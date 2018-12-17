От голландца до голландца. «Золотые мальчики» и их успехи

вчера, 20:00

Премию GoldenBoy за 2018-й год получил голландец Матийс де Лигт. «Соккер.ру» напоминает обо всех лауреатах и их достижениях в большом футболе.

2003 год. Рафаэль ван дер Варт (Нидерланды)

«Золотой парень» на 6 из 10. Рафаэль – талантливый футболист, некоторое время он даже за мадридский «Реал» выступал, но все-таки полностью себя в футболе голландец не реализовал, а на клубном уровне вне Голландии и «Аякса» выиграл Суперкубок Испании, чемпионат Дании и, прости читатель, два Кубка Интертото. Со сборной, конечно, добирался до финала ЧМ -2010 и выиграл «бронзу» на Евро-2004, но это тоже не вершины. Доигрывал свой футбольный век ван дер Варт в Дании. В голосовании GoldenBoy за 2003 год голландец обошел Руни и Роналду, и если Уэйн получит свой трофей на следующий год, то Криштиану никогда не будет «Золотым мальчиком». И это огромное упущение тех, кто вручает премию.

2004 год. Уэйн Руни (Англия)

«Золотой парень» на 9 из 10. Опередил Роналду и Торреса, занявших 2-е и 3-е места соответственно. В принципе, был близок к высшей оценке, ведь провел классные годы в «Манчестер Юнайтед», выиграл кучу трофеев, стал лучшим бомбардиром в истории великого клуба и сборной Англии. Есть только одно косвенное «но»: в сравнении карьер Руни уступает Роналду, которому помешал взять GoldenBoy. Все-таки премия, вручаемая лучшему футболисту Европы, несет в себе и мощный пророческий заряд: карьеры лауреатов способны подчеркнуть или обесценить ценность награды. Руни – это точно не промах редакции Tuttosport, промах в том, что не выделили будущего обладателя пяти «Золотых мячей» и пятикратного победителя Лиги чемпионов.

2005 год. Лионель Месси (Аргентина)

«Золотой парень» на 10 из 10. Хорошо хоть Лионель Месси оказался в числе победителей, иначе GoldenBoy можно было бы закрывать. Что тут скажешь? Идеальное попадание.

2006 год. Сеск Фабрегас (Испания)

«Золотой парень» на 10 из 10. Хороший выстрел, Tuttosport! А ведь могли выбрать Андерсона. Помните такого бразильца? По молодости играл за МЮ , но потом пропал с радаров. Впрочем, о нем чуть позже. А Фабрегас уже полтора десятилетия выступает за большие клубы – «Арсенал», «Барселону» и «Челси», играл за сборную Испании в эпоху господства «Красной Фурии». Сеск – дважды чемпион Европы и чемпион мира.

2007 год. Серхио Агуэро (Аргентина)

«Золотой парень» на 10 из 10. Агуэро впечатляюще стартовал в «Атлетико» и по сей день остается одним из сильнейших форвардов планеты.

2008 год. Андерсон (Бразилия)

«Золотой парень» на 3 из 10. Если уж сам сэр Алекс Фергюсон не смог сделать футболиста из этого парня, то это вердикт. Талант был, не нашлось должного характера и рвения в придачу. У Андерсона были хорошие матчи за МЮ (а всего их набралось под две сотни!) и десяток трофеев, но незаменимым на «Олд Траффорд» он так и не стал, а потом скатился на дно. Сейчас некогда «Золотому мальчику» всего 30 лет, а выступает он за середняка второго дивизиона чемпионата Турции.

2009 год. Алешандре Пато (Бразилия)

«Золотой парень» на 4 из 10. Еще один вундеркинд, чья карьера обернулась пшиком. По юности Алешандре наколотил немало голов за «Милан», но серия травм вернула его на родину, где пришлось реанимировать карьеру, однако после этого толком заиграть в Европе уже не удалось. Сейчас Пато забивает в промышленных масштабах в чемпионате Китая, но девять лет назад ждали от него явно не этого.

2010 год. Марио Балотелли (Италия)

«Золотой парень» на 5 из 10. С Марио сложно – тут можно поставить хоть «десятку», хоть «единицу». Талант-то у Балотелли огромный, жаль, что мозгов маловато. Вряд ли Балотелли реализовал себя в футболе хотя бы наполовину, но все-таки выигрывал чемпионаты Италии и Англии, играл в финале чемпионата Европы со сборной Италии (куда вывел «Скуадру Адзурру» дублем в ворота немцев в полуфинале). С другой стороны, в год триумфа Балотелли приз мог достаться Давиду Де Хеа – одному из сильнейших вратарей современности, который годами помогает «Манчестер Юнайтед» не пасть слишком низко.

2011 год. Марио Гётце (Германия)

«Золотой парень» на 7 из 10. Пожалуй, в 2011-м премию больше заслуживал Эден Азар, да и индивидуально бельгиец вырос в более сильного и стабильного игрока, чем Гётце. Но ведь и Марио не промах, несмотря на временные затруднения в карьере. Как минимум, он оправдал свой статус «Золотого парня» решающим голом в финале чемпионата мира.

2012 год. Иско (Испания)

«Золотой парень» на 9 из 10. Обошел Стефана Эль-Шаарави и своего будущего партнера по «Реалу» Тибо Куртуа. Стоит подчеркнуть, что Иско получил Golden Boy в качестве игрока «Малаги», переход в «Реал» будет впереди. В следующие шесть лет после завоевания премии Иско выиграет с «Королевским клубом» четыре Лиги чемпионов и кучу сопутствующих трофеев. Аларкон – гениальный полузащитник, ему бы еще попасть в команду, идеально подходящую по стилю, и тогда будет «десяточка».

2013 год. Поль Погба (Франция)

«Золотой парень» на 9 из 10. Оставил позади Ромелу Лукаку и Юлиана Дракслера. Поль на протяжении года будет носить титул самого дорогого футболиста планеты, а еще он станет одним из ключевых игроков победной сборной Франции на ЧМ -2018. Вот с переходом в МЮ промахнулся, но еще есть время, чтобы подкорректировать течение карьеры.

2014 год. Рахим Стерлинг (Англия)

«Золотой парень» на 9 из 10. Тоже правильный выбор, учитывая, что главными соперниками Рахима были Дивок Ориги и Маркиньос. Над Стерлингом можно посмеиваться из-за его промахов, но англичанин все равно убеждает самого Гвардиолу в своей полезности. В 2018 году Рахим стал чемпионом Англии и добрался с «Тремя Львами» до полуфинала чемпионата мира.

2015 год. Антони Марсьяль (Франция)

«Золотой парень» на 5 из 10. Переход Антони из «Монако» в МЮ наделал много шума, и у Марсьяля действительно огромный талант. Но свой дар француз пока не реализовал в полной мере, впрочем, у него есть время, ведь Антони только 23 года.

2016 год. Ренату Санчеш (Португалия)

«Золотой парень» на 5 из 10. Понятно, почему Санчеш выиграл Golden Boy: его карьера началась очень резко: хватило буквально полугода на взрослом уровне, чтобы выиграть чемпионат Европы и перейти в «Баварию», но потом начались пробуксовки. Сейчас Ренату снова пытается заиграть в Мюнхене, дадим ему время.

2017 год. Килиан Мбаппе (Франция)

«Золотой парень» на 10 из 10. А вот здесь рискну наградить лауреата высшей оценкой. Конечно, произойти может всякое, но у Мбаппе настолько выдающий талант и правильное воспитание, что ощущение, будто этот парень никогда не подведет футбол и наши авансы, не уходит. Уже выиграв «Золотого мальчика», Килиан провел еще более мощный год и стал чемпионом мира. И пока у Мбаппе не вырисовывается даже личный потолок, что впечатляет.

2018 год. Матийс де Лигт (Нидерланды)

«Золотой парень» на 6 из 10. Список от голландца до голландца: 15 лет спустя Golden Boy снова достается представителю Страны Тюльпанов. Де Лигт выбился в капитаны «Аякса» в 19 лет и показывает действительно качественную игру в центре обороны, заставляя европейских грандов выстраиваться в очередь и готовить кошельки. Кстати, среди претендентов был еще один голландец – Джастин Клюйверт, а еще финалист Лиги чемпионов Трент Александер-Арнольд. Как считаете, де Лигт справедливо удостоился премии, или у вас был другой фаворит? Может быть, Винисиус или Кутроне?