Суперкубок порадовал! «Зенит» и «Локомотив» устроили шоу

сегодня, 21:40

Красивые удары, решения и много голов – «Соккер.ру» радуется, что сезон открылся поединком с сумасшедшей развязкой.

Подопечный фонда Хабенского – мальчик Витя, символическим введением мяча в игру открыл боевитый и голевой матч. Соперники прощупывали друг друга, поочередно атаковали, одна команда не владела преимуществом. Видно было, что функционально футболисты не готовы, поэтому брали паузы, а если не успевали – нарушали правила.

Форварды «Зенита» мечтали проверить Мурило – новичок появился с первых минут в центре защиты рядом с Чорлукой, но первым из нападающих заговорил Смолов. Юрий Павлович с хитрым прищуром улыбался, ведь давно ждал от Федора правильного открывания и мощного удара. Лунёв сделал шаг в центр ворот и закрыть ближний угол не сумел.

Черчесов – человек старой школы, так что Гильерме получил виртуальный «балл», когда после огреха конкурента в сборной удачно вышел далеко от ворот и опередил Дзюбу. Чаще всего его напарники тоже опережали игроков «Зенита». Семак даже снял куртку – стало жарче, игра не клеилась. У чемпиона был один ход – три центральных с Нобоа при выходе в атаку, но ширина не работала.

Сработала игра один в один, причем на ровном месте. «Локомотив» зря выключился из игры в добавленное к первому тайму время. Смольников смог продолжить атаку в штрафную. Дзюба зацепился, мяч удачно отлетел к Азмуну. И тот сделал первый шаг к статусу героя своей команды. Потом был второй, но когда «Локомотив» устал, москвичей тоже выручило индивидуальное мастерство.

Алексей Миранчук шикарно левой забросил мяч под дальнюю штангу. В итоге судьбу трофея решили в перестрелке героев двух команд – Сердара и Алексея. И последний ход был за Миранчуком, который увидел, что Ракицкий сделал лишние шаги влево, пытаясь прочитать пас. Хавбек «Локомотива» катнул мяч в ближний от себя угол прямым низовым ударом. «Железнодорожники» удивили, ведь проснулись, когда казалось, что уже не смогут!

Герои поединка. Азмун и Алексей Миранчук

Не хочется выбрасывать Сердара из героев на том основании, что включался эпизодически и проиграл. Алексей – главный человек матча, ведь и на старте играл красиво, и в концовке последнее слово было за Миранчунком. Все-таки хорошо, когда на поле есть воспитанники клуба, у ребят из школы «Локомотива» взыграло желание не уступать снова и вновь. Авторы голов – герои матча, хотя и Гильерме, и Смолов, и Смольников неплохо включались.

Был ли пенальти на Смолове?

В первом тайме Живоглядов прихватил Ивановича во время стандарта, но там и контакт был минимальным, и мяч летел не туда. А вот когда Смолов проскочил Смольникова – вроде бы без фола, и качнул Оздоева в штрафной, то Магомед форварду ногу подставил. Федор точно искал контакт, ведь уходил от ворот, но момент пограничный. Половина арбитров могла указать на «точку», половина – нет. Лапочкин из тех, кто «Зенит» решил не наказывать.

Поддержка вечера. Фарфану – здоровья

«Локомотив», конечно же, не забыл о перуанском форварде. Джефферсон пережил операцию и пропустит значительный отрезок сезона. Через месяц врачи скажут, сколько именно, но поначалу допускали, что полгода. Без Фарфана «Локомотиву» нужен еще один человек в группу атаки, поскольку усиливать тройку Жемалетдинова и Миранчуков после ухода Фернандеша и Кварацхелии особо некем.

Цифровое измерение поединка

- 48 % времени с мячом провел «Зенит». Разговоры, что команда Семака всегда ведет игру – ошибка восприятия. Сегодня почти весь матч было 50 на 50, но когда «Зенит» устал и выключился – «Локомотив» добрался до 52 %, хотя их средний показатель в РПЛ – на один больше;

- 15 ударов по воротам Лунёва – «железнодорожники» перестреляли соперника, который смог нанести 9 выстрелов по воротам Гильерме. Опасными были удары и тех, и других, но когда у одних 5 точных, а у других целых 8, то неудивительно, что «Локомотив» победил с разницей в один мяч;

- 32 штрафных за игру – поединок получил не грубым, но фолов хватало. В результате каждые три минуты в среднем игру останавливали после нарушений правил. «Локомотив» заработал на 4 штрафных больше, хотя тут скорее равенство, разбавленное красной карточкой Оздоева;

- 3 сэйва совершил Гильерме. Это меньше, чем Лунёв, но показалось, что у Андрея работа была проще. В теории он мог лучше играть при первом и третьем голах, а вот Маринато буквально спас «Локомотив» - и после удара Ивановича, и после выстрела Смольникова. Заслужил новый контракт? Посмотрим;

- 88 опасных атак – почти каждую минуту «Локомотив» атаковал соперника, а тот ответил 77 острыми выпадами. Вообще, количество разменов ударами впечатляет, ведь суммарно зрители увидели 223 подхода к одним и другим воротам. Новая арена «Динамо» определенно приманивает голы, и это здорово.

«Локомотив» заслужил волевую победу?

В актуальных аналогиях команды сегодня немного напоминали Деле Алли по динамике действий. Вчера хавбек «шпор» на праздновании дня рождения девушки перепил и на пляже потерял сознание от перегрева. А сегодня, чтобы показать Почеттино, что умеет пить, Деле опубликовал видео, где накручивает километры на беговой дорожке.

Гаскойн и компания понимающе улыбнутся, увидев фокус. В возрасте Деле можно гулять, проспаться и пахать дальше, этот бег не значит, что англичанин не хулиганил накануне. «Зенит» и «Локомотив» сегодня были как Алли. Сначала потеряли сознание первые – дебют был за командой Сёмина. Но потом его команда вырубилась, а Семака – проснулась. Но в концовке снова поменялись – «Зениту» не хватило сил на ровную концовку.

А вот Алексей Миранчук выступил отрезвителем для «железнодорожников». Чемпиону навредила замена Азмуна – мог из ничего придумать гол. А вот «Локомотив» отработал правильно, и красная Оздоева служит символом того, что «Зенит» напортачил после 75-й минуты. А ведь сам «Локомотив» был близок к поражению – могли пропустить третий, вспомните сэйвы Гильерме, был близок к ничьей в основное.

Но Алексей Миранчук полновесно ответил на дубль Азмуна. Если так продолжат – оба в ближайшем будущем сменял клубы на иностранные. Обе команды порадовали голевыми решениями и атаками, финал Суперкубка получился сказочным с точки зрения сценария и зрелищности. Поздравляем «Локомотив» - впервые с 2005 года выиграли этот трофей, после четырех поражений подряд.