Скандальный Суперкубок с развязкой имени Роналду

вчера, 23:14

Футболисты случайно оказались в эпицентре международного скандала. «Соккер.ру» объясняет и детали матча, и первопричины претензий к итальянцам.

Почему «Ювентус» и «Милан» отругали в Италии?

Саудовские кронпринц и король использовали финал Суперкубка Италии, чтобы отмыть репутацию «прогрессивных монархов» после убийства агентами внешней разведки их страны оппозиционного журналиста в Стамбуле. Детали жуткие, ведь в деле хирургическая пила и кислота, растворяющая биологические ткани.

Совсем недавно прогремел этот большой международный скандал, и глупее ситуацию придумать сложно. Ущерб для организаторов преступления колоссальный - замучили мало кому известного в мире репортера в консульстве аравийцев в Турции. Обвиняемые в преступлении имели дипломатическую неприкосновенность, а теперь власти судят 11 своих же агентов.

Поэтому «Ювентус» и «Милан» - участники сегодняшнего «корпоратива», в Италии получили перед матчем по шапке от правых, очень правых, левых, либералов, феминисток и всех, кто не делает бизнес с саудовцами. Но организаторы матча обещали быть белыми и пушистыми: пригласили на стадион много женщин, настойчиво убедили «Ювентус» и «Милан» и не думать о бойкоте.

Не исключено, что пригрозили Италии старыми недобрыми санкциями. Отговаривать переносить игру в Рим летал посол европейской страны в Саудовской Аравии. Также есть подозрения, что клубы и организаторы матча получат больше, чем заявляли изначально – явно не по три миллиона евро. Но за то, что берут деньги, «Ювентусу» и «Милану» тоже достанется. Особенно с учетом, что команды их не отработали.

Финал Суперкубка получился очень странным?

Корявый удар Кьеллини, ужасная контратака «Ювентуса» три в два в первом тайме и попытка Дибалы снять футболку с Игуаина в конце матча – три ярких штриха к портрету поединка, который совершенно не получился ни у одной стороны, ни у другой.

«Милан» не справился. Хватило только на активный дебют в стиле аутсайдера, который надеется на быстрый гол, который все изменит. Но за весь первый тайм увидели один точный удар на две команды, а самым крутым моментом был акробатический этюд Роналду с отскоком от газона – мяч прошел чуть выше «девятки».

Но в Саудовской Аравии хороший футбол ни «Ювентус», ни «Милан» не показали. Выездные матчи не позволяют собрать «тифози», атмосфера странная – болельщики радовались каждому касанию Роналду, но это был скорее музей в движении, чем футбол. Мало того, что Суперкубок перенесли с августа на январь именно потому, что вдруг появился «покупатель» для финала, который ранее играли в США , Китае, Ливии и Катаре.

Саудовские принцы, которые обожают футбол, решили приобрести селфи с Криштиану Роналду – подсуетились уже после перехода португальца в «Ювентус» и после конфликта с катарцами. То есть в предыстории матча политика на политике, к сожалению. И видно было, что команды, изменившие сезон с итальянской зимы на жаркое лето, не сумели включить высокие скорости.

«Ювентус» катал мяч, а «Милану» не хватило класса и тренерской смекалки. Гаттузо много кричит, делает большие глаза, а по факту смотрим, как кролик идет на поводу у удава. И когда Кессье решил вынудить судью показать ему красную карточку – матч де-факто завершился. Дженнаро, конечно, не выжимает максимум даже с тех, кто у него есть. «Милану» определенно пришел бы на пользу приезд Конте.

Но параллельно нужно обеспечить трансферную деятельность. А не факт, что владельцы клуба согласны много тратить. Даже Игуаина, арендованного у «Ювентуса», надолго задержать не смогли. Аргентинец рвется в «Челси» и, скорее всего, сегодня с простудой сыграл последние минуты за «россонери» во втором тайме. Но Гонсало не сравнял счет, туринцы не сильно рвались радовать публику дважды.

Так что игра не получилась интересной, но размеренное преимущество у «Ювентуса» было, что логично. Но отражено ли оно в статистике?

Цифровое измерение

Удары (в створ): 18 (3) – 10 (1). Четыре удара в створ, единственный у «Милана» - в первом тайме, у «Ювентуса» два удара из трех такие, что их трудно вспомнить. Ужасная работа в завершении атак.

Отборы (перехваты): 21 (11) – 6 (5). «Милану» надо было совершать не по три отбора за тайм, а по одному, чтобы окончательно превратить поединок в фарс и игру в кошки-мышки. Команда, намного больше владеющая мячом, отпахала лучше. Даже по выносам от ворот равенство – 19:19.

Точность передач: 91 % - 83 %. У «Ювентуса» более 600 пасов, у «Милана» - менее 400. Играли настолько медленно, что туринцы смогли забраковать всего 9 % передач, что для любой игры мало, но при этом и «россонери» никто не мешал катать мяч поперек поля.

Владение мячом: 62 % - 38 %. У «Милана» 13 потерь мяча в ситуациях, когда никто не мешал. У «Ювентуса» всего 4. Первые контролировали мяч 62 % игрового времени, работая стоя, а вторых хватило лишь на 38 % бесполезного владения с единственным за матч точным ударом Чалханоглу.

«Ювентус» победил заслуженно?

Матч напоминал репетицию концерта, вот только самого грандиозного шоу в программе вечера не было. «Ювентус» победил заслуженно, предсказуемо оказавшись в целом сильнее – не мучились после полутора часов. «Милан» не дотерпел до серии пенальти, благодаря которой обыграл туринцев в прошлый раз, а фаворит усилиями избежал четвертого поражения в Суперкубках за пять лет.

Чемпион и обладатель Кубка Италии 2018 года получил еще и Суперкубок того же года в январе нового 2019-го. Финал получился с запашком из-за совпадения – журналиста убили после того, как заключили контракт на проведение матча в Саудовской Аравии. Сам матч вышел вялым – такое ощущение, что просто не были готовы к игре. Ну а в итоге решающее действие на счету Роналду. Надо отметить пас Пьянича, но португалец прочитал момент и забил очередной мяч.

«Милан» мог рассчитывать на пенальти?

В конце поединка «россонери» могли пробить пенальти, если бы арбитр Лука Банти посмотрел повтор и не согласился со своими коллегами, которые разглядывали эпизод с падением в штрафной Щесны сразу. Случился контакт Джана и Конти, формально можно было наградить «россонери» пенальти за скучную попытку отыграться в меньшинстве. Эпизод вызовет в Италии разговоры о том, как судьи относятся к «Ювентусу» в пограничных случаях, вроде желтой или красной для Кессье или пенальти в ворота фаворита.

Герой финала. Криштиану Роналду

Канселу и Пакета быстро наелись, поэтому в первом тайме были заметными у своих команд, а потом растворились в размеренной игре. А вот португалец Роналду включался время от времени, избавил «Ювентус» от нервотрепки после девяностой минуты. Криштиану выиграл первый трофей с «Ювентусом», а до конца сезона на кону еще три – Кубок Италии, Скудетто и кубок чемпионов.

В двух случаях речь о главном фаворите, а в третьем не только Андрей Шевченко называет команду Аллегри одним из главных фаворитов Лиги чемпионов по сумме опыта, класса и из-за козыря Роналду. Не сказать, что действия «Ювентуса» вызывают восторг сегодня или вообще – публика в первом тайме и под конец игры явно скучала, однако солидность присутствует. Опыт вместе с голом Роналду обеспечили очередной трофей.

Криштиану улыбался после матча на все тридцать два зуба – рад, что именно на его совести решающий удар. Обожает трофеи и победы, выиграл новый для себя кубок.