Мнение Гвардиолы: победу в ЛЧ переоценивают

вчера, 21:15

Раньше было иначе, но богатые лиги развиваются, и вопрос актуален. «Соккер.ру» выясняет, насколько легко взять «ушастого».

Мнение чемпиона – выиграть ЛЧ легче, чем чемпионат. Теперь это уже не лига настоящих чемпионов? И вечную песню Меркьюри после финала больше не включают, как раньше. Что особенного в успехе в турнире, где надо на высоком уровне провести 4-5 сложных поединков, а порой меньше?

Не спешите отвечать сразу и однозначно, ведь все мы росли под звуки гимна ЛЧ . Турнир давно любимый. Но об изменениях говорят не последние в футболе люди. Например, вот вам мнение Хосепа Гвардиолы:

Для победы в кубках или Лиге чемпионов нужно быть в ударе в шести или семи матчах. Но в Премьер-Лиге нужно играть сильно каждые три дня, поэтому этот титул я люблю сильнее всего.

«Сити» прямо сейчас не смог побеждать каждые три дня – дважды проиграл. А «Ливерпуль», чтобы идти первым, превзошел показатели легендарного «Арсенала» в сезоне без поражений. У Клоппа всего 3 ничьих в 19 матчах, у Венгера было 6.

Кроме АПЛ , есть Ла Лига, где в последнее время непросто даже лидерам вроде «Реала». Неплохо смотрится Серия А – «Ювентус» почти в каждом матче превозмогает себя ради новых и новых побед или хотя бы ничьих. И «Наполи», «Рома» или «Интер» - перспективные коллективы.

Дистанция в 34-38 матчей утомляет такие команды, как «Реал» или «Манчестер Сити», «Бавария» или ПСЖ . Многие говорят, что парижанам мешает развиваться слабость Лиги 1? Если бы они играли в АПЛ , то от финала ЛЧ могли находиться еще дальше.

Вспомним последние сезоны главного еврокубка, чтобы проверить мнение Гвардиолы. Сколько нужно провести сильных качественных поединков со сложными соперниками, чтобы стать победителем в финале Лиги чемпионов?

Сезон 2012/13. Победитель – «Бавария». В группе набрали поровну пунктов с «Валенсией» и проиграли БАТЭ . Будущие победители осенью часто сачкуют. Да и в плей-офф «Бавария» едва не позволила «Арсеналу» отыграться после 1:3. Засчитываем 1 хороший матч из первых 8.

Лишь потом набрали ход – победы над «Ювентусом» и «Барселоной» (общий счет 11:0). Финал тоже провели на уровне. Но в целом хватило 6 крутых сложных матчей из 13. Впрочем, и тут повезло. Дортмунд размазал «Реал», а против Роналду в финале было бы сложнее психологически. В ЛЧ важна сетка турнира, а в лигах играешь против всех.

Сезон 2013/14. Победитель – «Реал». В Ла Лиге у «Реала» есть выезд в Севилью, по два дерби и Эль Класико. А что же в ЛЧ ? В группе победили «Ювентус», который отправился в Лигу Европы, уступив место в плей-офф «Галатасараю». Дальше пошли по немцам – обставили «Шальке» и отомстили «Боруссии» из Дортмунда, хотя выиграли один матч из двух.

Наконец, в полуфинале «Реал» одолел «Баварию» с общим счетом 5:0. Конечно, и в тех полуфиналах были свои нюансы, и в финале против «Атлетико» не было великого футбола. Отыгрались на 93-й минуте, а добили соседей в овертаймах. В целом получаем 3 успешных и сложных матча из 13, и сразу кубок в награду. В Примере за три игры «золото» не дают.

Сезон 2014/15. Победитель – «Барселона». Проверяем разные команды со своим игровым темпераментом, то есть оценка не однобокая, пускай в 4 случаях из 6 получим «Реал» в победителях. Но сравнивать интересно. У каталонцев в группе не было равных по опыту соперников, хотя и умудрились проиграть ПСЖ 2:3 на выезде.

Получили 5 побед, «Аякс» и АПОЭЛ на голову слабее. В плей-офф прошли «Сити» - две победы с разницей в один мяч, ничего выдающегося. Дальше снова увидели ПСЖ , и на этот раз не ошибались. С «Баварией» в полуфинале тоже справились, выиграли 3:0 именем Месси, а затем было 2:3 в ответном матче.

В финале «Барселона» уверенно разобралась с «Ювентусом». Из-за туринцев не увидели финал Месси против Роналду в самом расцвете сил, да и сам решающий матч не получился равным. Зато в целом у «Барселоны» из 13 матчей 7 побед над солидными оппонентами – много для триумфатора ЛЧ .

Сезоны 2015/16, 2016/17, 2017/18. Победитель – «Реал». Зидан выиграл трижды, его команда сыграла 39 поединков, а он чуть меньше, ведь пришел в разгар сезона после неудачи Бенитеса. За три сезона в группах «сливочные» пересеклись с ПСЖ (победа 1:0 и ничья 0:0), «Боруссией» (2 ничьих, а через сезон – 2 победы) и «Тоттенхэмом» (поражение и ничья 1:1).

В первом для Зидана сезоне все 7 матчей в плей-офф вместе с финалом были противоречивыми. Едва не вылетели от «Вольфсбурга», «Сити» замучили благодаря одному удару, а с «Атлетико» били пенальти. Зато через сезон после 0 крутых побед в группе собрали сразу 6 над «Наполи», «Баварией», «Атлетико» и «Ювентусом» в финале 4:1.

А в прошлом сезоне для победы в ЛЧ хватило 6 приличных побед из 13, если добавить в список игру против «Ливерпуля» в финале. В целом из 39 матчей 15 были на уровне, 24 – так себе, даже когда побеждали.

Для победы в ЛЧ нужно везение. Все победители последних сезонов фартовые. Если в чемпионатах зачастую побеждают классные и стабильные, то в ЛЧ нужно стечение обстоятельств. Могут вмешаться арбитры, травмы соперников, озарение или недооценка, как в легендарной игре в Стамбуле, когда фаворит сделал все, чтобы проиграть.

В ЛЧ не всегда побеждает лучшая команда турнира по качеству футбола. У победителей было 78 игр, из которых основная часть – проходные или неудачные. На всех приходится всего 28 сложных ярких побед с равными соперниками. 50 матчей из 78 по пути к кубку чемпионов не соответствуют «золотому стандарту» качества, и поражений хватает.

Действующие чемпионы АПЛ , Серии А, Бундеслиги, Лиги 1 и Примеры допускали брак в 16-26 %. А «Реал» в начале серии Зидана сыграл от силы 2 крутых матча из 13 (уже с учетом камбэка с «Вольфсбургом»), но взял кубок чемпионов после побед над «Мальме» и «Ромой», потеряв очки в 30 % поединков. В серьезной лиге за такое выступление не дают титул.

Участники ЛЧ беднее, чем клубы из топ-5. А чем беднее – тем ниже уровень возможностей и, следовательно, возможность сопротивляться. Не факт, что у «Вест Хэма» - середняка АПЛ , но с бюджетом в 210 млн евро, не было бы шансов против «Локомотива» или АЕКа. Дайте руководству «Црвены Звезды» 106 миллионов евро, которые аутсайдер «Хаддерсфилд» потратил на новичков за полтора сезона – сойдут с ума от радости.

«Зенит» и «Спартак» беднее «Вест Хэма». Годовой бюджет ЦСКА и «Шахтера» ниже трат аутсайдера АПЛ , а это стабильные участники ЛЧ . Бюджет «Милана» еще больше, чем у «Лиона», а у французов он выше 200 млн евро. «Порту» или «Аякс» не настолько обеспеченные клубы, как те, с кем фавориты АПЛ играют порой дважды в неделю.

На групповом этапе кошки играют с мышками, а в плей-офф изредка заходят клубы не из топ-5. Время от времени Джерри обманывает Тома, как ЦСКА – «Реал», но чаще счет в таких матчах 7:0 или в этом районе. В топ-5 тоже хватает погромов? Зато ни в одной группе ЛЧ у «Сити» не будет пяти таких соперников, как «Челси» или «Ливерпуль».

И в плей-офф не всегда сложно. «Реал» в своих победных сезонах ни разу не встретил «Барселону» - самого неудобного соперника. Раньше клубы из национальных лиг не перегоняли команды из ЛЧ по классу. Но теперь все иначе, и даже у «Бетиса» игра поставлена не хуже, чем у половины из группового этапа ЛЧ . Не говоря о «Челси».

Получается, Гвардиола не ошибается?

Хосеп не спорит, что ЛЧ – сказочный турнир. Но сеньор Гвардиола правильно подметил. «Реал» в одном из сезонов сыграл по сути один качественный сложный матч с равным соперником, но взял еврокубок. А «Манчестер Сити», «Ювентусу» или «Барселоне» надо пахать 34-38 туров, чтобы получить титул.

Также пора понять разницу между проходными матчами в ЛЧ – соперник слабее и тебя не изучил, и в топ-5 – есть клубы, которые годами готовятся подставить фаворита. Нельзя заявлять, что выиграть пару поединков в плей-офф ЛЧ с нужным счетом сложнее, чем сохранить форму с лета по позднюю весну.

Деньги меняют мир футбола: последней команде АПЛ платят 105 миллионов евро призовых, а «Реал» за прошлый сезон и победу в ЛЧ получил меньше, 88 млн. В Англии часто надо играть против «Челси» и «Арсенала», клубов с бюджетами в 410-470 млн евро. А в Лиге чемпионов первые шесть матчей для грандов часто как прогулка.

С февраля по май можно даже выигрывать 1 матч из 2, чтобы дойти до финала. Или даже просто чаще забивать в гостях, чем соперник. В национальных лигах так не получится, так что рациональное зерно в рассуждениях Гвардиолы есть. Для победы в ЛЧ нужны класс и везение, а национальные лиги скорее о классе, стабильности и выносливости.

Лучший пример - «Ливерпуль» времен Джеррарда. Дважды были в финале ЛЧ , а в Англии чемпионами не стали. Встречали «Милан», который тоже жертвовал Скудетто ради ЛЧ . Марафоны бежать сложнее, чем стометровки. И хотя фамилии марафонцев реже на слуху всего мира, чем спринтеров, нужно уважать их труд.

Тем более мнение Гвардиолы нельзя перекрыть в стиле тролля: «А почему тогда Хосеп не выигрывает ЛЧ каждый год, если это проще, чем победить в лиге?» А потому что элемент везения и жребия влияет сильнее, ведь матчей меньше и турнир кубковый, на вылет.

«Реал» 1 раз за 6 лет выиграл Примеру не потому, что брезговал, а потому что недостаточно мощный для параллельной игры в двух разных по подходу турнирах. Стереотип, что короткая ЛЧ ценнее и сложнее, чем длинные чемпионаты, устаревает.