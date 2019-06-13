Круче брата. Ферлан Менди – в «Реале»!

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Брат Бенжи выигрывал первенства Франции и Англии, стал чемпионом мира, но прямо сейчас самый сильный футболист в семье Менди – Ферлан. «Соккер.ру» - о новичке «Реала».

Стать лучшим в семье. А потом и в мире

Маленький Ферлан всегда мечтал стать самым лучшим футболистом в мире, но ему не всегда удавалось держать первенство в своей семье. Брат Бенжамен часто был на шаг впереди не только по возрасту – он на 11 месяцев старше, но и по футбольным качествам. Часто, но не всегда, ведь в футбольную академию ПСЖ взяли Ферлана, в то время как Бенжи развивался в скромном «Палезо», но в конечном итоге младший брат пошел по стопам старшего, который окончил академию «Гавра» и начал профессиональную карьеру в Лиге 2 за этот клуб.

Правда, уже здесь случились серьезные расхождения в шкале развития: если Бенжамен в 17 лет дебютировал во взрослом футболе, а в 19 уже играл в Лиге 1 за «Марсель», то Ферлана только в 20 лет стали подпускать к основе «Гавра» во втором дивизионе. Еще год ему понадобился, чтобы завоевать место в стартовом составе, а дебют в элите французского футбола состоялся в 22 года после перехода «Лион». Братец к этому моменту успел провести шесть сезонов на профессиональном уровне – два за «Гавр» в Лиге 2, три за «Марсель» и один за «Монако», увенчанный чемпионством и выходом в полуфинал Лиги чемпионов, а также перейти в «Манчестер Сити» к Гвардиоле за 58 миллионов евро.

Впрочем, уже в сезоне 2017/18 в споре левых защитников из одной семьи стал наступать перелом: в карьеру Бенжамена после всего лишь пяти матчей за «Манчестер Сити» вмешалась серьезная травма – разрыв крестообразных связок, последствия которой преследуют Менди до сих пор. Ферлан тем временем набирал обороты в «Лионе». Дидье Дешам все-таки взял Бенжамена на чемпионат мира, что позволило старшему из братьев Менди стать чемпионом мира, однако на мундиале он сыграл только 40 минут в матче против Дании, основным левым защитником сборной Франции стал Люка Эрнандес.

Между тем, Ферлан пошел на второй успешный круг в «Лионе», и когда осенью брат получил очередную травму, Ферлан заменил его в заявке сборной Франции и дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Уругваем. За последние два года младший брат Менди совершил серьезный скачок в развитии, судите хотя бы по трансферам: летом 2017-го «Лион» приобрел права на защитника у «Гавра» за 5 миллионов евро, а теперь продает его «Реалу» в десять раз дороже. Учитывая, что Бенжамен в последние два сезона почти не играл, да и как знать, сумеет ли вообще выправить свою карьеру, прямо сейчас лучший футболист семейства Менди – это Ферлан. И он готовится открыть новую страничку в Мадриде.

Трансфер в «Реал»

Согласно закону сохранения французских защитников в Мадриде, в столице Испании обязательно должен играть левый бек сборной Франции. Люка Эрнандес покинул «Атлетико» и отправился в «Баварию», зато в «Реале» теперь поселится Ферлан Менди. Инициатором трансфера 24-летнего соотечественника стал Зинедин Зидан, уже в мае шли активные переговоры, стороны довольно быстро пришли к соглашению, но трансфер оказался под угрозой срыва из-за сомнений «Королевского клуба» в состоянии здоровья футболиста.

В начале июня Менди прошел медицинский осмотр для «Реала» на базе сборной Франции в Клерфонтене, но тесты показали проблемы с бедром, которое беспокоило Ферлана в последнем сезоне. «Сливочные» настояли на дополнительном обследовании на своей территории, его результаты удовлетворили «Реал». Собственно, поэтому о трансфере было объявлено на неделю позже, чем изначально планировалось.

Что касается деталей сделки, то известно, что «Мадрид» и «Лион» сошлись на сумме 48 миллионов евро, но еще 5 млн «ткачи» могут получить в качестве бонусов, если Менди хорошо проявит себя на новом месте работы. Сам футболист подписал контракт с «Королевским клубом» до июня 2025 года, то есть скрепил себя узами с «Реалом» на шесть лет. Официальная презентация новичка состоится в следующую среду, но Ферлан уже успел поделиться радостью в личном Твиттере:

Я очень горд, и для меня большая честь стать игроком лучшего клуба в мире и присоединиться к замечательному тренеру, который поможет мне прогрессировать. Я бы хотел поблагодарить «Лион», президента клуба, сотрудников, болельщиков и одноклубников. Желаю вам всего наилучшего. Не могу не упомянуть мою семью, тренеров и каждого, кто помогал мне на этом пути.

Что означает трансфер Менди?

Трансфер Ферлана Менди затронет судьбы, как минимум, двух футболистов – Марсело и Серхио Регилона. Бразилец – действующая легенда «Реала», но в последнем сезоне он выглядел очень бледно, а Зидан не собирается мариновать дорогостоящего и талантливого новичка Менди в запасе: Ферлан – это приобретение в основной состав. Иными словами, Марсело не гарантировано место в стартовом составе, но Зидан знает, что такое уважение, поэтому готов предоставить бразильцу выбор: остаться, забыв о былых заслугах, и доказывать свою состоятельность, либо покинуть «Реал» с легким сердцем.

От решения Марсело зависит судьба молодого воспитанника «Королевского клуба» Регилона, который засветился в первой команде в завершившемся сезоне. Серхио выразил желание остаться в «Реале», но сейчас его ближайшее будущее зависит от человека, с которым он конкурировал в кампании 2018/19, ведь трем левым защитникам в команде места нет. Если Марсело решит остаться, то Регилон отправится в аренду или будет продан с правом обратного выкупа, как часто поступает «Реал». В случае ухода Марсело Серхио станет дублером Менди на позиции левого защитника.