Подготовка к столетнему юбилею. Пятилетка «Спартака»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вальядолид 2:1  Сельта - - -
18:15 45’  Жирона 0:1  Барселона - - -
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Уэска - - -
20:30 сегодня  Атлетик Б -:-  Бетис - - -
22:45 сегодня  Эспаньол -:-  Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Кьево 3:4  Фиорентина - - -
17:00 Матч завершен  Парма 2:3  СПАЛ - - -
17:00 Матч завершен  Аталанта 3:3  Рома - - -
17:00 Матч завершен  Болонья 0:4  Фрозиноне - - -
20:00 сегодня  Торино -:-  Интер - - -
22:30 сегодня  Лацио -:-  Ювентус - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 Идет второй тайм, 72’  Бавария 3:1  Штутгарт - - -
20:00 сегодня  Фортуна -:-  РБ Лейпциг - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Монпелье 2:0  Кан - - -
19:00 сегодня  Амьен -:-  Лион - - -
22:00 сегодня  Тулуза -:-  Анже - - -
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Ренн - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 1:5 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
19:00 1’ Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 0:0 Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 4:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте -:- Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб ГентГент - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 2:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 0:3 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 3:3 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1:0 Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
18:15 44’ Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2:0 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 0:0 Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб ПескараПескара - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2:1 Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3:0 Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 3:4 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 0:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Яньбянь Фуде (Яньцзи)Яньбянь Фуде - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 1:0 Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 - - -
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 3:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур 1:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 2:0 Логотип футбольный клуб Волга Ул (Ульяновск)Волга Ул - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск 0:2 Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 0:4 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 1:1 Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1:2 Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 0:1 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 4:1 Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1:2 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 3:2 Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:0 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 1:0 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 0:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 2:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6:2 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 0:1 Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
18:45 16’ Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 0:0 Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:2 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 2:0 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 3:1 Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2:0 Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен 1:3 Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
19:00 2’ Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Подготовка к столетнему юбилею. Пятилетка «Спартака»

сегодня, 13:12

Федун обозначил задачу московской команды. «Соккер.ру» оценивает, что нужно сделать к юбилею «Спартака», чтобы клуб воспринимался иначе?

Выработать трансферную стратегию

Их уже любят, но не уважают. Почему? А потому что Педро Роша ждет в «Спартаке» Луана. Ужасно для москвичей, если заплатят деньги за парня, который отказывался, когда был на пике формы. Даже тот факт, что вовремя не избавились от Роши, хотя до сих пор тяжелее на поле собственной статуи, огорчает. Зато Джикия, Селихов, Зобнин или Жиго – хорошие подписания, как и Фернандо.

И с Луисом Адриано случайно, но угадали. Перейти от угадываний и воровства чужих целей – как получилось с Жиго и «Краснодаром», до реального выслеживания крутых россиян и молодых иностранцев – задача на пятилетку с 2017 до 2022, за которую Федун хочет выиграть минимум еще один чемпионский титул. Но без грамотных трансферов и понятной стратегии не будет стабильных побед и медалей.

Пока слишком много боссов с правами и без наказаний за грубые проколы – от младшего Федуна до главы «Лукойла», который в тени, но на итоговые решения влияет. В ответе за селекцию должен быть один человек, причем в связке с наставником. Даже с учетом, что пока не ясно, разбирается ли Измайлов в футболе, выбор между ним и Трабукки – стратегически верное направление.

Отвечать должен один, тогда есть с кого спрашивать в конце сезона. Пора прекратить раздачу свободных агентов – потерянные деньги. Научиться расставаться выгодно, подписывать ушедшим качественную смену. Станут приглашать Зобниных и Жиго на постоянной основе – будет им титул до 2022. А если о тренеров продолжат вытирать ноги, как попробовали о Кононова, устроив чистку за его спиной, то развязку вы знаете. Следующий раз чемпионство «Спартак» в таком случае отпразднует в 2033 году.   

Изменить информационную политику

«Счастья, здоровья, успехов в личной жизни» пожелали Глушакову в 32-й день рождения, словно на дворе 1960-й год, а «Спартак» - колхоз «Победа». Вернее, даже «семейного благополучия», если дословно. Так смотрится еще хуже. По ходу брутального бракоразводного процесса такая формулировка кажется сознательным издевательством над капитаном со стороны самого клуба.

Хотя таких проколов у «Спартака» невероятно много и они зачастили в последнее время. От «шоколадок» до стадиона вместо фотографии Карреры и искренних слов благодарности за титул. Дошло до того, что клуб представляется в информационном пространстве как тоталитарная секта. Фанаты «Спартака» писали на днях, что Максименко загубят карьеру, раз посмел упомянуть Карреру без проклятий в интервью.

Может, еще и Самедова выставили за благодарность Массимо? Серьезно? Но ФК «Спартак» - совсем не секта, ведь в сектах извращенный, но порядок. Навести бы порядок в вопросах общения с фанатами – стали современнее на сто лет. То, что начали опровергать трансферные слухи официально – огромный прыжок вперед. Но если с 2019 по 2022 обойдутся без «джинсы» в СМИ, поддакивания нашкодившим котам и научатся делать крутые мемасы, чтобы завлекать молодую аудиторию – отношение изменится.

Омолодить состав и выбрать тактику

Никакого «спартаковского футбола», только футбол победный – с тактикой все просто. Федун говорит про омоложение состава и предпосылки к процессу есть. Сейчас по среднему возрасту «Спартак» на шестом месте в РПЛ (27.11 лет) и это с учетом Максименко, Рассказова и других молодых ребят на поле. Клуб «за тридцать» действительно большой и если к Самедову и Еременко отправят в итоге Боккетти, Комбарова, Глушакова, Ещенко и Реброва, Земля не слетит с оси.

Но пока не нравится, как работает академия «Спартака» - путают количество с качеством. Зато Игнатов, Мелкадзе, Максименко, Ломовицкий, Рассказов, Гулиев, Маслов, Миронов, Гапонов, Глушенков и Умяров в наличии. Уже одиннадцать человек, полноценный состав, пускай не совсем по позициям. Конечно, сыграть в ЦСКА будет крайне сложно – и еще посмотрим, будут ли «армейцы» весной ровно такими, как в конце прошлого года, ведь молодые команды не стабильны, но это верный курс.

Ставку на молодых российских футболистов нужно приветствовать. Ведь это заявка на сравнительно безболезненный проход жесткого финансового кризиса. Представьте, как взлетел бюджет «Спартака» в рублях, ведь все траты в иностранных валютах. Комбаров публично грозился пойти в суд, когда заговорили о пересмотре контрактов с фиксированным курсом рубля – 45 за доллар. Молодые не могут так дерзко обсуждать условия.

А поскольку единственный кандидат на пост президента РФС Дюков может убить старый лимит – будет реальная конкуренция. Тогда и посмотрим, кто из представленного выше списка дорастет до стабильной основы «Спартака» и сборной. Доверять им и правильно воспитывать нужно, чтобы не было знакомых всем расставаний и нереализованного потенциала. Провалили работу с Дзюбой, Яковлевым, Давыдовым и десятком других талантов, не стоит заявлять про омоложение, если не исправят подход к работе с воспитанниками клуба.

Сначала делать, а потом говорить

«Спартак» - команда эгоистов с длинными языками. Кононов настолько обижен на то, что его не воспринимают серьезно, что раздал пятилетнюю норму интервью за месяц – хочет быть на первой полосе, говорит, говорит, говорит. Федуна всегда легко раскрутить на тиражируемые заявления, чем журналисты «спартаковского пула» и пользуются.

С другой стороны, если не просто притворяться вменяемыми, хорошими, позитивными, адекватными в оценках, то со временем могут поверить в публичный образ и стать чуточку лучше. Никто ведь не говорил о разгроме «Зенита». Сначала сделали, а потом не сильно радовались, что правильно, ведь это лишь сборы. В «Спартаке» даже не до 2022 года, а раньше должны понять, где их слабое место.

Слишком много слов – слишком мало спокойных дельных сезонов. Постоянно скандалы, причем один глупее, которых можно было избежать. Ведь по игровым показателям «Спартак» в ужасные отрезки среди лидеров и это о многом говорит. Нынешний уровень РПЛ и конкурентов позволяет со скандалом менять тренера, но оставаться в претендентах на ЛЧ.

Можно получить рекордное поражение в истории клуба, но ставить задачу выиграть чемпионство в ближайшие годы и вернуться в главный турнир Европы. В задаче взять минимум один титул в РПЛ до 2022 – 18 апреля того года будут праздновать столетие клуба, нет ничего удивительного или смешного. «Спартак» упустил трофеи прошлой весной. Сейчас далековато от первого места, но хуже, чем осенью, играть такой состав не может.

Но успехи будут, если честно признают, что целых шестнадцать лет ждали титул не случайно – много ошибаются. И чемпионский импульс не использовали во благо, а лишь устроили бурю в стакане. Некрасиво попрощались с наставником, который рассчитывал на профессионализм, а получил лабиринт со змеями. «Спартаку» пора сначала брать трофеи за счет качественного футбола и полной отдачи, а потом сообщать: «Так и планировали».

Конвертировать везучесть в трофеи

В «Спартаке» средние футболисты вперемешку с интересными. Эгоисты непотопляемые, тихих убирали. Наверное, чтобы не мешали создавать атмосферу лицемерия и подачи информации в стиле середины двадцатого века? «Спартак» - противоречивый и это справедливая оценка. Кто-то рисует его идеальным? Не наивные, а на зарплате.

Кто-то сгущает краски? Справедливо в дни, когда сами себя уничтожают. Правда где-то посередине, но если «Зенит» в прошлом сезоне был на пятом месте, а сейчас находится на первой строчке, не показывая выдающийся футбол, то что мешает «Спартаку» повторить знакомый путь? «Локомотив» вскочил на трон с восьмой позиции. «Краснодар» пока не зацепился за титул, хотя за четыре года было четыре чемпиона и пятый не исключен.

Так что до 2022 года «красно-белые» могут еще раз стать первыми. Но не факт, что люди, которые олицетворяют клуб сейчас – например, Федун, Глушаков, Комбаров и Измайлов, способны изменить себя и подход. Но фанаты «Спартака» - романтики, ведь часть из них серьезно думали, что существовали заговоры. До сих пор пишут под статьями авторства спартаковцев с пеленок: «Мнение человека Гинера нас не интересует».  

Фанаты обижались на формулировку Дзюбы о «секте». А должны были просто признать, что «Спартак» - самый везучий клуб России. Невозможно совершать столько грубейших ляпов постоянно, но при этом каждый раз «обнуляться». Но у них получается! Снова вышли к старту. Назначили нового тренера, выиграли пару матчей на сборах и широко улыбаясь, шепнули: «ОПГ „Ромашку“ не потопить. Это невозможно». Шутки так себе, как и поступки.

Но заметьте, что продолжение сезона спартаковские фанаты и сам клуб снова ждет с детским воодушевлением. Бегут, забивают, победили, Федун теперь не в полуфинал ЛЧ метит, но задача снова появилась – минимум один титул до столетнего юбилея. Определенно везучие, другие на их месте оказались бы там, где «Монако» за куда меньшие просчеты. Но обычно несбыточные оптимистичные ожидания – то, чем живут фанаты от смены одного тренера на другого, от погрома к погрому, от разочарования к разочарованию.

Так что главная задача до 2022 года – стать профессиональнее. Вот так просто, но для «Спартака» невероятно сложно.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Великолепный
   364 / 755
сегодня в 18:55
Банкротным всегда мерещатся что их методами пользуются другие. Тяжёлый случай
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Литейный 4
   364 / 755
сегодня в 18:47
А что за эти три года на готовые деньги пенсионеров все ещё мечтаете о чемпионстве гыгыгы
112910415
112910415
   39 / 755
сегодня в 18:22
всё будет хорошо, вот увидите!
oFANATo
oFANATo
   52 / 755
сегодня в 18:19
БРАВО ВАДИМ БАГРОВ, ОТЛИЧНО ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ СПАРТАК-КОЛХОЗ, В САМУЮ ТОЧКУ ПОПАЛ
Великолепный
Великолепный
   47 / 755
сегодня в 18:01
Дорого же обойдется ЛенеКиевскому 100 летний юбилей хрюшатника
Тут одним чемоданчиком на судей не обойдешься
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил МапС
   67 / 755
сегодня в 17:57
Дед, ты исчо попукиваешь в нашу сторону? Здоровья и всех благ, тык скыть :)
Привет Сергей. Всех благ и здоровья тебе, а что озвучил истину не лицеприятную, то не моя вина, судейская благосклонность к СпаМу как шило в мешке, всем видна.
viv
viv
   38 / 755
сегодня в 17:55
Подготовка к 100 летнему юбилею началась с Ливерпуля..... бу-га-га
МапС
МапС ответил Дед за ЦСКА
   116 / 755
сегодня в 16:55
Чем обоснована везучесть СпаМа? Ответ прост, как выеденное яйцо - работа с судьями. Тут СпаМу нет равных. К 100 летию Федун уже готовит чемоданчики для них.))))).
Дед, ты исчо попукиваешь в нашу сторону? Здоровья и всех благ, тык скыть :)
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   18 / 755
сегодня в 16:23
25процентный клоун Сегодня 14:58 Только вроде болотных на пятую точку посадили и опять не чисто на ветке Спартака,ну что с ними делать?)) ☆☆☆☆☆ Прям какая-то евгеника. Типа хряки это чисто, а болотные это нечисто. Вот бы сюда побольше делегатов других клубов РФПЛ, а хотя они и так всё знают и без меня=)
Вон тебе уже и список товарняков подогнали, и Паредаса любимого в ПСЖ тебе подарили.

Ан нет, неинтересны тебе сии новости, тебе б погадить на Спартаковской ветке.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   10 / 755
сегодня в 15:57
25процентный клоун
Сегодня 14:58
Только вроде болотных на пятую точку посадили и опять не чисто на ветке Спартака,ну что с ними делать?))
☆☆☆☆☆
Прям какая-то евгеника. Типа хряки это чисто, а болотные это нечисто. Вот бы сюда побольше делегатов других клубов РФПЛ, а хотя они и так всё знают и без меня=)
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   18 / 755
сегодня в 15:57
Слушай, это прям дискриминация какая-то. Твой ЦСКА даром не нужен? Твой Зенит даром не нужен? Твой Ростов даром не нужен? Твой Локомотив даром не нужен? Твой Енисей даром не нужен? И тп и тд. Этим ты просто оскорбил фанов абсолютно любой команды, кроме Пищевика, ессно.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил МКС
       10 / 755
    сегодня в 15:55
    Слушай, это прям дискриминация какая-то. Твой ЦСКА даром не нужен? Твой Зенит даром не нужен? Твой Ростов даром не нужен? Твой Локомотив даром не нужен? Твой Енисей даром не нужен? И тп и тд.

    Этим ты просто оскорбил фанов абсолютно любой команды, кроме Пищевика, ессно.
    spartach n1
    spartach n1
       4 / 755
    сегодня в 15:53
    Каждый раз когда конь багров пытается умничать про Спартак становится стыдно за этого представителя одной из древнейших профессий.
    МКС
    МКС ответил Scuderia Ferrari
       18 / 755
    сегодня в 15:34
    Соккер размышляет, что делать к юбилею спартака. Других команд, конечно же, в РФПЛ нет. Стыдно.
    А что ему еще писать, ну написали что у коней сегодня 2е тренировки, так никому не интересно, даже Ты не почтил своим великолепием данную новость.

    Про Головина уже всем надоело писать, какой смысл писать ни о чем.

    Есть какие то другие новости про великий цска?

    А тут СПАРТАК!!! Куча грязи, все слетаются как мухи. Рейтинг статьи зашкаливает, у модераторов работа появляется.

    Рейтинг - это главная статья дохода любого новостного ресурса.

    А твой цска никому даром не нужен.
    Т34
    Т34
       2 / 755
    сегодня в 15:10
    Ответ Деду, который за цска, специалисту по определению везучести)))

    Кому, как не вам знать, как работать с судьями. Вы это делали пока было бабло в чемоданчике Гинера. Как только оно закончилось, закончились и ваши победы в чемпионате. Теперь осталось с завистью заглядывать в чужой карман и обвинять в том, что регулярно практиковали сами, отсюда вам и ясно, как выеденное яйцо, как добываются победы. Федун, имея не мало бабла, еще не научился делать результаты крупных масштабов, о чем говорит то, что Спартак много лет был не на высоте, а Гинер в этом деле профи, не одну собаку съел. Результат всем известен.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Дмитрий Климович 2
       9 / 755
    сегодня в 14:59
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         9 / 755
      сегодня в 14:58
      Только вроде болотных на пятую точку посадили и опять не чисто на ветке Спартака,ну что с ними делать?))
      Читать не стал после мнения автора на счет случайного попадания с Адриано,это смешно как минимум,взяли топ игрока ,большого проффи и он выстрелил.
      А на счет молодежи нашей уже Горин высказался и я на неделю в бан отправился ,так что тут промолчу ,дождемся оф матчей
      ДУХ Спартака
      ДУХ Спартака
         74 / 755
      сегодня в 14:50
      Еще одно чемпионство захотели купить.
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         10 / 755
      сегодня в 14:31
      Соккер размышляет, что делать к юбилею спартака. Других команд, конечно же, в РФПЛ нет.

      Стыдно.
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Scuderia Ferrari
         1 / 755
      сегодня в 14:30
      Ну, ребята, готовьтесь! Три года до столетия пищевика, а зомбопропаганда уже началась! Статейки на главной, фоточки федуна, окружённого золотом! Чемпион 2021/22 уже определён!))))
      Три года будут копить деньги на чемпионство. Гыгыгы
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         10 / 755
      сегодня в 14:26
      Ну, ребята, готовьтесь!
      Три года до столетия пищевика, а зомбопропаганда уже началась! Статейки на главной, фоточки федуна, окружённого золотом! Чемпион 2021/22 уже определён!))))
      борька
      борька
         68 / 755
      сегодня в 14:13
      В юбилеи , в России все клубы становились чемпионами,здесь все ясно!
      Oliver S
      Oliver S
      сегодня в 14:02
        yasukuni
        yasukuni
           237 / 755
        сегодня в 13:57
        Татарин отвечает за селекцию? Знаете, про эту ситуацию один хороший автор написал: Получив возможность со всех спрашивать, НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЯ, он развил бурную деятельность.
        piercman
        piercman
           87 / 755
        сегодня в 13:50
        позор!
        борька
        борька
           68 / 755
        сегодня в 13:49
        Луч Владивосток, лучший клуб России, там дают 1га земли и 1 млн. Деревянных!
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
           67 / 755
        сегодня в 13:49
        Чем обоснована везучесть СпаМа? Ответ прост, как выеденное яйцо - работа с судьями.
        Тут СпаМу нет равных. К 100 летию Федун уже готовит чемоданчики для них.))))).
        ЦСКА - лучший клуб России
        ЦСКА - лучший клуб России
           6 / 755
        сегодня в 13:47
        Если сейчас Лампочкин, Москалев, Безбородов, по беспределу тянут свиней, то в юбилей вообще судейский цирк будет!
        Магистр чёрной и белой бухгалтерии
        Магистр чёрной и белой бухгалтерии
           53 / 755
        сегодня в 13:33
        В клубе будет отдельная статья расходов на покупку чемпионата. )
        Дмитрий Климович 2
        Дмитрий Климович 2
           58 / 755
        сегодня в 13:25
        И команда и фанаты с очень длинными языками, очень точно подмечено!😁😂😂😂😂
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