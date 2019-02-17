Задача на весну: не соответствовать уровню «Спартака»

сегодня, 11:30

Боккетти вспомнил тренера, тянувшего клуб на дно, подтолкнув «Соккер.ру» к обсуждению важной для спартаковской весны темы.

Если попросят найти клуб, функционирующий, на ваш вкус, почти идеально, первым вспомните «Спартак»? Точно нет, даже если болеете за команду.

Так что высказывание Боккетти о самом нелюбимом для него тренере - квинтэссенция всего, что нужно знать о проблеме «красно-белых», на которую извне не повлиять:

Самый нелюбимый тренер «Спартака»? Якин. Я вернулся после травмы колена, вроде восстановился, но сустав ещё чувствовал себя не так, как раньше. Мне очень нужно было доверие, но Якин вообще со мной не общался, не замечал. Иногда казалось, что ему вообще всё равно, что происходит вокруг. Самый слабый «Спартак» был при Якине. Но виноваты не только игроки, но и тренер, в этом точно его заслуга. Да и где все эти годы Якин? Мне кажется, он не соответствовал уровню «Спартака».

Сразу подмечаем, что Сальваторе – веселый парень, и хвоста скандалов за ним, как за некоторыми персонажами, нет. Просто выбрал самого нелюбимого тренера. Но важную вещь сказал после: футболистам «Спартака» нужно доверие главных тренеров.

И доверие нужно, чтобы его предавать. Вспомните, как заканчивались истории всех последних наставников – Черчесова, Лаудрупа, Карпина, Эмери, снова Карпина, Якина, Аленичева и Карреры. Каждый раз рулевой мог предъявить претензии игрокам, ведь объективно подводили на поле.

Не было такого, что футболисты – большие профессионалы, а только тренер дилетант, как только уходит – сразу семь чемпионств подряд. Но что слышим от Боккетти? «Самый слабый „Спартак“ был при Якине». Сальваторе, самый слабый «Спартак», как грипп – каждый год возвращается.

Ужасно играли абсолютно при каждом наставнике. Худшие матчи при Каррере разве что не такие скучные, как худшие матчи при Мурате. А фраза «не соответствовал уровню „Спартака“» - определяющая во всем высказывании Сальваторе. Лучшее, что можно придумать, если желаешь вникнуть в жизнь «красно-белых».

И фразе не стоит следовать, если желаешь «Спартаку» добра. Чтобы клуб был успешен, ему надо по пунктам наоборот не соответствовать «уровню», который равняется четвертому-пятому месту в таблице с одним золотом за шестнадцать сезонов и без единого впечатляющего успеха в еврокубках. И без Кубка России – призрак «Тосно» будет сниться многим.

Не придумывать «Спартаку» заслуги

В союзные времена их тоже обыгрывали. Не было там московского «Ювентуса» с «Баварией» и полного доминирования. В 90-х лидировали, пока не подрос первый серьезный конкурент. Дальше враги крепчали – масштаб «красно-белых» на карте российского футбола мельчал. Чтобы не соответствовать уровню нынешнего «Спартака», пора перестать жить прошлым.

Помнить, но не круглосуточно. Ведь есть чему поучиться. Например, поколение Титова и компании увереннее захватывало места в основах, а сейчас юные ребята в составе более робкие, у большинства проблемы со взрослением. Сборы воодушевили, ведь дерзкой молодежи у Кононова хватает, но тут уже вопрос уровня. Есть ли сейчас тот «Ротор», у которого можно забрать нового Павлюченко?

Принять ответственность за тренеров

Не руководство «Зенита» насильно выбирает «Спартаку» наставника – петербуржцы сами в этом вопросе не очень сильны. Все, от Скалы до Кононова – выбор лично руководства москвичей. И стоит признать, что выбор всегда неудачный, и только в случае с Каррерой – случайный и везучий.

Целых 12 тренерских перестановок за 15 лет (не путать с количеством наставников) – перебор. В уровень нынешнего «Спартака» поддержка тренеров не входит. А соответствовать стандарту перебирания рулевых не стоит. При этом все – от Черчесова до Якина, именно тренеры уровня «Спартака». Выше классом был Эмери, но его скушали с самым большим аппетитом.

Не стесняться класса футболистов

Такое ощущение, что в «Спартаке» воображают, что Рассказов проснется Карвахалем, Кутепов – Рамосом, а Глушаков – Модричем. Представляя, что ребята могут соответствовать мифическому «уровню» из первого пункта, делают только хуже. Ведь кто в 21 веке наиграл больше всех? Дмитрий Комбаров обойдет Никиту Симоняна по количеству матчей - главный ветеран десятилетия.

Калиниченко, Павлюченко, Макеев, Паршивлюк, Дзюба, Йиранек, Павленко, Ковач тоже олицетворяют «Спартак» нового века. Как и Веллитон, Джано, Штранцль, Моцарт, Кариока или Глушаков. И Ребров с ними, и многие другие. Все ребята уровня «Спартака» за редкими исключениями. Видич, Промес – классом выше, но не сказать, что второму годы в Москве принесли желанное ускорение в карьере. За «Ливерпуль» вместо Мане не рубится…

Извести разгромные поражения

Уже просто неприлично. 0:4 и 1:5 дома в дерби с ЦСКА . 5:1, 5:3 и 5:0 – поражения в Санкт-Петербурге. Влеты со счетом 0:4 в Самаре или 0:7 в Ливерпуле тоже в духе «Спартака». «Соответствуют уровню». Чтобы поступать иначе, нужно долго и вдумчиво работать над обороной. Но зачем Боккетти, Джикии и Кутепову прогрессировать? Лучше рассуждать об уровне бывших тренеров.

Нужно еще десять интервью на сайте «Спартака» о Каррере! Тем более что мастерство Кононова тоже невероятно легко оспорить. Пока не тренер-чемпион. Зато атакует, так что ждем новое легендарное поражение, ведь к ним привыкли, научились переживать стоически. Что 2:8 по сумме двух игр с киевским «Динамо», что 3:10 с «Порту», что 1:8 с «Ливерпулем» - симптомы одной болезни.

Изменить подход к трансферам

Пока похоже на кормушку, которая слишком маленькая, хотя со вкусным кормом. К ней все лезут, поэтому друг друга отталкивают. Отсюда такие перепады. То нужно много ветеранов – то не нужны. То держимся за воспитанников, а через минуту – пошли они куда подальше. Пока трансферы полностью соответствуют уровню «Спартака», а это ужасно.

Умудрились потратить сотни миллионов евро, но при этом мало кого вспомнишь добрым словом. Но надо отдать должное тем, кто приглашал Селихова, Джикию, Зобнина, Фернандо, Луиса Адриано, Жиго и, возможно, Айртона – интересные ставки, могут принести пользу.

Научиться делать ставку на трофеи

Не кубки в Катаре, официальные, пускай и маленькие. Ведь уровень «Спартака» - жизнь без трофеев. Тут как с трансферами. Футболистов выбирали сами, никто не заставлял покупать. И в Кубке России играл не другой московский «Спартак», а этот. С 2003 года, а также победы над «Ростовом» после гола Титова, не выигрывали.

Более того, единственный финал после этого завершился со счетом 3:0 – дубль Жо и гол Лава показали преимущество ЦСКА в «Лужниках». А если клуб не может покорить турнир, на который другие фавориты часто плюют, то каков его личный уровень? Одно чемпионство за шестнадцать сезонов – показатель «Спартака». Тут тоже все просто и понятно.

Понять ущербность пустых заявлений

Меньше слов – больше дел. Элементарные вещи упускают. Вроде красивого прощания в последней домашней игре года с адекватным Самедовым, который даже после ухода не ругал «Спартак» и повел себя по-мужски, ведь заключил мировую. А о полуфинале ЛЧ , финале ЛЕ и чемпионстве до 2022 года было сказано. Такой подход для столь нестабильной команды не работает.

Тем более что со временем «Спартак» опускает до своего уровня всех, с кем пересекается – Карпина, Аленичева, Карреру, ряд футболистов. Даже Дмитрий Комбаров до 2010 года был другим, чем в 2019-м. В «Спартаке» все, от босса до уборщицы, полностью подходят уровню. Может, в этом и проблема? Любят оценивать других – в том числе своих бывших, но всегда нервничают, если начинают оценивать их самих. Ведь догадываются, что причина не в тех, на кого списали грехи…

Задача «Спартака» - не соответствовать уровню клуба

Почти все причастные к грехопадениям успели замараться, что и вылилось в один титул за шестнадцать сезонов. Или семнадцать, если весной не будет чуда. Так что Боккетти, поругивая нелюбимого тренера, коротко сформулировал рецепт спасения - открещиваться от мифов и не искать золотой стандарт там, где его нет.

Пока «Спартак» - это неудачные ставки на тренеров. Постоянные поражения в Европе. Один заход в плей-офф ЛЧ в истории (полуфинал был в КЕЧ ). Беззубость в Кубке России – норма. Еще скандалы, буйство хулиганов, дичайшие трансферы, наполеоновские планы, рассказы о новых победах буквально завтра. Нет, послезавтра. Через год – наверняка. Через пятнадцать лет – точно! Вам тяжело подождать?

Пора вместо выдуманного «уровня» задать стабильный, профессиональный, не скандальный, новый для команды и клуба. Как думаете, справятся весной? Намеки на обновление подхода есть. Но работы много и система управления «Спартаком» не менялась. В этом опасность реформ без реформ. Когда отдельные люди хотят, чтобы было как лучше, а система прогнила – без ее деформации новый «Спартак» маловероятен.

А в старом всю зиму перемывают кости бывшим тренерам под интервью нового, стараясь отбиваться от назойливой, но реальной возможности увидеть летом у руля «Спартака» Станислава Черчесова. Но вряд ли от подобного возвращения в 2008 год фанаты будут в восторге.