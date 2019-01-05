Непоследовательность как привычка

вчера, 22:00

С Самедовым разорвали контракт. Роман Еременко, оказывается, не далеко ушел. А что с Рошей? Трансферная политика «Спартака» удивляет «Соккер.ру».

Почему Самедов ушел зимой?

Возрастного воспитанника логично проводить в конце сезона овацией полных трибун, выдав капитанскую повязку на последний матч. Даже с чужим Сеском «Челси» лучше сегодня попрощался. Как думаете, связан ли уход Самедова за полгода до истечения контракта с тем, что первым поблагодарил Карреру после отставки?

Вернее, с лояльностью Массимо в целом. Тем самым, чья фотография так похожа на фото стадиона. Самедов ведь ничего не требовал, из Москвы не спешит. Пусть возрастной и в 2018 году не принес столько пользы, как хотелось бы, речь о мастере, чей класс выше, чем у Ташаева и Ломовицкого. Этих ребят якобы могут отдать в аренды, но есть еще Педро Роша.

Бразилец «ни туда, ни сюда» пока. Получается, у «Спартака» достаточно денег для зарплаты Роше – явно оклад не две копейки, или сербу Петковичу, но срочно надо в одностороннем порядке расторгнуть контракт с воспитанником клуба, которому осталось 6 месяцев до пенсии. Какой-то жест унижения, ничего больше.

Или суть в заступничестве как норме? Глушакова на трансфер не выставили, а могли бы, ведь аргументация железная – играет плохо, порочит репутацию клуба скандалами. Уход Самедова накануне нескольких месяцев, когда Кононову нужны верные ветераны, вписывается в теорию личной мести тому, кто поддержал врага эффективных менеджеров.

И в теорию, что Олега Георгиевича хотят сделать марионеткой, заведомо лишив авторитетных союзников. Самедову заплатили, чтобы ушел сейчас. Это как купить в магазине товар, а потом сразу уничтожить «назло продавцу».

Кто отвечает за трансферы?

Знаете, сколько дней прошло с первых слухов об уходе Лиуса Адриано до опровержения клубом? Тринадцать. Тринадцать дней, чтобы написать тысячу знаков. У Федуна был внеочередной отпуск в конце ноября? А без Леонида Арнольдовича офис «Спартака» закрывают, а ключ выбрасывают? Даже в случае, когда сработали верно, опоздали почти на две недели!

«Красно-белые» по доставке информации остались в середине 20 века, что всегда заметно. Ни один скандал не упрежден, ни разу урон для клуба не минимизировали, скорее наоборот. Там недоговорили, там приврали, там вложили в уста игрока слова клуба – вот и картина мира, в которую предлагают верить. А еще явно стравливают фанатов.

Сейчас развернулась война агента Еременко и одного из боссов «Спартака». Трабукки пробует зайти напрямую через Федуна. А из клуба стараются, чтобы «красно-белые» грызлись между собой. Одни фанаты говорили: правильно Попова, Боккетти, Еременко, Джано и Самедова выставляют, а другие им отвечали: «А чем эти игроки хуже Комбарова, Глушакова или Реброва?»

В ситуации, когда бардак очевиден, Федуну пора выйти и четко назвать имя человека, ответственного за трансферную политику. Одного конкретного, а не группу непонятных людей. Не может быть тройки спортивных директоров. Формально Родионов им стал недавно, уступив пост генерального директора Измайлову, который также и вице-президент. Но тогда вопрос, с кого спрашивать?

Новый спортивный директор самовольно уступил более высокий пост. Что это за поддавки? Измайлов получил «Спартак» в управление, но если сейчас вернут Еременко, то получится, что снова включится Федун. Но владелец не спортивный директор – нет времени, чтобы работать с трансферами, переговорами, контрактами. Пора четко озвучить одну фамилию.

Трансферные решения не всегда на Федуне, не всегда на Измайлове, не всегда «заговор» Трабукки. И уж точно Родионов не главный. Не факт даже, что он выбрал Кононова.

Зачем было унижать Кононова?

На всех уровнях управления странности. У Кононова на старте такой авторитет в команде, как у актера Назарова, и еще меньше, чем у актера Ефремова. Почему? Да потому что многие спартаковские источники сообщали – изначально Олег Георгиевич обещал всем игрокам дать шанс. А потом пришли из офиса и выборочно показали рукой на дверь.

А оставшиеся футболисты поняли, что тренер ничего не решает, ни за кого заступиться не может, даже если речь о трехмесячном окладе Самедова. Александр взял компенсацию, какую дали, плюнул и ушел искать новую команду. Тем же занимается Попов. Если Александр и Ивелин окажутся в «Динамо», где пока нет денег, но есть Хохлов и Широков – ждите, что помогут огорчить «Спартак» во втором круге.

Теперь вот агент Еременко заявляет, что хавбек вернется в «Спартак», а пока Роман оплатил обследование в той же клинике, что и команда. Что за несмешная клоунада? Хорошо, если снова повезло схитрить - как перехватили Жиго у «Краснодара», так и с Аиртоном поступили. «Зенит» замешкался и упустил левого латерая, который может заиграть в стиле Зобнина, ведь тоже носится по полю, как угорелый.

Но есть целая серия игроков, с которыми нужно прощаться в интересах футбольного развития команды, а их могут оставить. В коллективе в первой части сезона был перебор с ветеранами, нехватка класса тоже чувствовалась. Но в результате чистку начали те, кто представления не имеет о сильных трансферах. Вы уверены, что Джано не хотел остаться? А грузин, как и Еременко – игроки под схемы Кононова.

Романа больше не хотели видеть в команде, поскольку у него и Карреры один агент? Но при этом финн ничем не хуже и не лучше, чем Глушаков. И классом выше. А приглашенные футболисты из великого клуба «Чертаново» - то еще усиление накануне жестокой весенней рубки в РПЛ . Тем более, их отдадут во второй состав. Кстати, «Чертаново» сообщил о трансферах, а «красно-белые» не поздравили новичков.

Зато не забыли о дне рождения врача Вартапетова. Сложно вспомнить, чтобы команда РПЛ не сообщила о подписании футболистов на своих страницах в соцсетях.

«Спартак» не учтет ошибки?

Если оставшийся «русский костяк», на защиту которого в клубе бросили столько сил в 2018, развалит команду изнутри, то Кононова и Родионова отправят на заклание. А остальные выживут, как и в случае с крушением «Титаника» капитана Карреры.

Поэтому хотелось бы узнать имя человека с правами и обязанностями. Например, если продажи и покупки на Измайлове, то станут понятны правила игры. Ведь пока сценарий разыгрывают крайне примитивный. Решения по новичкам и расставаниям принимает не Кононов, а ответственность на главном тренере.

В «Спартаке», судя по тому, что в очередной раз происходит, не понимают азы трансферной политики. Не исключено, что это связано с тем, что Карпин, Асхабадзе и Измайлов попросту не спортивные директора по навыкам или профессиям до начала деятельности – футболист, переводчик, эколог. Отличные профессии, но не из сферы спортивного менеджмента.

Но при этом каждый второй в «Спартаке», от Глушакова до Родионова, ведет себя так, словно все в своем виде спорта понимает и знает. Судя по результатам клуба, они горько ошибаются. Так что наперед жаль Кононова. Понятно, что любой вменяемый тренер, имея Самедова в заявке, хотел бы еще полгода поработать с Александром.

Скорее мудрый наставник попросил бы продать контракт Роши зимой так выгодно, как Гинер сплавил Витиньо в Бразилию, доложить денег и подписать нового Промеса, раз уж старый вряд ли вернется в Москву. Или еще одного Влашича в аренду взять – РПЛ в таких парнях нуждается. Но «Спартак» не ЦСКА , чтобы бывшие игроки заходили на огонек выручать, или аренды удавались (Пашалич – как пример).

Пока видим, как два человека (изнутри и извне клуба) дерутся за доступ к кормушке, читай, бюджету. А еще минимум трое влияют на ситуацию, то забывают вмешиваться, когда это необходимо. В результате у «Спартака» все плохо с трансферной политикой, ведь ни один футболист не будет уважать ни руководство, у которого семь пятниц на неделю, ни наставника, у которого нет права вето и выбора.

Кононов не настоял на том, чтобы остался Самедов. Не высказался четко о будущем Ташаева и Ломовицкого – а высказаться нужно, ведь если уйдут разом три вингера (четыре с Промесом, ведь уехал 31 августа без замены), необходимы своевременные покупки. Тренер допустил формальное расставание с Еременко. А если Романа вернут, наставник будет улыбаться в день заключения очередного контракта с бывшим «армейцем»?

Новый 2019 «Спартак» решил начать в стиле предыдущего года. Причем на любую критику будут отвечать привычно: только «неправильные болельщики» могут высказываться против решений партии. Кто молчит или поддакивает – правильный, остальные - нет. В принципе, уже на совете директоров, когда Родионов и Измайлов никак не были наказаны за показательный провал, совет директоров высказал позицию.

Нельзя запретить поступать неправильно, ведь тут все законно – выбрасывают на ветер какие-то 8-9 миллиардов рублей в год, копейки. И страдают лишь фанаты «Спартака». Но за них никто не переживает, и так за полтора десятилетия пережили пару нормальных месяцев, еще лет десять потерпят. Глушаков уже остался капитаном команды. Самедова уже выставили зимой. Также не исключено возвращение Еременко, хотя зачем тогда расставались?

Похоже, «Спартак» остается собой на радость конкурентам.