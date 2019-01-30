Головин забивает, но «Монако» проигрывает

сегодня, 10:45

В следующем сезоне «Монако» останется без еврокубков. «Соккер.ру» - о драматичном поражении монегасков в полуфинале Кубка Лиги.

Во Франции нередко аутсайдеры заходят далеко в кубковых турнирах. Тут дело и в том, что команды элитного дивизиона зачастую не очень-то настраиваются на кубки, поскольку сил не хватает на два таких турнира и на чемпионат. А в последнее время в связи с доминированием ПСЖ во всех соревнованиях у других клубов совсем пропала мотивация – нет смысла надрываться в кубках, если все равно рано или поздно встретишься с ПСЖ и пролетишь. Иного мнения придерживался «Генгам».

Специалист по кубкам

Трудно сказать, откуда это берется у скромного «Генгама», но эту маленькую бретонскую команду во Франции все знают как специалиста по кубковым турнирам. Весь нынешний сезон «Генгам» в Лиге 1 прозябает на последнем месте, тщетно пытаясь дотянуться даже до «Монако», который осел на предпоследней позиции. Но в любых ситуациях в кубковых соревнованиях «Генгам» бьется как лев. Вы только задумайтесь: за последние десять лет «Генгам» дважды выигрывал Кубок Франции (в 2009 и 2014 году), что при наличии топовых команд в этой стране выглядит дико.

Правда, Кубок Франции интересен своим слепым жребием, где больше доля удачи – там можно пройти весь турнир, встречаясь с себе подобными или с командами из низших лиг, а не с топами, которые вышибут друг друга. А вот в финале Кубка Лиги «Генгам» сейчас будет играть впервые. Здесь выступают клубы только Лиги 1 и Лиги 2, так что выбиться в люди тяжелее. Но бретонцы это сделали, причем именно они в четвертьфинале одолели сенсационно ПСЖ .

Проклятие новичков

У «Монако» свои чудеса в нынешнем сезоне. С негативным налетом. Как радовался Тьерри Анри приобретению Налдо в оборону, говорил, что вот нам и опыт, и надежность. Что подарил этот бразилец? Два удаления в своих первых трех матчах. Причем в ключевые отрезки матчей, которые в итоге были проиграны – так специально трудно подставить команду, даже если постараться. Казалось, что с уходом Анри и это недоразумение пропадет.

Но бремя Налдо на себя взвалил Уильям Ванкер, чье появление в «Монако» в принципе вызывает вопросы. Ведь игрок турецкого чемпионата провалил медосмотр, а потом кланялся в ноги руководству «Монако», заявляя, что готов получать зарплату только за сыгранные матчи, что за пропущенные по состоянию здоровья ничего не потребует. Уговорил. Взяли.

Чтобы в начале первого же своего матча, ответственнейшего матча с еврокубковой путевкой на кону фактически, он полетел в безумный подкат против Маркуса Тюрама и едва не сломал тому ногу. Судья Жером Бризар показал было сперва желтую карточку, а потом вспомнил о скандале, который случился на выходных. Там его коллега Карим Абед в подобной же ситуации, когда форвард «Ренна» Мбай Ньянг жестко сыграл против защитника ПСЖ Тило Керера, ограничился желтой карточкой.

Потом посмотрел повтор и все равно оставил желтую в силе, что потом вызвало бурю негодований – там ведь очевидное удаление. Абеду пришлось извиняться. И вот Бризар, посмотрев повтор, решил, что ему не стоит снова провоцировать народ, он передумал и показал красную карточку Ванкеру. Новички в «Монако» - огонь!

Лучший тайм

Однако это удаление стало поводом для героизма монегасков, которые провели свой лучший тайм в нынешнем сезоне, играя в меньшинстве. Поклонникам Головина должно быть приятно, что одной из ключевых фигур в этом действе был Александр. Ему удалось поймать одну волну с Рони Лопешем и Желсоном Мартиншем (новичок здорового человека).

Втроем они очень здорово обостряли и комбинировали, создав два гола «Монако» в меньшинстве. Мартинш в обоих случаях ассистировал, а Лопеш и Головин забивали. И это было уверенно, красиво. Даже без Радамеля Фалькао, кстати. Болельщики в социальных сетях выразили восторг от намечающейся связки. Но силы их не были безграничны.

В осаде

Весь второй тайм «Монако» провел в осадном положении, поскольку в наследие от Анри Жардиму осталась измотанность, а также усталость футболистов. Причем как раз Лопеш, Мартинш и Головин, которые работали больше остальных, первыми потеряли энергию, поэтому португальский специалист вынужден был их поменять. Без них пропала всякая игра, которую до этого монегаски еще как-то пытались проводить усилиями ускоряющегося Лопеша, идущего в смелые обводки Мартинша и раздающего резкие пасы Головина.

Они еще вынуждены были отрабатывать по полной в обороне, делали это весьма недурно. Тот же Александр совершил несколько очень хороших перехватов у своей штрафной. Но все же навыков обороны не хватило Мартиншу, из-под которого Тюрам забил гол, сделавший счет равным – ранее Менди использовал эффект неожиданности и забил «из раздевалки».

Вратарь-пенальтист

Регламент Кубка Лиги таков, что дополнительное время в случае ничьей играется только в финале. На остальных стадиях серия пенальти проводится сразу после основного времени. Неискушенных зрителей удивил поступок тренера «Генгама» Жослена Гурвеннека, который в компенсированное время заменил вратаря Карла-Юхана Юнссона, отыгравшего весь матч, на Марка-Ореля Кайяра. Кто-то подумал, что из-за травмы, кто-то решил, что из-за того, что Кайяр воспитанник «Монако», и предстоящая серия будет для него какой-то особенной.

Так-то оно так, возможно, но просто Кайяр – специалист по пенальти. У него мало игрового времени, он почти не играет в футбол, но на серии пенальти выходит и делает свою работу. В драматичной перестрелке он несколько раз «Генгам» выручил, Субашич тоже, надо сказать, отразил несколько ударов, но игроки «Генгама» хотя бы не мазали сами в отличие от монегасков, которых это и подвело. А Кайяр стал уникальным вратарем.

Ведь из четырех раундов в Кубке Лиги, включая этот, «Генгам» в трех прошел дальше только по серии пенальти. И во всех выходил на поле Кайяр, вытаскивая команду – так до финала дотащил. Удивительная история. А «Монако» остается теперь только сосредоточиться на битве за выживание, на которую теперь болельщики смотрят с оптимизмом, поскольку у команды появляется характер и игра – впервые в сезоне.