Где в России любят футбол? Посещаемость в РПЛ

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.25 3.75 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.05 3.55 3.25
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 2.1 3.33 3.33
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб УокингУокинг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб СаутпортСаутпорт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧестерфилдЧестерфилд -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слау ТаунСлау Таун -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Челси -:-  Фулхэм 1.17 7.5 15
17:05 сегодня  Арсенал -:-  Тоттенхэм - - -
19:15 сегодня  Ливерпуль -:-  Эвертон - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 90’ Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2:3 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 4.1 1.65 4.7
03:30 15’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 1.9 3.1 4.6
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 2.75 2.95 2.7
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Гандзасар (Капан)Гандзасар - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арарат (Ереван)Арарат -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Беларусь. Высшая лига 2018, 30 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГородеяГородея -:- Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГомельГомель -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб МинскМинск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн -:- Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Днепр Мог (Могилев)Днепр Мог - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.65 4.05 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 3.15 3.5 2.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.57 4.1 5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 2.02 3.4 3.5
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1.08 9.5 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 5.3 4 1.57
Бразилия. Серия А 2018, 38 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 2.75 1.87 6
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 1:0 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.12 7.9 20
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 2.05 3.4 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе -:- Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу 2.05 3.25 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1.18 6.8 12
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара -:- Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Боруссия М - - -
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Вольфсбург 1.8 3.7 4.4
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.85 3.1 2.45
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3 3.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.5 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 2.2 3.3 3.1
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.9 3.5 3.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 3.1 3.3 2.2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.55 4.1 5.25
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 3.05 3.05 2.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.25 3.05 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.25 5.2 12
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1.22 6 11
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Жирона -:-  Атлетико М 5.3 3.35 1.77
20:30 сегодня  Барселона -:-  Вильярреал - - -
22:45 сегодня  Алавес -:-  Севилья 3.7 3.7 1.95
Испания. Сегунда 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 3.6 3.2 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.5 3.5 7.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.45 2.8 3.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.75 2.75 2.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.7 3.3 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.05 3 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Милан -:-  Парма 1.43 4.6 7.6
17:00 сегодня  Торино -:-  Дженоа 1.75 3.6 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Удинезе 1.9 3.5 4.1
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Кальяри 3 3.2 2.45
20:00 сегодня  Кьево -:-  Лацио 7.5 4.3 1.45
22:30 сегодня  Рома -:-  Интер 2.7 3.5 2.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.8 3.6 4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.65 3.8 4.7
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна -:- Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.4 3.4 2.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2.65 3.25 2.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.05 3.2 2.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.8 3.5 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 4.7 1.3
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 16 тур 1 X 2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) -:- Логотип футбольный клуб Зенит (мол) (Санкт-Петербург)Зенит (мол) 3.7 3.7 1.85
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2.35 3.7 2.55
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.1 4 1.7
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Краснодар -:-  Урал 1.46 4.6 6.6
16:30 сегодня  Ростов -:-  ЦСКА - - -
19:00 сегодня  Спартак М -:-  Локомотив М 2.5 3.2 2.9
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 1.5 3.9 6.4
Сербия. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле 2.2 3.35 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.85 3.55 3.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.75 3.7 4.5
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Львов -:-  Мариуполь 2.7 3.1 2.55
18:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Олимпик Дн 1.14 7.8 14.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Дижон 2.05 3.4 3.7
19:00 сегодня  Ренн -:-  Страсбур 1.7 3.9 4.8
19:00 сегодня  Марсель -:-  Реймс 1.42 4.5 7.8
23:00 сегодня  Бордо -:-  ПСЖ 8.3 5.7 1.32
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 1.22 5.8 11.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.25 3.7 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.85 3.35 4.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1.4 4.35 7.3
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.57 3.95 5.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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Где в России любят футбол? Посещаемость в РПЛ

вчера, 16:00

«Ростов» обгоняет «Спартак»? «Анжи» выше «Зенита»? «Соккер.ру» анализирует эти и другие неожиданные повороты в гонке за зрителей.

Посещаемость РПЛ растет и зависит от результатов

В свежем официальном отчете РПЛ указано, что еще в прошлом сезоне был поставлен рекорд за последние 10 сезонов – среднее количество болельщиков за матч впервые достигло отметки в 14 000 человек.

Где в России любят футбол? Посещаемость в РПЛ

Также любопытно посмотреть, насколько успешно в последнем полноценном сезоне клубы заполняли свои арены:

Где в России любят футбол? Посещаемость в РПЛ

Как видите, «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» - призеры в гонке. У всех заполняемость выше 70 %, и о таком показателе могли весной мечтать представители ЦСКА, «Арсенала», «Урала» или «Локомотива».

А вот антирекорд ожидаемо поставил «Рубин» - пустой на 77 % процентов новенький стадион огорчает. При этом даже у «СКА-Хабаровска» набирали 46 % зрителей в среднем – показатель в два раза лучше, чем у «Рубина».

Где в России любят футбол? Посещаемость в РПЛ

Из шестнадцати клубов прошлого сезона только у трех была отрицательная динамика по средней посещаемости в сравнении с позапрошлым сезоном. Речь о «Спартаке» - разница в 5.4 %, «Анжи» - 5.7 %, а сильнее всех просел «Амкар» - на 21.1 %.

Зато «Зенит» рванул на 174 % из-за переезда на новый стадион. У «Краснодара» шикарный прирост зрителей. У «Локомотива» чемпионский фактор привел на трибуны на 23.9 % больше фанатов. А у «Динамо» возвращение из ФНЛ принесло рост на 66.2 %, и это третий показатель лиги.

Жаль лишь, что почти трехкратное увеличение количества зрителей никак не сказалось на судьбе «Тосно». Но общая тенденция приятная – за редчайшими исключениями, почти все участники РПЛ привлекли больше народу.

Где в России любят футбол? Посещаемость в РПЛ

Связь между количеством фанатов и побед существует. Находим только две команды, которые побеждали часто, но не смогли набрать полстадиона – «Локомотив» и «Уфа». Зато в случае с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком», даже «Арсеналом» и ЦСКА, прирост стал возможен благодаря частым победам.

Только в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону в прошлом сезоне ходили смотреть на своих, а не на их результаты – побеждали реже «Ахмата» и «Уфы», а стадионы заполняли лучше. Однако в целом ситуация понятная. Когда команда почти не побеждает, полупустой стадион – норма.

«Зенит» - чемпион, а «Ростов» догоняет «Спартак»

Это не описание финиша сезона – в таблице все может быть иначе, ведь по общим цифрам дома и на выезде «Краснодар» уже четвертый и может быть выше во всех таблицах. Но пока констатируем рывок «Ростова»:  

Где в России любят футбол? Посещаемость в РПЛСогласно официальному сайту РПЛ, команда Карпина за 15 туров собрала 417 328 зрителей на своих матчах, и это 19.83 % от общего числа фанатов на всех матчах первого круга. Более того, даже у «Спартака» доля больше на 1 %.

У «Зенита» чемпионство по трем параметрам – общее количество зрителей (неудивительно, самая большая арена РПЛ), количество народу на домашних матчах (более 350 тысяч человек) и доля в общем пироге – 22.45 %.

Важно учесть, что если оцениваете количество тех, кто приходит на матчи конкретно «Зенита», «Спартака», «Ростова» и «Краснодара», суммарную долю надо делить на два – у других тоже учтены зрители матчей с этими командами. А также помнить об очных матчах.

Но вывод понятен: есть шесть клубов, которые собирают от 21 241 зрителя за игру (ЦСКА) до 50 035 человек («Зенит»). Между ними еще «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Крылья Советов». Но именно благодаря интересу к футболу на аренах этих команд получается достойный средний показатель.

Если в прошлом сезоне было по 14 000 человек на игре, то сейчас подскочили до 17 390, хотя весной, если «Спартак», «Рубин», ЦСКА и «Локомотив» будут играть интересно для публики, можно подняться выше. Запас есть у многих. Например, у «Крыльев Советов» почти полупустой стадион, хотя толпа фанатов достойная.

Также ЦСКА вдруг исправился, но не факт, что интерес будет стабильным. Собирали всего 15 605 человек, а теперь набирают 21 241 болельщика. Понятно, что влияет календарь – приходили гости, но на данный момент все лучше, чем было. По проценту заполненных мест сравнялись с кризисным «Спартаком», но ниже «Краснодара», что не удивляет.

Хвалим шесть команд, 10 клубов из 16 тянут средний показатель на дно. Речь о «Локомотиве», «Урале», «Рубине», «Арсенале», «Ахмате», «Динамо» и «Уфе». На «Анжи» не ходят. Только «Енисей» и «Оренбург» из аутсайдеров по зрителям собирали порой больше 60 % вместимости арен, на которых играли.

В принципе, катастрофа только в Казани и Махачкале – реально пустые трибуны. Впрочем, даже у «Спартака» 30 % пустых мест. Как сказано выше, результаты влияют на отношение российской публики. Но и политика клуба тоже, ведь «Ростов» дал клич на игру с ЦСКА через Карпина, и за «черную пятницу» продал 5 000 билетов. Учиться всем!

Даже «Зениту» надо метить в 97 % проданных билетов, как в ведущих лигах Европы. А пока у них 78 %. Прогресс налицо, но виден запас. За счет «Спартака», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Локомотива» можно перешагнуть отметку в 20 тысяч в среднем на игре. Особенно «Рубин» подводит, ведь существует задел для трехкратного увеличения посещаемости!

Выездная посещаемость и популярность клубов в России

Интересно, как ведущие клубы лиги принимают вне их родных арен? По-разному, очень по-разному. Пока не сыграли дома и в гостях со всеми, и стадионы разные по величине, но «Спартак» в гостях уже собрал 188 397 зрителей, а «Зенит» всего 122 196 человек.

По количеству зрителей в гостях «Спартак» на первом месте, а лидер РПЛ – на 10-м, ниже «Анжи». Раз средняя гостевая посещаемость у «Зенита» всего 15 274 человека, можно заявить, что редко видим эффект от прихода на стадион болельщиков петербуржцев из других городов. Команды Семака дома в три раза популярнее, чем в гостях.

Пока «Ростов», «Ахмат», «Динамо» и «Локомотив» собрали больше 150 тысяч человек на выезде. «Зенит» эту отметку не преодолел, что удивляет. Малюсеньких арен почти не осталось, а в гостях уже сыграли против ЦСКА и «Крыльев Советов». С другой стороны, у «Зенита» был календарь путешествий по аутсайдерам по посещаемости.

ЦСКА тоже в регионах и на чужих стадионах пока совершенно непопулярен. Провели уже 8 матчей, а набрали по 14 936 болельщиков в среднем. Лучше, чем «Зенит», но так совпало, что все матчи с прямыми конкурентами провели дома. Можно сказать, что в целом все справились неплохо, ведь выездная посещаемость ниже 10 000 человек только у «Енисея», эффект ЧМ-18 налицо.

На «Спартак» ходят всюду – хотя они часто играли в первом круге в гостях на больших новых аренах, что сказалось. Даже на Дзюбу в августе в Казани пришло 23 840 зрителей – хотя бы половина стадиона, а в среднем набирают 12 487 зрителей, и показатель падает. «Спартак» сыграл в Красноярске – собрали 14 915 зрителей, заметно выше среднего показателя клуба, который не мог сразу играть на привычном стадионе.

По домашней посещаемости грандов вопросов все меньше. Но открыта тема обычных игр вне самых популярных арен, особенно в морозную пору. Например, вчера в Казани по официальным данным было 3 282 зрителя – на грани антирекорда «Рубина». Обидно, что есть точки на карте РПЛ, где футбол настолько никому не нужен.

А в ФНЛ есть клубы, где домашняя посещаемость крутится в районе 20 тысяч (фанаты «Ротора», «Нижнего Новгорода» и «Мордовии» зажигают). Над многими аспектами нужно работать, но импульс благодаря ЧМ-18 заметен. В 2015 году в среднем видели по 10.2 тысячи фанатов на матче высшей лиги, сейчас в РПЛ этот показатель составляет 17.4 тысячи, прирост на 71 %.

Если поднажать или дождаться в высшей лиге популярный клуб из ФНЛ, можно увидеть прирост на 100 %. Быть может, в прекрасном будущем догадаются составить календарь так, чтобы не играли при «-14»? Посмотрим, но средняя посещаемость радует. Самые верные, как у «Спартака», приходили и после домашних поражений – средняя посещаемость сейчас чуть выше, чем в прошлом сезоне.

В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и Ростове-на-Дону тоже дружат с футболом. Есть чем похвастаться, но впереди много работы. Не все клубы одинаково успешно популяризируют футбол после домашнего чемпионата мира. Хотя отмечаем лучших – «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Крылья Советов» в первой пятерке по среднему  количеству зрителей за первый круг во всех матчах.

«Зенит», «Краснодар», «Оренбург», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» часто в первом круге видели заполненные на 70 % стадионы. И это круто, ведь атмосфера влияет на футбол. Скорее дождемся веселый матч на шумной арене, где игроки и зрители получают удовольствие, чем на пустом стадионе, порой даже новеньком. Многие клубы поднажали, общий прирост лиги на 24 % по сравнению с прошлым сезоном радует.

Осталось не сбавлять и после тридцатого тура вернуться к разговору, обновив несколько рекордов.  

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Все комментарии
trimetil
trimetil
   498 / 977
вчера в 22:43
Добавьте сюда то, что игры ЧР больше нельзя посмотреть на бесплатном канале...
Артем Сальников
Артем Сальников ответил Faustello
вчера в 18:38
Спасибо, интересные цифры, жалко не указано после скольких туров был сделан анализ.
После 15 туров
mikysss
mikysss
   257 / 977
вчера в 18:34
На Спартак ходили ради Карреры, ради Промеса, ради Спартака, ходили когда вместо ОПГ Ромашка была семья, был коллектив. Теперь нет Промеса нет Карреры, того чемпионсого спартака тоже нет, но вторая посещаемость в РПЛ у кого ?? У Спартакаи то 51ик обошол тока за последние 2-3 тура. И то благодаря распил-арене построенную государством и что там 65к мест и билеты бесплатно раздают
95-shishаni-95
95-shishаni-95
   178 / 977
вчера в 18:00
Численность населения этих городов на 2018
Санкт-Петербург 5 356 755 человек- Зенит
Москва 12 506 468 чел. - Спартак,ЦСКА, Локомотив
Краснодарский край 5 603 420 чел.(а именно в Краснодаре примерно 1,4 млн человек)- ФК Краснодар
Чеченская республика 1 млн 437 тыс чел( в Грозном примерно 297 137 человек)- Ахмат

Сообщение с численностью населения надо смотреть
Коля58
Коля58 ответил Литейный 4
   46 / 977
вчера в 17:22
Бегут болелы с открывашки, бросая на ходу КБ тряпки. И вообще бегут от свиней. Гыгыгы
И тряпки кидают и своих кумиров пытаются за лицо потрогать! )) Уголовники не дать не взять ))
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 977
вчера в 17:19
Бегут болелы с открывашки, бросая на ходу КБ тряпки. И вообще бегут от свиней. Гыгыгы
Dominators
Dominators
   211 / 977
вчера в 17:11
Позорище .ЛЧ Локомотив -Галатасарай 14300 зрителей в более чем 10 млн Москве .Позорище посещение болельщиками Рубина своего стадиона .Ну и главное ,- выездное позорище Спартак ,по количеству болел ,на эти игры ходят как в цирк поржать .
Коля58
Коля58
   46 / 977
вчера в 17:11
Стааааас (Горин) поросятам дал? )
Коля58
Коля58 ответил ПерекатиПоле
   46 / 977
вчера в 17:09
Вывод очевиден. Московским любителям футбола всё стыднее и стыднее ходить болеть за спартак, а в регионах на спартак ходят посмеяться и поразиться жадностью и продажностью мазутных судей.
Скорее повеселиться )) Всем понятно Зенит выиграет и какое тут может быть веселье )) А вот с Поросями очень даже весело ))
Коля58
Коля58
   46 / 977
вчера в 17:07
Генич и тут отбелил свою Тарасовку нашел ложку меда в бочке меда ))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   36 / 977
вчера в 16:44
Вывод очевиден. Московским любителям футбола всё стыднее и стыднее ходить болеть за спартак, а в регионах на спартак ходят посмеяться и поразиться жадностью и продажностью мазутных судей.
parallels
parallels
   6 / 977
вчера в 16:38
комментаторы сказали, что пришло 2-3 тыщи из 45. как на спартак. но тех хоть добирают картонными хряками на трибунах, поэтому так пусто не кажется 😅
Faustello
Faustello
   1 / 977
вчера в 16:37
Спасибо, интересные цифры, жалко не указано после скольких туров был сделан анализ.
parallels
parallels
   6 / 977
вчера в 16:34
гы-гы!
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