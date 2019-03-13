«Барселона» боится повторить судьбу «Реала»

вчера, 19:00

Фаворит повторит судьбу ПСЖ или «Реала», недооценивших оппонентов после выездных игр? О шансах команды Месси – на «Соккер.ру».

Если каталонцы вылетят от «Лиона», то впервые с 2005 года в четвертьфиналах ЛЧ не будет ни одного испанского клуба. Фактически увидим конец «пиренейского периода»? Посмотрим, ведь «блаугранас» попались не МЮ или «Ливерпуль», а 3-й клуб чемпионата Франции – вроде бы легкий соперник.

Зато сам фаворит с изъянами. «Барселона» не играла в последних Эль Класико намного качественнее, чем провальный «Реал». Но реализовали все моменты и полагались на тер Штегена в дни, когда у «Мадрида» получалось. А в ЛЧ три сезона подряд видели матчи, в которых у каталонцев не шла игра. Нет никаких гарантий, что сегодня не очередной такой вечер.

За сенсацию. Тренд плей-офф ЛЧ

Задан четкий вектор, победители первых матчей вылетели в 4 случаях из 6. «Атлетико», ПСЖ , «Реал» и «Рома» получали фору (парижане и мадридцы – на выезде), но ее оказалось мало для прохода в следующий раунд, соперники делали камбэки. Зато есть пример «шпор» или «Сити», который едва не проиграл первый поединок против «Шальке», а во втором матче разорвал оппонента.

Но «кобальтовые» намного удобнее для любого фаворита, чем колючий «Лион». Вспомните, как новый клуб Гвардиолы, создавшего концепцию каталонского футбола в 21 веке, играл с «Олимпиком» – поражение и ничья. Очевидно, что те результаты и поединки учитывал Вальверде, когда готовился к матчам против французского клуба. И в результате привез домой худшую ничью - 0:0.

Против. Козыри грозной «Барселоны»

Глупо отрицать, что каталонцы среди главных фаворитов Лиги чемпионов наравне с «Манчестер Сити». Бывшая команда Гвардиолы собрала серию из 11 матчей без поражений после 2:0 в Севилье, но это не единственный плюс команды. Месси забил в сезоне 34 мячей (26 в Примере, 6 в ЛЧ и 2 в Кубке Короля). На вид, когда ходит пешком по полю, как «Запорожец», а стартует, как «Феррари».

Также у Вальверде почти нет кадровых проблем, кроме Дембеле. Без Вермалена и Рафиньи выживут. В обороне могут сыграть изначально основные – Альба, Умтити, Пике и Роберто, а самое главное, что Депая и компанию останавливает тер Штеген. В центре поля легко поставить тех, кто подходит лучше. А проблемы Коутиньо не мешают бразильцу настроиться на матч, в котором каждый может стать героем. «Барселона» - гранд и явный фаворит.

За сенсацию. Неплохая готовность «Лиона»

«Ткачи» не лыком шиты. Для тренера Женезио последний месяц прошел под грифом «подготовка к „Барселоне“». Заметно по отношению к соперникам – проиграли «Монако» сразу после ничьей с каталонцами, набрали форму в домашних матчах. Счет 8:2 по сумме двух встреч, а потом сыграли 2:2 в чемпионате в гостях, словно репетируя поединок на «Камп Ноу».

Конечно, на великом стадионе любому непросто отыграться – лучше «Лиону» не пропускать быстро и много, но французы не слабые. В футбольном смысле нагловатая команда, похожая на саму «Барселону» или «Манчестер Сити» по структуре. Поэтому таким соперникам и сложно с «Олимпиком». У гостей тоже вратарь, способный поймать кураж – Лопеш, тоже талантливая линия атаки – Дембеле, Депай, Ферик и Траоре. К слову, по среднему возрасту «Лион» на 5 лет младше – «Аякс» эту карту разыграл.

Против. Негативный опыт фаворита

«Барселона» каждый год фаворит Лиги чемпионов без побед. То на «Атлетико» нарвется, то на «Ювентус», то на «Рому». Хотя первый матч против ПСЖ тоже учитываем как прокол, ведь французов прошли чудом и не без помощи спорных решений арбитра. Так что каталонцы точно не команда, которая до финала добирается легко и красиво. За семь лет разок дожили до конца. Реже показывают характер, чем «Ювентус» или «Атлетико».

С другой стороны, как раз глупые частые вылеты сейчас мотивируют команду, средний возраст вероятной основы которой может составить сегодня почти 30 лет, сыграть мудрее. Уже против «Реала» в Примере и Кубке Короля было заметно, что Месси с напарниками готовы с серьезными оппонентами работать с оглядкой на свои ворота, подключать фланги по очереди, опекать лидера и надеяться, что пока все следят за Лионелем – Суарес забьет очередной мяч. Ведь дома в ЛЧ Луис успешнее, чем в гостях.

За сенсацию. Результат первой игры

Французы могут проиграть до выхода на поле. Но ничья 0:0 опасна для хозяев второго матча, и это понятно всем и каждому. В этом сезоне на «Камп Ноу» результативных мировых добивались «Жирона», «Атлетик», «Тоттенхэм», «Валенсия» и «Реал». Не так плох «Лион», чтобы не мечтать повторить результат разобранного «Мадрида». Или нестабильных «Лос Чес». Или грозной «Жироны», где главный плюс команды – полная бесстрашность в борьбе с фаворитами.

Конечно, у «Лиона» есть грех. Было 5:0 в Париже и невзрачные выездные матчи, но команда обучаемая. Невысокий средний возраст и высокая техничность основных мастеров означают, что Женезио может использовать ровно тот же настрой, что тен Хаг в Мадриде. Тем более, «Лиону» хватит ничьей с голами. А «Барселона» в этом сезоне, как видите из списка чуть выше, нередко упускала победы над соперниками самого разного уровня подготовки и стиля. Причем делала это так же неожиданно глупо, как в Париже или Риме.

Против. «Барселоне» нужен финал ЛЧ

«Лион» в случае сюрприза не станет претендентом на корону. А каталонцы давно ходят вокруг да около, планомерно готовились именно к таким матчам, ведь в Ла Лиге все просто и легко. Правда, может сработать недооценка. А также тот факт, что в этом сезоне «Барселона» то прекрасна, то ужасна. В Примере проиграли всего 2 матча, но собрали 6 ничьих. Сильно оторвались от «Атлетико» и «Реала», но пропускают чаще, чем «Хетафе».

Конечно, сегодня многие укажут на работу «от противного». Раз частенько ошибалась оборона с Пике в качестве формального и тер Штегеном в качестве реального лидера – соберутся. Раз получили по зубам от «Ромы» в гостях, то не повторят ту ошибку еще раз дома. Раз многие соперники отбирали у них очки в родных стенах – жажда кубка пересилит. Но тут как с «Баварией». Опытная «Барселона» имеет достаточно козырей для четвертьфинала, начиная с Месси, но это ведь ЛЧ , полная сюрпризов.

Мнение читателей. «Барселона» легко вынесет «Лион»?

«Олимпик» для фаворита часто легкая добыча – и победы домашние есть, и голы. Но обратите внимание, что с «Реалом» дважды подряд «Барселона» фактически сыграла вторым номером. А против них же в первом матче серии Эль Класико была ничья 1:1 на «Камп Ноу». Против того самого соперника, что скушал дома 4 гола от «Аякса». Испанские гранды не такие уж стабильные – не фанатам «Атлетико» или «Реала» напоминать.

И не фанатам «Барселоны», поскольку речь не только о вылете от «Ромы» в прошлом году. Речь о том, что каталонцы с весны 2016 года стабильно находят поводы досрочно завершить путь в плей-офф ЛЧ против разных соперников, хотя их привычно ждут в финалах. Быть может, именно в этом проблема конкретного матча? Месси и компания понимают, что часики тикают, «Лион» опасен, и поэтому покажут все, на что способны?

Посмотрим, но не удивимся любому исходу. Кто думал, что после прохода ПСЖ так бездарно проиграют «Ювентусу»? А в прошлом году многие ждали полуфинал «Барселоны» против «Манчестер Сити». Но получили матч «Ромы» против «Ливерпуля». Впрочем, «ткачам», учитывая количество маленьких и больших камбэков и сенсаций в ЛЧ , будет сложнее, чем «Аяксу», ведь фаворит готов к крутым поворотам.

Но французов устроит результативная ничья, а поскольку выше представлены многочисленные примеры таких результатов именно на «Камп Ноу» в этом сезоне - поглядывайте в поисках интриги и на матч в Барселоне, не только на игру в Мюнхене.