«Валенсия» сломила «Барселону» в финале!

сегодня, 00:40

«Соккер.ру» поздравляет «Лос Чес» с завоеванием Кубка – великолепный футбольный бой завершился крушением фаворита.

Крутой дебют, отличный первый тайм, огненная концовка матча! Счет мог быть как 2:2 – если бы «Барселоне» сильно повезло, так и 1:5 – забей «Валенсия» два выхода один на один, и попади Гедеш в пустые ворота на последних секундах матча, когда Силлессен пошел на угловой к чужим воротам.

А уже на пятой минуте матча у «Валенсии» была идеальная возможность открыть счет голам, озадачив фаворита. Футболист «Барселоны» упал и пытался отдать передачу, но случилась грубая ошибка – пас поперек поля точно на соперника. И момент продолжился выходом Родриго один на один с вратарем.

Силлессен не успевал спасти, но испанский форвард не смог сильно пробить по воротам. А героем «Барселоны» стал Жерар Пике – защитник, рискуя потянуть мышцу, бросился за мячом и выбил его с линии ворот. Сумбурное начало выдавало в «Барселоне» команду, которая может проиграть не только «Ливерпулю».

А «Валенсии» было важно не разрывать линии – две четкие четверки Марселино держались плотно, пытаясь не позволять атакующим игрокам «Барселоны» оказываться между хавбеками и защитниками соперника. В результате видели классику жанра – игра в короткий пас от каталонцев, на которую соперник отвечал довольно низкой и плотной игрой в защите.

Но самыми красивыми до перерыва были контратаки «Валенсии». Левантийцы просто разорвали команду с тенью Месси на поле – из трех ударов реализовали два, тогда как соперник упрямо бил или мимо ворот, или в защитников, или мимо Доменека. А вот Гамейро и Родриго завершили правильными ударами атаки с переводом с флангов в центр.

Причем второй мяч подсказал – защита «Барселоны» без тер Штегена еще хуже, ведь Морено сделал футбольный слэм-данк головой – удар сверху вниз. А вот у «Барселоны» в первом тайме, кроме Месси, провалились Семеду, Артур и Коутиньо. Был довольно незаметным Альба, транжирил удары Ракитич, поэтому Вальверде в перерыве сделал целых две замены и пытался заставить «Валенсию» паниковать.

Получалось плохо, поскольку не только Месси надломил визит в Ливерпуль – редко команды могут оправиться от таких ударов перед летним футбольным перерывом. «Валенсия» и дальше неплохо выходила в контратаки, дрожи в ногах у них не было, опасной дерзости – тоже, поэтому неудивительно, что «Барселона» нервничала, а их соперник успешно жег время до финального свистка.

У каталонцев, конечно же, были зацепки на камбэк, но когда у тебя центральным форвардом вынужденно становится Пике – не ждите, что Жерар попадет в угол, как Суарес. Защитник спас в дебюте, но не выручил у чужих ворот. Да и не наиграл фаворит на то, чтобы сломать план «Валенсии» на игру – ничего необычного «блаугранас» не показывали, надеясь на везение и ошибки соперника.

Цифровое измерение финала Кубка Испании

- 18 марта 1919 года основали «Валенсию», и в год столетия клуба им удалось отпраздновать солидный юбилей победой над «Барселоной». Также была удачная серия в середине сезона, вышли в полуфинал ЛЕ и зашли в групповой этап ЛЧ – красиво сработано;

- «летучие мыши» выиграли первый трофей за одиннадцать лет. В 2008-м уверенно обыграли в финале Кубка Испании «Хетафе», а теперь дождались более громкой победы – четко опередили «Барселону», и уже после первого тайма могли вести 3:0;

- «Барселона» не стала первой в истории испанского футбола командой, взявшей пять кубков подряд. Каталонцы выиграли четырежды, как легендарный «Атлетик» из Бильбао. А сегодня «Валенсия» их серию прервала;

- команда Марселино играла просто – спокойно выбивали мяч куда подальше, специально выбирали сложные вертикальные ходы. Поэтому намного чаще, чем «Барселона», теряли мяч. Зато их атаки были намного эффективнее, ведь в итоге результат обеспечили после 4 удара в створ против 6 попыток соперника;

- 26 ударов «Барселоны», 77 % владения мячом, 91 % точных передач, 14 обводок не перевесили контратаки «Валенсии». Дело не в том, что команда Месси не умеет играть в футбол как фаворит, беда в другой плоскости – разучились вести игру с уважением к сопернику. «Барселона» не была готова к контратакам соперника и их плотной широкой защите и прессингу.

Герои матча. Марселино и его подопечные

У голкипера «Валенсии» 5 сэйвов и 3 – после довольно опасных ударов, пускай в одном из случаев именно после спасения Доменека мяч был добит в сетку. Гарай и Паулиста круто оборонялись, Васс хорошо сыграл на правом фланге, у Гайи и Солера по голевой передаче, у Морено и Гамейро – по забитому мячу. Но неслучайно после финального свистка Марселино так бурно радовался – «Валенсия» заслужила победу, поскольку ее тренер грамотно спланировал игру и четко влиял на ее ход. «Летучие мыши» не были фаворитами, но стали обладателями трофея.

«Барселона» по делу проиграла финал?

Вывод полезный для каждого, кто сыграет против «блаугранас» в будущем - а осенью чемпион Испании может приехать в Москву или Краснодар, если представители этих городов окажутся в группах ЛЧ . И заключается вывод в том, что против каталонцев надо смело создавать моменты и не паниковать, защищаясь.

В результате «Барселона» была наказана за банальность. Парехо сегодня был спокоен – и очень жаль, что капитан получил травму и ушел с поля во втором тайме, а Месси дергался. Лионель попробовал возродить интригу своим голом, но в его действиях и движениях не было выверенной солидности. Тут дело не в физике, а в лирике – «Валенсия» морально была готова лучше.

И понятно, что «Барселоне» такой футбол, как в Севилье или Ливерпуле, болельщики и руководители клуба не простят. Сколько можно коллекционировать однотипные атаки и поражения? «Рома» или «Ювентус», «Валенсия» или «Ливерпуль» - достойные соперники, но команда Месси уступала и более скромным оппонентам. Причем так же по делу, как сегодня. Предсказуемо работают и грубо ошибаются в защите.

Оборона каталонцев огорчила их далеко не впервые - и дело не в замене голкипера. А теперь в уме поднимите руку, если не верите, что футболисты «Барселоны» с их царскими контрактами, как у Бускетса, самомнением Видаля и уверенностью Пике поверят тренеру Вальверде после того, как с ним пережили такие болезненные поражения. Эрнесто их к матчу против играющей по схеме 60-х годов «Валенсии» подготовить не смог!

Так что, согласитесь, что звездам будет сложно доверять наставнику? В таком случае вы отчасти как сама «Барселона» в дни, когда у Месси ничего невероятного не получается – выбираете очевидный ход. Хотя, в отличие от каталонской команды, полностью правы – сегодня не только «Валенсия» стала обладателем Кубка Короля и выиграла турнир впервые за одиннадцать лет, но и «Барселона» уволила главного тренера. Уволила, если Бартомеу хочет увидеть другую игру.

А Денис Черышев, ждавший финального свистка вместе с коллегами по команде, прямо сейчас празднует трофей. Травмированный российский вингер заслужил титул важным голом в ворота «Бетиса» в Кубке – тогда ничья 2:2 помогла против хозяев стадиона будущего финала. А вся «Валенсия» подтвердила право на трофей благодаря правильной игре в финале против чемпионов Испании.

Да, без тер Штегена, Суареса и без успешного Месси «Барселона» оставляет гнетущее впечатление – нет тут чемпионской команды, которой можно гордиться, которой хочется восхищаться, и уж точно нечего копировать в тактическом смысле. «Валенсия» была понятнее, аккуратнее. Они хорошо изучили опыт тех, кто обыгрывал каталонцев в этом сезоне.

Месси едва не вернул интригу, жахнув в каркас ворот, но одним ударом в челюсть «Лос Чес» свалить на землю не сумели. В финале победил тот, кто сыграл грамотнее и заслужил трофей – всегда приятно, если решающие матчи складываются подобным образом. Двум сторонам дается полтора часа, чтобы доказать состоятельность, и сегодня комплименты заслужила именно «Валенсия».

Левантийцы понимали, насколько опасна «Барселона», были аутсайдерами, но даже после гола Месси сыграли правильно и были ближе к более крупному счету, чем к поражению. Валенсия будет гулять все воскресенье – их команда завоевала долгожданный трофей в год столетия клуба!