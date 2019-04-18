Сказочная Лига чемпионов. Матч, который не забудут!

Благодарим команды Гвардиолы и Почеттино за шоу и искренний футбол. Делитесь эмоциями о великом матче на «Соккер.ру»!
Сумасшедший старт – шокирующий финиш
Оборона? Что такое оборона? «Манчестер Сити» нужен был быстрый гол, и они пошли за ним, забыв, что в ответ лучше не пропускать. Особенно трижды. Но Стерлинг, Агуэро и Бернарду Силва составили мощное трио в атаке, а Де Брюйне сразу обеспечил умный пас на Рахима. Англичанин в этом сезоне в такой форме, что редко промахивается.
Но и у «Тоттенхэма» есть атакующий игрок в не худшей форме – самый опасный в своей профессии кореец планеты (из тех, у кого нет атомной бомбы) Сон сначала сравнял счет (привет Компани, Ляпорту и Эдерсону), а потом вывел «шпор» вперед. И всё бы хорошо, но первый тайм получился без оглядки, поэтому «Тоттенхэм» разогнал космический корабль, на котором забыли установить кнопку торможения.
Бернарду Силва и еще раз Стерлинг сделали заявку на сложный для «шпор» второй тайм – «Манчестер Сити» хватало для прохода дальше одного безответного мяча за сорок пять минут. Никто не сомневался, что у «горожан» будут моменты – на старте второго тайма Де Брюйне заставил Льориса спасать, а хозяев явно сковывало понимание, что один мяч может всё перечеркнуть – Эдерсону тоже пришлось выручать.
В результате сначала «Манчестер Сити» почувствовал себя в полуфинале, а потом «Тоттенхэм» - после удара Льоренте бедром. Стоило не засчитывать гол, поскольку мяч мог зацепить руку? Когда судья Чакир – всё возможно, но в этом случае у него были видео-ассистенты. Видать, по современным трактовкам для арбитров, если мяч даже и зацепит руку, но в естественном положении – это гол.
А вот офсайды пока не отменяли, поэтому решающий третий мяч Стерлинга и пятый гол «Манчестер Сити» отменили после просмотра повтора. Снова же – судьи не брали бы на себя ответственность, если бы точно не увидели, что Агуэро в решающей атаке оказался в офсайде. Впрочем, когда за матч забивают восемь голов, то какие могут быть вопросы к арбитрам? Команды выбрали линию поведения, устроили дуэль двух пьяных вооруженных мужиков в бронежилетах.
«Тоттенхэм» первым догадался стрелять не в грудь, и в результате всё для них сложилось сказочно. У «Манчестер Сити» уже был свой полуфинал Лиги чемпионов – еще до Гвардиолы, а теперь у Почеттино первый шанс. Конечно же, в таком сумасшедшем матче выжить без везения невозможно, но получается, что «шпоры» его заслужили – вымучили поражение с нужным для прохода дальше счетом.
Конечно, будь у Гвардиолы в основе Стоунз, Зинченко и Фернандиньо (второй вышел по ходу матча, но форму набрать не успел), всё могло сложиться иначе. Ведь Менди и Гюндоган как игроки защиты не лучше Кайла Уокера или нынешнего Компани. Но у Почеттино тоже немало проблем с кадрами и центром поля, а травма Сиссоко и вовсе заставила поступать смело, выпускать Льоренте. В результате именно испанец в стиле Торреса забил важнейший гол в плей-офф ЛЧ, а у МС не хватило сил на пятый гол по правилам…
Цифровое измерение безумия в Манчестере
- поединки между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» на поле первых в основном получались очень результативными. Проходил тотал больше 2.5 в 8 последних матчах во всех турнирах. Девятый не стал исключением, сегодня увидели 8 голов, а 7 из них засчитали;
- у Сона в этом сезоне не только 7 ассистов, но и 20 голов за «шпор» в разных турнирах. Потеря Кейна не смогла испортить противостояние, к которому соперники шли много лет. Не подозревая, разумеется, что судьба сведет их вместе. Кореец вырос в звезду первой величины;
- «шпоры» до визита в гости к «акулам» из Манчестера трижды подряд уходили с поля без пропущенных Льорисом мячей в Лиге чемпионов. Сегодня засушить игру не получилось, зато надо отметить Уго – без его четырех сэйвов у «шпор» не было бы шансов получить победное поражение;
- хотя у «Манчестер Сити» почти двукратный перевес по ударам – 20:11, если глянете на точные попытки, то увидите счет 8:7. Разница в один точный удар, как и на табло. Так что обвинять «Тоттенхэм» в несмелой трусливой игре на основании владения – 34 % времени с мячом, точно нельзя. Они оказались чуточку эффективнее;
- важным фактором сегодня был статус матча. «Шпоры» проиграли 6 из 7 своих последних гостевых поединков. И сегодня на выезде, хотя их устраивала ничья, не сумели ее добиться. Были на грани вылета, но спасло наличие повторов. Без VAR судьи могли проморгать офсайд Агуэро, и тогда вместо трагедии получили бы скандал.
Антигерой матча. Хосеп Гвардиола
Испанец – странный человек. Его ужимки, необычные размышления, эпатажные реакции выдают художника, но этот творец в очередной раз заигрался. Какой смысл каждый год с «Манчестер Сити» играть одинаково против трех команд, способных отвечать голом на гол? «Монако», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» прошли «горожан» не потому, что сильнее. Нет, по другой причине…
С каждым названным соперником в ЛЧ Гвардиола отработал так, как врагу было выгодно. Причем не сказать, что сами хозяева сохранили стиль, ведь обычно почти не допускают ударов по воротам Эдерсона. И сами ошибались, и соперники молодцы, и не повезло… Но тренер виноват, поскольку такой футбол «Сити» в решающий момент видим в третий раз подряд! С «Баварией» был аналогичный подход. Не работает формула «пропустим много, а забьем, сколько захотим».
Повод для дискуссии. Стоит ли отменять правило выездных голов?
В УЕФА раздумывают над этим, но пока не уверены, что овертаймы понравятся всем и каждому. И серии пенальти могут стать частым дополнением к играм плей-офф крупных турниров. Поэтому пока это правило действует, и мячи Сона и Льоренте ценятся больше, чем голы Стерлинга, Бернарду и Агуэро. Счет-то по сумме матчей 4:4, но Гвардиола и его подопечные знали правила – вылетели после домашней победы.
«Тоттенхэм» сломает любимцев публики из Амстердама?
Гвардиола должен был встретить «Монако», скрещенное с «Барселоной», а теперь с мальцами из Голландии сыграет неожиданный полуфиналист «Тоттенхэм». Пожалуй, для «Аякса» это более сложный соперник, чем «Реал» или «Ювентус». Ведь «шпоры» точно не будут недооценивать «Аякс», а этот фактор, как бы гранды ни настраивались, играл роль в противостояниях.
Теперь нас ждет еще пять прекрасных поединков, ведь пара «Ливерпуля» и «Барселоны» тоже великолепная. И тоже состоит из атакующих команд. Тренд сезона поддержан, никакой организованной плотной защиты. Зато видим сумасшедший прессинг и разящие эффективные контратаки. Великолепное шоу, и жаль «Манчестер Сити»». Но матч должен стать им уроком – впредь надо умнее работать, когда встречают тех, кто может согласиться на перестрелку.
Зато с точки зрения искренности такой поединок точно великий. Для зрителя устроили умопомрачительное шоу, причем обе команды (за индивидуальными исключениями) показали умение играть в футбол высочайшего уровня. Выкрутили на максимум зрелищность и открытость. Но с точки зрения тренерской, это поражение Гвардиолы – очередное, и победа Почеттино – не без везения, но удача любит смелых. «Шпоры» не сыграли в гостях трусливо, они отвечали на голы соперника, а в концовке держались без валяния на газоне.
Им повезло, но в этом ничего предосудительного нет. «Манчестер Сити» показал, что является невероятно мощной командой без железного характера и без рациональности, которая выводила «Барселону», «Реал», «Атлетико» или «Ювентус» в их финалы. Дикость важна – все перечисленные устраивали представления, но сегодня «шпоры» заставили «Манчестер Сити» играть предсказуемо для команды, готовой огорчать Эдерсона и реализовывать свои моменты.
«Тоттенхэм» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Аякса». Неожиданная, сенсационная парочка. На такую дуэль точно не ставили, и предсказать победителя здесь невозможно. Но именно за такие вечера, как в Манчестере, все и обожают Лигу чемпионов. В одной стороне сетки Салах сразится с Месси, а в другой определится формальный аутсайдер финала в Мадриде. Но только формальный, ведь на счету «Тоттенхэма» теперь скальп «Манчестер Сити», а это значит, что бояться им нечего. Как и «Аяксу» после «Реала» и «Ювентуса».
Как обычно, Лига чемпионов не разочаровала, причем после таких матчей ощущаешь истощение, словно сам играл – морально перестрелка на равных отнимает очень много сил. И всегда жаль проигравшую сторону. «Тоттенхэму» бы тоже высказывали слова поддержки, ведь сегодня тот случай, когда в полуфинал заслужили путевку оба соперника. «Манчестер Сити» не справился, а «шпоры» в двух шагах от мечты – матча за долгожданный трофей.
ПСЖ утопили и придумали пенальти, МС утопили и отменили чистый гол. В прошлом году утопили Ювентус.
Смысл смотреть такой фарс?
ПСЖ утопили и придумали пенальти, МС утопили и отменили чистый гол. В прошлом году утопили Ювентус.
Смысл смотреть такой фарс?
Специфика лиги(любой) и кубка полностью разная.
В лиге важна стабильность! Именно за счёт стабильности смогли выиграть Лестер в АПЛ, Атлетико в Ла лиге, Монпелье в Лиге 1, тот же Юве в Серии А(я про те сезоны когда Юве не смотрелся лучше конкурентов, но выигрывал за счёт стабильности).
Тоесть не обязательно всегда быть самым сильным, но за счёт стабильности набрать больше всех очков.
А кубок... тут важен настрой. Можно не быть стабильным(чередовать то слабую, то сильную игру), но в конкретной игре выступить круче оппонента и выбить его из турнира. Можно быть даже слабей противника, но в конкретном матче выступить сильно, ошеломить соперника и выиграть.
Именно по этому ту же Лигу Европы/ КУЕФА много раз выигрывали Севилья и Атлетико - они менее стабильны чем гранды Ла лиги, но зато часто в одном конкретном матче могут собраться и ошеломить любого соперника.
И именно по этому Реал выиграл столько раз ЛЧ - они менее стабильны той же Барсы, но в ЛЧ бились до последнего, от сюда и голы на последних или добавленных минутах, от сюда выигрыш команд которые смотрелись интереснее. Настрой и уверенность в победе, уверенность даже когда не получается, уверенность даже когда проигрывают, а до конца матча всего ничего.
Специфика лиги(любой) и кубка полностью разная.
В лиге важна стабильность! Именно за счёт стабильности смогли выиграть Лестер в АПЛ, Атлетико в Ла лиге, Монпелье в Лиге 1, тот же Юве в Серии А(я про те сезоны когда Юве не смотрелся лучше конкурентов, но выигрывал за счёт стабильности).
Тоесть не обязательно всегда быть самым сильным, но за счёт стабильности набрать больше всех очков.
А кубок... тут важен настрой. Можно не быть стабильным(чередовать то слабую, то сильную игру), но в конкретной игре выступить круче оппонента и выбить его из турнира. Можно быть даже слабей противника, но в конкретном матче выступить сильно, ошеломить соперника и выиграть.
Именно по этому ту же Лигу Европы/ КУЕФА много раз выигрывали Севилья и Атлетико - они менее стабильны чем гранды Ла лиги, но зато часто в одном конкретном матче могут собраться и ошеломить любого соперника.
И именно по этому Реал выиграл столько раз ЛЧ - они менее стабильны той же Барсы, но в ЛЧ бились до последнего, от сюда и голы на последних или добавленных минутах, от сюда выигрыш команд которые смотрелись интереснее. Настрой и уверенность в победе, уверенность даже когда не получается, уверенность даже когда проигрывают, а до конца матча всего ничего.
А с другой... а с другой это было шоу клоунов... столько брака в передачах, даже в самых простых ситуациях... защита которая тупо наблюдает за действиями соперника или даже сама дарит им мяч...
Это был абсурдный матч... эмоциональный!, фееричный!, но абсурдный...
При нормальной обороне(не говоря уже про качественную) там почти каждого гола не было бы. Торжество атакующего футбола это когда атака переигрывает защиту, а тут этого не было, тут защита ничего не делала... это дворовой футбол, когда про защиту почти никогда игроки не думают.
А с другой... а с другой это было шоу клоунов... столько брака в передачах, даже в самых простых ситуациях... защита которая тупо наблюдает за действиями соперника или даже сама дарит им мяч...
Это был абсурдный матч... эмоциональный!, фееричный!, но абсурдный...
При нормальной обороне(не говоря уже про качественную) там почти каждого гола не было бы. Торжество атакующего футбола это когда атака переигрывает защиту, а тут этого не было, тут защита ничего не делала... это дворовой футбол, когда про защиту почти никогда игроки не думают.
Но я по прежнему против ВАР,не пойму какую помощь оказали эти пол метра Агуеро,не пойму
Но я по прежнему против ВАР,не пойму какую помощь оказали эти пол метра Агуеро,не пойму
Состав у них явно сильнее Баварии.
У тех задачи покруче баварских
Научились зебры нести бред от кефира .
Хватит нюхать траву
Состав у них явно сильнее Баварии.
У тех задачи покруче баварских
Научились зебры нести бред от кефира .
Хватит нюхать траву
2008/09 🏆 чемпион
2009/10 😔 полуфинал
2010/11 🏆 чемпион
2011/12 😔 полуфинал
2013/14 😔 полуфинал
2014/15 😔 полуфинал
2015/16 😔 полуфинал
2016/17 😔 1/8 финала
2017/18 😔 1/8 финала
2018/19 😔 1/4 финала
2008/09 🏆 чемпион
2009/10 😔 полуфинал
2010/11 🏆 чемпион
2011/12 😔 полуфинал
2013/14 😔 полуфинал
2014/15 😔 полуфинал
2015/16 😔 полуфинал
2016/17 😔 1/8 финала
2017/18 😔 1/8 финала
2018/19 😔 1/4 финала
И хорошо что ввели VAR, Тоттенхэм прошел дальше справедливо.
И хорошо что ввели VAR, Тоттенхэм прошел дальше справедливо.
Какая разница Баварии, где вылетать, в 1/2 или в 1/8? Для клуба такого калибра невыход в финал ЛЧ - по-любому провал.
Какая разница Баварии, где вылетать, в 1/2 или в 1/8? Для клуба такого калибра невыход в финал ЛЧ - по-любому провал.
Глупость , не меньше, особенно со стороны Сити.
Пике и Вальверде довольно посмеются .
Барса такие команды спокойно удержит на коротком поводке.
Неплохие действия в атаке и грубые ошибки обороны.
Много борьбы и скорости, мало мысли.
Много скорости --мало мысли , таков Закон.
Глупость , не меньше, особенно со стороны Сити.
Пике и Вальверде довольно посмеются .
Барса такие команды спокойно удержит на коротком поводке.
Неплохие действия в атаке и грубые ошибки обороны.
Много борьбы и скорости, мало мысли.
Много скорости --мало мысли , таков Закон.