Задача на весну: не соответствовать уровню «Спартака»

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 4.35 3.5 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.63 3.4 2.63
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Реал -:-  Жирона 1.17 7.5 15
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Эспаньол 1.77 3.45 5
20:30 сегодня  Вильярреал -:-  Севилья 2.5 3.5 2.7
22:45 сегодня  Бетис -:-  Алавес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:30 сегодня  СПАЛ -:-  Фиорентина 3.4 3.1 2.25
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Сассуоло 2.7 3.3 2.6
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Лацио 3.3 3.35 2.2
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Кьево 1.8 3.4 4.9
20:00 сегодня  Интер -:-  Сампдория 1.57 3.9 6.3
22:30 сегодня  Наполи -:-  Торино 1.42 4.4 8
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Боруссия М 2.35 3.5 2.95
20:00 сегодня  Байер -:-  Фортуна 1.52 4.2 6.4
Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Лилль -:-  Монпелье 1.9 3.2 4.65
17:00 сегодня  Кан -:-  Страсбур 3.35 2.95 2.4
17:00 сегодня  Бордо -:-  Тулуза 1.9 3.1 4.9
19:00 сегодня  Реймс -:-  Ренн 2.45 2.9 3.35
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  ПСЖ 5.6 4.6 1.52
Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 1:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 3.85 2.75 2.25
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1.6 3.8 5.3
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня -:- Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 3.3 2.75 2.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 2.25 2.85 3.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.2 2.55
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.6 2.4 3.7
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 14 4.2 1.33
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1:1 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 8 3.05 1.62
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 2.05 3.2 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 2.8 3.05 2.6
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.35 2.9 3.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро -:- Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2.35 3.55 2.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.4 3.4 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.75 3.8 4.3
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.45 3.8 7.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 5.6 3.6 1.6
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 1.4 4.3 7.3
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 1:0 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 4.2 3.2 1.85
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 1:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.4 3.35 2.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.15 3.1 3.5
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.6 3.8 5.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 2 3.3 3.6
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 2.3 3.2 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.2 2.9 3.9
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.7 3.5 5.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.85 3.2 5
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 1.58 3.8 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 3.8 3.8 1.85
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек -:- Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 3.1 2.9 2.45
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал -:- Логотип футбольный клуб Черчилль Бразерс (Маргао)Черчилль Бразерс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.8 3.2 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.75 2.8 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага 3 2.9 2.5
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 0:1 Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.05 3 3.8
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.35 2.85 3.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.85 3.1 4.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.9 3.6 4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.85 3.7 4.1
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 1:1 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 4:2 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа -:- Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат -:- Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 2:1 Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити - - -
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05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк 4:1 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
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16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БайройтБайройт -:- Логотип футбольный клуб ФСВ Эрланген-БрюкФСВ Эрланген-Брюк - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
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Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
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Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Португалия. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 13-16 место 1 X 2
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Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 9-12 место 1 X 2
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Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 5-8 место 1 X 2
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Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1/2 финала 1 X 2
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Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Задача на весну: не соответствовать уровню «Спартака»

сегодня, 11:30

Боккетти вспомнил тренера, тянувшего клуб на дно, подтолкнув «Соккер.ру» к обсуждению важной для спартаковской весны темы. 

Если попросят найти клуб, функционирующий, на ваш вкус, почти идеально, первым вспомните «Спартак»? Точно нет, даже если болеете за команду. 

Так что высказывание Боккетти о самом нелюбимом для него тренере - квинтэссенция всего, что нужно знать о проблеме «красно-белых», на которую извне не повлиять: 

Самый нелюбимый тренер «Спартака»? Якин. Я вернулся после травмы колена, вроде восстановился, но сустав ещё чувствовал себя не так, как раньше. Мне очень нужно было доверие, но Якин вообще со мной не общался, не замечал. 

Иногда казалось, что ему вообще всё равно, что происходит вокруг. Самый слабый «Спартак» был при Якине. Но виноваты не только игроки, но и тренер, в этом точно его заслуга. Да и где все эти годы Якин? Мне кажется, он не соответствовал уровню «Спартака».

Сразу подмечаем, что Сальваторе – веселый парень, и хвоста скандалов за ним, как за некоторыми персонажами, нет. Просто выбрал самого нелюбимого тренера. Но важную вещь сказал после: футболистам «Спартака» нужно доверие главных тренеров. 

И доверие нужно, чтобы его предавать. Вспомните, как заканчивались истории всех последних наставников – Черчесова, Лаудрупа, Карпина, Эмери, снова Карпина, Якина, Аленичева и Карреры. Каждый раз рулевой мог предъявить претензии игрокам, ведь объективно подводили на поле.

Не было такого, что футболисты – большие профессионалы, а только тренер дилетант, как только уходит – сразу семь чемпионств подряд. Но что слышим от Боккетти? «Самый слабый „Спартак“ был при Якине». Сальваторе, самый слабый «Спартак», как грипп – каждый год возвращается. 

Ужасно играли абсолютно при каждом наставнике. Худшие матчи при Каррере разве что не такие скучные, как худшие матчи при Мурате. А фраза «не соответствовал уровню „Спартака“» - определяющая во всем высказывании Сальваторе. Лучшее, что можно придумать, если желаешь вникнуть в жизнь «красно-белых». 

И фразе не стоит следовать, если желаешь «Спартаку» добра. Чтобы клуб был успешен, ему надо по пунктам наоборот не соответствовать «уровню», который равняется четвертому-пятому месту в таблице с одним золотом за шестнадцать сезонов и без единого впечатляющего успеха в еврокубках. И без Кубка России – призрак «Тосно» будет сниться многим. 

Не придумывать «Спартаку» заслуги

В союзные времена их тоже обыгрывали. Не было там московского «Ювентуса» с «Баварией» и полного доминирования. В 90-х лидировали, пока не подрос первый серьезный конкурент. Дальше враги крепчали – масштаб «красно-белых» на карте российского футбола мельчал. Чтобы не соответствовать уровню нынешнего «Спартака», пора перестать жить прошлым. 

Помнить, но не круглосуточно. Ведь есть чему поучиться. Например, поколение Титова и компании увереннее захватывало места в основах, а сейчас юные ребята в составе более робкие, у большинства проблемы со взрослением. Сборы воодушевили, ведь дерзкой молодежи у Кононова хватает, но тут уже вопрос уровня. Есть ли сейчас тот «Ротор», у которого можно забрать нового Павлюченко? 

Принять ответственность за тренеров

Не руководство «Зенита» насильно выбирает «Спартаку» наставника – петербуржцы сами в этом вопросе не очень сильны. Все, от Скалы до Кононова – выбор лично руководства москвичей. И стоит признать, что выбор всегда неудачный, и только в случае с Каррерой – случайный и везучий. 

Целых 12 тренерских перестановок за 15 лет (не путать с количеством наставников) – перебор. В уровень нынешнего «Спартака» поддержка тренеров не входит. А соответствовать стандарту перебирания рулевых не стоит. При этом все – от Черчесова до Якина, именно тренеры уровня «Спартака». Выше классом был Эмери, но его скушали с самым большим аппетитом. 

Не стесняться класса футболистов

Такое ощущение, что в «Спартаке» воображают, что Рассказов проснется Карвахалем, Кутепов – Рамосом, а Глушаков – Модричем. Представляя, что ребята могут соответствовать мифическому «уровню» из первого пункта, делают только хуже. Ведь кто в 21 веке наиграл больше всех? Дмитрий Комбаров обойдет Никиту Симоняна по количеству матчей - главный ветеран десятилетия. 

Калиниченко, Павлюченко, Макеев, Паршивлюк, Дзюба, Йиранек, Павленко, Ковач тоже олицетворяют «Спартак» нового века. Как и Веллитон, Джано, Штранцль, Моцарт, Кариока или Глушаков. И Ребров с ними, и многие другие. Все ребята уровня «Спартака» за редкими исключениями. Видич, Промес – классом выше, но не сказать, что второму годы в Москве принесли желанное ускорение в карьере. За «Ливерпуль» вместо Мане не рубится… 

 Извести разгромные поражения

Уже просто неприлично. 0:4 и 1:5 дома в дерби с ЦСКА. 5:1, 5:3 и 5:0 – поражения в Санкт-Петербурге. Влеты со счетом 0:4 в Самаре или 0:7 в Ливерпуле тоже в духе «Спартака». «Соответствуют уровню». Чтобы поступать иначе, нужно долго и вдумчиво работать над обороной. Но зачем Боккетти, Джикии и Кутепову прогрессировать? Лучше рассуждать об уровне бывших тренеров.

Нужно еще десять интервью на сайте «Спартака» о Каррере! Тем более что мастерство Кононова тоже невероятно легко оспорить. Пока не тренер-чемпион. Зато атакует, так что ждем новое легендарное поражение, ведь к ним привыкли, научились переживать стоически. Что 2:8 по сумме двух игр с киевским «Динамо», что 3:10 с «Порту», что 1:8 с «Ливерпулем» - симптомы одной болезни. 

Изменить подход к трансферам

Пока похоже на кормушку, которая слишком маленькая, хотя со вкусным кормом. К ней все лезут, поэтому друг друга отталкивают. Отсюда такие перепады. То нужно много ветеранов – то не нужны. То держимся за воспитанников, а через минуту – пошли они куда подальше. Пока трансферы полностью соответствуют уровню «Спартака», а это ужасно. 

Умудрились потратить сотни миллионов евро, но при этом мало кого вспомнишь добрым словом. Но надо отдать должное тем, кто приглашал Селихова, Джикию, Зобнина, Фернандо, Луиса Адриано, Жиго и, возможно, Айртона – интересные ставки, могут принести пользу. 

Научиться делать ставку на трофеи

Не кубки в Катаре, официальные, пускай и маленькие. Ведь уровень «Спартака» - жизнь без трофеев. Тут как с трансферами. Футболистов выбирали сами, никто не заставлял покупать. И в Кубке России играл не другой московский «Спартак», а этот. С 2003 года, а также победы над «Ростовом» после гола Титова, не выигрывали. 

Более того, единственный финал после этого завершился со счетом 3:0 – дубль Жо и гол Лава показали преимущество ЦСКА в «Лужниках». А если клуб не может покорить турнир, на который другие фавориты часто плюют, то каков его личный уровень? Одно чемпионство за шестнадцать сезонов – показатель «Спартака». Тут тоже все просто и понятно. 

Понять ущербность пустых заявлений

Меньше слов – больше дел. Элементарные вещи упускают. Вроде красивого прощания в последней домашней игре года с адекватным Самедовым, который даже после ухода не ругал «Спартак» и повел себя по-мужски, ведь заключил мировую. А о полуфинале ЛЧ, финале ЛЕ и чемпионстве до 2022 года было сказано. Такой подход для столь нестабильной команды не работает. 

Тем более что со временем «Спартак» опускает до своего уровня всех, с кем пересекается – Карпина, Аленичева, Карреру, ряд футболистов. Даже Дмитрий Комбаров до 2010 года был другим, чем в 2019-м. В «Спартаке» все, от босса до уборщицы, полностью подходят уровню. Может, в этом и проблема? Любят оценивать других – в том числе своих бывших, но всегда нервничают, если начинают оценивать их самих. Ведь догадываются, что причина не в тех, на кого списали грехи… 

Задача «Спартака» - не соответствовать уровню клуба

Почти все причастные к грехопадениям успели замараться, что и вылилось в один титул за шестнадцать сезонов. Или семнадцать, если весной не будет чуда. Так что Боккетти, поругивая нелюбимого тренера, коротко сформулировал рецепт спасения - открещиваться от мифов и не искать золотой стандарт там, где его нет. 

Пока «Спартак» - это неудачные ставки на тренеров. Постоянные поражения в Европе. Один заход в плей-офф ЛЧ в истории (полуфинал был в КЕЧ). Беззубость в Кубке России – норма. Еще скандалы, буйство хулиганов, дичайшие трансферы, наполеоновские планы, рассказы о новых победах буквально завтра. Нет, послезавтра. Через год – наверняка. Через пятнадцать лет – точно! Вам тяжело подождать? 

Пора вместо выдуманного «уровня» задать стабильный, профессиональный, не скандальный, новый для команды и клуба. Как думаете, справятся весной? Намеки на обновление подхода есть. Но работы много и система управления «Спартаком» не менялась. В этом опасность реформ без реформ. Когда отдельные люди хотят, чтобы было как лучше, а система прогнила – без ее деформации новый «Спартак» маловероятен. 

А в старом всю зиму перемывают кости бывшим тренерам под интервью нового, стараясь отбиваться от назойливой, но реальной возможности увидеть летом у руля «Спартака» Станислава Черчесова. Но вряд ли от подобного возвращения в 2008 год фанаты будут в восторге.

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Все комментарии
blitz
blitz
   159 / 839
сегодня в 12:42
Несбыточная мечта КБ фанов когда нибудь увидеть европейский кубок в руках игроков своего клуба.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   451 / 839
сегодня в 12:28
Аха-ха-ха! Ведь уровень спартака - это жить без трофеев!
makkie
makkie
   123 / 839
сегодня в 12:22
Нет скандалов - нет проблем.
Стали чемпионами как единый механизм, а не каждый сам за себя...
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   142 / 839
сегодня в 12:21
"Сальваторе, самый слабый «Спартак», как грипп – каждый год возвращается"
Это пять)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   148 / 839
сегодня в 12:15
Задача спартака на весну: опозориться так, чтоб весь мир хохотал
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   93 / 839
сегодня в 12:12
В прошлом сезоне Бавария дошла до полуфинала ЛЧ
Bullкин
Bullкин
   280 / 839
сегодня в 12:09
Ну многое по делу. Проблемы спартака в застревании фанатов в прошлом, и умении администрации наживаться на мифах о прошлом.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   148 / 839
сегодня в 12:08
    Роналду - король Фарер и Андорр
    Роналду - король Фарер и Андорр ответил 25процентный клоун
       32 / 839
    сегодня в 12:07
    Гинэр не шутку испугался Луиса Адриано и зарядил саввиди против него, защитники прямо по ногам били, а удалили его, позор.

    Не хотел, чтобы Спартак лучше цска и локомотива выступил
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил AmIIIeR89
       7 / 839
    сегодня в 12:01
    да мы вас последние годы истыкали,да да)))))
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       67 / 839
    сегодня в 12:01
    Отличная статейка!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       88 / 839
    сегодня в 11:50
    На то он и Спартак!!! Интересен и не предсказуем на поле и в повседневной жизни.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       373 / 839
    сегодня в 11:48
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Роналду - король Фарер и Андорр
         3 / 839
      сегодня в 11:48
      Ждите уже третьей моей статьи. Спартак неудачник ЕК, вы хотите сказать.)))
      Бреда бредней не читал на Соккере. Ужас просто. Гыгыгы
      Литейный 4
      Литейный 4
         3 / 839
      сегодня в 11:47
      Спартак это конец карьере. Гыгыгы
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
         148 / 839
      сегодня в 11:43
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           7 / 839
        сегодня в 11:40
        Одному глупцу(цыпленку) харьков уже напел про уровень и продал его за дватцатку ,а теперь пацан с этим "уровнем" глаза в пол во время игры ,все это басни ,реальный уровень это Спартак
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Роналду - король Фарер и Андорр
           7 / 839
        сегодня в 11:33
        давай,ждем,твоЯ статья про 43 эту уделывает в пух и прах по аргументам
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           7 / 839
        сегодня в 11:32
        еденичку нарисовал за это субъективное сумбурное хейтерство. Историю надо знать,вики хотябы почитать
        Сальва прав ,а вот автор собрал все что не нужно и обратил это против себя ,потому что Спартак это всегда,всегда высокий уровень,во все года,всегда
        parallels
        parallels
           10 / 839
        сегодня в 11:29
          Роналду - король Фарер и Андорр
          Роналду - король Фарер и Андорр
             32 / 839
          сегодня в 11:26
          Ждите уже третьей моей статьи. Спартак неудачник ЕК, вы хотите сказать.)))
          parallels
          parallels
             10 / 839
          сегодня в 11:23
          финчер, вылезай! без твоего километра текста о заговоре против спартака эта статья кажется неполной!
          Роналду - король Фарер и Андорр
          Роналду - король Фарер и Андорр
             32 / 839
          сегодня в 11:22
          Дикий вброс.)))) Да, не было московской Баварии. Спартак ОИРа был выше уровнем, чем Бавария сейчас. Он доходил до полуфинала ЛЧ, а Бавария сейчас не доходит.
          parallels
          parallels
             10 / 839
          сегодня в 11:19
          позор свинохвостым!
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