Величайшая школа Европы. Они придумали футбол

13 февраля 2019, 17:30

По их схеме до сих пор играют гранды и суть тактики раскрыли именно воспитанники великой академии, о которых вспоминаем на «Соккер.ру».

Ринус Михелс не лично придумал то, что позже было названо «тотальным футболом». Но «заводной апельсин»-1974 – сборная Голландии и «Аякс», разорвавший всех в Кубке чемпионов, точно его детища. До будущего Генерала в Амстердаме работали англичане Роули и Букингем, в высшей лиге Нидерландов были наставники с идеей разрушить старую школу и создать новую.

Но «4-3-3» - схема, которая ассоциируется с голландской сборной, клубом «Аякс», Михелсом, Кройфом и современным стилем тотального прессинга. Ее применяют до сих пор, а «4-4-2» и «3-5-2» из-за революции «апельсинов» изменились до неузнаваемости. Ведь теперь все футболисты работают там, где нужно для победы. Не удивительно, что педагогические таланты школы «Аякса» пережили уже несколько поколений наставников.

В школе клуба из Амстердама воспитывали массу мировых знаменитостей. Зеедорфа, Бергкампа, двух де Буров, Винтера, ван дер Варта, Найджела де Йонга, Снейдера, Давидса, Вертонгена, Бабеля, Райкарда, Витчге, двух Клюйвертов, Райцигера, Хейтингу, Эриксена, Стекеленбурга, ван Бастена, Алдервейрелда, Мусампу, Вермалена, ван дер Виля, Булахруза, двух Блиндов, Классена, де Лигта и Дольберга.

Даже Буссуфа, Промес и Бенаюн играли в юности в знаменитых бело-красных футболках. А полузащитник «Краснодара» Вандерсон начинал играть за «Аякс», поскольку за него выступал его отец Вамберто. Если добавить тех, кого высмотрели у других и переманили к себе, то список можно расширить еще сильнее. Достаточно вспомнить Хунтелаара, Суареса и Ибрагимовича, чтобы не сомневаться в умении клуба, чей стадион переименован в честь Кройфа, выбирать талантливых футболистов.

Название их академии переводится с нидерландского языка как «Будущее» и там действительно все по стандартам 21 века. В чем уникальность подхода «Аякса»? Если попробовать сформулировать одним предложением, то готовят классных футболистов, а не делают ставку на результаты. Тренеры работают с конкретными возрастными группами, очень много времени уделяется развитию ребенка, чтобы был находчивым и умным, чтобы ему нравилось играть с мячом и прогрессировать.

О результатах клуба в «Аяксе» думают не всегда. В этом есть минус – как видите по списку выше, крутые воспитанники голландцев делятся на тех, кому на взрослом уровне не хватает жадности Роналду к трофеям, и тех, кто такую жадность имеет. Но изменения к худшему в трофейном плане связаны скорее с тренерской чехардой в 21 веке у руля первой команды, а также с пониманием клуба своего места. Они вынуждены так работать, иначе придется продаться богатым шейхам или китайцам и забыть об идентичности.

«Аякс» воспитывает больших игроков для самых богатых клубов, ведь только за счет продаж Френки Де Йонга, Де Лигта и Зийеха смогут зарабатывать достаточно, чтобы развиваться самостоятельно, не отрекаясь от принципов, которые формулировал Кройф. Очень просто заманить иностранного одаренного парня в школу «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» или «Реала», ведь их академии хватают всех лучших со всей планеты.

Гранды давно действуют фактически как взрослые клубы, за что отдельным даже прилетали наказания от УЕФА , ведь торговля детьми – не то, куда должен идти футбол. Там трансферная деятельность в чистом виде, только подкупают родителей, а не самих ребят. А в «Аяксе» в первую очередь дают шанс местным деткам, хотя шутки о датской природе школы великого клуба после Эриксена и Дольберга понятны.

Но вот подоспели Френки де Йонг (из «Виллем II», но почти четыре года в системе «Аякса») и де Лигт. Сыграли в финале Лиги Европы против МЮ , вышли в плей-офф Лиги чемпионов на «Реал». Понятно, что «Аякс» по всем параметрам, кроме одного – свежести подхода, аутсайдер пары. Зато они снова симпатичные, как в 1969 году, когда никто и представить не мог, что голландцы выйдут в финал, где проиграют «Милану».

А этому «Аяксу» для начала полезно научиться обороняться. Влетели недавно 2:6 «Фейеноорду», хотя при Тен Хаге в целом посвежели, что приятно глазу и круто для интриги в этой неравной по опыту паре. Но когда два ключевых футболиста «Аякса» могут с лета представлять «Барселону», когда у «Реала» хватает игровых проблем, встреча двух великих школ может получиться интересной.

Современный футбол придумали голландцы – пускай не стали в нем самыми успешными в игре, зато для такой маленькой страны подобное достижение – повод гордиться собой, трудолюбием и системностью. Сегодня на арене, названной именем легенды «Аякса» и «Барселоны», у молодых подопечных не старого тренера может не хватить стали в нервах, чтобы не сломаться под хитрым давлением «Реала».

Но еще с семидесятых не было сомнений в главном достижении футбольного клуба «Аякс», помимо трофеев разного уровня – прекрасно и лучше многих понимают, как воспитывать больших игроков. Поэтому сегодня проверим в деле тех, кого через короткое время увидим в других футболках. И хотя массовость влечет проколы – не все воспитанники «Аякса» стали большими взрослыми фигурами, за школу всегда будут благодарны.

У Кларенса Зеедорфа четыре победы в ЛЧ с тремя разными клубами. У Денниса Бергкампа попадания в тройки лучших игроков мира, три победы в АПЛ и тончайшие передачи, которые вы только можете представить. Луис Суарес в представлениях не нуждается, как и Златан Ибрагимович. Через голландскую школу прошли многие и отлично, что у «Аякса» снова получается воспитывать интересных ребят, вроде Де Лигта и Де Йонга, пускай последний и покупной.

Но эти ребята и на сборную Нидерландов повлияют, и «Аяксу» помогут, и в новых клубах могут оказаться такими же заметными, как упомянутые выше выпускники, или же как Зийех. Хаким ушел в сборную Марокко, не воспитанник «Аякса», но на новый уровень может выйти именно в Амстердаме. А в самом «Аяксе» концентрация чаще на голландцах. Иностранец попадет в школу клуба, только если на две головы выше коллег по команде.

Клубный патриотизм – игра по одной схеме во всех возрастных группах, ставка на игровой интеллект и умение развиваться планомерно отличает «Аякс». Поэтому они без космических денег часто возвращаются. И в историческом контексте – великий клуб. Хотя не все это помнят. Журнал «France Football» выдал местами очень смешной список величайших клубов в истории. И оказалось, что «Челси», «Манчестер Сити», ПСЖ и «Арсенал» выше в рейтинге, чем «Аякс».

А также чем «Милан» и «Интер». При всем уважении к англичанам и французам, разве у этих клубов есть такая европейская история, как у голландского доброго демона? У «Аякса» побед в Европе больше, чем у «Манчестер Сити» и ПСЖ матчей в Лиге чемпионов на стадии от четвертьфинала и выше. И хотя сегодня голландцам играть против клуба, который возглавил рейтинг французского издания – «Реала», не время ли вспомнить, как их недооценивали, а они всех побеждали?

Что в начале семидесятых, что в середине девяностых их прорыв допускали, но сомневались. В финале Лиги Европы были и хотя теперь достался клуб, который считают сильнейшим в истории – «Реал» опередил «Барселону», МЮ , «Баварию», «Ливерпуль» и «Ювентус», даже каталонский стиль есть не что иное, как результат голландской мысли. «Тики-така» - явное продолжение того, что творил тренер Кройф с испанским клубом.

Йохану не хватило усидчивости и умения переживать поражения, чтобы долго быть тренером, но идеи его живут. Не стоит недооценивать «Аякс». Ни как клуб – в историческом аспекте именно у них роль тех, кто изобрел привычный футбол, ни как команду. «Реал» фаворит и должен проходить дальше, но амстердамцам нечего терять. Нужно быть смелыми и доказать, что в великой школе не только учат ярко играть в футбол, но и объясняют, как именно побеждать.

В глазах грозного соперника они являются лишь набором талантов, который не умеет держать удар в защите. Пусть это правда, сегодня у «Реала» интересный дерзкий молодой соперник. Никого не напоминает?