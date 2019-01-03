4 из 4. Сульшер прибрался за Моуриньо

вчера, 13:00

После отставки Моуриньо и назначения исполняющим обязанности главного тренера Сульшера МЮ выиграл четыре матча из четырех. «Соккер.ру» - о повороте дьявольской судьбины.

Когда и почему «Манчестер Юнайтед» Моуриньо себя исчерпал?

Не являюсь персональным хейтером Жозе или доблестным поборником «искреннего» атакующего футбола, который мечтает разрушить все «автобусы», у меня нет предрассудков относительно методов достижения результата на футбольном поле (в пределах разума и морали), но Моуриньо должен был уйти, и это было понятно давно. В межсезонье португалец беспричинно ущемлял самолюбие своих игроков, говорил, что у него не команда, а набор футболистов (и это после двух лет работы с МЮ ), кроме того, Жозе по любому поводу спорил с Вудвордом, при каждой возможности выносил сор из избы и буквально программировал «Манчестер Юнайтед» на провал.

Даже если отойти от разговоров о футболе, хотя и в рамках чисто тренерской работы было заметно, что некоторые методы работы Жозе себя исчерпали, по части тактических трендов он отстал от жизни, что для него смерти подобно, ведь за счет смелости и дерзости Моуриньо побеждать не привык. МЮ остался без прессинга, с количественной вместо качественной защитой, с лидерами, у которых подорвано самолюбие. Однако главная проблема португальца в том, что он потерял связь с реальностью, у него не было выстроенных взаимоотношений с командой и клубом. Инородное тело на ключевой должности. Может быть, «Особенный» устал от своей профессии, футбол перестал его вдохновлять. А если совсем плохо думать о Жозе, то можно заподозрить его в отбывании номера ради получения громадной денежной компенсации за расторжение контракта в одностороннем порядке.

Как Сульшер сменил пластинку?

В лице Сульшера «Манчестер Юнайтед» получил тренера, который ходит по земле. Легендарный в прошлом нападающий МЮ классно выходил на замену в бытность игроком, теперь Оле-Гуннар заменил предшественника в тренерском кресле «дьяволов» и стартовал с четырех побед, что до него удавалось только сэру Мэтту Басби. Пока слишком рано говорить о почерке Сульшера, он получил команду, которая по инерции движется сезону, у Оле-Гуннара не было времени на великие реформы, да и не стоит перед ним такая задача. Однако норвежец сделал главное: выпустил манкунианцев на свободу из тюрем, устроенных в их же головах Моуриньо. Отмена епитимий и анафем принесла плоды в виде раскрепощения, а МЮ выдал серию побед на волне хорошего настроения и на классе футболистов.

В первые недели работы Оле-Гуннар, воспользовавшись мудрыми советами сэра Алекса, помогает словом и старается меньше мешать игрокам. Вот и схему использует самую понятную и стандартную – 4-2-3-1, хотя Моуриньо много экспериментировал с тактиками и этим тоже утомил команду. Как итог - МЮ под руководством Сульшера одержал четыре подряд победы с общим счетом 14:3, пали «Кардифф», «Хаддерсфилд», «Борнмут» и «Ньюкасл». Погба, Рэшфорд, Лукаку и другие снова почувствовали себя футболистами. Возобновлена борьба за путевку в Лигу чемпионов: до четвертого места все еще 6 очков, но Моуриньо оставил команду в 11 баллах от зоны ЛЧ . Можно сказать, что порядок появился, «Олд Траффорд» проветрился, разрядилась атмосфера в раздевалке, но пока Оле-Гуннар удачно провел только четыре матча. И точка. Дальше – неизвестность.

Надолго ли Сульшер во главе «Юнайтед»?

Манкунианцам нужно верить, что медовый месяц с новым тренером не закончится и продолжится новыми успехами, хотя с каждым матчем у Сульшера будет все меньше рычагов управления. Он хорошо проявил себя в качестве тренера-серфера, скользящего по волнам настроения команды, но праздничная атмосфера, обусловленная избавлением от тирана, рано или поздно сменится серыми буднями, когда нужно будет показать футболистам внятную тренерскую работу, не отказываясь от принципов справедливости и позитивного мировоззрения. Допустим, Оле-Гуннар не утратит взаимопонимания с лидерами и командой в целом, диалог продолжится, но одними разговорами и косметическими настройками сыт не будешь, рано или поздно тренер должен с головой нырнуть в процесс и внести в игру свои фирменные конструктивные изменения. Но есть ли у Сульшера лицензия на это?