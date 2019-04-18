Сказочная Лига чемпионов. Матч, который не забудут!

вчера, 01:46

Благодарим команды Гвардиолы и Почеттино за шоу и искренний футбол. Делитесь эмоциями о великом матче на «Соккер.ру»!

Сумасшедший старт – шокирующий финиш

Оборона? Что такое оборона? «Манчестер Сити» нужен был быстрый гол, и они пошли за ним, забыв, что в ответ лучше не пропускать. Особенно трижды. Но Стерлинг, Агуэро и Бернарду Силва составили мощное трио в атаке, а Де Брюйне сразу обеспечил умный пас на Рахима. Англичанин в этом сезоне в такой форме, что редко промахивается.

Но и у «Тоттенхэма» есть атакующий игрок в не худшей форме – самый опасный в своей профессии кореец планеты (из тех, у кого нет атомной бомбы) Сон сначала сравнял счет (привет Компани, Ляпорту и Эдерсону), а потом вывел «шпор» вперед. И всё бы хорошо, но первый тайм получился без оглядки, поэтому «Тоттенхэм» разогнал космический корабль, на котором забыли установить кнопку торможения.

Бернарду Силва и еще раз Стерлинг сделали заявку на сложный для «шпор» второй тайм – «Манчестер Сити» хватало для прохода дальше одного безответного мяча за сорок пять минут. Никто не сомневался, что у «горожан» будут моменты – на старте второго тайма Де Брюйне заставил Льориса спасать, а хозяев явно сковывало понимание, что один мяч может всё перечеркнуть – Эдерсону тоже пришлось выручать.

В результате сначала «Манчестер Сити» почувствовал себя в полуфинале, а потом «Тоттенхэм» - после удара Льоренте бедром. Стоило не засчитывать гол, поскольку мяч мог зацепить руку? Когда судья Чакир – всё возможно, но в этом случае у него были видео-ассистенты. Видать, по современным трактовкам для арбитров, если мяч даже и зацепит руку, но в естественном положении – это гол.

А вот офсайды пока не отменяли, поэтому решающий третий мяч Стерлинга и пятый гол «Манчестер Сити» отменили после просмотра повтора. Снова же – судьи не брали бы на себя ответственность, если бы точно не увидели, что Агуэро в решающей атаке оказался в офсайде. Впрочем, когда за матч забивают восемь голов, то какие могут быть вопросы к арбитрам? Команды выбрали линию поведения, устроили дуэль двух пьяных вооруженных мужиков в бронежилетах.

«Тоттенхэм» первым догадался стрелять не в грудь, и в результате всё для них сложилось сказочно. У «Манчестер Сити» уже был свой полуфинал Лиги чемпионов – еще до Гвардиолы, а теперь у Почеттино первый шанс. Конечно же, в таком сумасшедшем матче выжить без везения невозможно, но получается, что «шпоры» его заслужили – вымучили поражение с нужным для прохода дальше счетом.

Конечно, будь у Гвардиолы в основе Стоунз, Зинченко и Фернандиньо (второй вышел по ходу матча, но форму набрать не успел), всё могло сложиться иначе. Ведь Менди и Гюндоган как игроки защиты не лучше Кайла Уокера или нынешнего Компани. Но у Почеттино тоже немало проблем с кадрами и центром поля, а травма Сиссоко и вовсе заставила поступать смело, выпускать Льоренте. В результате именно испанец в стиле Торреса забил важнейший гол в плей-офф ЛЧ , а у МС не хватило сил на пятый гол по правилам…

Цифровое измерение безумия в Манчестере

- поединки между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» на поле первых в основном получались очень результативными. Проходил тотал больше 2.5 в 8 последних матчах во всех турнирах. Девятый не стал исключением, сегодня увидели 8 голов, а 7 из них засчитали;

- у Сона в этом сезоне не только 7 ассистов, но и 20 голов за «шпор» в разных турнирах. Потеря Кейна не смогла испортить противостояние, к которому соперники шли много лет. Не подозревая, разумеется, что судьба сведет их вместе. Кореец вырос в звезду первой величины;

- «шпоры» до визита в гости к «акулам» из Манчестера трижды подряд уходили с поля без пропущенных Льорисом мячей в Лиге чемпионов. Сегодня засушить игру не получилось, зато надо отметить Уго – без его четырех сэйвов у «шпор» не было бы шансов получить победное поражение;

- хотя у «Манчестер Сити» почти двукратный перевес по ударам – 20:11, если глянете на точные попытки, то увидите счет 8:7. Разница в один точный удар, как и на табло. Так что обвинять «Тоттенхэм» в несмелой трусливой игре на основании владения – 34 % времени с мячом, точно нельзя. Они оказались чуточку эффективнее;

- важным фактором сегодня был статус матча. «Шпоры» проиграли 6 из 7 своих последних гостевых поединков. И сегодня на выезде, хотя их устраивала ничья, не сумели ее добиться. Были на грани вылета, но спасло наличие повторов. Без VAR судьи могли проморгать офсайд Агуэро, и тогда вместо трагедии получили бы скандал.

Антигерой матча. Хосеп Гвардиола

Испанец – странный человек. Его ужимки, необычные размышления, эпатажные реакции выдают художника, но этот творец в очередной раз заигрался. Какой смысл каждый год с «Манчестер Сити» играть одинаково против трех команд, способных отвечать голом на гол? «Монако», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» прошли «горожан» не потому, что сильнее. Нет, по другой причине…

С каждым названным соперником в ЛЧ Гвардиола отработал так, как врагу было выгодно. Причем не сказать, что сами хозяева сохранили стиль, ведь обычно почти не допускают ударов по воротам Эдерсона. И сами ошибались, и соперники молодцы, и не повезло… Но тренер виноват, поскольку такой футбол «Сити» в решающий момент видим в третий раз подряд! С «Баварией» был аналогичный подход. Не работает формула «пропустим много, а забьем, сколько захотим».

Повод для дискуссии. Стоит ли отменять правило выездных голов?

В УЕФА раздумывают над этим, но пока не уверены, что овертаймы понравятся всем и каждому. И серии пенальти могут стать частым дополнением к играм плей-офф крупных турниров. Поэтому пока это правило действует, и мячи Сона и Льоренте ценятся больше, чем голы Стерлинга, Бернарду и Агуэро. Счет-то по сумме матчей 4:4, но Гвардиола и его подопечные знали правила – вылетели после домашней победы.

«Тоттенхэм» сломает любимцев публики из Амстердама?

Гвардиола должен был встретить «Монако», скрещенное с «Барселоной», а теперь с мальцами из Голландии сыграет неожиданный полуфиналист «Тоттенхэм». Пожалуй, для «Аякса» это более сложный соперник, чем «Реал» или «Ювентус». Ведь «шпоры» точно не будут недооценивать «Аякс», а этот фактор, как бы гранды ни настраивались, играл роль в противостояниях.

Теперь нас ждет еще пять прекрасных поединков, ведь пара «Ливерпуля» и «Барселоны» тоже великолепная. И тоже состоит из атакующих команд. Тренд сезона поддержан, никакой организованной плотной защиты. Зато видим сумасшедший прессинг и разящие эффективные контратаки. Великолепное шоу, и жаль «Манчестер Сити»». Но матч должен стать им уроком – впредь надо умнее работать, когда встречают тех, кто может согласиться на перестрелку.

Зато с точки зрения искренности такой поединок точно великий. Для зрителя устроили умопомрачительное шоу, причем обе команды (за индивидуальными исключениями) показали умение играть в футбол высочайшего уровня. Выкрутили на максимум зрелищность и открытость. Но с точки зрения тренерской, это поражение Гвардиолы – очередное, и победа Почеттино – не без везения, но удача любит смелых. «Шпоры» не сыграли в гостях трусливо, они отвечали на голы соперника, а в концовке держались без валяния на газоне.

Им повезло, но в этом ничего предосудительного нет. «Манчестер Сити» показал, что является невероятно мощной командой без железного характера и без рациональности, которая выводила «Барселону», «Реал», «Атлетико» или «Ювентус» в их финалы. Дикость важна – все перечисленные устраивали представления, но сегодня «шпоры» заставили «Манчестер Сити» играть предсказуемо для команды, готовой огорчать Эдерсона и реализовывать свои моменты.

«Тоттенхэм» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Аякса». Неожиданная, сенсационная парочка. На такую дуэль точно не ставили, и предсказать победителя здесь невозможно. Но именно за такие вечера, как в Манчестере, все и обожают Лигу чемпионов. В одной стороне сетки Салах сразится с Месси, а в другой определится формальный аутсайдер финала в Мадриде. Но только формальный, ведь на счету «Тоттенхэма» теперь скальп «Манчестер Сити», а это значит, что бояться им нечего. Как и «Аяксу» после «Реала» и «Ювентуса».

Как обычно, Лига чемпионов не разочаровала, причем после таких матчей ощущаешь истощение, словно сам играл – морально перестрелка на равных отнимает очень много сил. И всегда жаль проигравшую сторону. «Тоттенхэму» бы тоже высказывали слова поддержки, ведь сегодня тот случай, когда в полуфинал заслужили путевку оба соперника. «Манчестер Сити» не справился, а «шпоры» в двух шагах от мечты – матча за долгожданный трофей.