Где в России любят футбол? Посещаемость в РПЛ

вчера, 16:00

«Ростов» обгоняет «Спартак»? «Анжи» выше «Зенита»? «Соккер.ру» анализирует эти и другие неожиданные повороты в гонке за зрителей.

Посещаемость РПЛ растет и зависит от результатов

В свежем официальном отчете РПЛ указано, что еще в прошлом сезоне был поставлен рекорд за последние 10 сезонов – среднее количество болельщиков за матч впервые достигло отметки в 14 000 человек.

Также любопытно посмотреть, насколько успешно в последнем полноценном сезоне клубы заполняли свои арены:

Как видите, «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» - призеры в гонке. У всех заполняемость выше 70 %, и о таком показателе могли весной мечтать представители ЦСКА , «Арсенала», «Урала» или «Локомотива».

А вот антирекорд ожидаемо поставил «Рубин» - пустой на 77 % процентов новенький стадион огорчает. При этом даже у « СКА -Хабаровска» набирали 46 % зрителей в среднем – показатель в два раза лучше, чем у «Рубина».

Из шестнадцати клубов прошлого сезона только у трех была отрицательная динамика по средней посещаемости в сравнении с позапрошлым сезоном. Речь о «Спартаке» - разница в 5.4 %, «Анжи» - 5.7 %, а сильнее всех просел «Амкар» - на 21.1 %.

Зато «Зенит» рванул на 174 % из-за переезда на новый стадион. У «Краснодара» шикарный прирост зрителей. У «Локомотива» чемпионский фактор привел на трибуны на 23.9 % больше фанатов. А у «Динамо» возвращение из ФНЛ принесло рост на 66.2 %, и это третий показатель лиги.

Жаль лишь, что почти трехкратное увеличение количества зрителей никак не сказалось на судьбе «Тосно». Но общая тенденция приятная – за редчайшими исключениями, почти все участники РПЛ привлекли больше народу.

Связь между количеством фанатов и побед существует. Находим только две команды, которые побеждали часто, но не смогли набрать полстадиона – «Локомотив» и «Уфа». Зато в случае с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком», даже «Арсеналом» и ЦСКА , прирост стал возможен благодаря частым победам.

Только в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону в прошлом сезоне ходили смотреть на своих, а не на их результаты – побеждали реже «Ахмата» и «Уфы», а стадионы заполняли лучше. Однако в целом ситуация понятная. Когда команда почти не побеждает, полупустой стадион – норма.

«Зенит» - чемпион, а «Ростов» догоняет «Спартак»

Это не описание финиша сезона – в таблице все может быть иначе, ведь по общим цифрам дома и на выезде «Краснодар» уже четвертый и может быть выше во всех таблицах. Но пока констатируем рывок «Ростова»:

Согласно официальному сайту РПЛ , команда Карпина за 15 туров собрала 417 328 зрителей на своих матчах, и это 19.83 % от общего числа фанатов на всех матчах первого круга. Более того, даже у «Спартака» доля больше на 1 %.

У «Зенита» чемпионство по трем параметрам – общее количество зрителей (неудивительно, самая большая арена РПЛ ), количество народу на домашних матчах (более 350 тысяч человек) и доля в общем пироге – 22.45 %.

Важно учесть, что если оцениваете количество тех, кто приходит на матчи конкретно «Зенита», «Спартака», «Ростова» и «Краснодара», суммарную долю надо делить на два – у других тоже учтены зрители матчей с этими командами. А также помнить об очных матчах.

Но вывод понятен: есть шесть клубов, которые собирают от 21 241 зрителя за игру ( ЦСКА ) до 50 035 человек («Зенит»). Между ними еще «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Крылья Советов». Но именно благодаря интересу к футболу на аренах этих команд получается достойный средний показатель.

Если в прошлом сезоне было по 14 000 человек на игре, то сейчас подскочили до 17 390, хотя весной, если «Спартак», «Рубин», ЦСКА и «Локомотив» будут играть интересно для публики, можно подняться выше. Запас есть у многих. Например, у «Крыльев Советов» почти полупустой стадион, хотя толпа фанатов достойная.

Также ЦСКА вдруг исправился, но не факт, что интерес будет стабильным. Собирали всего 15 605 человек, а теперь набирают 21 241 болельщика. Понятно, что влияет календарь – приходили гости, но на данный момент все лучше, чем было. По проценту заполненных мест сравнялись с кризисным «Спартаком», но ниже «Краснодара», что не удивляет.

Хвалим шесть команд, 10 клубов из 16 тянут средний показатель на дно. Речь о «Локомотиве», «Урале», «Рубине», «Арсенале», «Ахмате», «Динамо» и «Уфе». На «Анжи» не ходят. Только «Енисей» и «Оренбург» из аутсайдеров по зрителям собирали порой больше 60 % вместимости арен, на которых играли.

В принципе, катастрофа только в Казани и Махачкале – реально пустые трибуны. Впрочем, даже у «Спартака» 30 % пустых мест. Как сказано выше, результаты влияют на отношение российской публики. Но и политика клуба тоже, ведь «Ростов» дал клич на игру с ЦСКА через Карпина, и за «черную пятницу» продал 5 000 билетов. Учиться всем!

Даже «Зениту» надо метить в 97 % проданных билетов, как в ведущих лигах Европы. А пока у них 78 %. Прогресс налицо, но виден запас. За счет «Спартака», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Локомотива» можно перешагнуть отметку в 20 тысяч в среднем на игре. Особенно «Рубин» подводит, ведь существует задел для трехкратного увеличения посещаемости!

Выездная посещаемость и популярность клубов в России

Интересно, как ведущие клубы лиги принимают вне их родных арен? По-разному, очень по-разному. Пока не сыграли дома и в гостях со всеми, и стадионы разные по величине, но «Спартак» в гостях уже собрал 188 397 зрителей, а «Зенит» всего 122 196 человек.

По количеству зрителей в гостях «Спартак» на первом месте, а лидер РПЛ – на 10-м, ниже «Анжи». Раз средняя гостевая посещаемость у «Зенита» всего 15 274 человека, можно заявить, что редко видим эффект от прихода на стадион болельщиков петербуржцев из других городов. Команды Семака дома в три раза популярнее, чем в гостях.

Пока «Ростов», «Ахмат», «Динамо» и «Локомотив» собрали больше 150 тысяч человек на выезде. «Зенит» эту отметку не преодолел, что удивляет. Малюсеньких арен почти не осталось, а в гостях уже сыграли против ЦСКА и «Крыльев Советов». С другой стороны, у «Зенита» был календарь путешествий по аутсайдерам по посещаемости.

ЦСКА тоже в регионах и на чужих стадионах пока совершенно непопулярен. Провели уже 8 матчей, а набрали по 14 936 болельщиков в среднем. Лучше, чем «Зенит», но так совпало, что все матчи с прямыми конкурентами провели дома. Можно сказать, что в целом все справились неплохо, ведь выездная посещаемость ниже 10 000 человек только у «Енисея», эффект ЧМ -18 налицо.

На «Спартак» ходят всюду – хотя они часто играли в первом круге в гостях на больших новых аренах, что сказалось. Даже на Дзюбу в августе в Казани пришло 23 840 зрителей – хотя бы половина стадиона, а в среднем набирают 12 487 зрителей, и показатель падает. «Спартак» сыграл в Красноярске – собрали 14 915 зрителей, заметно выше среднего показателя клуба, который не мог сразу играть на привычном стадионе.

По домашней посещаемости грандов вопросов все меньше. Но открыта тема обычных игр вне самых популярных арен, особенно в морозную пору. Например, вчера в Казани по официальным данным было 3 282 зрителя – на грани антирекорда «Рубина». Обидно, что есть точки на карте РПЛ , где футбол настолько никому не нужен.

А в ФНЛ есть клубы, где домашняя посещаемость крутится в районе 20 тысяч (фанаты «Ротора», «Нижнего Новгорода» и «Мордовии» зажигают). Над многими аспектами нужно работать, но импульс благодаря ЧМ -18 заметен. В 2015 году в среднем видели по 10.2 тысячи фанатов на матче высшей лиги, сейчас в РПЛ этот показатель составляет 17.4 тысячи, прирост на 71 %.

Если поднажать или дождаться в высшей лиге популярный клуб из ФНЛ , можно увидеть прирост на 100 %. Быть может, в прекрасном будущем догадаются составить календарь так, чтобы не играли при «-14»? Посмотрим, но средняя посещаемость радует. Самые верные, как у «Спартака», приходили и после домашних поражений – средняя посещаемость сейчас чуть выше, чем в прошлом сезоне.

В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и Ростове-на-Дону тоже дружат с футболом. Есть чем похвастаться, но впереди много работы. Не все клубы одинаково успешно популяризируют футбол после домашнего чемпионата мира. Хотя отмечаем лучших – «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Крылья Советов» в первой пятерке по среднему количеству зрителей за первый круг во всех матчах.

«Зенит», «Краснодар», «Оренбург», ЦСКА , «Спартак» и «Ростов» часто в первом круге видели заполненные на 70 % стадионы. И это круто, ведь атмосфера влияет на футбол. Скорее дождемся веселый матч на шумной арене, где игроки и зрители получают удовольствие, чем на пустом стадионе, порой даже новеньком. Многие клубы поднажали, общий прирост лиги на 24 % по сравнению с прошлым сезоном радует.

Осталось не сбавлять и после тридцатого тура вернуться к разговору, обновив несколько рекордов.