Расчленение «Челси»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Тоттенхэм 3:1  Лестер Сити 1.67 3.7 5.35
19:00 Матч завершен  Манчестер Сити 6:0  Челси 1.5 4.5 7.25
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Леганес 3:0  Бетис - - -
18:15 Матч завершен  Валенсия 0:0  Реал Сосьедад - - -
20:30 Матч завершен  Севилья 2:2  Эйбар 29 11 1.08
22:45 Идет первый тайм, 58’  Атлетик Б 0:0  Барселона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Болонья 1:1  Дженоа 2.35 3.1 3.25
17:00 Матч завершен  Торино 1:0  Удинезе 1.7 3.5 5.5
17:00 Матч завершен  Аталанта 2:1  СПАЛ 1.33 5 9
17:00 Матч завершен  Сампдория 0:1  Фрозиноне 1.47 4.2 7.2
20:00 Матч завершен  Сассуоло 0:3  Ювентус - - -
22:30 Идет второй тайм, 69’  Милан 3:0  Кальяри 1.45 4.2 7.7
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вердер 4:0  Аугсбург 1.7 3.85 4.8
20:00 Матч завершен  Фортуна 3:0  Штутгарт 1.3 4.8 12.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Монпелье 2:2  Монако 2.3 3.2 3.25
17:00 Матч завершен  Тулуза 1:1  Реймс 2.75 3 2.75
17:00 Матч завершен  Нант 2:4  Ним 1.95 3.4 4
19:00 Матч завершен  Ренн 3:0  Сент-Этьен 1.4 4.8 8
19:00 Матч завершен  Генгам 0:2  Лилль 3.35 2.85 2.45
23:00 Закончился первый тайм  Ницца 0:0  Лион 5 4.3 1.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1:2 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.45 3.45 2.6
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 2:0 Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 1.32 4.6 9
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 0:2 Логотип футбольный клуб ЗираЗира 1.9 3.3 3.65
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр 2:0 Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа 1:0 Логотип футбольный клуб ВораВора - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния 3:0 Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси 0:3 Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат 3:2 Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 0:1 Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 1.92 2.4 7.2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 0:0 Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 0:0 Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 1.6 3.2 7
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.32 4.79 9.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3.6 1.45 10
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 2:1 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.08 7.9 50
23:10 45’ Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2.1 3 3.75
23:10 45’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 2:1 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 2 3.2 4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс 0:1 Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 0:0 Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 1.67 3.45 5.2
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 2:0 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун 0:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй 1:1 Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 2:1 Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 0:1 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 26’ Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 2:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио 1:0 Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 41’ Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес 0:0 Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 2:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 5.5 4.5 1.47
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 0:0 Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.8 3.1 5.3
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГентГент 1:2 Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.4 4.4 7.3
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон 1:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:0 Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 1:2 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:3 Логотип футбольный клуб АймореАйморе 1.8 3.65 3.8
23:30 25’ Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 1:0 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:1 Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1.13 8 14
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 1:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова 3:1 Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 3:0 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1.2 6.3 11.5
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 2:0 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 1:2 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос 3:3 Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 48’ Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира 0:0 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1:1 Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.8 3.3 2.4
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 0:3 Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 2.85 3.05 2.45
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1:2 Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3.2 2.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АаленАален 1:2 Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.4 3.1 2.85
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2:3 Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.65 3.05 2.65
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 0:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.18 6.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 1:0 Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.14 6.1 24
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 3:1 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 1.11 8 19
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 0:0 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 2.6 2.85 3.05
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 0:3 Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3:3 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 1.27 4.7 16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 6:1 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.65 3.6 5.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 0:4 Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.7 3.2 2.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 1:1 Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.55 3.2 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1:2 Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.9 2.08 4.15
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2:0 Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.2 4.8 39
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 0:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.8 2.25 3.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1:0 Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.25 4.9 15
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МалагаМалага 0:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1.9 3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1:1 Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.2 3.1 3.4
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.2 2.85 3.75
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ВеронаВерона 0:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис 0:2 Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 2:2 Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 34 8.5 1.07
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 2:0 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.3 4.5 11.5
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:2 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 1:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 4:1 Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо 0:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 0:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
22:30 69’ Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:3 Логотип футбольный клуб Сан АнтониоСан Антонио - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
06:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:1 Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б 3:2 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 1:3 Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3:1 Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 4:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:2 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 2:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 0:3 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 3:3 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТолукаТолука 1:1 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 8.5 3.25 1.57
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 4:1 Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 2.05 3.6 3.35
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 2.45 3.25 2.75
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Расчленение «Челси»

сегодня, 23:00

«Манчестер Сити» уничтожил, размазал «Челси» в чемпионате Англии. «Соккер.ру» - о крупнейшем провале «синих» в новейшей истории.

Даже самые отчаянные фанаты «Манчестер Сити» вряд ли могли предполагать, что Хосеп Гвардиола с такой легкостью разобьет Маурицио Сарри, тренерскими способностями которого не так давно восхищался. Если помните, Гвардиола всегда особенно нежно и восторженно высказывался о стиле игры «Наполи» Сарри.

Вероятно, в своем восхищении испанец так далеко пошел, что разобрал манеру итальянца по косточкам, а потом сделал то же самое с его новой командой – «Челси». Кто-то настраивался на упорное противостояние, на жесткую борьбу, но не прошло и получаса встречи, а ее судьба была решена. Ровно 21 минута разделила первый гол «Сити» и четвертый. 21 минута ужаса и безнадежного кошмара для «Челси» и его болельщиков.

После этого отрезка «Манчестер» мог делать что угодно – соперник был сломлен, а один-другой гол сверху уже ничего не решал, разве что с исторической точки зрения, отбрасывал воспоминания все дальше назад для тех, кто хотел сообразить, когда же в последний раз «Челси» доставалось так крепко. Ответим. В чемпионате Англии в последний раз «Челси» пропускал столько в 1991 году – он тогда уступил «Ноттингему» со счетом 0:7. То есть это еще было за год до того, как возникла Премьер-Лига в ее нынешнем виде.

Возможно, игра сложилась бы иначе, но «Челси» совершил грубую позиционную ошибку уже на первых минутах, позволив прошить свою оборону «горожанам», а те такими подарками не брезгуют. Быстрый гол выбил почву из-под ног гостей, чем «Манчестер» и воспользовался в манере настоящего опытного и смертоносного хищника.

Следующие удары «Челси» пропускал как в тумане. Этим только можно объяснить нелепый пас на соперника со стороны Баркли. Правда, это был уже третий гол «Сити» и второй для Агуэро. Серхио, кстати, достоин отдельного упоминания, потому что творит на данном отрезке сезона нечто феноменальное. Во втором тайме он забил третий свой гол, этот хет-трик стал для него 11-м в Премьер-Лиге, что является повторением рекорда Алана Ширера. И ведь никто не сомневается, что на этом аргентинец не остановится.

Также стоит отметить не чужого нам Александра Зинченко, который получил большой шанс, выйдя с первых минут на позиции левого защитника, и не подкачал. Он сделал две голевые передачи и принял участие в третьем забитом мяче команды. То есть к половине голов, унизивших «Челси», Зинченко имеет отношение. Экс-игрок «Уфы» своим шикарным выступлением заставит Гвардиолу чаще ему доверять, особенно пока восстанавливающийся от травмы Менди, срывающий матерные шутки от Хосепа в своей адрес, мотается по миру и атакует Инстаграм.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (9) – 12 (4)

По этому показателю и не скажешь, что возможен разгром со счетом 6:0, но так бывает, когда классная команда грамотно распоряжается своими шансами и приближает реализацию к идеальной. Можно вспомнить, что у Агуэро еще и попадание в перекладину было. Он вообще пробил шесть раз, трижды попал в створ, трижды забил, один раз в каркас угодил. У «Челси» груз ударов на себя взвалил Игуаин, на счету которого четыре попытки. Все он предпринял до перерыва. Кстати, отрезок после четвертого гола «Сити» и до перерыва «Челси» провел даже активнее, чаще бил, имел какие-никакие моменты. Видимо, ненадолго «горожане» сами опешили от своей крутости и ритма.

Владение мячом (точность передач): 55,9% (92%) - 44,1% (89%)

Да и разница во владении мячом не такая большая, как можно было ждать, когда играет команда Гвардиолы. Тоже потому, что в конце первого тайма и на некоторых отрезках второго «Челси» больше катал мяч, подравнивая немного хотя бы эту статистику. Но обреченная возня не имеет ничего общего с полезным контролем ситуации. Что касается точности передач, то она отличная у обеих команд. Но тоже нужно понимать, насколько по-разному распределялись эти пасы, какое направление имели.

У игроков «Челси» на лице отражались растерянность и непонимание. В основном потому как раз, что команда была разбита психологически и не осознала, в каком месте какие конкретные ошибки довели ее до такого счета.

Сесар Аспиликуэта (защитник «Челси»):

Это был один из худших матчей в моей карьере. Трудно объяснить то, что произошло. Мы отыграли хорошо в первые пять или шесть минут матча. Мы расстроены и разочарованы. Мы пропускаем слишком много голов, так не должно быть. Всё, что я могу сейчас сделать, это извиниться перед фанатами. Так играть недопустимо.

Любопытно, что после разгрома со счетом 0:4 от «Борнмута» примерно такие же слова говорил Сарри, заметив, что это его «худший матч в карьере». Игра была совсем недавно. Маурицио наверняка не ждал, что так скоро придется обновлять список худших.

Маурицио Сарри (главный тренер «Челси»):

На данный момент мне сложно что-то объяснить. Нужно время, чтобы все проанализировать. В течение недели у меня не было и мысли, что мы можем проиграть с таким счетом. Возможно, на нас повлиял быстрый гол соперника. Сложно возвращаться в игру, когда ты пропускаешь уже на третьей минуте. Плюс ко всему соперник здорово прессинговал. Очевидно, мы испытываем проблемы в выездных встречах. Нужно всё проанализировать. Я беспокоюсь только за свою команду, работа тренера всегда находится под давлением. О моём будущем лучше спросите у руководства «Челси».

От неожиданности не так много слов нашел и Гвардиола, которому, кстати, после финального свистка Сарри руку не пожал. Видимо, от огромного горя. Но выглядело не очень красиво, когда Хосеп повернулся к итальянцу, а тот просто прошагал в раздевалку. Наверняка Гвардиоле все объяснил Дзола, с которым Гвардиола поболтал после матча у поля. А разгрома такого и он сам не ожидал:

Невероятный матч, невероятная неделя. «Челси» умеет обращаться с мячом, поэтому я рад, что после побед над «Арсеналом» и «Эвертоном» мы сумели обыграть и их. Хочу похвалить своих подопечных, они прекрасны. Честно не думал, что обыграем «Челси» с таким счетом.

Этот матч, даже не столько матч, сколько его результат, конечно, войдет в историю. Как минимум в историю «Челси» и «Манчестер Сити», а также станет яркой строкой в биографии Агуэро. Но наверняка не без напряжения и не без содрогания местами за игрой следили парни из «Ливерпуля», осознавая с каждым голом, с какой махиной им приходится гоняться за чемпионство в нынешнем сезоне. Так что эта игра «горожан» мускулами адресовалась и кое-кому из сторонних наблюдателей.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   59 / 800
сегодня в 23:37
Это не расчленение,а отчленение Челси! 😂😂😂
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 800
сегодня в 23:35
Позорнее только МЮ у себя дома Сити проигрывал ,так же шесть получили ,только дома,при полном Трафорде ,шарфопад был и отписки
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