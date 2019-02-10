Расчленение «Челси»

сегодня, 23:00

«Манчестер Сити» уничтожил, размазал «Челси» в чемпионате Англии. «Соккер.ру» - о крупнейшем провале «синих» в новейшей истории.

Даже самые отчаянные фанаты «Манчестер Сити» вряд ли могли предполагать, что Хосеп Гвардиола с такой легкостью разобьет Маурицио Сарри, тренерскими способностями которого не так давно восхищался. Если помните, Гвардиола всегда особенно нежно и восторженно высказывался о стиле игры «Наполи» Сарри.

Вероятно, в своем восхищении испанец так далеко пошел, что разобрал манеру итальянца по косточкам, а потом сделал то же самое с его новой командой – «Челси». Кто-то настраивался на упорное противостояние, на жесткую борьбу, но не прошло и получаса встречи, а ее судьба была решена. Ровно 21 минута разделила первый гол «Сити» и четвертый. 21 минута ужаса и безнадежного кошмара для «Челси» и его болельщиков.

После этого отрезка «Манчестер» мог делать что угодно – соперник был сломлен, а один-другой гол сверху уже ничего не решал, разве что с исторической точки зрения, отбрасывал воспоминания все дальше назад для тех, кто хотел сообразить, когда же в последний раз «Челси» доставалось так крепко. Ответим. В чемпионате Англии в последний раз «Челси» пропускал столько в 1991 году – он тогда уступил «Ноттингему» со счетом 0:7. То есть это еще было за год до того, как возникла Премьер-Лига в ее нынешнем виде.

Возможно, игра сложилась бы иначе, но «Челси» совершил грубую позиционную ошибку уже на первых минутах, позволив прошить свою оборону «горожанам», а те такими подарками не брезгуют. Быстрый гол выбил почву из-под ног гостей, чем «Манчестер» и воспользовался в манере настоящего опытного и смертоносного хищника.

Следующие удары «Челси» пропускал как в тумане. Этим только можно объяснить нелепый пас на соперника со стороны Баркли. Правда, это был уже третий гол «Сити» и второй для Агуэро. Серхио, кстати, достоин отдельного упоминания, потому что творит на данном отрезке сезона нечто феноменальное. Во втором тайме он забил третий свой гол, этот хет-трик стал для него 11-м в Премьер-Лиге, что является повторением рекорда Алана Ширера. И ведь никто не сомневается, что на этом аргентинец не остановится.

Также стоит отметить не чужого нам Александра Зинченко, который получил большой шанс, выйдя с первых минут на позиции левого защитника, и не подкачал. Он сделал две голевые передачи и принял участие в третьем забитом мяче команды. То есть к половине голов, унизивших «Челси», Зинченко имеет отношение. Экс-игрок «Уфы» своим шикарным выступлением заставит Гвардиолу чаще ему доверять, особенно пока восстанавливающийся от травмы Менди, срывающий матерные шутки от Хосепа в своей адрес, мотается по миру и атакует Инстаграм.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (9) – 12 (4)

По этому показателю и не скажешь, что возможен разгром со счетом 6:0, но так бывает, когда классная команда грамотно распоряжается своими шансами и приближает реализацию к идеальной. Можно вспомнить, что у Агуэро еще и попадание в перекладину было. Он вообще пробил шесть раз, трижды попал в створ, трижды забил, один раз в каркас угодил. У «Челси» груз ударов на себя взвалил Игуаин, на счету которого четыре попытки. Все он предпринял до перерыва. Кстати, отрезок после четвертого гола «Сити» и до перерыва «Челси» провел даже активнее, чаще бил, имел какие-никакие моменты. Видимо, ненадолго «горожане» сами опешили от своей крутости и ритма.

Владение мячом (точность передач): 55,9% (92%) - 44,1% (89%)

Да и разница во владении мячом не такая большая, как можно было ждать, когда играет команда Гвардиолы. Тоже потому, что в конце первого тайма и на некоторых отрезках второго «Челси» больше катал мяч, подравнивая немного хотя бы эту статистику. Но обреченная возня не имеет ничего общего с полезным контролем ситуации. Что касается точности передач, то она отличная у обеих команд. Но тоже нужно понимать, насколько по-разному распределялись эти пасы, какое направление имели.

У игроков «Челси» на лице отражались растерянность и непонимание. В основном потому как раз, что команда была разбита психологически и не осознала, в каком месте какие конкретные ошибки довели ее до такого счета.

Сесар Аспиликуэта (защитник «Челси»):

Это был один из худших матчей в моей карьере. Трудно объяснить то, что произошло. Мы отыграли хорошо в первые пять или шесть минут матча. Мы расстроены и разочарованы. Мы пропускаем слишком много голов, так не должно быть. Всё, что я могу сейчас сделать, это извиниться перед фанатами. Так играть недопустимо.

Любопытно, что после разгрома со счетом 0:4 от «Борнмута» примерно такие же слова говорил Сарри, заметив, что это его «худший матч в карьере». Игра была совсем недавно. Маурицио наверняка не ждал, что так скоро придется обновлять список худших.

Маурицио Сарри (главный тренер «Челси»):

На данный момент мне сложно что-то объяснить. Нужно время, чтобы все проанализировать. В течение недели у меня не было и мысли, что мы можем проиграть с таким счетом. Возможно, на нас повлиял быстрый гол соперника. Сложно возвращаться в игру, когда ты пропускаешь уже на третьей минуте. Плюс ко всему соперник здорово прессинговал. Очевидно, мы испытываем проблемы в выездных встречах. Нужно всё проанализировать. Я беспокоюсь только за свою команду, работа тренера всегда находится под давлением. О моём будущем лучше спросите у руководства «Челси».

От неожиданности не так много слов нашел и Гвардиола, которому, кстати, после финального свистка Сарри руку не пожал. Видимо, от огромного горя. Но выглядело не очень красиво, когда Хосеп повернулся к итальянцу, а тот просто прошагал в раздевалку. Наверняка Гвардиоле все объяснил Дзола, с которым Гвардиола поболтал после матча у поля. А разгрома такого и он сам не ожидал:

Невероятный матч, невероятная неделя. «Челси» умеет обращаться с мячом, поэтому я рад, что после побед над «Арсеналом» и «Эвертоном» мы сумели обыграть и их. Хочу похвалить своих подопечных, они прекрасны. Честно не думал, что обыграем «Челси» с таким счетом.

Этот матч, даже не столько матч, сколько его результат, конечно, войдет в историю. Как минимум в историю «Челси» и «Манчестер Сити», а также станет яркой строкой в биографии Агуэро. Но наверняка не без напряжения и не без содрогания местами за игрой следили парни из «Ливерпуля», осознавая с каждым голом, с какой махиной им приходится гоняться за чемпионство в нынешнем сезоне. Так что эта игра «горожан» мускулами адресовалась и кое-кому из сторонних наблюдателей.