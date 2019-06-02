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Реакция мира на финал ЛЧ: бурная радость и девушка в купальнике

вчера, 12:30

«Соккер.ру» показывает реакцию на победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Ведь ярким получился не только главный забег вечера. 

Сначала о той, что за ночь увеличила количество подписчиков в Инстаграме почти в десять раз и подбирается к 2 миллионам фанатов – и показатели растут. Девушку зовут Кинси Волански, она фотомодель, а еще подруга американского пранкера родом из России – Виталия Здоровецкого. 

Парень и сам выбегал на поле в финале между Германией и Аргентиной. Даже пытался поцеловать будущего игрока «Локомотива» Хеведеса, хотя Бенедикт и отбился от попытки сыграть в Брежнева и Хонеккера. Кинси ни к кому из футболистов вчера не приставала, но взбудоражила мир. Ведь финал был не таким веселым, как ее забег в стиле молодой Памелы Андерсон из древнего сериала. 

Волански задорно пробежалась, а позже пошутила, что отвлекла Уинкса слишком сильно.

Хулиганка получит административное наказание – наверное, еще запрет от УЕФА на посещение матчей на много лет или пожизненно, но Кинси украсила финал, как могла. И за это ей спасибо. Можно даже виртуально «вручить медаль»: 

 

Ну а теперь о реакции победителей матча, пусть Волански не будет той, которая забрала на себе все внимание. Главный «читер» турнира сфотографировался с близкими и кубком чемпионов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couldn’t do it without my family. Reds through and through. #UCLfinal #YNWA

Публикация от Trent Alexander-Arnold (@trentarnold66)

Алиссон – автор 8 сэйвов в финале, после матча пошутил, что «влюбился», записывая видео с кубком. Но до «измены» показал жене, которая работает врачом и не смогла прибыть на финал, а также дочурке Хелене золотую медаль – трогательный момент: 

Джеймс Милнер не стал шутить в такой пафосный момент – хотя умеет, он просто запостил фотографию с кубком, напомнил, что их у «Ливерпуля» теперь шесть, а также показал видео из раздевалки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champions of Europe 🏆🔴 #6times #hellobigears #enjoytonight #goingoffinliverpooltomorrow

Публикация от James Milner (@jamesmilnerofficial)

Надо отметить, что поют ребята из «Ливерпуля» хорошо. Это у них «семейное», ведь толпа перед матчем из фанатов «красных» исполнила великую футбольную композицию. Да, с такими фанатами второй подряд финал проигрывать права не имели – поют до мурашек: 

А вот так выглядело награждение «Ливерпуля», если смотреть на него с трибуны в Мадриде: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espetáculo Inesquecível.

Публикация от Sergio Nabhan (@sergio.nabhan)

Пепе Рейна с семьей был на финале в Мадриде, конечно же, и после матча оказался на вечеринке бывшего клуба: 

 

 

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» - достойное отношение к успеху того, кто тебя красиво обыграл: 

Альберто Морено – бывший игрок «Севильи», проигравший конкуренцию Робертсону за место в основе, отметился после финального свистка, ведь надел футболку в память о погибшем Хосе Антонио Рейне. Страшная трагедия для семьи и друзей хавбека, ведь в автокатастрофе погиб также племянник звезды «Севильи»… Надпись на футболке: «Люблю тебя, брат». 

Фанаты вспомнили героев 2005 года. Как думаете, какой из составов круче и играл мощнее? «Милан» ведь погонял «Ливерпуль» Бенитеса хорошенько и был близок к победе 4:3, так что у каждого поколения «красных» чемпионов свой камбэк: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xabi Alonso has delivered a message of consistency to Liverpool’s stars ahead of the Champions League final with Tottenham Hotspur tomorrow. Alonso featured in two European finals for the Reds in 2005 and 2007, lifting the trophy in Istanbul. When asked what he would say to the current crop of stars, the Spaniard replied: “[Do] What they have done so far. I think that they have to be able to play with that energy, with that commitment, with that concentration, with that quality. If they are able to have that activation level as they have done against Barca, even at Camp Nou, they will have a big chance to win. Later, the small details are very important. You can’t control everything, but the better they control, the better chance they will have.” #LFC #YNWA #Alonso #XabiAlonso #Livepool #LiverpoolFC #WeAreLiverpool #LFCFamily #LFCNews #Anfield #TheReds #PremierLeague #TheRedPost #ChampionLeague #UCL

Публикация от Liverpool FC (@mygreatlfc)

Птица Лайвер старательно носит в «гнездо» «Ливерпулю» кубки чемпионов. Трофей стал шестым, более успешными в турнире были только «Реал» и «Милан»: 

Известные фанаты «Ливерпуля» по всему миру тоже празднуют. Например, баскетболист Леброн Джеймс процитировал знаменитую строчку и поздравил всех, кто имеет отношение к «Ливерпулю»: 

Салах добавляет короткие цитаты. Раньше была футболка «Никогда не сдавайся», а после финала: «Верь, трудись и это произойдет»: 

Мане тоже очень счастлив, ведь не просто выиграл Лигу чемпионов, а еще и наколотил за два последних года немало голов в плей-офф Лиги чемпионов. Прямо как Дрогба когда-то за «Челси»:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incredible 💪

Публикация от Sadio Mane (@sadiomaneofficiel)

А у Фирмино своя роль – Роберто был не самым заметным, но героем сезона, ведь благодаря его игровым качествам Клопп нашел баланс в прессинге. Теперь бразилец отправится на финал Кубка Америки в качестве победителя ЛЧ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda honra e toda glória a ti senhor🙏🏻🏆❤️

Публикация от Bobby Firmino (@roberto_firmino)

Ван Дейк настолько уверен в себе, рассудителен и спокоен, что в будущем может стать крутым тренером. А вот на пресс-конференции после матча хулиганил, ведь пришел с бутылочкой пива. Зато на его счету не только «сухарь», разделенный с Алиссоном и остальными, но и поцелуй финала: 

А Эндрю Робертсон, который семь лет назад играл в третьей шотландской лиге и жаловался, что нет денег на жизнь, сегодня завтракает в компании с «ушастым». Вот это развитие карьеры!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breakfast for champions ❤️

Публикация от Andrew Robertson (@andyrobertson94)

Стивен Джеррард был на финале, конечно же, и поздравил любимый клуб, также опубликовал фотографию, которая вмиг стала знаменитой. Хендерсон так приветствовал Клоппа после победы, словно они выиграли войну: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 times ❤️🕺

Публикация от Steven Gerrard (@stevengerrard)

Кстати, о тренерах. Стоит отметить всю «красную комнату», ведь без их участия – пусть фамилии и имена не все знают, не было бы никакого финала. «Ливерпуль» был готов к новому сезону после шокирующего для них финала против «Реала»: 

Клопп - веселый Танос, которого футбол заслужил. Жаль ребят из «Тоттенхэма», они тоже старались и дрались, но таков футбол – в финале всегда есть тот, кто смеется последним: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ynwa❤️ #Lfc

Публикация от Yusuf Hussain (@yusufh3285)

Финал «Игры престолов», как и финал Лиги чемпионов, не должен всем нравиться – такого обязательства киношники или футболисты на себя не брали, хотя и те, и другие берут деньги за свою работу у зрителей. Но прелесть в том, что сериалы во всех их проявлениях – и спортивных в том числе, не состоят из одной концовки. 

Мало того, что в Лиге чемпионов победили «хорошие парни», которые настрадались, ведь не стать чемпионом Англии с 97 очками – врагу не пожелаешь, так еще и весь сезон ЛЧ получился сказочным. Спасибо за турнир 2018/19, спасибо за искренность и за победу тех, кто заслужил – «Аякс», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» провели великолепный сезон! 

И, в отличие от любимых сериалов, которые всегда заканчиваются, осенью ждет новый раунд. Футбол не исписывается, в футболе всегда есть место фарсу, трагедии или комедии. И бурного празднованиям после финала: 

 

 

 

 

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ ответил RiotZero
   338 / 835
вчера в 20:12
Так и годиков тёте не мало.
Ей же 22.. Это "не мало"?
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил RiotZero
   494 / 835
вчера в 16:11
Рожать пора!) А не забеги в купальниках устраивать;)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   109 / 835
вчера в 15:13
При взгляде на Ливерпуль сразу вспоминается 7-0 с тарасовскими
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил RiotZero
   9 / 835
вчера в 15:02
Так и годиков тёте не мало.
Двадцать два - это много?))
RiotZero
RiotZero ответил Котэ в тельняжке
   835 / 835
вчера в 14:34
Фотка неудачная.... Даже в статье лучше!) Попа целюллитная...;)
Так и годиков тёте не мало.
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 835
вчера в 14:28
Футбольная тоска и в забеге два соска.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   126 / 835
вчера в 13:26
Классно ливерные спели, респект!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил parallels
   494 / 835
вчера в 13:18
Фотка неудачная.... Даже в статье лучше!) Попа целюллитная...;)
parallels
parallels
   2 / 835
вчера в 13:01
Roger Young
Roger Young
   258 / 835
вчера в 12:43
хорошая подборка.
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 835
вчера в 12:17
Финал разочаровал. Было очень скучно.
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