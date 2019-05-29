Железный союз

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» рассказывает о берлинском «Унионе», который впервые выступит в Бундеслиге.

Столица Германии теперь будет представлена в элите сразу двумя коллективами. К «старушке Герте» добавился «Унион», который победил «Штутгарт» в переходных матчах. Основанный в 1906 году клуб впервые сыграет в Бундеслиге.

Кровь за «Унион»

До второй мировой войны единого чемпионата Германии не существовало. После 1945 года «Унион» оказался на территории ГДР , естественно не мог играть в западногерманских турнирах, в том числе и в Бундеслиге, созданной в 1963 году. В социалистической Германии «железные» были командой рабочего класса, которая боролась, обычно безуспешно, с флагманом Оберлиги берлинским «Динамо». Успехи были скромны – один Кубок ГДР и один выход в финал.

После поглощения ГДР Западной Германией большинство клубов с Востока пришли в упадок. «Унион» – не исключение. В 1997 году клуб едва не стал банкротом. Спасли болельщики. Провели ряд акций по сбору средств на спасение и помогли «железному союзу» выжить. Болельщики – это главный капитал берлинцев. Люди, самых разных возрастов и профессий, неоднократно приходили на помощь любимому клубу. Например, они добровольно и безвозмездно, в свободное от работы время отремонтировали стадион с романтическим названием «Ан дер Альтен Фёрстерай» («Дом старого лесника»). А в 2004 году, когда над «Унионом» снова нависла угроза ликвидации, они организовали сбор донорской крови. Акция, вошедшая в историю как «Кровь за „Унион“», принесла полтора миллиона марок, которые пошли на погашение долга. Празднование Рождества болельщиками «Униона» стало одной из визитных карточек немецкой столицы. Посмотреть на это красивое шоу приходят многочисленные гости Берлина. И у всех посетителей в сердце остаётся кусочек «Униона». Каждый фанат вправе купить кирпич в стене стадиона всего за 80 евро и начертать на нём своё имя. В 2014 году руководство установило на стадионе диваны для желающих посмотреть матчи чемпионата мира в комфортных условиях. И это далеко не полный перечень совместных мероприятий руководства и болельщиков.

Спортивный успехи «железного союза» не столь успешны. Хотя в 2001 году «Унион» едва не сотворил сенсацию. Добравшись до финала Кубка Германии. Там он уступил «Шальке», однако само выступление берлинцев было признано успехом. Уже после этого знаменательного события «Унион» едва не загнулся – спасла та самая акция по сбору крови. Правда пришлось провалиться аж в региональную лигу, а потом выбираться из неё. Во второй Бундеслиге «железные» играли с 2010 года. Прибавляли с каждым годом и в недавно завершившемся сезоне заняли третье место, опередив «Гамбург». Это дало возможность поспорить со «Штутгартом» за право играть в элите. И «Унион» вышел победителем – 2:2 в гостях и 0:0 дома.

Пускай сегодня мы никто

Давайте познакомимся с «пришельцами» ближе. Тренирует их 53-летний Урс Фишер, немец по национальности и швейцарец согласно паспорту. В бытность футболистом защитник Фишер играл за «Санкт-Галлен» и «Цюрих», в сборной Швейцарии засветился. До приезда в Берлин тренировал несколько швейцарских клубов, в том числе и «Базель». Выиграл два швейцарских чемпионата – оба с «Базелем» и два Кубка – с «Цюрихом» и «Базелем».

По инициативе Фишера был приглашён вратарь Рафал Гикевич. Поляк был основным в «Айнтрахте» (Брауншвейг), но потерял впустую два года во «Фрайбурге». В Берлине 31-летний голкипер не только прекрасно отыграл от звонка до звонка, но даже забил один мяч, сравняв счёт на последней минуте. У Рафала есть брат-близнец - защитник Лукаш, играющий в Саудовской Аравии. Но в Бундеслиге возможно воссоединение близнецов. Датчанин Якоб Буск смирился с ролью второго вратаря.

Правый защитник - норвежец Юлиан Риерсон, левый – Кен Райхель. В центре Марвин Фридрих и Флориан Хюбнер. Запасные - Николай Рапп, Кристиан Ленц и Марк Торрехон. В опорной зоне серебряный медалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, обладатель русского имени Гриша и немецкой фамилии Прёмель, а также младший брат Тони Крооса - Феликс. Справа – Мануэль Шмидебах, на противоположном фланге – Марцелль Хартель. Атакующий полузащитник - Акакий Гогия, грузин с немецким паспортом. В запасе - Михаэль Паренсен, Джошуа Меес и Сулейман Абдулахи. В атаке Роберт Цуль, Себастьян Андерссон и Себастьян Польер. Вы кого-нибудь из них знаете? Разве что Цуля, начинавшего сезон в «Хоффенхайме». Конечно, в преддверии дебюта в Бундеслиге «железным» потребуется усиление.

А будет ли дерби?

Тех, кто ожидает страстного берлинского дерби, ждёт разочарование. Матчи «Герты» и «Униона» не будут носить ожесточённого характера. Да, когда-то «пожилая фрау» и «железные» были непримиримыми соперниками. Но после того, как клубы оказались в разных странах – «Унион» в ГДР , «Герта» – в Западном Берлине, острота ушла. У разлучённых клубов появились другие недруги – «Динамо» (Берлин) и «Теннис-Боруссия» соответственно. В 1989 году клубы сыграли товарищескую встречу. В полном смысле товарищескую, завершившуюся братанием. И сейчас отношения двух столичных коллективов остаются дружескими.

Зато злейшим недругом «Униона» будет второй клуб с территории бывшей ГДР – «РБ Лейпциг». Вот тут полнейшая антипатия. Лейпцигскийх «быков» не любят во всей стране, но главные ненавистники успешного новодела - «Унион». История взаимоотношений коротка – «Лейпциг» быстро выпрыгнул из второй Бундеслиги. Но болельщики берлинцев успели устроить яркие акции. Наряжались в чёрные плащи и стояли молча. Или вывешивали баннеры лейпцигского «Хеми», на костях которого и выросли «красные быки». Шоу будет возобновлено уже на высшем уровне.

Удержится ли «Унион» в Бундеслиге? Не факт. Будет очень сложно. Но, если честно, хочется, чтобы эта команда с такими замечательными болельщиками не ограничилась одним годом пребывания в компании сильнейших.