таблицы дивизиона A: Франции и Бельгии для гарантии первых мест достаточно было сыграть вничью – не удалось, испанцы упустили лидерство в группе после двух побед на старте, только Португалия спокойно финишировала первой, причем команда Фернанду Сантуша на групповой стадии Лиги Наций обошлась без помощи Криштиану Роналду. Но давайте обо всех по порядку.

Нидерланды – победитель группы 1

Голландцы – неудачники последних лет, после завоевания «бронзы» на ЧМ -2014 сборная Нидерландов не смогла квалифицироваться на два крупных турнира – Евро-2016 и ЧМ -2018. И вот, наконец, под руководством Рональда Кумана «оранжевые» добились успеха. Пока – промежуточного. В группе с двумя последними чемпионами мира, Германией и Францией, голландцам многие пророчили последнее место, подопечные Кумана в сентябре стартовали с поражения на «Стад де Франс», вроде как подтверждая свой статус записного аутсайдера. Но в октябре Нидерланды жестоко разгромили кризисную Германию в Амстердаме – 3:0, а перед ноябрьскими матчами оказалось, что «оранжевые» держат свою судьбу в своих руках, достаточно лишь успешно выступить в двух «финалах».

Первый из них состоялся в Роттердаме, где был взят реванш у французов – 2:0, причем этот счет давал Голландии преимущество над «трехцветными» по личным встречам в случае равенства очков. Это обстоятельство в итоге и стало решающим. В последнем матче против Германии «оранжевых» устраивала и ничья, но немцы к середине первого тайма забили два мяча и вели 2:0, пока Квинси Промес не отыграл один мяч на 86-й минуте. А так как до финального свистка успел забить еще и ван Дейк, отправившийся играть центрального нападающего в концовке, Нидерланды «одержали» ту самую ничью, которая равна победе. Захватывающее получилось приключение и, что особенно важно для голландцев, со счастливым концом.

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Швейцария – победитель группы 2

В этом трио на первом месте ждали бронзовых призеров мундиаля бельгийцев, но вновь получился сюрприз. Так как исландцы взяли роль статистов и проиграли все четыре встречи с общим счетом 1:13, борьба за первое место в группе свелась к очному противостоянию Бельгии и Швейцарии. Первая серия, «как и положено», осталась за «красными дьяволами», которые дома выиграли 2:1. Ответная игра была запланирована на последний тур, даже ничья гарантировала команде Роберто Мартинеса победу в группе, а тут еще Торган Азар к 17-й минуте оформил дубль, сборная Бельгии повела 2:0. И кто бы мог подумать, что в оставшееся время матча фаворит пропустит пять мячей от Швейцарии? Но именно так и произошло!

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Португалия – победитель группы 3

Сборная Португалии обошлась на групповой стадии Лиги Наций без Криштиану Роналду, который попросил у Фернанду Сантуша паузу, чтобы сосредоточиться на адаптации в «Ювентусе». «Европейские бразильцы» обошлись без своего лидера, а по итогам трех туров гарантировали себе первое место в группе с Италией и Польшей. Италию обыграли 1:0 дома и сыграли вничью 0:0 на выезде, поляков обыграли в гостях 3:2. Португалия – единственный победитель группы в Лиге A, сумевший обойтись без поражения. Впрочем, есть еще возможность все исправить и стать «как все»: сегодня команда Фернанду Сантуша проведет заключительный матч группового турнира Лиги Наций, примет на своем поле Польшу. Результат этой встречи не может повлиять на судьбы соперников.

Англия – победитель группы 4

У англичан получился самый тяжелый старт из всего квартета финалистов, ведь первую победу «Три Льва» смогли одержать только в третьем туре. Начала сборная Англии с домашнего поражения от испанцев, потом была нулевая ничья с Хорватией на выезде. Вообще, после половины турнирной дистанции, казалось, что в этой группе все кончено, и «Красная Фурия» своего не упустит. Но потом сборная Испании проиграла 2:3 англичанам на своем поле, попутно отдав преимущество личных встреч родоначальникам футбола, а напоследок дружина Луиса Энрике с таким же счетом уступила Хорватии, которая тем самым возобновила и свои шансы на первую строчку. В итоге, на «Уэмбли» Англия и Хорватия делили путевку в финальный турнир, победитель получал все, но сборные, встречавшиеся в полуфинале ЧМ -2018, могли сыграть и в пользу Испании. Ничья сохранялась на табло между 78-й минутой (гол Лингарда) и 85-й, когда Харри Кейн принес «Трем Львам» и всей Англии волевую победу. Еще один прекрасный сюжет.

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Финалисты Лиги Наций: Нидерланды, Швейцария, Португалия, Англия.

Важные вопросы

Что ждёт финалистов Лиги Наций? Их ждет мини-турнир, состоящий из четырех матчей (два полуфинала, матч за 3-е место и финал), который пройдет в начале июня 2019 года. Расписание уже известно.

5 июня: полуфинал 1

6 июня: полуфинал 1

9 июня: матч за третье место

9 июня: финал

Кто с кем сыграет? 3-го декабря в Дублине состоится жеребьевка финальной стадии Лиги Наций. В 16:30 по московскому времени, не пропустите, если вас волнует судьба финалистов.

Где пройдёт финальный раунд? В Португалии. Это решение должно быть утверждено Исполкомом УЕФА 3-го декабря, но это чистая формальность. Заявку на проведение финального турнира подавали Италия, Польша и Португалия. Сборные этих стран выступали в одной группе, которую выиграли португальцы, им и карты в руки. В португальской заявке два стадиона: «Драгау» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

Что получит победитель? В первую очередь, титул победителя Лиги Наций и трофей, представляющий собой 71-сантиметровый кубок из монетного серебра. Предусмотрены и денежные вознаграждения:

Победитель: 7.5 млн евро

Финалист: 6.5 млн евро

3 место: 5.5 млн евро

4 место: 4.5 млн евро

Путевки на Евро-2020 в ходе этого мини-турнира разыгрываться не будут. Стыки с участием победителей групп Лиги Наций за право выступить на чемпионате Европы состоятся в марте 2020 года. Впрочем, это уже будет после основной квалификации, и если победители групп Лиги Наций к тому моменту обзаведутся путевками на континентальный форум, их пропуски перейдут следующим командам лиг. Так что состав этих стыков будет непредсказуемым, и уж точно вряд ли мы увидим еще один турнир с участием Англии, Португалии, Швейцарии и Голландии – эти сборные должны отбираться на Евро-2020 классическим способом.