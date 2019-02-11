СМИ: МЮ утвердит Сульшера в качестве постоянного тренера команды

сегодня, 08:05

Оле-Гуннар Сульшер, назначенный главным тренером «Манчестер Юнайтед» после увольнения Жозе Моуриньо, устраивает руководство клуба и продолжит работать на постоянной основе в следующем сезоне. Об этом сообщают английские СМИ .

Специалист и его агент встретились с членом совета директоров «красных дьяволов» Аврамом Глейзером после матча 26-го тура АПЛ против «Фулхэма» (3:0). По итогам встречи было решено оставить норвежца во главе команды. Официально о решении будет сообщено по окончании этой кампании.

Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» пока не проиграл ни одного матча.