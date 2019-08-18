Форвард для «Спартака» или ЦСКА

вчера, 17:30

Он им пригодится, а вот футбольные клубы из Москвы могут подпортить карьеру «молодому Дзюбе». О трансферных интересах – на «Соккер.ру».

Дешевый и сердитый кандидат

Форвард «Крыльев Советов» Соболев создал 7 из 9 голов команды в чемпионате, 5 ударами и еще 2 пасами. Выигрывает по 4.5 верховых дуэли за матч, что близко к показателям Дзюбы. Поскольку 195-сантиметровому парню всего 22 года, то бежит быстрее, чем Артем.

У центрального форварда низкая культура паса – отчасти может быть связано с несогласованностью в игре команды и качеством работы напарников. Еще огорчают потери мяча, что говорит об отсутствии опыта, но в целом Александр подходит под описание «талантливый центрфорвард».

Если отступные в контракте Соболева и «Крыльев Советов» всего 2 миллиона евро, то его дни в самарском клубе сочтены. Абсолютно любой клуб из Москвы может себе позволить подобный трансфер еще вчера. И понятно, что каждый хочет стать первым, кто разглядит в нем талант и раскроет лучшие качества.

Почему речь именно о столице? В «Зенит», учитывая статус железно основных у Азмуна и Дзюбы, сам Александр не захочет перебираться – нет смысла оказаться новым Заболотным. А в «Краснодаре» к Игнатьеву и Ари добавили тяжелого форварда шведа Маркуса Берга, поставили на опыт накануне матчей Лиги чемпионов.

Но остается четыре клуба из Москвы. Удивляет, что в «Динамо» не взялись за Соболева, ведь для покупки того же Тикиньо Соареша придется выделить куда больше денег и предложить иностранцу щедрый контракт. Конечно, бразилец старше, опытнее, тоже играет в манере тяжелого форварда.

Вот только про эффективность трат надо думать, о лимите не забывать. Разумеется, раз Тикиньо на клубном уровне в 2019-м забил на один гол больше, чем Роналду - 14 голов против 13, то москвичи могут выбрать именно человека из «Порту». Тем более, Зе Луиш с новым хет-триком вытесняет конкурента из основы.

Но когда говорим о перспективах Соболева, то на горизонте без «Динамо» остается еще три клуба. Хотя у «Локомотива», похоже, другой подход и выбор нападающих, подписание Джорджевича не значит, что Семин не ждет еще и Комличенко – тоже высокого форварда, как и нападающий «Крыльев Советов». Ведь Эдер может уйти, а три форварда – не перебор для команды из ЛЧ .

ЦСКА и «Спартак» интересуются

Цорн подпишет для «красно-белых» опорника и бурная трансферная кампания на этом завершится, если говорить о покупках? Но разве Понсе, Мелкадзе, Ларссона и Шюррле, если учесть, что все четверо не таранные нападающие, вроде Зе Луиша, хватит для длинного сезона «Спартака» в разных турнирах?

Есть сомнения, ведь успехи немца Андре на острие и любовь с первого взгляда с фанатами не значит, что чемпион мира с крайнего форварда навсегда стал центральным. Ларссон – молодой, Мелкадзе – боязливый, не может выйти на пик формы на взрослом уровне, коленки дрожат, а фанаты давят сильно, поскольку Георгий не в числе любимчиков.

«Спартаку» легко может понадобиться до конца сезона центральный нападающий, так что к Соболеву давно надо присылать гонцов. Причем у него, если сравнивать с тем же Шомуродовым – еще один кандидат, есть очевидное преимущество. 22-летний нападающий «Крыльев Советов» с российским паспортом, а его коллега по амплуа – легионер.

Новые правила заставят «красно-белых» оставить лишь лучших иностранцев, а россияне будут нужны в заявке. Так что Соболев получит приглашение от «Спартака», и вряд ли не получит от ЦСКА . Ведь Гинер мог продать контракт Чалова в «Кристал Пэлас», и в таком случае – раз Эрнандес команду покинул, у Ганчаренко не осталось бы форвардов.

Внутренние резервы или эксперименты с Бийолом и Сигурдссоном на острие это здорово, но «армейцам» с учетом игры на трех фронтах, причем в Лиге Европы нужны успехи во имя премиальных в плей-офф, а в чемпионате – место в тройке ради возвращения в ЛЧ , пригодится длина скамейки. Ганчаренко точно не откажется от Соболева, если Бабаев заявит, что договорился.

Александру не нужно спешить

В Москве точно заплатят больше, чем в Самаре – даже в ЦСКА , где зарплаты не самые высокие. Однако если подумать, то Соболеву логичнее минимум полгода отыграть в «Крыльях Советов». Во-первых, если Чалов будет в порядке, а схема Ганчаренко останется «4-3-2-1», то Федор задержится в основе, Сигурдссон и Влашич будут метить на роли группы поддержки, а Соболев потеряет игровую практику.

У Божовича же будет играть постоянно и, хотя хавбеков «Крыльев Советов» стоит поругать за то, как мало отличных шансов создают для Александра, сам сможет принимать свободные решения, как во вчерашнем матче против «Урала», когда на 79-й минуте забил победный гол шикарным по исполнению дальним ударом за уши голкиперу соперника. Уже пятый гол в чемпионате, хотя «Крылья Советов» работают не очень удачно – 4 поражения.

Так что из Самары форварду стоит уезжать в августе, только если Ганчаренко решил перейти на схему «4-3-1-2», а Соболева видит основным игроком рядом с Чаловым. Кстати, Федор похож на нападающего, который может сыграться с высоким и думающим напарником. В таком случае у ЦСКА будет своя связка Дзюба-Азмун, хотя Александр не будет играть в оттяжке, это Федор станет местным Артемом.

Во всех других случаях – если «армейцам» нужен для обоймы, как и «Спартаку» (чтобы Мелкадзе со спокойной душой отдать в аренду), то лучше подождать момента, когда в одном из больших клубов будет вакансия, а сам Соболев поймет, что может играть на уровне этого лета постоянно. Очевидно, что парень одаренный и поверил в себя, хотя еще весной в составе «Енисея» у него были проблески и крутые матчи. Но вопрос стабильности открыт.

Как и дефицита - «Спартаку» и ЦСКА не хватает центральных нападающих. Проблемные позиции по качеству у первых (Понсе и Мелкадзе не убедили), и по количеству у вторых (без Чалова из номинальных форвардов один Нисимура остается), но Кононов и Ганчаренко должны быть ответственными тренерами. В клубы такого уровня должны заходить только таланты, которых наставники видят на поле, если речь о лучшем снайпере старта РПЛ с 5 голами и 2 ассистами в 6 турах.

У Соболева слишком хорошо получается, чтобы усаживать его на скамейку в Москве на том основании, что для Федуна и Гинера два миллиона евро плюс вероятная зарплата форварда – не деньги. Пусть будущий лимит подразумевает, что сразу 14 «паспортистов» могут часто протирать штаны на скамейке весь сезон, если найдут 8 стабильных легионеров и 3 лучших из местных, не стоит мариновать футболистов уже сейчас. Соболев должен играть постоянно, чтобы научиться всегда работать ярко и результативно.