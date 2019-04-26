«Реал» увяз в болоте под Мадридом

вчера, 10:30

«Реал» впервые за семь лет не смог обыграть «Хетафе». «Соккер.ру» - о безнадежном матче и феномене клуба из пригорода Мадрида.

«Хетафе» прет напролом по турнирной таблице. Уже и «Реал» для этой команды – не тот соперник, от которого нужно чудом унести ноги, а оппонент, у которого необходимо взять очки, чтобы продолжать бороться за место в Лиге чемпионов. Обычно «Хетафе» глазами ищут внизу турнирной таблицы чемпионата Испании, но нынешний сезон стал исключением. Эту команду можно считать одной из сенсаций не только испанского, но и европейского клубного сезона.

При этом каких-то восторженных отзывов именно о зрелищности или качестве игры «Хетафе» вы не услышите, как например, можно восхищаться под некоторым углом игрой каких-нибудь французских аналогичных выскочек – «Реймса» и «Страсбура». Все дело в том стиле, который проповедует «Хетафе» и который на себе опробовал «Реал». Кстати, «сливочные» не смогли победить одного из самых «удобных» своих соперников. На протяжении десяти предыдущих матчей, то есть с 2012 года, «Реал» неизменно обыгрывал «Хетафе».

Но в этот раз у этого матча в принципе было многое по-особому. Наверное, никогда «Реал» и «Хетафе» не встречались друг с другом в конце сезона, находясь по соседству в таблице. Обычно их к этому времени разделяет пропасть. Тут тоже разрыв большой по очкам, но позиционно они соседи. Причем «Реал» уже думает о следующем сезоне – для этой команды отсутствие чемпионских перспектив автоматически делает чемпионат скучным и переводит его в режим разминки.

Поэтому Зинедин Зидан снова пошел на эксперименты с составом, оставив в запасе Марсело, Луку Модрича, Тони Крооса, Марко Асенсио. Зато с первых минут вышли Серхио Регилон, Брахим Диас и Федерико Вальверде. Тренер «Реала» прощупывает почву, тестирует варианты, игроков, по сути, проводя такую раннюю предсезонку. Но при этом не нужно забывать, что это все-таки «Реал» - само имя обязывает к какому-то определенному футболу.

Однако показать этот самый футбол не получилось. И не столько из-за указанной молодежи на поле. Как раз Диас и Регилон были одними из самых активных и острых футболистов на поле на протяжении игры. Дело тут в сочетании пары факторов. О первом не раз говорил Начо, который честно признавался, что команде очень сложно себя мотивировать. Когда клуб состоит из звезд и привык бороться за титулы до конца сезона, его футболистам дискомфортно понимать, что относительно рано никаких шансов на трофеи нет – надо просто «отбыть номер» и дотерпеть до конца сезона.

Разумеется, с таким настроем концентрация и мотивация будут страдать. Второй фактор – это собственно игра «Хетафе». Клуб из пригорода Мадрида в буквальном смысле идет по головам, беря свое не какой-то выдающейся феерической игрой, а сумасшедшей дисциплиной, организованностью и пониманием того, что в футболе все средства хороши. С Хосе Бордаласом «Хетафе» перестал кого-либо бояться, но перестал и играть в активный футбол.

Бордалас спокойно принял тот факт, что у него очень скромная по возможностям и таланту команда, поэтому нужно не выделываться, а придумать, как играть с тем материалом, что у него есть. И он придумал – это максимально жесткий плотный и внимательный футбол на своей половине поля, использование тактики мелкого фола чуть подальше от своей штрафной и применение длинных забросов и переходов в атаку в две-три передачи. Звучит просто и даже наивно.

Можно подумать, что никто до «Хетафе» так не пытался играть. Да наверняка пытались. Но обычно такие команды болтаются в лучшем случае где-то в середине таблицы. А вот «Хетафе» удалось с такой ничем не привлекательной тактикой забраться на четвертое место, развалив в прошлом туре «Севилью» (3:0) и не дав себя обыграть «Реалу». Ведь у мадридцев не было особо шквала моментов или давления. Цифры в игре с «Хетафе» всегда особенно обманчивы. Да, «Реал» владел мячом 67 процентов времени. Но «Хетафе» в принципе меньше всех им распоряжается в Ла Лиге. Мяч ему попросту не нужен, катание мяча не подходит самому стилю «Хетафе», как это ни парадоксально звучит при описании манеры игры в футбол.

Да и точность передач у «Хетафе» обычно едва переваливает за 50 процентов. Это чудовищный показатель даже для аутсайдеров в чемпионате России. Но «Хетафе» все более чем устраивает, потому что при использовании быстрых длинных передач большой брак неизбежен. С этим нужно просто смириться и ждать, когда получится-таки протиснуть мяч без потери. Обычно такие моменты у «Хетафе» случаются в каждом матче. Даже в игре с «Реалом» были перспективные эпизоды, которые при должном везении могли вообще плачевно для соперника закончиться.

Бордалас научил команду не видеть ничего впереди, кроме ворот и чужой штрафной. «Хетафе» не тратит время на перекатывание мяча, не тратит редкие возможности подойти к воротам на дальние удары, он с настойчивостью пчелы и целеустремленностью шершня лупит наверняка, в лоб. Задачи на своей половине поля у «Хетафе» обычно посложнее, но команде удается превратить пространство перед штрафной в непроходимые топи, где вязнут даже самые стремительные вездеходы. Получается уникальный феномен: претендент на Лигу чемпионов с футболом аутсайдера.