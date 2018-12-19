«Спартак» дальше идет без Еременко

вчера, 10:00

Настолько высок интерес к «Спартаку», что даже заседание совета директоров становится зрелищем. «Соккер.ру» - о его главном итоге.

Такой насыщенной получилась первая часть сезона для «Спартака», что складывается ощущение, будто целый год прошел. Многое успело поменяться, произойти, кипели и бурлили страсти. На этом фоне даже такая рутинная процедура, как заседание совета директоров, подводящее итог первой половины сезона, кажется весьма интересной и интригующей.

Конечно, от него не ждали чего-то наподобие отставки Олега Кононова. Это было бы слишком даже для «Спартака». Но все-таки кое-какие решения были запротоколированы наряду с заслушиванием докладов от тренеров всех структур красно-белых: от основной команды до академии.

К чисто номенклатурным решениям стоит отнести изменение должности Сергея Родионова. Он теперь не генеральный директор, а спортивный. Исполнять обязанности генерального будет Наиль Измайлов, который также сохранил место вице-президента клуба. Наверное, для каких-то подводных течений это важно.

Также совет директоров еще раз озвучил задачи на оставшуюся часть сезона. Цели в еврокубках отпали сами собой из-за вылета «Спартака» из Лиги Европы. Осталась цель на чемпионат России – попасть в тройку. И цель на Кубок России – выиграть турнир. Задачи достойные, достаточно амбициозные и при этом вполне себе решаемые.

Еще одним важным шагом руководства «Спартака» стало расторжение договора с полузащитником Романом Еременко. Для многих его появление в составе красно-белых вообще осталось незамеченным. Само пребывание 31-летнего экс-хавбека ЦСКА в «Спартаке» было менее обсуждаемым и ярким, чем разговоры о переходе, который получился резонансным и неоднозначным.

Звучали обвинения в адрес «Спартака», Еременко и ЦСКА – в зависимости от пристрастий обвиняющих. Кто-то кричал, что армейцы предали Еременко и пожалеют, что не позвали его. Другие утверждали, что это сам финн поступил некрасиво, уйдя после ЦСКА в стан принципиального соперника. Доставалось и «Спартаку»: обвиняли во всем, от желания просто насолить армейцам до банального осуществления бессмысленного трансфера. Ведь Еременко не играл давно в футбол и его состояние было под большим вопросом.

И вот тут нужно отдать должное руководству «Спартака». Там случилось внезапное просветление, которое позволило в договор с Еременко включить крайне важный пункт, касающийся возможности разорвать контракт в декабре в одностороннем порядке: как по желанию игрока, так и по желанию клуба. Разумное решение, учитывая, что подписание соглашения было во многом приобретением кота в мешке.

Еременко присоединился к «Спартаку» 10 августа, но из-за дисквалификации сразу играть не мог. Дебют состоялся в матче с «Енисеем» только 7 октября. С тех пор полузащитник провел за красно-белых всего семь матчей, причем в трех из них лишь выходил в стартовом составе. Войти в игровой ритм ему так и не удалось, поскольку в ноябре возникли проблемы со здоровьем.

В «Спартаке» рассказали, что дали о себе знать последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. В общем-то проявить себя Еременко не смог. Сначала не играл из-за дисквалификации, потом не успел разыграться, попав в период турбулентности в «Спартаке», а следом захворал. Решение о его судьбе вряд ли было принято заранее.

Скорее всего, все обсуждалось непосредственно на заседании совета директоров, поскольку еще за несколько дней до него и агент игрока, и главный тренер говорили о том, что у клуба нет решения по контракту Еременко. Кононов отмечал, что ему стиль финна нравится, но все зависит от его здоровья. Видимо, в клубе испугались, что полузащитник больше будет лечиться от старых болячек, чем играть.

Мнения в футбольной общественности разделились. Кто-то согласился с тем, что Еременко «Спартаку» просто не нужен. Другие выразили недоумение. Есть и взвешенная позиция, от Руслана Нигматуллина, например:

Думаю, это решение основано на игровых причинах. Романа Еременко подписывал под себя бывший главный тренер красно-белых, Массимо Каррера. Новый тренер, Олег Кононов, судя по всему, не рассчитывает на полузащитника, поэтому нет смысла удерживать человека и не давать ему играть. Пусть Роман лучше найдет себе команду, в которой ему дадут игровую практику. Не думаю, что от Еременко избавляются. Нельзя же просто так взять и отчислить человека из команды, как и тренера. Наверное, Роман понимает, что не будет играть в этом «Спартаке» и, возможно, у него есть свои варианты.

Отец Романа Алексей Еременко, комментируя решение клуба, подчеркнул, что не видит ошибки в том, что в свое время полузащитник пришел в «Спартак»:

Мне трудно сказать что-либо. Не готов давать оценок. Это решение клуба. Если оно принято – то принято. Жизнь продолжается, значит, будем жить дальше. Переход Романа в «Спартак» не был ошибкой. Идем дальше. Если ничего изменить нельзя, то какой смысл это все рассусоливать? Все, поехали дальше! Плакаться – не выход. У Романа остается семья, дети, они поддержат. Завтра наступит новый день, и это все оставляем и идем вперед.

Это была адекватная попытка вернуться в большой футбол после длительного простоя. Еременко не растворился, а сразу заявил о себе, попал на информационный фон. Мог ведь потихоньку завязать с футболом и пропасть с горизонта. Теперь же наверняка у него будет шанс появиться где-то в другой команде.

Например, говорят об интересе к Еременко со стороны «Краснодара». «Быки» не раз реанимировали карьеры футболистов. Могут попытаться провернуть то же самое с финном. К тому же в своем оптимальном состоянии Еременко по стилю подходит манере игры «Краснодара», комбинационной и атакующей.