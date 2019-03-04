«Ювентус» приговорил «Наполи» и Серию А

вчера, 11:00

Встреча в Неаполе получилась безумной. Но «Ювентус» все равно победил. «Соккер.ру» - об одной из самых необычных побед туринцев в сезоне.

Этой игре суждено было оставаться «нормальной» итальянской с тактической борьбой ровно половину тайма. За это время соперники, которые друг друга опасались, уважали, но стремились передавить, пробили по воротам друг друга суммарно три раза: два удара «Наполи» против одного удара «Ювентуса». Жесткая борьба, тяжелое напряжение, внимательная схватка двух опасных бойцов.

Но все изменил всего один рывок Криштиану Роналду, который случился из-за ошибки и недопонимания между голкипером и защитником «Наполи». Вратарю пришлось бросаться в ноги португальцу перед штрафной, Криштиану упал. Это приговор. Судья Джанлука Рокки даже не стал пересматривать видеоповтор, а ассистенты, видимо, не стали оспаривать его решения, поскольку рефери уверенно показал красную голкиперу Алексу Мерету за фол последней надежды.

Но что увидели зрители, которым повтор все же показали? Мерет расставлял ноги, действительно, пытаясь выбить мяч, которого уже не было, но Роналду даже не коснулся голкипера, он, увидев его действие, красиво перепрыгнул через ногу, чуть подтащив свою, и упал. Момент многими воспринят как спорный. Те же тренеры после игры разошлись во мнениях, разумеется.

Карло Анчелотти (главный тренер «Наполи»):

Это спорный момент, я могу трактовать, что это удаление было выписано за саму попытку фола. Но нужно также принять во внимание, куда уходил мяч, где был Аллан. У нас есть VAR , так почему бы не использовать все его возможности? Это не совсем чистая красная карточка, потому что Роналду в любом случае не попал бы в ворота. Мяч шел к угловому флагу. Мерет не трогал Криштиану, поэтому нужно рассматривать все аспекты этого эпизода. Безусловно, удаление изменило игру. Единственные два момента, где мы ошиблись, это при размещении стенки во время штрафного Пьянича и в эпизоде с голом Эмре Джана.

Массимилиано Аллегри (главный тренер «Ювентуса»):

Мне сказали, что Мерета должны были удалять в любом случае, так гласят правила. И здесь не играет роль, был там контакт или нет. Судья принял такое решение, как и VAR . Арбитр вообще отработал хорошо и читал игру.

Чья позиция вам ближе? С одной стороны, Мерет ногами за мячом не успевал, по сути, бросаясь под ноги Роналду. С другой – он его не коснулся. Удалить за намерение фола? Но у Мерета было намерение выбить мяч, а не срубать Криштиану – он просто чуть опоздал. Роналду мог опустить ногу чуть пониже и на самом деле запнуться о Мерета – тогда даже у Анчелотти вряд ли возникли бы вопросы.

То есть трактовка, был фол последней надежды или нет, в данном случае зависит от того, что сделал сам упавший – коснулся нарушителя или нет. Ситуация странная. Другой игрок мог бы перескочить вратаря и продолжить бег, чтобы забить в пустые ворота. (Ну или нет, поскольку Анчелотти считает, что мяч уже далеко отскочил). Касания не было, но Роналду мог сделать так, чтобы оно было, и не порождать таких споров. Он же лишь обозначил фол.

Но почему-то когда мяч укатывается в аут, футболист команды-соперника должен дождаться, чтобы тот пересек черту, прежде чем схватить его в руки для вбрасывания, а не хватать до линии, потому что и так всем понятно, что он ее пересечет – зачем ждать. Вот ситуация с фолом, которого не было, но который мог бы быть, оттяни чуть Роналду ногу, примерно из той же странной нелепой оперы.

Наверняка криков со стороны «Наполи» было бы меньше, не забей еще «Ювентус» со штрафного, назначенного за фол. Миралем Пьянич умело воспользовался тем, что стенку только что вышедший Давид Оспина выставил не лучшим образом. Он пробил над ней четко в цель. Да еще и игрок, над которым был пущен мяч, не прыгнул, а обозначил вставание на носочки. Но это не прыжок Роналду – тут условные движения не подойдут – нужно касаться мяча, чтобы спасти команду.

Впрочем, эта ситуация так разозлила «Наполи», что хозяева устроили шквал атак на ворота соперника и в следующие десять минут «Ювентус» пробил по воротам Оспины только три раза, а «Наполи» нанес пять ударов. Злость и обида придали неаполитанцам сил, но не добавили хладнокровия, чтобы реализовать эти моменты. А вот туринцы со спокойствием удава второй закатили – Джан отличился.

Казалось, что на этом лавочку можно сворачивать, но уже в начале второго тайма судья снова дал о себе знать. Точнее, на этот раз его действия были совершенно оправданными – он удалил Миралема Пьянича за то, что тот сыграл рукой, показав вторую желтую карточку. Здесь уже босниец выдал себя, что не так уж и спокоен «Ювентус». Потому что с предупреждением в пассиве играть так нарочно выставленной рукой, прерывая пас соперника, можно только в большом эмоциональном угаре.

В равных усеченных составах «Наполи» доминировал, нанеся во втором тайме 14 ударов против всего одного у «Ювентуса». Такое огромное количество попыток должно было что-то дать - Хосе Кальехон сократил отставание до минимума. А спасти неаполитанцев от поражения мог Лоренцо Инсинье в конце, когда судья опять принял судьбоносное решение – назначил пенальти за игру рукой Алекса Сандро в штрафной. Но форвард «Наполи» решил добавить сюра этой и без того артхаусной игре, пробив в штангу.

У «Наполи» и «Ювентуса» вышло нечто потрясающее, но со всем известным исходом. 21:6 по ударам и 1:2 по счету. Никола Максимович красноречиво и точно подвел итог всему итальянскому сезону:

С «Ювентусом» всегда происходит одно и то же: «Наполи» показывает хороший футбол, атакует, доминирует, но в итоге мы постоянно пропускаем и проигрываем из-за какой-то ошибки. Мы должны учиться у «Юве», как выжимать максимум из угловых, штрафных и других безнадежных мячей. Во время наших очных встреч не сказать, что отрыв между командами 16 очков, но «Ювентус» в итоге все равно выигрывает, а мы нет. Гонка за Скудетто окончена, мы больше не будем об этом думать. Теперь сосредоточимся на Лиге Европы, это единственная оставшаяся наша цель.

Действительно, это следует считать итогом, потому что отрыв «Ювентуса» от преследователей уже составляет 16 очков. Это колоссальная дистанция, даже если туринцы дальше будут играть только резервистами и хромая на одну ногу.