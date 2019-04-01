Захват Зиданами «Реала» и другие эксперименты

вчера, 10:44

«Реал» - не место для экспериментов, однако Зинедин Зидан получил такую возможность. «Соккер.ру» - об изменениях в «Реале» в игре с дерзким аутсайдером.

Вернувшийся в «Реал» Зидан получил до конца сезона уникальную возможность. По сути, перед ним сейчас не стоят серьезные турнирные задачи. За чемпионство клуб не борется, в Лиге чемпионов тоже не участвует. Ему нужно по большому счету лишь финишировать в четверке, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Понятно, что все в «Реале» хотят закончить чемпионат как можно выше.

Но сама обстановка дает Зидану уникальную возможность экспериментировать, ведь в любой другой ситуации мало какому топ-клубу это позволительно — они всегда решают какие-то сложные задачи и вынуждены бросать в бой только лучших, сильнейших. Могут расслабиться немного, когда цель достигнута. А тут — простор для экспериментов.

К тому же Зидану нужно понять, как перестраивать и перетряхивать состав после окончания сезона, как избавляться от негативного наследия, от комка напряжения, который накопился. Матч с «Уэской», которая в Ла Лиге занимает последнее место, стал в этом плане показательным.

Конечно, главной неожиданностью стало появление в стартовом составе сына главного тренера Люка Зидана. Это для него всего второй выход в чемпионате страны — в прошлом сезоне он провел один матч. В запасе оказался Кейлор Навас, который играл в предыдущем матче Зидана, а вот Тибо Куртуа не попал даже в запас — разговоры о том, что для бельгийца возвращение Зидана может стать фатальным, усиливаются, хотя официальная версия его отсутствия на этот раз — травма.

В других линиях не обошлось без экспериментов. Например, оцените полузащиту, в которой появились Иско, Дани Себальос и Маркос Льоренте, а в атаке компанию Кариму Бензема составили Гарет Бэйл и Брахим Диас. Ни Луки Модрича, ни Тони Крооса, к игре которых было немало претензий, не оказалось даже в заявке, а Каземиро не вышел даже на замену.

И как же оценить этот эксперимент? Для Зидана-младшего он вряд ли оказался удачным, поскольку Люка пропустил первый мяч уже на третьей минуте. Правда, в том не его вина, а защитника, который слишком легко позволил «Уэске» совершить результативный проход. Во втором тайме Зидан пропустил еще раз — тоже без особой вины. Однако и спасений больших не совершал, так что вряд ли может быть доволен своей игрой в целом.

А вот неузнаваемая полузащита «Реала» сделала результат, по большому счету. Иско забил, причем второй матч подряд, чего с ним не происходило с сентября. И если для Куртуа возвращение Зидана было плохой новостью, то для Иско, безусловно, это хорошее известие. Испанцу француз доверяет, что особенно заметно на контрасте с предыдущими тренерами «Реала», из-за которых Иско стал едва ли не главным изгоем «Реала» и был готов бежать. Не зря терпел.

Еще один гол забил Себальос, который в целом не потерял и не приобрел, наверное, с возвращением Зидана — Дани подтягивали к стартовому составу все так или иначе. Его задачей было пользоваться шансами. Стоит отметить и игру Льоренте, который не забил, но был довольно полезен. Пользу принес и новичок Диас, который впервые появился в стартовом составе. На счету Браима, приобретенного у «Манчестер Сити», голевая передача как раз на Иско.

Чьи еще позиции должны были поменяться при возвращении Зидана? Конечно, многострадального Бэйла. Его агент начал жаловаться еще до первой игры Зинедина после возвращения. Как оказалось, довольно напрасно. Гарет сыграл в стартовом составе с «Сельтой» и провел весь матч, отметившись голом ближе к концу. Валлиец и в матче с «Уэской» отыграл всю дорогу без замены, трижды бил по воротам, но результативными действиями не отметился.

Зидан как бы ждет доказательств слов агента, который заявил буквально, что «если Бэйлу дать провести без замен полностью несколько матчей подряд, он покажет свой настоящий высочайший уровень». У Зидана есть время на эксперименты и пробы — он ждет и наблюдает.

Но сделали эту игру для «Реала» не экспериментальные решения, а старый-добрый Бензема. Карим все еще пытается по мере возможностей забивать те мячи, которые «остались» от Криштиану Роналду — да-да, эти слова Хулена Лопетеги «Реалу» долго будут вспоминать за то, что не купили никого на замену португальцу прошлым летом. И у француза иногда получается — в этом сезоне его сложно упрекать, по крайней мере сложнее, чем в предыдущие.

Конкретно в этой встрече Бензема бил по воротам чаще других — шесть раз — это больше трети всех ударов «Реала». А главное — на его счету голевая передача на Себальоса и прекрасный победный мяч на 89-й минуте. Ему в нем ассистировал Марсело, который тоже при Сантьяго Солари оказался в шатком положении. Тоже — почти как и Иско.

Безусловно, после игры главные вопросы Зидану были посвящены этой его ротации и появлению сына в составе:

Я рад за него, ведь это его дебют на «Бернабеу». Люка достаточно силен для третьего голкипера команды. Тибо был нездоров, а Кейлору Навасу мы решили дать отдых после игры за сборную. В течение 16 лет Люка представлял низшие уровни «Реала», но он талантлив. Конечно, мы могли сыграть лучше. И всё же я рад победе и нашей самоотдаче. «Уэска» заслуживала большего, чем поражение. Я старался построить наилучший состав, который будет побеждать, в этом матче было важно сделать некоторые изменения после международной паузы. В наши дни невозможно выиграть титул, когда у тебя в команде 13 игроков. Хочу кое-что прояснить - я не пытаюсь сделать всех счастливыми. Сложно мотивировать команду, когда она понимает, что уже не выиграет титулов в этом сезоне.

«Реал» уже не борется за титулы, но после возвращения Зидана появился новый интерес в наблюдении за этой командой — как она будет меняться, эволюционировать и раскрывать возможности игроков. Мадридцы оказались в редком положении, когда турнирной мотивации нет на протяжении длительного отрезка сезона. И это шикарная возможность посмотреть, кто чего стоит.