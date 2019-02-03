«Спартак» проведет товарищеский матч с казахстанским «Актобе»

вчера, 18:24

«Спартак» объявил о проведении дополнительного контрольного матча на сборе в турецком Белеке. 6 февраля «красно-белые» сразятся с казахстанским «Актобе».

Также у «Спартака» запланированы товарищеские матчи с «Марибором», «Слованом» и «Мурой».