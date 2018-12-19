  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Козаккен БойсКозаккен Бойс -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 1.45 4.45 6.3
Польша. Экстракласса 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.95 3.3 3.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 6 4.5 1.45
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух 2.55 2.85 3
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
14:00 сегодня  Бахрейн -:-  Таджикистан - - -
ГлавнаяБлоги"Спартаком" единым

«Спартак» дальше идет без Еременко

вчера, 10:00

Настолько высок интерес к «Спартаку», что даже заседание совета директоров становится зрелищем. «Соккер.ру» - о его главном итоге.

Такой насыщенной получилась первая часть сезона для «Спартака», что складывается ощущение, будто целый год прошел. Многое успело поменяться, произойти, кипели и бурлили страсти. На этом фоне даже такая рутинная процедура, как заседание совета директоров, подводящее итог первой половины сезона, кажется весьма интересной и интригующей.

Конечно, от него не ждали чего-то наподобие отставки Олега Кононова. Это было бы слишком даже для «Спартака». Но все-таки кое-какие решения были запротоколированы наряду с заслушиванием докладов от тренеров всех структур красно-белых: от основной команды до академии.

К чисто номенклатурным решениям стоит отнести изменение должности Сергея Родионова. Он теперь не генеральный директор, а спортивный. Исполнять обязанности генерального будет Наиль Измайлов, который также сохранил место вице-президента клуба. Наверное, для каких-то подводных течений это важно.

Также совет директоров еще раз озвучил задачи на оставшуюся часть сезона. Цели в еврокубках отпали сами собой из-за вылета «Спартака» из Лиги Европы. Осталась цель на чемпионат России – попасть в тройку. И цель на Кубок России – выиграть турнир. Задачи достойные, достаточно амбициозные и при этом вполне себе решаемые.

Еще одним важным шагом руководства «Спартака» стало расторжение договора с полузащитником Романом Еременко. Для многих его появление в составе красно-белых вообще осталось незамеченным. Само пребывание 31-летнего экс-хавбека ЦСКА в «Спартаке» было менее обсуждаемым и ярким, чем разговоры о переходе, который получился резонансным и неоднозначным.

Звучали обвинения в адрес «Спартака», Еременко и ЦСКА – в зависимости от пристрастий обвиняющих. Кто-то кричал, что армейцы предали Еременко и пожалеют, что не позвали его. Другие утверждали, что это сам финн поступил некрасиво, уйдя после ЦСКА в стан принципиального соперника. Доставалось и «Спартаку»: обвиняли во всем, от желания просто насолить армейцам до банального осуществления бессмысленного трансфера. Ведь Еременко не играл давно в футбол и его состояние было под большим вопросом.

И вот тут нужно отдать должное руководству «Спартака». Там случилось внезапное просветление, которое позволило в договор с Еременко включить крайне важный пункт, касающийся возможности разорвать контракт в декабре в одностороннем порядке: как по желанию игрока, так и по желанию клуба. Разумное решение, учитывая, что подписание соглашения было во многом приобретением кота в мешке.

Еременко присоединился к «Спартаку» 10 августа, но из-за дисквалификации сразу играть не мог. Дебют состоялся в матче с «Енисеем» только 7 октября. С тех пор полузащитник провел за красно-белых всего семь матчей, причем в трех из них лишь выходил в стартовом составе. Войти в игровой ритм ему так и не удалось, поскольку в ноябре возникли проблемы со здоровьем.

В «Спартаке» рассказали, что дали о себе знать последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. В общем-то проявить себя Еременко не смог. Сначала не играл из-за дисквалификации, потом не успел разыграться, попав в период турбулентности в «Спартаке», а следом захворал. Решение о его судьбе вряд ли было принято заранее.

Скорее всего, все обсуждалось непосредственно на заседании совета директоров, поскольку еще за несколько дней до него и агент игрока, и главный тренер говорили о том, что у клуба нет решения по контракту Еременко. Кононов отмечал, что ему стиль финна нравится, но все зависит от его здоровья. Видимо, в клубе испугались, что полузащитник больше будет лечиться от старых болячек, чем играть.

Мнения в футбольной общественности разделились. Кто-то согласился с тем, что Еременко «Спартаку» просто не нужен. Другие выразили недоумение. Есть и взвешенная позиция, от Руслана Нигматуллина, например:

Думаю, это решение основано на игровых причинах. Романа Еременко подписывал под себя бывший главный тренер красно-белых, Массимо Каррера. Новый тренер, Олег Кононов, судя по всему, не рассчитывает на полузащитника, поэтому нет смысла удерживать человека и не давать ему играть. Пусть Роман лучше найдет себе команду, в которой ему дадут игровую практику.

Не думаю, что от Еременко избавляются. Нельзя же просто так взять и отчислить человека из команды, как и тренера. Наверное, Роман понимает, что не будет играть в этом «Спартаке» и, возможно, у него есть свои варианты.

Отец Романа Алексей Еременко, комментируя решение клуба, подчеркнул, что не видит ошибки в том, что в свое время полузащитник пришел в «Спартак»:

Мне трудно сказать что-либо. Не готов давать оценок. Это решение клуба. Если оно принято – то принято. Жизнь продолжается, значит, будем жить дальше.

Переход Романа в «Спартак» не был ошибкой. Идем дальше. Если ничего изменить нельзя, то какой смысл это все рассусоливать? Все, поехали дальше! Плакаться – не выход. У Романа остается семья, дети, они поддержат. Завтра наступит новый день, и это все оставляем и идем вперед.

Это была адекватная попытка вернуться в большой футбол после длительного простоя. Еременко не растворился, а сразу заявил о себе, попал на информационный фон. Мог ведь потихоньку завязать с футболом и пропасть с горизонта. Теперь же наверняка у него будет шанс появиться где-то в другой команде.

Например, говорят об интересе к Еременко со стороны «Краснодара». «Быки» не раз реанимировали карьеры футболистов. Могут попытаться провернуть то же самое с финном. К тому же в своем оптимальном состоянии Еременко по стилю подходит манере игры «Краснодара», комбинационной и атакующей.

Поделиться
Другие материалы по теме
Зобнин ответил на 10 вопросов о себе
15 декабря Комментарии18
Кокорин впал в депрессию в СИЗО
11 декабря Комментарии72
Дзюба досрочно ушел в отпуск
11 декабря Комментарии48
Апелляции на продление ареста Кокорина и Мамаева рассмотрят 18 декабря
10 декабря Комментарии13
Мы делили апельсин. Пять претендентов на чемпионство в РПЛ
10 декабряАлександр Чистяков в блоге За и противКомментарии32
Жалобы на состав. Семак выжимает максимум? 
09 декабряСтанислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил spartach n1
   11 / 928
вчера в 18:52
Твой харьковский мойша подковерных дел мастер никому не упал ))
Ну да, Еврокубки уже все показали.

борька
борька
   75 / 928
вчера в 17:18
Куда то прибьется, игрок хороший по российским меркам!
spartach n1
spartach n1 ответил Красно Синий воин
   65 / 928
вчера в 15:30
Ерёменко ЛеняКиевский пригласил, чтобы утереть нос Гинеру, как ему казалось. Но похоже в очередной раз утёр нос сам себе 😄😄😄😄
Твой харьковский мойша подковерных дел мастер никому не упал ))
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил SpaM-SARW
   328 / 928
вчера в 15:17
Безмозглый вместо безумного
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил эдди шум
   328 / 928
вчера в 15:16
Безумному
МКС
МКС
   31 / 928
вчера в 14:09
Автору конечно Респект!!!. Но слишком много внимания игроку, которого некоторые и не видели на поле.
Don trambon
Don trambon
   35 / 928
вчера в 13:42
Ещё одна загубленная душёнка хохлом. Хотя нарика-Иуду не жалко. детишек с жёнушкой на харчах тарасовских прокормил теперь дальше кормушку искать.
viv
viv
   8 / 928
вчера в 13:08
Эх...Рома...Рома... все лучшее у тебя было в прошлом, в ЦСКА.
E_Geniy
E_Geniy
   704 / 928
вчера в 13:03
Еще полгода назад при подписании контракта говорил что это распил бабла Трабуки и Карреры. А Рома просто хочет засветится в Европе и зимой поедет в Азию за баблом. Игра в РПЛ его не интересует нужно восстанавливать бабло, что потерял за два года простоя.
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 928
вчера в 12:59
Со зрелищем согласен, даже в цирк ходить не надо!
Литейный 4
Литейный 4 ответил oFANATo
   2 / 928
вчера в 12:49
Поздно Ерема понял, что вляпался...
Надо было думать когда подмахивал контракт, что вляпывается в такое. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 928
вчера в 12:49
У них ,у Романов, прям тяга к приключениям после 30-ти.....

Будет как Рома Широков - Зенит,Краснодар,Спартак,ЦСКА...

Типа "А можно всех посмотреть"...))))
oFANATo
oFANATo
   106 / 928
вчера в 12:40
долго прятался после Вильярреала....гы-гы
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил Красно Синий воин
   927 / 928
вчера в 12:38
Федун-киевский засланец,был послан с целью расстроить,дестабилизировать и развалить Спартак!Федун-Диверсант высшей категории!!
311
311
   49 / 928
вчера в 12:36
Каждый пошел своей "дорожкой"!)
oFANATo
oFANATo ответил Обитатель Интернета
   106 / 928
вчера в 12:32
Понял Ерёма что вляпался. Теперь ещё и с клеймом будет на всю жизнь, что играл за свиней. )))
Поздно Ерема понял, что вляпался...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил spartach n1
   11 / 928
вчера в 12:28
Без волшебных кристаллов не играется,значит путь только обратно к Харьковскому уголовнику ))
Ерёменко ЛеняКиевский пригласил, чтобы утереть нос Гинеру, как ему казалось. Но похоже в очередной раз утёр нос сам себе 😄😄😄😄
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   11 / 928
вчера в 12:24
spartach n1
spartach n1
   65 / 928
вчера в 12:08
Без волшебных кристаллов не играется,значит путь только обратно к Харьковскому уголовнику ))
cska plus
cska plus
   1 / 928
вчера в 12:04
У этого клуба нет ни настоящего и тем более нет будущего, у них всё в прошлом, дух, стиль, стеночки, забегания.
Исмет
Исмет
   658 / 928
вчера в 11:45
Федун 14ок
Фата лист
Фата лист
   210 / 928
вчера в 11:42
Мне кажется, Романа Семак пристроит. У Зенита на его позиции один Ерохин...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   11 / 928
вчера в 11:31
Ну что хряки, помог вам фин-наркоман?
А то столько было пафоса
после его подписания ЛениКиевским.
yasukuni
yasukuni
   182 / 928
вчера в 11:25
Да нигде и никак он играть не будет. Никто из наших ногомячеров ни разу не Криш, чтобы в 30+ физику не уровне держать. ВСЕ наши ногомячеры сдуваются условно к 27 годам. Позднее уже никто и ничего не может. Не могёт тоже.
Обитатель Интернета
Обитатель Интернета
   117 / 928
вчера в 11:20
Понял Ерёма что вляпался. Теперь ещё и с клеймом будет на всю жизнь, что играл за свиней. )))
mars6791
mars6791
   525 / 928
вчера в 11:17
Не знаю сколько планирует еще играть Еременко, Рубин тоже неплохое возвращение, но много факторов, как сам игрок, так тренер Бердыев, и финансы.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   55 / 928
вчера в 11:15
вечнрчетвертые с нытьем)))
Четвертый - это Спартак, в таблицу посмотри)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   55 / 928
вчера в 11:14
Это в стиле Федуна - взять игрока чтобы просто насолить сопернику, а потом его выкинуть. Теперь то уж он в ЦСКА точно не попадет - там предатели не нужны. Таким самое место было в Спартаке. Ну по возрасту ему еще в Локомотив можно - там любят пенсионеров и ветеранов собирать
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Красный навсегда
   18 / 928
вчера в 11:12
вечнрчетвертые с нытьем)))
Красный навсегда
Красный навсегда ответил 25процентный клоун
   196 / 928
вчера в 11:08
Он ранше был частю великой команды а тепер частю позора и антирекордов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100