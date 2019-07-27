После погрома. «Реал» ждет успешный сезон?

вчера, 13:00

«Соккер.ру» увидел, как Зидан ощутил себя тренером «Спартака». Хватит ли семи голов, чтобы получить прививку от наглости?

«Реал» ждет успешный сезон, если они признают наличие нерешенных проблем и экстренно займутся ими. Конечно же, один матч против «Атлетико» не позволяет сделать выводы о том, как сложится целый футбольный год. Повод для шуток появился, но это лишь подготовка. Игроки «сливочных» откровенно и непрофессионально относятся к играм в США , им плевать на результат.

Готовы плохо, однако когда 19-летний Фелиш рвет «Реал» не хуже, чем юный японец Кубо на тренировках – только в дерби, пускай и товарищеском, а Диего Коста делает покер, то Зидану пора задуматься. Насколько все благополучно при королевском дворе? Любую команду сложно перестраивать, а особенно большую, успешную.

«Барселона» вот тоже думала, что на сезон отвлеклась от стабильных финалов ЛЧ , а за 8 лет сыграла в решающем матче один раз. Но у них хотя бы есть веселые Эль Класико и испанские чемпионства. А «Реал» не кажется командой, которой будет легко опередить «Атлетико» и «Барселону» в Ла Лиге. Ведь для этого есть причины и без 3:7 в дерби.

Зидан уверовал в тренерское величие

Если француз себя переоценивает, как наставника – «Реал» уничтожат. После стольких кубков эта команда не может позволить слабого тренера, вроде Сколари. И не может человек с темпераментом Зидана, которого двадцать один год облизывают с головы до пят, себя не ценить очень высоко. В футболе и «Реале» Зинедин всегда прав. А если нет - смотри первый пункт.

Зизу после побед в ЛЧ не может не считать себя великим тренером в собственной голове. Отсюда еще больше категорических высказываний и полное отсутствие молниеносных реакций на происходящее на поле. Зидан может оказаться нормальным тренером, но не великим. А если «Реалу» нужен только гений с идеальными по тонкости решениями – результат читается.

У мадридцев большая беда в защите

Ничего нового, судим по матчам прошлого сезона. И по тому, что за полем. Рамос крупно ошибся с инвестициями, теперь надо искать выход. Когда должен миллионы евро кредиторам, о футболе сложно думать. Плюс Серхио банально постарел. Физически в нормальной форме, а резкость потерял. Варан не знает, чего хочет. Неопределенный - худший вид защитника. С радостью бы укатил в МЮ , будь там шанс на трофеи.

У Карвахаля, кроме проблем с сердцем, есть проблемы с формой. Коста ведь начал драку после грубейшего фола Дани, который не готов играть чисто тактически и один в один. Марсело явно на чемоданах. Но в «Ювентус» пока не позвали, а Менди не может с первых матчей стать идеальным левым латералем для такой команды, как «Реал». Плюс дилемма в опорной зоне – тоже линии защиты.

У них часто нездоровая атмосфера

И это норма почти для всех больших клубов, пусть в дни успехов конфликты на втором плане. При этом сложно поверить, что Роналду за много лет никому в трудовом коллективе не надоел. Кроос прямо об этом и заявил, как и Бэйл. Это в «Ювентусе» португалец начал с чистого листа и выбрал другую линию поведения, а в Мадриде был королем со свитой в лице Марсело и компании. Бэйл хотел таким стать – не вышло.

Рамос конфликтовал с Пересом. Также всегда в заявке куча людей, недовольных положением. Лопетеги грызли резервисты без практики. Зидан тоже не любимый тренер всех и каждого. Куртуа нередко высокомерный, дерзкий, с ним вряд ли просто. Скромный Модрич мог поймать звезду после «Золотого мяча». Если не признавать, что конфликты есть и с ними нужно работать – «Реал» провалит еще один сезон.

Не решен вопрос с первым номером

Перес зря не дожал трансфер Де Хеа? Что-то подсказывает, что Давид в «Реале» сыграл бы не хуже Куртуа, которого подводит самомнение. Вот эти все заявления о «первом номере», когда в команде Навас – отличный вратарь, хоть и постаревший, и Лунин – чемпион мира 2019 года среди молодежных сборных, смотрятся нелепо. Хотя бы потому, что Куртуа не вписался в команду, не делает ее неуязвимой.

Голкипер сильный, но этого мало. Например, Ван дер Сар был замечательным вратарем, а в «Ювентусе» смотрелся нелепо. Примерно как сейчас бельгиец Тибо в воротах «Реала». Не подходит по темпераменту обороне, не готов играть так, как в сборной против Бразилии. Не может дать первый пас Эдерсона, монолитность Алиссона или хотя бы кураж тер Штегена. Возможно, Зидан и Перес ошиблись, дав Куртуа еще один шанс. Ведь оборона «Реала» 2019 не выдержит невезучего вратаря.

Фаны «сливочных» полны скепсиса

Даже такая мелочь, как 3:7 в товарняке, может повлиять на капризных поклонников. Толпа у «Реала» всегда имела право голоса, хотя стоит признать – почти никогда не была доброжелательной. Когда Роналду делал дубль, то их подмывало возмущаться: «Почему не сделал хет-трик?» Фанаты платят деньги и хотят видеть унижение соперников и зрелища. Но Эль-Класико складываются для «Реала» плохо.

В ЛЧ пережили унижения в играх с ЦСКА и «Аяксом». Теперь вот летнее турне, где игры особо нет. В теории ее и не должно быть, но «Сантьяго Бернабеу» привык мыслить стереотипами. Бензема не любимчик – ату его, Куртуа не понравился – будут грызть с поводом и без него. Свистали самому Роналду, освистывать будут и Зидана, забыв все заслуги. «Реал» нередко проигрывал фанатам морально. Отчасти оттого и прожили 12 лет без победы в ЛЧ – деньги были, но сломались.

Никто не заступил на пост Роналду

Заменить нельзя, но грех не попытаться. Кто такой Криштиану? Профессиональный форвард, что тащит к трофеям, когда может. Когда не может – не тащит, но футбол – командный вид спорта. Зато португалец понижал давление на команду, сохранял веру в успех, когда «Реал» горел с «Вольфсбургами» и «Ювентусами». Не единственный лидер, но явный и яркий. Такого человека в прошлом сезоне не было.

А сейчас Эдену Азару нужно время, чтобы завоевать доверие напарников и вселить страх в соперников. Но что, если не получится? Футболисты экстра-класса на поле похожи на учеников, которые уже знают тему урока и, чтобы не скучать, развлекаются уничтожением соперников. Вчера у Фелиша была эта естественность, невзирая на возраст. А «Реал» потерял Роналду и человека с таким отношением к победам только ищет.

Во всех шести линиях пока проблемы

Пожалуй, в футболе есть шесть важных для игры линий. Вратарская, защиты, центра поля, атаки, тренерская и менеджерская. Перес тратит большие деньги, как просили. Но вы уверены, что в «Реале» четко понимают, зачем им юные бразильцы? Желаем Асенсио здоровья, но уверены, что Марко играл бы, а не сидел на скамейке? Или есть консенсус по покупке Погба? Может, Йовича уже подготовили к сезону с 50 голами? А тут еще и травма…

Куртуа или Навас – выбор. Марсело или Менди – аналогично. Рамос и Варан справятся, или надо было искать своего Ван Дейка, коим Милитао не является? Каземиро хватит места на поле и будет ли готов единственный опытный опорник? Кроос и Модрич способны прессинговать, как раньше? Линия атаки успеет спеться, или «Реал» сыграется по ходу сезона, когда уже будет поздно? Полно вопросов. Но ни весенние матчи Зидана, ни спарринги не позволяют заявить, что все под контролем.

Так и раньше было. Многие победы «Реала» «на грани». Их серия без поражений тоже ковалась голами на последних секундах - хвала Рамосу. И неоднозначность присутствовала частенько. Для «сливочных» американские горки не являются новым развлечением. Вот только чемпионский состав стал старше и голевого трио в атаке теперь нет. Каждый хочет обыграть и унизить многократного чемпиона Европы.

А желание подогревает понимание, что у многих удалось это сделать. Так что Зидан и его команда застыли на канате над пропастью. Если снова покажут королевский характер – будут новые трофеи, а толпа сменит свист на восторженный визг. Но вероятность полного провала тоже высока. У «Реала» за год уже двенадцать поражений в матчах разной важности. Для королей – явный перебор.