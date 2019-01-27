Подготовка к столетнему юбилею. Пятилетка «Спартака»

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Федун обозначил задачу московской команды. «Соккер.ру» оценивает, что нужно сделать к юбилею «Спартака», чтобы клуб воспринимался иначе?

Выработать трансферную стратегию

Их уже любят, но не уважают. Почему? А потому что Педро Роша ждет в «Спартаке» Луана. Ужасно для москвичей, если заплатят деньги за парня, который отказывался, когда был на пике формы. Даже тот факт, что вовремя не избавились от Роши, хотя до сих пор тяжелее на поле собственной статуи, огорчает. Зато Джикия, Селихов, Зобнин или Жиго – хорошие подписания, как и Фернандо.

И с Луисом Адриано случайно, но угадали. Перейти от угадываний и воровства чужих целей – как получилось с Жиго и «Краснодаром», до реального выслеживания крутых россиян и молодых иностранцев – задача на пятилетку с 2017 до 2022, за которую Федун хочет выиграть минимум еще один чемпионский титул. Но без грамотных трансферов и понятной стратегии не будет стабильных побед и медалей.

Пока слишком много боссов с правами и без наказаний за грубые проколы – от младшего Федуна до главы «Лукойла», который в тени, но на итоговые решения влияет. В ответе за селекцию должен быть один человек, причем в связке с наставником. Даже с учетом, что пока не ясно, разбирается ли Измайлов в футболе, выбор между ним и Трабукки – стратегически верное направление.

Отвечать должен один, тогда есть с кого спрашивать в конце сезона. Пора прекратить раздачу свободных агентов – потерянные деньги. Научиться расставаться выгодно, подписывать ушедшим качественную смену. Станут приглашать Зобниных и Жиго на постоянной основе – будет им титул до 2022. А если о тренеров продолжат вытирать ноги, как попробовали о Кононова, устроив чистку за его спиной, то развязку вы знаете. Следующий раз чемпионство «Спартак» в таком случае отпразднует в 2033 году.

Изменить информационную политику

«Счастья, здоровья, успехов в личной жизни» пожелали Глушакову в 32-й день рождения, словно на дворе 1960-й год, а «Спартак» - колхоз «Победа». Вернее, даже «семейного благополучия», если дословно. Так смотрится еще хуже. По ходу брутального бракоразводного процесса такая формулировка кажется сознательным издевательством над капитаном со стороны самого клуба.

Хотя таких проколов у «Спартака» невероятно много и они зачастили в последнее время. От «шоколадок» до стадиона вместо фотографии Карреры и искренних слов благодарности за титул. Дошло до того, что клуб представляется в информационном пространстве как тоталитарная секта. Фанаты «Спартака» писали на днях, что Максименко загубят карьеру, раз посмел упомянуть Карреру без проклятий в интервью.

Может, еще и Самедова выставили за благодарность Массимо? Серьезно? Но ФК «Спартак» - совсем не секта, ведь в сектах извращенный, но порядок. Навести бы порядок в вопросах общения с фанатами – стали современнее на сто лет. То, что начали опровергать трансферные слухи официально – огромный прыжок вперед. Но если с 2019 по 2022 обойдутся без «джинсы» в СМИ , поддакивания нашкодившим котам и научатся делать крутые мемасы, чтобы завлекать молодую аудиторию – отношение изменится.

Омолодить состав и выбрать тактику

Никакого «спартаковского футбола», только футбол победный – с тактикой все просто. Федун говорит про омоложение состава и предпосылки к процессу есть. Сейчас по среднему возрасту «Спартак» на шестом месте в РПЛ (27.11 лет) и это с учетом Максименко, Рассказова и других молодых ребят на поле. Клуб «за тридцать» действительно большой и если к Самедову и Еременко отправят в итоге Боккетти, Комбарова, Глушакова, Ещенко и Реброва, Земля не слетит с оси.

Но пока не нравится, как работает академия «Спартака» - путают количество с качеством. Зато Игнатов, Мелкадзе, Максименко, Ломовицкий, Рассказов, Гулиев, Маслов, Миронов, Гапонов, Глушенков и Умяров в наличии. Уже одиннадцать человек, полноценный состав, пускай не совсем по позициям. Конечно, сыграть в ЦСКА будет крайне сложно – и еще посмотрим, будут ли «армейцы» весной ровно такими, как в конце прошлого года, ведь молодые команды не стабильны, но это верный курс.

Ставку на молодых российских футболистов нужно приветствовать. Ведь это заявка на сравнительно безболезненный проход жесткого финансового кризиса. Представьте, как взлетел бюджет «Спартака» в рублях, ведь все траты в иностранных валютах. Комбаров публично грозился пойти в суд, когда заговорили о пересмотре контрактов с фиксированным курсом рубля – 45 за доллар. Молодые не могут так дерзко обсуждать условия.

А поскольку единственный кандидат на пост президента РФС Дюков может убить старый лимит – будет реальная конкуренция. Тогда и посмотрим, кто из представленного выше списка дорастет до стабильной основы «Спартака» и сборной. Доверять им и правильно воспитывать нужно, чтобы не было знакомых всем расставаний и нереализованного потенциала. Провалили работу с Дзюбой, Яковлевым, Давыдовым и десятком других талантов, не стоит заявлять про омоложение, если не исправят подход к работе с воспитанниками клуба.

Сначала делать, а потом говорить

«Спартак» - команда эгоистов с длинными языками. Кононов настолько обижен на то, что его не воспринимают серьезно, что раздал пятилетнюю норму интервью за месяц – хочет быть на первой полосе, говорит, говорит, говорит. Федуна всегда легко раскрутить на тиражируемые заявления, чем журналисты «спартаковского пула» и пользуются.

С другой стороны, если не просто притворяться вменяемыми, хорошими, позитивными, адекватными в оценках, то со временем могут поверить в публичный образ и стать чуточку лучше. Никто ведь не говорил о разгроме «Зенита». Сначала сделали, а потом не сильно радовались, что правильно, ведь это лишь сборы. В «Спартаке» даже не до 2022 года, а раньше должны понять, где их слабое место.

Слишком много слов – слишком мало спокойных дельных сезонов. Постоянно скандалы, причем один глупее, которых можно было избежать. Ведь по игровым показателям «Спартак» в ужасные отрезки среди лидеров и это о многом говорит. Нынешний уровень РПЛ и конкурентов позволяет со скандалом менять тренера, но оставаться в претендентах на ЛЧ .

Можно получить рекордное поражение в истории клуба, но ставить задачу выиграть чемпионство в ближайшие годы и вернуться в главный турнир Европы. В задаче взять минимум один титул в РПЛ до 2022 – 18 апреля того года будут праздновать столетие клуба, нет ничего удивительного или смешного. «Спартак» упустил трофеи прошлой весной. Сейчас далековато от первого места, но хуже, чем осенью, играть такой состав не может.

Но успехи будут, если честно признают, что целых шестнадцать лет ждали титул не случайно – много ошибаются. И чемпионский импульс не использовали во благо, а лишь устроили бурю в стакане. Некрасиво попрощались с наставником, который рассчитывал на профессионализм, а получил лабиринт со змеями. «Спартаку» пора сначала брать трофеи за счет качественного футбола и полной отдачи, а потом сообщать: «Так и планировали».

Конвертировать везучесть в трофеи

В «Спартаке» средние футболисты вперемешку с интересными. Эгоисты непотопляемые, тихих убирали. Наверное, чтобы не мешали создавать атмосферу лицемерия и подачи информации в стиле середины двадцатого века? «Спартак» - противоречивый и это справедливая оценка. Кто-то рисует его идеальным? Не наивные, а на зарплате.

Кто-то сгущает краски? Справедливо в дни, когда сами себя уничтожают. Правда где-то посередине, но если «Зенит» в прошлом сезоне был на пятом месте, а сейчас находится на первой строчке, не показывая выдающийся футбол, то что мешает «Спартаку» повторить знакомый путь? «Локомотив» вскочил на трон с восьмой позиции. «Краснодар» пока не зацепился за титул, хотя за четыре года было четыре чемпиона и пятый не исключен.

Так что до 2022 года «красно-белые» могут еще раз стать первыми. Но не факт, что люди, которые олицетворяют клуб сейчас – например, Федун, Глушаков, Комбаров и Измайлов, способны изменить себя и подход. Но фанаты «Спартака» - романтики, ведь часть из них серьезно думали, что существовали заговоры. До сих пор пишут под статьями авторства спартаковцев с пеленок: «Мнение человека Гинера нас не интересует».

Фанаты обижались на формулировку Дзюбы о «секте». А должны были просто признать, что «Спартак» - самый везучий клуб России. Невозможно совершать столько грубейших ляпов постоянно, но при этом каждый раз «обнуляться». Но у них получается! Снова вышли к старту. Назначили нового тренера, выиграли пару матчей на сборах и широко улыбаясь, шепнули: « ОПГ „Ромашку“ не потопить. Это невозможно». Шутки так себе, как и поступки.

Но заметьте, что продолжение сезона спартаковские фанаты и сам клуб снова ждет с детским воодушевлением. Бегут, забивают, победили, Федун теперь не в полуфинал ЛЧ метит, но задача снова появилась – минимум один титул до столетнего юбилея. Определенно везучие, другие на их месте оказались бы там, где «Монако» за куда меньшие просчеты. Но обычно несбыточные оптимистичные ожидания – то, чем живут фанаты от смены одного тренера на другого, от погрома к погрому, от разочарования к разочарованию.

Так что главная задача до 2022 года – стать профессиональнее. Вот так просто, но для «Спартака» невероятно сложно.