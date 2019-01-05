Непоследовательность как привычка

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.1 3.4 3.4
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.15 3.55 2.07
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2.05 3.35 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.23 5.8 11
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.55 3.35 2.65
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УокингУокинг -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 12.5 6.5 1.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 1.28 5.55 9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 9.4 5.55 1.28
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
Испания. Примера 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Вильярреал 2.1 3.5 3.4
18:15 сегодня  Севилья -:-  Атлетико М 2.77 3.14 2.65
20:30 сегодня  Реал -:-  Реал Сосьедад - - -
22:45 сегодня  Хетафе -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.3 2.95 3.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.4 4.1 8.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2 2.9 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.16 5.75 22
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 2.3 3.4 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 4.3 3.7 1.75
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Австралия -:-  Иордания - - -
16:30 сегодня  Таиланд -:-  Индия - - -
19:00 сегодня  Сирия -:-  Палестина - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.9 3.2 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 2.7 3.15 2.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 1.23 5.3 12
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб РеймсРеймс -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 1.85 3.2 4.4
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 1.65 3.4 5.5
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Кане Руссийон (Кане-ан-Руссийон)Кане Руссийон -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца 2.6 3.1 2.7
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ВитреВитре - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Приве Сен-Илер (Сен-Приве-Сен-Мемен)Сен-Приве Сен-Илер -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1.55 3.55 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПонтивиПонтиви -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
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Непоследовательность как привычка

вчера, 22:00

С Самедовым разорвали контракт. Роман Еременко, оказывается, не далеко ушел. А что с Рошей? Трансферная политика «Спартака» удивляет «Соккер.ру».

Почему Самедов ушел зимой?

Возрастного воспитанника логично проводить в конце сезона овацией полных трибун, выдав капитанскую повязку на последний матч. Даже с чужим Сеском «Челси» лучше сегодня попрощался. Как думаете, связан ли уход Самедова за полгода до истечения контракта с тем, что первым поблагодарил Карреру после отставки?

Вернее, с лояльностью Массимо в целом. Тем самым, чья фотография так похожа на фото стадиона. Самедов ведь ничего не требовал, из Москвы не спешит. Пусть возрастной и в 2018 году не принес столько пользы, как хотелось бы, речь о мастере, чей класс выше, чем у Ташаева и Ломовицкого. Этих ребят якобы могут отдать в аренды, но есть еще Педро Роша.

Бразилец «ни туда, ни сюда» пока. Получается, у «Спартака» достаточно денег для зарплаты Роше – явно оклад не две копейки, или сербу Петковичу, но срочно надо в одностороннем порядке расторгнуть контракт с воспитанником клуба, которому осталось 6 месяцев до пенсии. Какой-то жест унижения, ничего больше. 

Или суть в заступничестве как норме? Глушакова на трансфер не выставили, а могли бы, ведь аргументация железная – играет плохо, порочит репутацию клуба скандалами. Уход Самедова накануне нескольких месяцев, когда Кононову нужны верные ветераны, вписывается в теорию личной мести тому, кто поддержал врага эффективных менеджеров. 

И в теорию, что Олега Георгиевича хотят сделать марионеткой, заведомо лишив авторитетных союзников. Самедову заплатили, чтобы ушел сейчас. Это как купить в магазине товар, а потом сразу уничтожить «назло продавцу». 

Кто отвечает за трансферы?

Знаете, сколько дней прошло с первых слухов об уходе Лиуса Адриано до опровержения клубом? Тринадцать. Тринадцать дней, чтобы написать тысячу знаков. У Федуна был внеочередной отпуск в конце ноября? А без Леонида Арнольдовича офис «Спартака» закрывают, а ключ выбрасывают? Даже в случае, когда сработали верно, опоздали почти на две недели! 

«Красно-белые» по доставке информации остались в середине 20 века, что всегда заметно. Ни один скандал не упрежден, ни разу урон для клуба не минимизировали, скорее наоборот. Там недоговорили, там приврали, там вложили в уста игрока слова клуба – вот и картина мира, в которую предлагают верить. А еще явно стравливают фанатов. 

Сейчас развернулась война агента Еременко и одного из боссов «Спартака». Трабукки пробует зайти напрямую через Федуна. А из клуба стараются, чтобы «красно-белые» грызлись между собой. Одни фанаты говорили: правильно Попова, Боккетти, Еременко, Джано и Самедова выставляют, а другие им отвечали: «А чем эти игроки хуже Комбарова, Глушакова или Реброва?» 

В ситуации, когда бардак очевиден, Федуну пора выйти и четко назвать имя человека, ответственного за трансферную политику. Одного конкретного, а не группу непонятных людей. Не может быть тройки спортивных директоров. Формально Родионов им стал недавно, уступив пост генерального директора Измайлову, который также и вице-президент. Но тогда вопрос, с кого спрашивать? 

Новый спортивный директор самовольно уступил более высокий пост. Что это за поддавки? Измайлов получил «Спартак» в управление, но если сейчас вернут Еременко, то получится, что снова включится Федун. Но владелец не спортивный директор – нет времени, чтобы работать с трансферами, переговорами, контрактами. Пора четко озвучить одну фамилию. 

Трансферные решения не всегда на Федуне, не всегда на Измайлове, не всегда «заговор» Трабукки. И уж точно Родионов не главный. Не факт даже, что он выбрал Кононова. 

Зачем было унижать Кононова?

На всех уровнях управления странности. У Кононова на  старте такой авторитет в команде, как у актера Назарова, и еще меньше, чем у актера Ефремова. Почему? Да потому что многие спартаковские источники сообщали – изначально Олег Георгиевич обещал всем игрокам дать шанс. А потом пришли из офиса и выборочно показали рукой на дверь.

А оставшиеся футболисты поняли, что тренер ничего не решает, ни за кого заступиться не может, даже если речь о трехмесячном окладе Самедова. Александр взял компенсацию, какую дали, плюнул и ушел искать новую команду. Тем же занимается Попов. Если Александр и Ивелин окажутся в «Динамо», где пока нет денег, но есть Хохлов и Широков – ждите, что помогут огорчить «Спартак» во втором круге. 

Теперь вот агент Еременко заявляет, что хавбек вернется в «Спартак», а пока Роман оплатил обследование в той же клинике, что и команда. Что за несмешная клоунада? Хорошо, если снова повезло схитрить - как перехватили Жиго у «Краснодара», так и с Аиртоном поступили. «Зенит» замешкался и упустил левого латерая, который может заиграть в стиле Зобнина, ведь тоже носится по полю, как угорелый. 

Но есть целая серия игроков, с которыми нужно прощаться в интересах футбольного развития команды, а их могут оставить. В коллективе в первой части сезона был перебор с ветеранами, нехватка класса тоже чувствовалась. Но в результате чистку начали те, кто представления не имеет о сильных трансферах. Вы уверены, что Джано не хотел остаться? А грузин, как и Еременко – игроки под схемы Кононова. 

Романа больше не хотели видеть в команде, поскольку у него и Карреры один агент? Но при этом финн ничем не хуже и не лучше, чем Глушаков. И классом выше. А приглашенные футболисты из великого клуба «Чертаново» - то еще усиление накануне жестокой весенней рубки в РПЛ. Тем более, их отдадут во второй состав. Кстати, «Чертаново» сообщил о трансферах, а «красно-белые» не поздравили новичков. 

Зато не забыли о дне рождения врача Вартапетова. Сложно вспомнить, чтобы команда РПЛ не сообщила о подписании футболистов на своих страницах в соцсетях.   

«Спартак» не учтет ошибки?

Если оставшийся «русский костяк», на защиту которого в клубе бросили столько сил в 2018, развалит команду изнутри, то Кононова и Родионова отправят на заклание. А остальные выживут, как и в случае с крушением «Титаника» капитана Карреры.  

Поэтому хотелось бы узнать имя человека с правами и обязанностями. Например, если продажи и покупки на Измайлове, то станут понятны правила игры. Ведь пока сценарий разыгрывают крайне примитивный. Решения по новичкам и расставаниям принимает не Кононов, а ответственность на главном тренере. 

В «Спартаке», судя по тому, что в очередной раз происходит, не понимают азы трансферной политики. Не исключено, что это связано с тем, что Карпин, Асхабадзе и Измайлов попросту не спортивные директора по навыкам или профессиям до начала деятельности – футболист, переводчик, эколог. Отличные профессии, но не из сферы спортивного менеджмента. 

Но при этом каждый второй в «Спартаке», от Глушакова до Родионова, ведет себя так, словно все в своем виде спорта понимает и знает. Судя по результатам клуба, они горько ошибаются. Так что наперед жаль Кононова. Понятно, что любой вменяемый тренер, имея Самедова в заявке, хотел бы еще полгода поработать с Александром. 

Скорее мудрый наставник попросил бы продать контракт Роши зимой так выгодно, как Гинер сплавил Витиньо в Бразилию, доложить денег и подписать нового Промеса, раз уж старый вряд ли вернется в Москву. Или еще одного Влашича в аренду взять – РПЛ в таких парнях нуждается. Но «Спартак» не ЦСКА, чтобы бывшие игроки заходили на огонек выручать, или аренды удавались (Пашалич – как пример). 

Пока видим, как два человека (изнутри и извне клуба) дерутся за доступ к кормушке, читай, бюджету. А еще минимум трое влияют на ситуацию, то забывают вмешиваться, когда это необходимо. В результате у «Спартака» все плохо с трансферной политикой, ведь ни один футболист не будет уважать ни руководство, у которого семь пятниц на неделю, ни наставника, у которого нет права вето и выбора.  

Кононов не настоял на том, чтобы остался Самедов. Не высказался четко о будущем Ташаева и Ломовицкого – а высказаться нужно, ведь если уйдут разом три вингера (четыре с Промесом, ведь уехал 31 августа без замены), необходимы своевременные покупки. Тренер допустил формальное расставание с Еременко. А если Романа вернут, наставник будет улыбаться в день заключения очередного контракта с бывшим «армейцем»? 

Новый 2019 «Спартак» решил начать в стиле предыдущего года. Причем на любую критику будут отвечать привычно: только «неправильные болельщики» могут высказываться против решений партии. Кто молчит или поддакивает – правильный, остальные - нет. В принципе, уже на совете директоров, когда Родионов и Измайлов никак не были наказаны за показательный провал, совет директоров высказал позицию. 

Нельзя запретить поступать неправильно, ведь тут все законно – выбрасывают на ветер какие-то 8-9 миллиардов рублей в год, копейки. И страдают лишь фанаты «Спартака». Но за них никто не переживает, и так за полтора десятилетия пережили пару нормальных месяцев, еще лет десять потерпят. Глушаков уже остался капитаном команды. Самедова уже выставили зимой. Также не исключено возвращение Еременко, хотя зачем тогда расставались? 

Похоже, «Спартак» остается собой на радость конкурентам. 

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
   96 / 654
сегодня в 08:38
Когда у вас в команде были проблемы с сычевым Погребняком с Торбинский и т д тогда сокера не было или может я не знал про него. С тошичем проблем не было это ты из пальца высосал. Давай вспомни с кем у нас были такие проблемы как у вас?
sir_Alex
sir_Alex
   50 / 654
сегодня в 08:02
Вот именно, клоунада, которая длится почти 20 лет!!!
yasukuni
yasukuni ответил Tostao
сегодня в 06:51
"... футболист, переводчик, эколог. Отличные профессии, но не из сферы спортивного менеджмента." А чему автор удивляется? У нас футболом руководят матрос-моторист с высшим заушно-партийным образованием и инженер-электрик ( он же медиа продюсор и менеджер). У нас только два адекватных управленца, "ГГ" - Гинер и Галицкий ( ну тут национальность "виновата") все остальным на футбол глубоко ***, они присутствуют при пилке бабла, не гнушаясь "опилками". А вот Федун и совет директоров - люди, которые занимаются не свои делом, за два десятка лет так и не научились управлять клубом, а только кормят всяких проходимцев.
Галицкий точно эффективный манагер. У него все проблемы переговорщики с бейсбольными битами решают, поди, поспорь с такими.
vinyardrip
vinyardrip ответил 25процентный клоун
   374 / 654
сегодня в 03:03
поментше авторов соккера читай и больше сам думай. от автора жду статью про Жулиано и Тошича,как их вышвыривали,преданных клубу и куда более полезных
Тошича вышвыривали? ты ваще что в жизни ешь? Мухоморы так мосх не сушат
parallels
parallels
   6 / 654
сегодня в 02:55
финчер, нормально ты загоняешься, нам на радость 😄 главное, сам придумал - и тут же сам бомбит 😅 найди хотя бы парочку таких заголовков, о которых ты пишешь - упс, облом, да?)
пс: ну вот это вообще жесть, как теперь жить! финчер, ты обиделся, что ли? 😆
Николай 86
Николай 86 ответил 25процентный клоун
   329 / 654
сегодня в 02:30
нет,я далеко от столицы,но мы про футбол? у тебя виноваты все ,игроки,руководство,тренер ,а сам ты ходишь на футбол? у меня многие из близких так же горячо реагируют на перемены,всех на место ставлю,не надо искать виноватых,нужен результат-красивая игра
Я каждый матч на стадионе, это здесь я пишу редко. Давно заметил - кто много шумит в интернетах, мало шумит на трибунах. Поэтому и спросил. Не надо все в кучу мешать, я не против игроков, я такого не говорил. Я против того, кто сливал Карреру (назаров, №8 и подобные) и абсолютно не согласен с руководством, свалившем все на тренера
d_fincher
d_fincher
   171 / 654
сегодня в 02:22
Щас журналисты по сети разгоняют эту новость "Ошибка Спартака", "Непоследовательность", "Спартак сел в лужу" - и прочую чепуху. Точно такие же были заголовки, когда Самедов переходил в Спартак - "Спартак опять оступился", "Спартак хватается за соломинку", "Спартак подписал отработанный материал"... и в том же духе. Иксперды. Чего не сделаешь ради рейтингов.
Башмакоса
Башмакоса
   435 / 654
сегодня в 02:05
Автор слишком сгущает краски вокруг Спартака. Кононов говорил что будет опираться на бывалых, но только на ПЕРВОЕ время. Сейчас зимний перерыв - самое время чтобы разобраться с ситуацией внутри коллектива. Хотя я не одобряю то как клуб расстался с Самедовым, но все-же это вполне логично. Ничего личного!
Tostao
Tostao ответил 25процентный клоун
   274 / 654
сегодня в 01:58
а кого кормят? сравни зарплату Манчини,цыгана,спагетти и боаша ,с зарплатой Карреры,Кононова,Карпина,Аленичева)))) есть чем умыться?)))))
Проходимцы - Асхабадзе, Измайлов и прочие. Причём здесь тренеры?
Jum13
Jum13 ответил d_fincher
   24 / 654
сегодня в 01:40
Перерыв в чемпионате? Не о чем писать? Нужны просмотры? - Есть надежный способ: пиши о Спартаке. Самый популярный клуб страны, как обычно, привлечет толпу фанатов и еще большую толпу завистников.
Тут про спартак, не горячись так
d_fincher
d_fincher
   171 / 654
сегодня в 01:21
Перерыв в чемпионате? Не о чем писать? Нужны просмотры? - Есть надежный способ: пиши о Спартаке. Самый популярный клуб страны, как обычно, привлечет толпу фанатов и еще большую толпу завистников.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Tostao
   12 / 654
сегодня в 01:11
а кого кормят? сравни зарплату Манчини,цыгана,спагетти и боаша ,с зарплатой Карреры,Кононова,Карпина,Аленичева)))) есть чем умыться?)))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил parallels
   12 / 654
сегодня в 01:10
лучше бы девченку заказал,которая бы тебя отвлекла от суеты аргентинской))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Николай 86
   12 / 654
сегодня в 01:07
нет,я далеко от столицы,но мы про футбол? у тебя виноваты все ,игроки,руководство,тренер ,а сам ты ходишь на футбол?
у меня многие из близких так же горячо реагируют на перемены,всех на место ставлю,не надо искать виноватых,нужен результат-красивая игра
parallels
parallels ответил mangoх12
   6 / 654
сегодня в 00:20
пипец расформирование пошло
я, конечно, загадал желание на новый год - но не знал, что оно так быстро начнёт осуществляться 😅
Николай 86
Николай 86 ответил 25процентный клоун
   329 / 654
сегодня в 00:20
понял,ты собрал всю пищу троллей и съел ,а у меня своя еда,сам готовлю,удачи ,яиза Спартак Москва а не за Самедова
Я за адекватность, мне класть на троллей, у меня свои глаза есть. И то, что иуда у нас капитанит, вместо того, чтоб быть выгнанным, не делает чести ни тренеру, ни руководству.
p.s. ты на стадион то ходишь? скажи по чесноку
mangoх12
mangoх12
   18 / 654
сегодня в 00:18
пипец расформирование пошло
Tostao
Tostao
   274 / 654
сегодня в 00:05
"... футболист, переводчик, эколог. Отличные профессии, но не из сферы спортивного менеджмента."
А чему автор удивляется? У нас футболом руководят матрос-моторист с высшим заушно-партийным образованием и инженер-электрик ( он же медиа продюсор и менеджер).
У нас только два адекватных управленца, "ГГ" - Гинер и Галицкий ( ну тут национальность "виновата") все остальным на футбол глубоко ***, они присутствуют при пилке бабла, не гнушаясь "опилками".
А вот Федун и совет директоров - люди, которые занимаются не свои делом, за два десятка лет так и не научились управлять клубом, а только кормят всяких проходимцев.
Николай 86
Николай 86 ответил parallels
   329 / 654
вчера в 23:58
не трожь легенду спартака!!
У вас все еще хуже, так что кто бы говорил...)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Николай 86
   12 / 654
вчера в 23:58
понял,ты собрал всю пищу троллей и съел ,а у меня своя еда,сам готовлю,удачи ,яиза Спартак Москва а не за Самедова
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Литейный 4
   12 / 654
вчера в 23:53
авторы соккера и тролли? да пускай ,и нам это по нраву))) но на статью даже не тянет
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ЦСКА 06
   12 / 654
вчера в 23:53
поментше авторов соккера читай и больше сам думай.

от автора жду статью про Жулиано и Тошича,как их вышвыривали,преданных клубу и куда более полезных
parallels
parallels ответил Николай 86
   6 / 654
вчера в 23:49
Я согласен с тем, что у нас бардак в руководстве. И что с Самедовым поступили некрасиво, за еще полгода на лавке не обанкротил бы он команду. Зато изделие №8 как всегда выходит сухим из воды. Если ты считаешь, что команда так набирает ход, удачи
не трожь легенду спартака!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Don trombone
   96 / 654
вчера в 23:48
А ты где нибудь слышал чтобы кто то что то плохое говорил о клубе или о тренере или что их выбросили? А вот о Спартаке мы много что слышали и услышим в будущем. У вас всегда какие то разборки идут в клубе и всегда виноваты те кто ушли это Дзюба Быстров Титов Калиниченко Аленичев как игрок и как тренер Каррера Эмери Якин , сейчас вот Самедов на очереди ещё Глушаков Еременко Педро роща. Это те кто пришли в голову а если поискать то наверное целую книгу напишем выжившие после спартака
Николай 86
Николай 86 ответил 25процентный клоун
   329 / 654
вчера в 23:43
с кем ты согласен? у человека должно быть свое мнение ,и вот мое - каждому своя дорога ,а авторов можно как перчатки менять
Я согласен с тем, что у нас бардак в руководстве. И что с Самедовым поступили некрасиво, за еще полгода на лавке не обанкротил бы он команду. Зато изделие №8 как всегда выходит сухим из воды. Если ты считаешь, что команда так набирает ход, удачи
Jum13
Jum13
   24 / 654
вчера в 23:33
Всё - конец "Ромашке", в спартаке теперь рулит чертановская братва
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   57 / 654
вчера в 23:21
когда читаешь новости про спартачок - и смешно, и стыдно одновременно. позор!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 654
вчера в 23:01
Как пауки в банке грызутся. Нам это нравится. Гыгыгы
MAUS
MAUS ответил Литейный 4
   124 / 654
вчера в 22:54
У спартаковских чиновников одна задача. Доить и доить мазутный проект, скупая никчемных баклажан-зулусов. Гыгыгы
Зенит-проект никто в этом плане не переплюнет
🤣🤣🤣🤣
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 654
вчера в 22:51
У спартаковских чиновников одна задача. Доить и доить мазутный проект, скупая никчемных баклажан-зулусов. Гыгыгы
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