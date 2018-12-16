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Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» или Клопп-экзорцист 

16 декабря 2018, 22:17

«Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед» на своем поле. «Соккер.ру» считает, что этот матч может переполнить чашу терпения боссов МЮ.

В интересное время живем. Сейчас приходится не дьяволов изгонять из людей, а некоторых персонажей – из дьяволов, в данном случае – из «красных дьяволов». Жозе Моуриньо цепко хватается за должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Но становится все очевиднее, что до чемпионской игры и чемпионских амбиций МЮ очень далеко. 

И пока «Ливерпуль», «Манчестер Сити», да даже «Арсенал» с «Тоттенхэмом» что-то пытаются построить с прицелом на большие достижения, Моуриньо в МЮ устраивает внутренние разборки и бьется только за сохранение своего прекрасного имени, ставя команду куда-то на второй план. Впрочем, это тема для отдельной беседы, даже для бесед, которых сейчас, после такой игры на «Энфилде», будет очень много.

Хотя первый тайм еще сохранял призрачные надежды. Более того, МЮ вообще мог первым забить. Но судья не засчитал взятие ворот после навеса-удара Эшли Янга, счел, что Лукаку, который мяча не коснулся, махнув ногой в штрафной, находился в офсайде, принимал активное участие в эпизоде и сбил с толку Алиссона. Кто-то может поспорить с этим утверждением. К тому же Алиссон позже доказал, что в принципе как-то склонен «зевнуть» сегодня. 

К тому времени «Ливерпуль» уже раскатил на всю катушку свою атакующую машину и доминировал, создавая момент за моментом у ворот Де Хеа. Это давление быстро переросло в великолепный гол Мане после «черпачка» Фабиньо и продолжилось. Тем удивительнее ответный мяч, который записал на свой счет Лингард. Алиссон должен был намертво забирать мяч после прострела, но выронил его точно на Джесси. Надо сказать, что «Ливерпуль» несколько опешил, потому что до перерыва особо-то больше и не создавал ничего. Чтобы проснуться снова потом.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 36 (11) – 6 (2)

Какая-то безумная, сумасшедшая разница по ударам. «Ливерпуль» избрал невероятно атакующий вариант и стрелял по воротам МЮ из всех возможных и невозможных позиций. МЮ практически не отвечал. Особенно после перерыва. Во втором тайме МЮ нанес первый удар в сторону ворот «красных» только на 75-й минуте. До того момента гости только заседали в защите, отбиваясь и сохраняя жалкую ничью. Да что там говорить, когда один Фирмино нанес девять ударов – в полтора раза больше, чем весь «Юнайтед». И еще пять ударов у Фабиньо – тоже почти как у всего МЮ. Конечно, все ожидали от Моуриньо оборонительного варианта, но мало кто предполагал, что разница будет такой колоссальной, словно речь не о принципиальных соперниках с великими именами, а о каком-то кубковом поединке, где гранд встречается с аутсайдером из третьей лиги.

Владение мячом (точность передач): 64,3% (81%) - 35,7% (65%)

Логично, что и контроль над мячом принадлежал целиком «Ливерпулю». «Красные» доминировали в этом компоненте на протяжении всей игры, даже когда счет был в их пользу, и логичнее было ждать попыток МЮ переломить ход противостояния. «Ливерпуль» не уходил на контратакующую модель, а продолжал напирать и гнуть свою линию. Точность передач же у МЮ вовсе на уровне аутсайдера РПЛ - каждый третий пас неточен.

В тактическом плане Клопп также переигрывал Моуриньо, который попытался закрыть все зоны и подогнать автобус к воротам. По ходу встречи и один, и другой меняли схемы. В перерыве у МЮ вышел для добавления бойцовских качеств Феллаини. В яростности борьбы гости прибавили, но все равно не напоминали «дьяволов», поскольку перестали атаковать. 

«Ливерпуль» широким фронтом шел вперед и растягивал построения противника, которому приходилось отступать. И кадровые перестановки Клоппа оказывались куда эффективнее. Под уставшую измотанную оборону МЮ он ближе к концу бросил в бой умеющего находить свободные зоны в таких условиях свежего Шакири, что и стало решающим вкладом в результат. Буквально через пару минут после появления на поле швейцарец забил, а вскоре оформил дубль. МЮ уступил, не приходя в сознание. И от игры команды Моуриньо веет только безнадежностью. 

Не видно, за счет чего без какого-то везения или дикого стечения обстоятельств этот МЮ может бросать вызов лидерам чемпионата Англии. Если игра «Ливерпуля» - системна и понятна, это игра здорового претендента на титул, то футбол МЮ пронизан болезненностью и несостоятельностью. Ставка на оборону безнадежна, поскольку уже сейчас «Юнайтед» пропустил столько же, сколько за весь прошлый сезон. А анализировать и разбирать ошибки нынешний МЮ не умеет, потому что Жозе Моуриньо словно не для этого нанимали, а для поиска отговорок и нелепых оправданий:

«Ливерпуль» - сильная команда. Нам было крайне сложно в первые 20 минут игры. Они действовали очень интенсивно, применяли высокий прессинг. Конечно, трудно принять те голы, которые мы пропустили. Шакири забил два гола после рикошетов. Если речь идет об удаче, то можно сразу вспомнить два последних гола в исполнении «Ливерпуля».

Тут и добавить нечего. Разбора ошибок вы не увидите, потому что их, наверное, не было. Всему виной – везение «Ливерпуля». Изумительно просто все. Но руководство МЮ, видимо, все устраивает. Хотя даже слепому понятно, что Клопп приблизил «Юнайтед» к изгнанию Моуриньо.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил 25процентный клоун
   412 / 974
вчера в 15:12
Ливерпуль Спартак 1:1 7:0 одно очко
МЮ - ЦСКА 4:1 2:1 0 очков
Ливерпуль МЮ 3:1 три очка
Спартак ЦСКА 3:0 три очка
После этого должно быть ясно кто сильнее и от какого соперника было 8:1 и от какого 6:2
igmack
igmack
   699 / 974
вчера в 12:15
Менять все пора, Жозе -обстановку, МЮ - тренера. Пользы для друг друга они уже не принесут, у Моура еще есть шанс перезагрузить карьеру в другом клубе, а МЮ нужен молодой тренер с новыми и интересными идеями
neverwin
neverwin
   381 / 974
вчера в 09:08
Клопп экзорцист))) а по Моуру священный огонь инквизиции плачет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   247 / 974
вчера в 09:03
Моуриньо сам не понимает, почему его команда играет неудачно с лидерами. Футболисты в "МЮ" отличные, гл.тренер тоже ( именно так думает он ), а результата нет. А ответ этому простой: игроки "Сити", "Ливерпуля", "Челси", "Тоттенхема" чуть лучше, чем его футболисты. Немного, но лучше. Чуть быстрее бегут, соображают, принимают решения, чуть техничнее. В совокупности с целеустремленностью мы в итоге видим то, что видим. В данном случае авторитета тренера, который, несомненно, у Жозе есть, для конечного успеха недостаточно.
112910415
112910415
   118 / 974
вчера в 05:12
закат большого тренера..
Сантус
Сантус
   283 / 974
вчера в 02:35
Всегда симпатизировал Мауру...наверное за былое...за не шаблонность,дерзость..да много было причин....Вынужден признать-теперешний МЮ хоронит все былые достижения.Маур превратился в Макгрегора,который на виски зарабатывает больше чем на боях и титулах.Только у Маура вместо виски-отступные за пинок под зад...Грустно,хотя тех кто с удовольствием попрыгают у него на спине тут будет море....)
Расул Манаев
Расул Манаев ответил дурман
   241 / 974
вчера в 00:11
Такая же фигня
Бильге Октай
Бильге Октай
   279 / 974
16 декабря в 23:53
на круги своя , топ 6 превратилась уже в топ 5
дурман
дурман
   448 / 974
16 декабря в 23:44
Всегда ненавидел Маура, но ща становится его жаль((((
Маур, крепись
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 974
16 декабря в 23:08
"разбил"??? в старании не откажешь Ливеру ,но этого мало для ЛЧ ,так что не разбил а добыл победу
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