Украина выиграла ЧМ-2019. О кубке за десять минут

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«Соккер.ру» подбивает итоги турнира для сборных U-20 – главном общемировом кубке для молодых талантливых футболистов.

16-29 июля 2018. Евро U-19

Поскольку юноши имеют хорошую привычку расти, то на континентальных кубках U-19 отбирают народ на ЧМ уже для U-20. Так что история победы украинцев началась несколько лет назад, когда собрали U-16, а новый виток дал Евро-2018 - чтобы попасть на мундиаль, надо быть в пятерке лучших команд турнира.

Сборная под руководством Петракова год назад в Финляндии вышла в полуфинал, где Украину жестко обыграли будущие чемпионы Европы португальцы со счетом 0:5. Но поражение, как оказалось, было единственным для команды за два крупных турнира, хотя играли с Францией, Англией и Италией.

Примечательно также, что теперь уже бывшие чемпионы мира – сборная Англии, уступили в стыковом матче за право получить пятую последнюю путевку Норвегии – проиграли 0:3. Получается, от Европы участвовали Португалия, Италия, Франция и Украина, а поляки как хозяева по традиции попали вне очереди.

А вот сборная России на чемпионат мира не выходит с 1995 года – пора задуматься, достаточно ли усердно работают с юношами. Россия также не прошла отбор на Евро для девятнадцатилетних. Хотя стартовали из первой корзины, да и по рейтингу были соседями с украинской сборной. Но уступили румынам и грекам. К слову, Украина позже прошла в элитном раунде отбора именно Румынию.

23 мая 2019 года. Открытие ЧМ -2019

Нужно сказать пару слов о самом турнире, чтобы понять его ценность. Кубок давний (прошло 22 розыгрыша), он дарил немало будущих звезд. Участниками, а нередко и победителями, становились Месси, Аймар и Рикельме. Показали себя юные Дунга, Ромарио и Бебето с Роналдиньо. Фигу и Руй Кошта, Касильяс, ван Бастен, Роббен, Анри, Трезеге и Погба тоже участвовали. Играли на турнире и Чилаверт, и Франческоли.

Как сказали бы в прошлом – «кузница талантов». А первый кубок выиграла команда СССР , тогда в составе были Бессонов, Балтача, Баль и Хидиятуллин. Так что когда Сенегал и Колумбия в стартовых матчах с Гаити и Польшей обозначили фаворитский статус в группе А в первый день турнира – 23 мая, десятки скаутов заселялись в отели Люблина, Гдыни и других городов-хозяев кубка мира по футболу для молодежных сборных.

23-31 мая. Групповой этап ЧМ -2019

Всего было шесть групп. Первая и вторая команды выходили в плей-офф сразу, а еще четырех участников определили среди тех, кто занял третьи места. На групповом этапе вылетела Норвегия – а ведь не допустили англичан, и Португалия – чемпионы Европы среди 19-летних. Украина группу выиграла, хотя воевали с Нигерией и США – обе команды талантливые и вышли в плей-офф.

На групповом этапе отличился также сын норвежца Холанда – того самого футболиста, которому Рой Кин специально из мести нанес сложную травму. А теперь наследник защитника Эрлинг благодаря одной игре стал лучшим снайпером ЧМ -2018 еще на групповом этапе – норвежец забил 9 мячей Гондурасу, а общий счет 12:0 помог выбрать аутсайдера турнира.

И лидеров тоже выбрали. В группах хорошо шли Аргентина – традиционный фаворит выиграл квартет с Южной Кореей, Франция – три победы подряд, и Уругвай – тоже без осечек и только с одним пропущенным от норвежцев мячом. До плей-офф никто и подумать не мог, что финал будет таким, как получился. Скорее всего, могли поставить на Францию, Уругвай или Колумбию с Италией.

2-11 июня. Плей-офф до финала

Подобные турниры часто весьма предсказуемые – трудно назвать сенсациями победы Бразилии в 2011 году или Франции в 2013-м. За первых играли Фернандо (спартаковский), Жуан, Аллан, Каземиро, Данило, Коутиньо, Оскар и Виллиан – потом все побывали в клубах топ-5. А французы через два года козыряли талантами Ареоля, Зума, Диня, Кондогбия, Товена и Погба.

Лишь изредка «привычных» чемпионов выносят, ведь из 16 последних турниров сразу 13 выиграли развитые футбольные страны, как Португалия, Испания, Аргентина, Бразилия, Франция или однажды даже Англия – с академиями, но без удачливости. А теперь новое исключение. Десять лет назад победила Гана, в 2015 году порадовали сербы – обыграли Бразилию, а в 2019-м короновали украинцев.

И путь в финал команды Петракова получился довольно уверенным. Сначала разгромили 4:1 Панаму, потом сыграли с представителем другой зоны ФИФА – обыграли 1:0 Колумбию. Наконец, в полуфинале судья оказался последовательным. Сначала удалил защитника украинцев Дениса Попова за размахивание локтями, а потом отменил ответный гол итальянцев по той же причине.

А другая часть сетки получилась не совсем европейской. Франция вылетела от США (команды сына Джорджа Веа – играет за американцев), Эквадор выбил Уругвай, в битве азиатских команд Республика Корея переиграла Японию, а в африканском мини-финале Сенегал одолел Нигерию. Сами корейцы прошли в финал с большими приключениями – сыграли 3:2 с африканцами и били пенальти, а вот в полуфинале им, как и Украине, хватило одного мяча, только в ворота Эквадора, не Италии.

14-15 июня. Призовой матч и финал

Эквадор в матче за третье место в дополнительное время обыграл Италию – темпераментных европейцев сломал полуфинал и поражение от Украины. А в финале в городе Лодзь команда Петракова пропустила уже на пятой минуте. Ли Кан Ин реализовал приговор, назначенный после просмотра повтора – фол точно был и, вероятно, уже на линии штрафной площади.

Но Петраков доверял своей команде. Украинцы заиграли лучше, чем соперник, отыгрались до перерыва, когда форвард киевского «Динамо» Супряга снял с себя проклятие Заболотного – до финала хорошие моменты реализовывал плохо, а тут забил. Причем не один раз, а дважды. Поведя в счете, украинцы, владевшие мячом до этого, стали работать на результат. Южная Корея атаковала постоянно, а хороший момент был один.

Но когда в воротах голкипер, приобретенный «Реалом» за приличные деньги, то можно верить в красивое спасение – Лунин не подвел сборную Украины, не зря его обратно в Польшу после матчей первой сборной отправили специальным чартером. А вот бек Миколенко так быстро попал в состав команды Шевченко, что разминулся с титулом чемпиона мира по футболу, хотя и был частью сборной Украины на Евро.

За год почти весь состав сохранили – сыгранная банда. В финале тренерская команда переиграла тренерский коллектив. Александр Васильевич Петраков с 2010 года работает с юношескими сборными Украины и, подхватив этих ребят шестнадцатилетними, сделал чемпионами мира. В чем разница между южнокорейскими и украинскими футболистами?

В технике и в свободе выбора решений вне тактических. По схемам все было строго, но победители сыграли оригинальнее, у них нашлось больше прицельных ударов – 5 против 3, да и реализация не подвела. Особенно показательным стал третий мяч, когда Цитаишвили сделал все сам и очень красиво. Хотя дубль Супряги, разумеется, тоже очень важен.

Кстати, второй раз в финале чемпионата мира U-20 дубль сделал киевский «динамовец». Владислав повторил за легендарным Бессоновым – хавбек отличился двумя голами в первом финале турнира в 1977 году. Теперь выросло новое поколение воспитанников украинского футбола с уверенностью в себе, что помогало звездам восьмидесятых из сборной Лобановского.

Например, в финале капитан сборной Украины Бондарь – защитник «Шахтера», на бровке жестко успокоил тренеров своей же команды. Никакой паники, показательный момент, как и сэйв Лунина после удара соперника головой – вратарь «Реала» буднично перевел мяч в перекладину, хотя корейцы очень круто играли на втором этаже. Но они выполняли приказы, а соперник чаще импровизировал.

Украинцы выиграли по делу?

Судим по результатам отбора к Евро-2018, самому турниру для лучших юношеских сборных континента и теперь по ЧМ -2019. Этот состав провел 16 официальных матчей на названных турнирах. Выиграл 13 из них, 3 раза были ничьи в группах и 1 поражение. Чемпионские показатели, никаких серий пенальти, мало пропущенных мячей, парочка крупных побед.

Талантливое поколение с серьезным подходом. «Валенсия» загодя завербовала себе Ли Кан Ина - атакующего хавбека из сборной Южной Кореи, но техничный вингер Цитаишвили, настырный второй форвард Булеца, восемнадцатилетний нападающий Сикан, жесткий хавбек Чех, латераль Конопля, центрбеки Бондарь и Попов, как и вратарь Лунин, вполне могут вырасти в приличных взрослых футболистов.

Андрею вручили приз лучшего вратаря турнира, Ли Кан Ину – лучшего игрока. Булеца взял «Серебряный мяч», а «Бронзовый» отдали эквадорцу Плате из «Спортинга». Еще норвежец Холанд сыграл в Саленко – завоевал «Золотую бутсу» благодаря 9 голам в одном матче. А Петраков – лучший тренер ЧМ без вопросов. Сейчас они будут праздновать, но дальше нужно работать над собой.

Не бывает стопроцентного успешного перехода талантливых ребят во взрослый футбол, но куда приятнее развивать чемпионов мира – у них есть характер по определению, помимо таланта. Так что Шевченко присматривается, кто может помочь через год или два. Как и главные тренеры клубов – академии «Динамо» и «Шахтера» показали себя, почти половина заявки из двух школ. Победа и футболистов, и педагогов.