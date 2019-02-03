«Спартак» проведет товарищеский матч с казахстанским «Актобе»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 10’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 61’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 28’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 28’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 1’ Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 73’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 4:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 30’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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«Спартак» проведет товарищеский матч с казахстанским «Актобе»

вчера, 18:24

«Спартак» объявил о проведении дополнительного контрольного матча на сборе в турецком Белеке. 6 февраля «красно-белые» сразятся с казахстанским «Актобе».

Также у «Спартака» запланированы товарищеские матчи с «Марибором», «Слованом» и «Мурой».

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный ответил Литейный 4
   68 / 815
сегодня в 00:55
Замахнулся однако Спартак. Казахи посильнее будут свиней. Гыгыгы
КТО ЖЕ СПОРИТ,ЭТО НЕ БОМЖАМ ПО ТРИ ШТУКИ ЗАКАТЫВАТЬ
mangoх12
mangoх12
   6 / 815
вчера в 23:56
Вот и правильно пусть привыкают, скоро им казахской лиге вместе играть
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   399 / 815
вчера в 21:58
Актобе явно победит.
Юрниекс
Юрниекс
   194 / 815
вчера в 21:29
Грамотное решение. Выиграть пятачки,конечно не выиграют, но многому научатся..А если победят случайно, шестую звездочку могут получить,пятую за кубок верблюдов,им в Катаре пришпандорили..
Т34
Т34
   9 / 815
вчера в 21:11
ЦСКА Москва навсегда. Сегодня 16:34

Опять отмариборят
___________________________________________________________________________

Отмариборят или нет посмотрим. С ними мы сыграли оба матча вничью, что плохо.
Но коней-то отпленьзили по полной программе. И если в гостях, с перепугу они отскочили со счета 0:2, то дома, у себя в конюшне, были отпленьзены по полной, что для Виктории хорошо, а для России очередной позор. Но, тем не менее, в адрес Спартака эти "герои" выливают негатив, не смотря на свой провал в Лиге Чемпионов, откуда они не попали даже в Лигу Европы. Действуют по принципу: очерни соперника, чтобы на его фоне не выглядеть так убого.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   218 / 815
вчера в 20:33
Команды все уровня спартака, если пупсики выиграют, будут орать, что они сильнее всех.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   399 / 815
вчера в 20:30
Актобе явно сильней клуб.
Т34
Т34 ответил parallels
   9 / 815
вчера в 20:11
помним этот позор! надо повторить)
parallels, ну врать-то стыдно, Спартак сыграл оба матча вничью. Зачем же искажать факты.
Я конечно понимаю, что ты отрабатываешь заказ, но нельзя же выдавать желаемое за действительное. Ты же хоть и тролль, но футбольная реальность подтасовке не поддается, есть статистика. Если ты не в курсе, то специально для тебя напоминаю, что 1:1 на выезде и 1:1 дома, так, прямо скажем, позорно (твое любимое слово) сыграл Спартак.
Т34
Т34 ответил blitz
   9 / 815
вчера в 19:38
Хорошо что Ливерпуля не будет
Ты правильно сказал, то что не будет Ливерпуля, это для вас спасительно хорошо, вы бы от десятка голов не увернулись. Чувствуется, что радости нет предела.
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   3 / 815
вчера в 19:34
Опять отмариборят :)
blitz
blitz
   184 / 815
вчера в 19:32
Хорошо что Ливерпуля не будет
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   142 / 815
вчера в 19:29
Тут все ясно: в этом матче фаворит Актобе, пупсики рискуют пропустить мячей 5, если по привычке судью неподкупят
Лакшери
Лакшери
   34 / 815
вчера в 19:23
они еще про чужих соперников хрюкают
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 815
вчера в 19:21
Разорвем всех кто сильнее Зенита,т.е всех
viv
viv
   54 / 815
вчера в 19:13
Уровень спартака это Мура и Актобе......
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   217 / 815
вчера в 19:11
После грандов Вильярреала, Рапида, Рейнджерс - решили сыграть с кем попроще?
parallels
parallels
   5 / 815
вчера в 19:09
помним этот позор! надо повторить)
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 815
вчера в 19:04
Замахнулся однако Спартак. Казахи посильнее будут свиней. Гыгыгы
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