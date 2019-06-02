Реакция мира на финал ЛЧ: бурная радость и девушка в купальнике

вчера, 12:30

«Соккер.ру» показывает реакцию на победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Ведь ярким получился не только главный забег вечера.

Сначала о той, что за ночь увеличила количество подписчиков в Инстаграме почти в десять раз и подбирается к 2 миллионам фанатов – и показатели растут. Девушку зовут Кинси Волански, она фотомодель, а еще подруга американского пранкера родом из России – Виталия Здоровецкого.

Парень и сам выбегал на поле в финале между Германией и Аргентиной. Даже пытался поцеловать будущего игрока «Локомотива» Хеведеса, хотя Бенедикт и отбился от попытки сыграть в Брежнева и Хонеккера. Кинси ни к кому из футболистов вчера не приставала, но взбудоражила мир. Ведь финал был не таким веселым, как ее забег в стиле молодой Памелы Андерсон из древнего сериала.

Волански задорно пробежалась, а позже пошутила, что отвлекла Уинкса слишком сильно.

Хулиганка получит административное наказание – наверное, еще запрет от УЕФА на посещение матчей на много лет или пожизненно, но Кинси украсила финал, как могла. И за это ей спасибо. Можно даже виртуально «вручить медаль»:

Ну а теперь о реакции победителей матча, пусть Волански не будет той, которая забрала на себе все внимание. Главный «читер» турнира сфотографировался с близкими и кубком чемпионов:

Алиссон – автор 8 сэйвов в финале, после матча пошутил, что «влюбился», записывая видео с кубком. Но до «измены» показал жене, которая работает врачом и не смогла прибыть на финал, а также дочурке Хелене золотую медаль – трогательный момент:

Alisson has his priorities in order, straight on the FaceTime to his loved ones 💯#NoFilterUCL drops at 10am 🔥 pic.twitter.com/QkzsLAdRF0 — Football on BT Sport (@btsportfootball) June 2, 2019

Джеймс Милнер не стал шутить в такой пафосный момент – хотя умеет, он просто запостил фотографию с кубком, напомнил, что их у «Ливерпуля» теперь шесть, а также показал видео из раздевалки:

Надо отметить, что поют ребята из «Ливерпуля» хорошо. Это у них «семейное», ведь толпа перед матчем из фанатов «красных» исполнила великую футбольную композицию. Да, с такими фанатами второй подряд финал проигрывать права не имели – поют до мурашек:

А вот так выглядело награждение «Ливерпуля», если смотреть на него с трибуны в Мадриде:

Пепе Рейна с семьей был на финале в Мадриде, конечно же, и после матча оказался на вечеринке бывшего клуба:

Has been emotional to watch @ LFC lift it 🏆 for the 6th time “LIVE” at the @Metropolitano

😅CONGRATS to all Liverpool FAMILY!!❤️😉💪🏻 #YNWA Get in!!😘 pic.twitter.com/iQ80sAmgyR — Pepe Reina (@PReina25) June 1, 2019

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» - достойное отношение к успеху того, кто тебя красиво обыграл:

Альберто Морено – бывший игрок «Севильи», проигравший конкуренцию Робертсону за место в основе, отметился после финального свистка, ведь надел футболку в память о погибшем Хосе Антонио Рейне. Страшная трагедия для семьи и друзей хавбека, ведь в автокатастрофе погиб также племянник звезды «Севильи»… Надпись на футболке: «Люблю тебя, брат».

Spanish football was dealt a blow on Saturday morning and Alberto Moreno remembered his fallen friend after Liverpool FC's Champions League win.

He wore a t-shirt commemorating Jose Antonio Reyes ❤



😥💔#Reyes #RIPJoséِ pic.twitter.com/PBmZdmUvtC — Atta Mensah Vincent (@Atta_Mensah_V) June 2, 2019

Фанаты вспомнили героев 2005 года. Как думаете, какой из составов круче и играл мощнее? «Милан» ведь погонял «Ливерпуль» Бенитеса хорошенько и был близок к победе 4:3, так что у каждого поколения «красных» чемпионов свой камбэк:

Птица Лайвер старательно носит в «гнездо» «Ливерпулю» кубки чемпионов. Трофей стал шестым, более успешными в турнире были только «Реал» и «Милан»:

Известные фанаты «Ливерпуля» по всему миру тоже празднуют. Например, баскетболист Леброн Джеймс процитировал знаменитую строчку и поздравил всех, кто имеет отношение к «Ливерпулю»:

YOU’LL NEVER WALK ALONE‼️‼️‼️‼️ #WEARELIVERPOOL❤️ CONGRATULATIONS MEN AND ANYONE THAT HAS ANY AFFILIATION WITH THE CLUB!! @ LFC 🏆 — LeBron James (@KingJames) June 1, 2019

Салах добавляет короткие цитаты. Раньше была футболка «Никогда не сдавайся», а после финала: «Верь, трудись и это произойдет»:

Мане тоже очень счастлив, ведь не просто выиграл Лигу чемпионов, а еще и наколотил за два последних года немало голов в плей-офф Лиги чемпионов. Прямо как Дрогба когда-то за «Челси»:

А у Фирмино своя роль – Роберто был не самым заметным, но героем сезона, ведь благодаря его игровым качествам Клопп нашел баланс в прессинге. Теперь бразилец отправится на финал Кубка Америки в качестве победителя ЛЧ :

Ван Дейк настолько уверен в себе, рассудителен и спокоен, что в будущем может стать крутым тренером. А вот на пресс-конференции после матча хулиганил, ведь пришел с бутылочкой пива. Зато на его счету не только «сухарь», разделенный с Алиссоном и остальными, но и поцелуй финала:

А Эндрю Робертсон, который семь лет назад играл в третьей шотландской лиге и жаловался, что нет денег на жизнь, сегодня завтракает в компании с «ушастым». Вот это развитие карьеры!

Стивен Джеррард был на финале, конечно же, и поздравил любимый клуб, также опубликовал фотографию, которая вмиг стала знаменитой. Хендерсон так приветствовал Клоппа после победы, словно они выиграли войну:

Кстати, о тренерах. Стоит отметить всю «красную комнату», ведь без их участия – пусть фамилии и имена не все знают, не было бы никакого финала. «Ливерпуль» был готов к новому сезону после шокирующего для них финала против «Реала»:

Клопп - веселый Танос, которого футбол заслужил. Жаль ребят из «Тоттенхэма», они тоже старались и дрались, но таков футбол – в финале всегда есть тот, кто смеется последним:

Финал «Игры престолов», как и финал Лиги чемпионов, не должен всем нравиться – такого обязательства киношники или футболисты на себя не брали, хотя и те, и другие берут деньги за свою работу у зрителей. Но прелесть в том, что сериалы во всех их проявлениях – и спортивных в том числе, не состоят из одной концовки.

Мало того, что в Лиге чемпионов победили «хорошие парни», которые настрадались, ведь не стать чемпионом Англии с 97 очками – врагу не пожелаешь, так еще и весь сезон ЛЧ получился сказочным. Спасибо за турнир 2018/19, спасибо за искренность и за победу тех, кто заслужил – «Аякс», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» провели великолепный сезон!

И, в отличие от любимых сериалов, которые всегда заканчиваются, осенью ждет новый раунд. Футбол не исписывается, в футболе всегда есть место фарсу, трагедии или комедии. И бурного празднованиям после финала:

C H A M P I O N S 🏆 pic.twitter.com/kvLC3KYzRg — Liverpool FC (@ LFC ) June 1, 2019