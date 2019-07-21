Безуспешные поиски. Проклятая позиция «Спартака»

сегодня, 19:00

Там не единственное гиблое место, но «Соккер.ру» не рекомендует представителям важного амплуа соглашаться на приглашения москвичей.

Кононов летает без диспетчера

Ростовский матч задал тему для разговора, ведь из Гулиева такой же плеймейкер, как и водитель. За последние десять лет нашелся лишь один сильный и успешный в «Спартаке» созидатель. Причем руководил игрой скорее по принципу Пирло - глубоко, чем по стандартам Зидана - высоко. Но со времен, когда Алекс Рафаэл Мескини ушел по семейным обстоятельствам, чистых «десяток» в футболе почти не осталось. И сам бразилец не был по позиции, как Джано.

Но давайте вспомним самых броских, кто пытался заиграть по центру под нападающим или одним форвардом. Так будет проще понять, насколько сложно быть для «Спартака» ключевой фигурой по центру, но выше опорной зоны. Павленко и Иванов мечтали стать легендами «красно-белых» - не получилось. Широков не мечтал, но тоже не заиграл так, как в составе «Зенита», когда получал звания игрока года в России.

История элегантного грузинского хавбека Ананидзе – о нереализованном таланте. История Ханни – о словах вместо дела, как у тренера Кононова по состоянию на лето 2019 года. Промес не был племейкером по центру, прятался на флангах. Но каждый, кто заходил на позицию «десятки» – даже Мовсисян, когда нырял глубоко, не прогрессировал так, чтобы карьера развивалась.

Попов тоже не порадовал стабильностью. Еременко не задержался на годы, хотя вряд ли потому, что не умеет играть в футбол. Вот и возникает важный вопрос. Почему самые творческие люди, свободные художники не нужны команде, чьи официальные представители до сих пор делают отсылки к стилю с работой в короткий пас со стеночками? И ответ большинство внимательных зрителей прекрасно знает.

Плеймейкеры зависят от схемы

Причина персональных неудач в том, что «проклятой» является не одна позиция в «Спартаке». Полно неудачных историй голкиперов, немало провальных отрезков плеймейкеров. Но есть также еще одна позиция для тех, кто один в футболе воин – главные тренеры. Четкой тактической концепции нет более десяти лет. Самому Алексу удалось быть уместным, поскольку и атаковал, и защищался, и сам все делал, и Карпин его не случайно обзывал «тренером» по мышлению.

Кто так не умеет – оступается. Кто хотя бы немножко завязан на доверии напарников и схемы – тому, как Джано, будет плохо. Не поставили игру, но ищут плеймейкера? Называли разные фамилии – Айеша из «Эстерсунда», Ванакена из «Брюгге», Малиновского из «Генка», Соучека из «Славии», Хаджи из «Вииторула», Гастона Рамиреса из «Сампдории». А теперь взялись за его тезку и соотечественника, Перейро из ПСВ . Кто-то уже отказался, но наперед жаль каждого, если согласится.

Ведь проблема в команде. Нет у Кононова наработанной схемы «4-2-3-1». А за нее отчаянно цепляются. Помните, как ставили Глушакова на позицию «десятки»? Смотрелось нелепо, ведь Денис не настолько интеллектуальный футболист, чтобы быть творцом в чистом виде. И хотя нет сомнений, что тот же Янис Хаджи мог бы оживить игру «Спартака», есть большие сомнения, что для 20-24-летних талантливых игроков будет полезным опыт работы с тренером Кононовым. А за зарплату время в футболе не купишь.

Понятно желание найти не своего Зидана, а скорее стабильно прогрессирующего Джано. Чтобы успевал и у своих ворот, и у чужих, но играл выше двух опорных хавбеков. Причем не стоит исключать, что идея с продажей Фернандо как раз нужна, чтобы у «Спартака» осталась легионерская позиция ближе к атаке. Ведь вратарь, правый бек, один центральный – всего три «паспорта». А еще два, если не ставить Ломовицкого в каждом туре, без Фернандо закроют Гулиев и Зобнин.

Активно ищут нового Педро Рошу

Продажа Фернандо умна? Если уходит бразилец, то поиски нового Еременко смотрятся странно. В неподготовленную команду попытаются внедрить человека, вокруг которого должны построить всю игру. В заявке такого нет. Традиционной доброжелательный, как все легенды «Спартака», Тихонов заявил, что «в Игнатове нет и трети Титова». Но кто сказал, что Перейро – второй Егор? Оригинальный Титов в современном «Спартаке» мог не заиграть.

Когда ругаете футболистов за провалы, учтите, за кого и когда играют! Алекс Мескини в этом составе мог испытывать дискомфорт, хотя подходил команде времен Карпина, который доверял творческому бразильцу. А поскольку хотят еще и Фернандо убрать – от китайских денег окончательно не отказались, то по центральной оси с пасом останется один Джикия. Хотя его правильных передач видим мало – адресатов особо нет. Кроме того, длинные пасы всегда рискуют быть бракованными.

А под нападающими Ханни и Джано не ведут игру удачно. Иначе Гулиев не появился бы в «Ростове» на позиции, где выдавил из себя попытку удара, который был настолько предсказуемым, что его успели бы прочитать инопланетяне с космоса. Понятно, что новичку поручат то, что Еременко делал во вчерашнем матче. Конечно, качественных последних передач катастрофически не хватает. Но вряд ли у молодого получится лучше, чем у Пашалича.

Кононов понятия не имеет, как вытащить из юного игрока с видением поля футбол, которым можно гордиться. Фактически 10-15 млн евро потратят на еще одного Педро Рошу, только с играми в основе. Но игру «Спартака» кардинально одному изменить сложно. А самые успешные форварды и вингеры последнего десятилетия добивались успехов в атаке, избегая игры на позиции «десятки». Например, если Бакаев научится играть ровнее на протяжении всего матча, то будет важным автором последних передач, избегая работы по центру.

Есть лишь диспетчер на полставки

Кононов всегда от поражений может уйти к «4-4-2». Получится глупая ситуация. Хотят подписать плеймейкера, который станет лишним, если в итоге свалятся к работе с двумя форвардами – Адриано и Понсе. Аргентинец в идеальном для команды случае наберет форму и парочку матчей в стиле Дриусси выдаст. Но при классической схеме для плеймейкера попросту нет места, что очевидно всем и каждому. Например, Ханни, ведь его и на фланг пихали.

Вряд ли «Спартак» готов работать с четверкой атакующих игроков – оборона не выдержит, ведь Айртон тоже игрок атаки. Опорная зона с Фернандо и Зобниным без поддержки может быть проходным двором. Если их «Сочи» отвозил и «Ростов» не заметил, что будет в центральных матчах? То есть плеймейкер мечты должен быть крепким во всех смыслах. Но что «Спартак» игроку класса Промеса может сейчас дать? Ничего существенного и интересного.

Каждый ценный футболист рафинированной позиции для прирожденных вожаков и лидеров попадет в команду, где не пригодился Еременко. Финн идеально вписывается в «техническое задание» летних трансферных поисков, но его выгнали из-за имени агента. Глупое решение, поскольку Роман сильнее всех похож на Алекса, пускай и не в такой роскошной форме и немолод. Но если «Спартак» потеряет Фернандо и при этом промахнется с подписанием – придут за Алексом, а получат Пашалича, то все обернется скверно.

Оба стартовых поединка показали, что оригинального паса не хватает очень остро. Фернандо отдал 35 % пасов под удары в этом сезоне, и это ужасные для Кононова цифры. Получается, хотя тренер выбрал схему «4-2-3-1», у него нет ключевого человека для такой модели игры. И все вингеры даже близко не Промес, чтобы компенсировать нехватку изобретательности по центру. Например, у «Ростова» даже без учета Еременко были умные ходы и яркие атаки, а «Спартак» чуть ожил, но не впечатлил слаженностью.

Найти «десятку» невероятно сложно

Не факт, что хватит квалификации скаутов, Цорна, денег и мастерства тренера Кононова, чтобы до конца лета приехал и заиграл новый Промес, только на позицию Джано. «Спартак» поставил себя в непростое положение, поскольку не искрили на позиции десятки Глушаков, Попов, Ханни, Зобнин, Глушаков, Гулиев, Еременко, Мелкадзе, Пашалич, Самедов, Роша, Джано и Луис Адриано. Наверное, кого-то еще забыл, но тут уже 13 человек!

Конечно, у многих были единичные эксперименты «под нападающими». Но ведь были! А лучший (единственный?) мастер последнего паса Фернандо – помним, что весной играл как раз выше, фактически выставлен на трансфер. Если договорятся по цене, то бразилец покинет «Спартак». Странный подход, ведь набрали вингеров класса Мирзова, но нет ни сильного центрального форварда на случай, если Луис Адриано, Понсе и Мелкадзе не порадуют, ни организатора игры, вроде Еременко, Влашича или Алексея Миранчука.

Поход за Янисом Хаджи имел тактические мотивы. Но большие таланты откажутся, их ЛЕ не привлечь. А поскольку лучшим мастером решающего паса остается опорник, к которому хватает вопросов по разрушительной работе – не думайте, что Фернандо тяжело пройти, не обвиняйте его в излишней старательности, то вы знаете амплуа игрока, без которого сезон «Спартака» может сильно разочаровать публику.

Вот только успешного прогрессирующего плеймейкера в команде не было давно, ведь у «Спартака» не поставлена игра. Да, диспетчер запредельного уровня может в одиночку тащить целую команду, ему будет плевать на плохую организацию игры. Но такого человека Федун не может позволить по цене и из-за амбиций клуба. Но схему выбрали не «4-3-3» и не «4-4-2», а именно «4-2-3-1». Фактически обрекают неплохого игрока – возможно, убедят Перейро, на то, что уже пережили Еременко и компания.

Первый, кто нужен – человек с последним пасом. Но именно индивидуалистов в «Спартаке» разучились готовить, поддерживать и развивать. Даже Промес, который играл на фланге и был на своей волне, не оказался готов к вызову в «Севилье», а не в «Реале». Впрочем, парни такого класса и потенциала в 2019 году обойдут «красно-белых» стороной.