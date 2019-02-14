«Краснодар» - «Байер»: вопрос открытый

вчера, 23:57

Такая нулевая ничья поинтереснее иного разгрома. «Соккер.ру» доволен зрелищем, которое подарили команды в Краснодаре.

Перед матчем были большие опасения. Как и всегда, когда российская команда возобновляет сезон зимой в еврокубках. Всегда эти сомнения в качестве подготовки, в отсутствии тонуса, в отсутствии официальной игровой практики, в больших нагрузках на сборах. В общем, очень много факторов, которые заставляют сомневаться, и очень мало опорных точек, которые могут вселить уверенность. Да, «Краснодар» выиграл последние товарищеские матчи.

Но кто будет равняться на контрольные игры в преддверии встречи с сильным оппонентом в очень серьезном с точки зрения турнирных задач матче. К тому же «Байер» сделал все, чтобы запугать «быков» и их поклонников по максимуму. Леверкузенцы вылетели из Кубка Германии, сразу отбросив этот ненужный турнир в сторону. Зато в чемпионате страны добыли три победы подряд, забивая в каждой встрече не меньше трех голов.

Среди жертв оказался «Вольфсбург», разгромленный в своем же логове со счетом 3:0, три пропустила и сама «Бавария» в следующей встрече, забив только один. А над «Майнцем» «Байер» поиздевался на его поле, победив со счетом 5:1. И вот с этим монстром на ходу «Краснодару» предстояло биться дома в непонятных кондициях.

Что же, команда Мурада Мусаева вызов приняла и в грязь лицом не ударила. На большей части матча инициативой, конечно, владели леверкузенцы, прямо в каждом движении ощущалось, что они в гораздо лучшем игровом тонусе, что они на ходу, что они готовы рвать и метать. Что мог предложить «Краснодар» взамен?

Только предельную концентрацию и самоотдачу – они могли компенсировать и осадок от нагрузок, и нехватку практики. Да, так играть тяжелее, когда приходится преодолевать лишние внутренние препятствия, однако это делает еще больше чести краснодарцам. Они справились с задачей и ничуть не уступили «Байеру» в главном – в остроте.

Любой может сесть и посчитать голевые моменты у «быков» и у леверкузенцев. И «Краснодар» в этом компоненте не уступит. Обе команды упускали просто невероятные шансы забить, а остроты создали столько, что хватит на несколько других матчей.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 8 (4) – 16 (3)

Вроде как «Краснодар» в два раза реже бил по воротам «Байера». Но эта цифра обманчива. И не только потому, что в створ «быки» попадали чаще, чем их гости. Но и в том, что не всякий удар олицетворяет опасный момент, и не каждая голевая ситуация заканчивается ударом. Так что всерьез первые цифры воспринимать вряд ли стоит. По голевым же ситуациям у команд как минимум равенство.

Владение мячом (точность передач): 29,8% (65%) - 70,2% (86%)

Здесь цифры еще более страшные для «Краснодара». Снова обратимся к тому самому игровому тонусу, который был у «Байера» и которому неоткуда взяться у «быков». Краснодарцы не собирались брать на себя непосильные задачи и играть в тот футбол, к которому прямо сейчас не готовы. Да, мы все знаем «Краснодар» как команду, которая много владеет мячом, любит комбинационный футбол. Однако в нынешних реалиях «быкам» выгоднее было использовать минимум передач, реализовывать стремительную доставку мяча вперед с минимумом задержек и рисков ошибиться при массивной позиционной атаке. Поэтому «Краснодар» в несколько пасов переходил в атаку и создавал остроту, для чего не требуется долго возиться с мячом. Но при это страдает и точность: нужно все делать как можно быстрее и использовать длинные передачи вперед, а не «покатушки» поперек поля.

Обводки (отборы): 3 (26) – 13 (18)

В дриблинг игроки «Байера» бросались чаще, что логично. Им не удавалось при большом проценте контроля мяча вскрывать позиционными атаками и комбинациями построения краснодарцев, что, кстати, отражено отчасти и в показателе отбора. «Быки» достаточно грамотно выработали игру в защите под давлением, так что отдельным атакующим футболистам «Байера» приходилось брать игру на себя. Это у них частично получалось, некоторые инициативы давали результат, но, как видим, не на табло.

Петер Бош (главный тренер «Байера»):

Я не очень доволен игрой, мне бы хотелось, чтобы мы забили гол на выезде, но у «Краснодара» тоже были хорошие моменты. В первом тайме мы больше теряли мяч, во втором выглядели получше. Но этого не хватило, чтобы выиграть. «Краснодар» не удивил. Мы знаем, что это очень хорошая команда, и она это показала. Нам очень понравился стадион, он суперкачества, как и газон. Футбол должен доставлять удовольствие. Я давно не играю, но на таком стадионе, газоне, с такими болельщиками играть приятно. Я не удивлен командой, а вот стадион меня поразил. Все остается как и было. Нет никаких фаворитов. Две хорошие команды играли, и лучшая из них на следующей неделе победит. Надеюсь, это будет Леверкузен.

Мурад Мусаев (главный тренер «Краснодара»):

Я получил удовольствие от матча. Рад, что в такой ранний период мы показываем такие скорости и содержание, учитывая уровень нашего соперника. Есть чувство гордости от проделанной работы. У нас были шансы на победу. В этом матче мы увидели результат нашей работы. Должны стать еще лучше и будем стараться это делать. Реальность превзошла ожидания от этой игры. Мы не смогли активно отработать в конце, плюс нам не хватало дисквалифицированных ребят. Но в целом все очень хорошо.

Как видим, Мусаев домашней ничьей рад больше, чем Бош – гостевой. Оно и понятно – дело в счете. Результат 0:0 дает очень хорошие шансы «быкам», поскольку совершенно ясно хотя бы по этой игре, что обе команды достаточно открыты и создают много моментов. Так случилось, что ту не забили. Но в Леверкузене у «Краснодара» снова будут шансы, и вот там-то голы на выезде приобретут особую ценность, даже если суперрезультативный «Байер» снова примется забивать.