«Спартак» проведет товарищеский матч с казахстанским «Актобе»

«Спартак» объявил о проведении дополнительного контрольного матча на сборе в турецком Белеке. 6 февраля «красно-белые» сразятся с казахстанским «Актобе».
Также у «Спартака» запланированы товарищеские матчи с «Марибором», «Слованом» и «Мурой».
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|-
|-
|-
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|-
|-
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|2
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|-
|-
|-
|01:00
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|-
|-
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|-:-
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|X
|2
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|-
|-
|-
|01:00
|28’
|Олимпия
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|2
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|Эрмис
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|X
|2
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|Кукута Депортиво
|0:0
|Энвигадо
|-
|-
|-
|02:00
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|Патриотас Бояка
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|Америка
|-
|-
|-
|03:30
|сегодня
|Мильонариос
|-:-
|Атлетико Букараманга
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур
|1
|X
|2
|00:05
|73’
|Гресия
|4:0
|Сантос
|-
|-
|-
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|X
|2
|02:00
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|Спартак Суб
|-:-
|Ворскла
|-
|-
|-
|02:00
|сегодня
|Сеница
|-:-
|Арсенал Т
|-
|-
|-
|сегодня
|Арсенал Т
|-:-
|Жетысу
|-
|-
|-
|сегодня
|Портленд Тимберс
|-:-
|Депортиво Саприсса
|-
|-
|-
|сегодня
|Гурник З
|-:-
|Баник О
|-
|-
|-
|сегодня
|Ботев Пл
|-:-
|Шахтер Дн
|-
|-
|-
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|Вождовац
|-:-
|Сёнан Беллмаре
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Спартак М
|-:-
|Марибор
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Хорсенс
|-:-
|Силькеборг
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Динамо М
|-:-
|Локомотив Т
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Дюделанж
|-:-
|Зенит
|-
|-
|-
|20:00
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|Вейгаард Б
|-:-
|Вендсиссел
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|01:00
|30’
|Лобос БУАП
|0:0
|Пачука
|-
|-
|-
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:45
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|Спортиво Сан-Лоренцо
|-:-
|Насьональ
|-
|-
|-
|02:45
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|Спортиво Лукеньо
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|Олимпия
|-
|-
|-
|Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
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|Белененсеш
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|X
|2
|21:00
|сегодня
|Динамо Бух
|-:-
|КСМС
|-
|-
|-
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|X
|2
|20:00
|сегодня
|Бурсаспор
|-:-
|Коньяспор
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|1
|X
|2
|21:00
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|Газелек
|-:-
|Валансьен
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|Ланс
|-:-
|Безье
«Спартак» объявил о проведении дополнительного контрольного матча на сборе в турецком Белеке. 6 февраля «красно-белые» сразятся с казахстанским «Актобе».
Также у «Спартака» запланированы товарищеские матчи с «Марибором», «Слованом» и «Мурой».
Опять отмариборят
___________________________________________________________________________
Отмариборят или нет посмотрим. С ними мы сыграли оба матча вничью, что плохо.
Но коней-то отпленьзили по полной программе. И если в гостях, с перепугу они отскочили со счета 0:2, то дома, у себя в конюшне, были отпленьзены по полной, что для Виктории хорошо, а для России очередной позор. Но, тем не менее, в адрес Спартака эти "герои" выливают негатив, не смотря на свой провал в Лиге Чемпионов, откуда они не попали даже в Лигу Европы. Действуют по принципу: очерни соперника, чтобы на его фоне не выглядеть так убого.
Опять отмариборят
___________________________________________________________________________
Отмариборят или нет посмотрим. С ними мы сыграли оба матча вничью, что плохо.
Но коней-то отпленьзили по полной программе. И если в гостях, с перепугу они отскочили со счета 0:2, то дома, у себя в конюшне, были отпленьзены по полной, что для Виктории хорошо, а для России очередной позор. Но, тем не менее, в адрес Спартака эти "герои" выливают негатив, не смотря на свой провал в Лиге Чемпионов, откуда они не попали даже в Лигу Европы. Действуют по принципу: очерни соперника, чтобы на его фоне не выглядеть так убого.
Я конечно понимаю, что ты отрабатываешь заказ, но нельзя же выдавать желаемое за действительное. Ты же хоть и тролль, но футбольная реальность подтасовке не поддается, есть статистика. Если ты не в курсе, то специально для тебя напоминаю, что 1:1 на выезде и 1:1 дома, так, прямо скажем, позорно (твое любимое слово) сыграл Спартак.
Я конечно понимаю, что ты отрабатываешь заказ, но нельзя же выдавать желаемое за действительное. Ты же хоть и тролль, но футбольная реальность подтасовке не поддается, есть статистика. Если ты не в курсе, то специально для тебя напоминаю, что 1:1 на выезде и 1:1 дома, так, прямо скажем, позорно (твое любимое слово) сыграл Спартак.