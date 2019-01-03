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4 из 4. Сульшер прибрался за Моуриньо

вчера, 13:00

После отставки Моуриньо и назначения исполняющим обязанности главного тренера Сульшера МЮ выиграл четыре матча из четырех. «Соккер.ру» - о повороте дьявольской судьбины.

Когда и почему «Манчестер Юнайтед» Моуриньо себя исчерпал?

Не являюсь персональным хейтером Жозе или доблестным поборником «искреннего» атакующего футбола, который мечтает разрушить все «автобусы», у меня нет предрассудков относительно методов достижения результата на футбольном поле (в пределах разума и морали), но Моуриньо должен был уйти, и это было понятно давно. В межсезонье португалец беспричинно ущемлял самолюбие своих игроков, говорил, что у него не команда, а набор футболистов (и это после двух лет работы с МЮ), кроме того, Жозе по любому поводу спорил с Вудвордом, при каждой возможности выносил сор из избы и буквально программировал «Манчестер Юнайтед» на провал. 

Даже если отойти от разговоров о футболе, хотя и в рамках чисто тренерской работы было заметно, что некоторые методы работы Жозе себя исчерпали, по части тактических трендов он отстал от жизни, что для него смерти подобно, ведь за счет смелости и дерзости Моуриньо побеждать не привык. МЮ остался без прессинга, с количественной вместо качественной защитой, с лидерами, у которых подорвано самолюбие. Однако главная проблема португальца в том, что он потерял связь с реальностью, у него не было выстроенных взаимоотношений с командой и клубом. Инородное тело на ключевой должности. Может быть, «Особенный» устал от своей профессии, футбол перестал его вдохновлять. А если совсем плохо думать о Жозе, то можно заподозрить его в отбывании номера ради получения громадной денежной компенсации за расторжение контракта в одностороннем порядке. 

Как Сульшер сменил пластинку?

В лице Сульшера «Манчестер Юнайтед» получил тренера, который ходит по земле. Легендарный в прошлом нападающий МЮ классно выходил на замену в бытность игроком, теперь Оле-Гуннар заменил предшественника в тренерском кресле «дьяволов» и стартовал с четырех побед, что до него удавалось только сэру Мэтту Басби. Пока слишком рано говорить о почерке Сульшера, он получил команду, которая по инерции движется сезону, у Оле-Гуннара не было времени на великие реформы, да и не стоит перед ним такая задача. Однако норвежец сделал главное: выпустил манкунианцев на свободу из тюрем, устроенных в их же головах Моуриньо. Отмена епитимий и анафем принесла плоды в виде раскрепощения, а МЮ выдал серию побед на волне хорошего настроения и на классе футболистов. 

В первые недели работы Оле-Гуннар, воспользовавшись мудрыми советами сэра Алекса, помогает словом и старается меньше мешать игрокам. Вот и схему использует самую понятную и стандартную – 4-2-3-1, хотя Моуриньо много экспериментировал с тактиками и этим тоже утомил команду. Как итог - МЮ под руководством Сульшера одержал четыре подряд победы с общим счетом 14:3, пали «Кардифф», «Хаддерсфилд», «Борнмут» и «Ньюкасл». Погба, Рэшфорд, Лукаку и другие снова почувствовали себя футболистами. Возобновлена борьба за путевку в Лигу чемпионов: до четвертого места все еще 6 очков, но Моуриньо оставил команду в 11 баллах от зоны ЛЧ. Можно сказать, что порядок появился, «Олд Траффорд» проветрился, разрядилась атмосфера в раздевалке, но пока Оле-Гуннар удачно провел только четыре матча. И точка. Дальше – неизвестность.   

Надолго ли Сульшер во главе «Юнайтед»?

Манкунианцам нужно верить, что медовый месяц с новым тренером не закончится и продолжится новыми успехами, хотя с каждым матчем у Сульшера будет все меньше рычагов управления. Он хорошо проявил себя в качестве тренера-серфера, скользящего по волнам настроения команды, но праздничная атмосфера, обусловленная избавлением от тирана, рано или поздно сменится серыми буднями, когда нужно будет показать футболистам внятную тренерскую работу, не отказываясь от принципов справедливости и позитивного мировоззрения. Допустим, Оле-Гуннар не утратит взаимопонимания с лидерами и командой в целом, диалог продолжится, но одними разговорами и косметическими настройками сыт не будешь, рано или поздно тренер должен с головой нырнуть в процесс и внести в игру свои фирменные конструктивные изменения. Но есть ли у Сульшера лицензия на это?

Норвежец вывел часть ребят из анабиоза, кому-то еще поможет, но в его руках так и останется чужая команда с призраками в коде и прочими подарками от Моуриньо, которые еще могут проявиться. Опорой Сульшеру могли бы послужить парочка зимних трансферов, но кто даст тренеру-временщику приглашать футболистов? Хорошо, если новичков спустят «сверху», и они подойдут Оле-Гуннару, но ведь клуб может законсервировать команду до лета, чтобы принимать кадровые решения с учетом мнения следующего полноценного тренера. Может ли им стать Сульшер? Да, может, если сумеет с учетом всех ограничений, играя в демо-версию футбольного менеджера, достойно выступить с МЮ в этом сезоне. Причем я не думаю, что эфемерной «игры» хватит для того, чтобы закрепиться на тренерском мостике, нужно что-то осязаемое. Нынешняя ситуация в МЮ напоминает то, что происходило в «Реале» в сезоне-2015/2016, когда вместо Бенитеса пришел Зидан и «сливочным» поперло. Классный ориентир для Сульшера. 

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Все комментарии
benderivan
benderivan
   440 / 657
сегодня в 08:26
Сейчас вылетят от псж, проиграют ливеру и арсеналу, и сульшер опять станет сольскяером и поедет домой
Deville
Deville
   573 / 657
вчера в 19:13
самое важно что у Сульшера пока все идет по плану, посмотрим, что будет дальше.
Limp Bizkit
Limp Bizkit ответил anyway
   310 / 657
вчера в 19:05
против такого ньюкасла, моур опять потерял бы очки...
возможно
Фрэнсис
Фрэнсис
   601 / 657
вчера в 15:41
Легкие соперники и все такое.
Но при Моуре вполне могли даже половины очков не набрать.
С ним было без разницы что перед тобой клуб из зоны вылеты,все равно проиграть могли спокойно
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Так Себе Аналитик
   143 / 657
вчера в 15:36
Имхо рано такую статью писать после 4 матчей с аутсайдерами, причем реально слабейшими. "Хаддерсфилд" и "Кардифф" - то вообще две слабейшие команды чемпионата по игрокам, а "Касл" и "Борнмут" Моур тоже обыграл в первом круге. Название статьи так вообще зашквар. Реальное "4 самых легких соперника из 20".
Это АПЛ, тут каждый у каждого может выиграть
Ruslik1982
Ruslik1982
   139 / 657
вчера в 15:00
про "прибрался" можно будет говорить после следующего матча, а так просто обыграл днищ. даже Зенит мог бы набрать тут 6 очков. Но предполагаю что отставка так и задумана именно в данный момент, чтобы новый тренер мог втянуться и почувствовать уверенность в своих силах.
beefs
beefs
   236 / 657
вчера в 14:57
поглядим, посмотрим - через месяц будет ясно...
anyway
anyway ответил Так Себе Аналитик
   127 / 657
вчера в 14:45
Имхо рано такую статью писать после 4 матчей с аутсайдерами, причем реально слабейшими. "Хаддерсфилд" и "Кардифф" - то вообще две слабейшие команды чемпионата по игрокам, а "Касл" и "Борнмут" Моур тоже обыграл в первом круге. Название статьи так вообще зашквар. Реальное "4 самых легких соперника из 20".
против такого ньюкасла, моур опять потерял бы очки...
Dark MU
Dark MU ответил Так Себе Аналитик
   134 / 657
вчера в 14:33
Имхо рано такую статью писать после 4 матчей с аутсайдерами, причем реально слабейшими. "Хаддерсфилд" и "Кардифф" - то вообще две слабейшие команды чемпионата по игрокам, а "Касл" и "Борнмут" Моур тоже обыграл в первом круге. Название статьи так вообще зашквар. Реальное "4 самых легких соперника из 20".
Однако Челси вчера не обыграл Саут хотя те на дне таблицы
борька
борька
   104 / 657
вчера в 14:33
Куоаэ роймали, будут двигаться вперед , и только без остановки!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 657
вчера в 13:09
Имхо рано такую статью писать после 4 матчей с аутсайдерами, причем реально слабейшими. "Хаддерсфилд" и "Кардифф" - то вообще две слабейшие команды чемпионата по игрокам, а "Касл" и "Борнмут" Моур тоже обыграл в первом круге.

Название статьи так вообще зашквар. Реальное "4 самых легких соперника из 20".
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