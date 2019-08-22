«Краснодар» сделал миссию невыполнимой

вчера, 00:30

Бывает чудо – это то, что совершил «Краснодар» в Порту. Бывает античудо – это то, что произошло в Греции. «Соккер.ру» - о худшем матче «быков».

Когда все валится из рук, случается примерно катастрофа. «Краснодар» в Греции с «Олимпиакосом» провел один из худших матчей в своей истории. Один из худших таймов – второй тайм был таковым.

«Краснодар» не попал в настроение

Мы знаем краснодарцев как команду летающую, бойкую, стремительную, которой нужно размахнуться, нужно почувствовать простор, ощутить способность комбинировать на ходу. Ничего этого у «Краснодара» не получилось реализовать в этом матче. «Быки» приехали без должного настроения и играли весьма невнимательно, несобранно, без концентрации. Возможно, сказалось то, что произошло в противостоянии с «Порту». Тогда «Краснодару» удалось на новенького, на свежести разобраться с не ожидавшими это «драконами». Но повторить рывок новичка дважды невозможно, нельзя два раза дебютировать. А в рутинном режиме настраиваться с предельной концентрацией на матч Лиги чемпионов «Краснодар» пока не может.

«Краснодар» устал

Можно говорить о психологических факторах, сыгравших важную роль в поражении «Краснодара», а можно упомянуть и чисто физические. Для «быков» очень рано начался бешеный ритм игры на несколько фронтов. Для команды, которая перестраивалась, вкрапляла в состав новых исполнителей, это довольно рано. И к этому матчу в Греции «Краснодар» почему-то оказался измотанным. Мы часто и много говорим восторженные слова о тренерском штабе «быков», но есть повод задуматься о том, все ли правильно он сделал при подготовке к этому противостоянию. Чудовищно то, что краснодарцы не устали по ходу игры. Они вышли и уже в первом тайме выглядели гораздо тяжеловеснее, чем «Олимпиакос». Они уступали в командном движении, в скорости принятия решений и в активности впереди. А мы знаем, что «Краснодар» жив тогда, когда активен в атаке, когда кипит бурная деятельность на чужой половине поля. Но «быки» скушали первый гол и не зашевелились толком, заиграв еще пассивнее. А во втором тайме их придавила и физическая усталость, и давление от того, какие цифры красовались на табло.

Индивидуальные ошибки

Но нельзя разучиться командно и тактически двигаться и играть резко в одном матче. Немаловажную роль в таком катастрофическом результате сыграли индивидуальные ошибки. Можно в каждом голе вспомнить конкретного человека, который недоработал или совершил осечку, обрез, неточную передачу, с которой началась результативная атака «Олимпиакоса». Это отличает опытную команду – надо пользоваться своими шансами, когда их дарит соперник. Ошибался Рамирес, ошибался Фьолусон, ошибался Камболов – греки благодарили и пользовались этими ошибками, увеличивая отрыв в счете. Чем вызвано тугодумие и неверные решения в ситуациях, когда обычно «Краснодар» как песок рассыпается вперед среди выстроившихся оппонентов – это загадка. Возможно, лишними мыслями, возможно, физической перегрузкой. Но скрип, который производили винтики, тяжело крутящиеся в головах игроков «Краснодара», был слышен даже из Греции. Очень все тяжко давалось, каждый шаг. Нельзя так тягостно играть, тем более «быкам», чей стиль как раз в легкости.

Травмы

Потери игроков еще никому не помогали. В ситуации с «Краснодаром» опыт Ари и Мартыновича был бы бесценным. Но оба не могли помочь команде в Греции. В какой-то момент не хватало агрессии и цепкости Ари, рассудительности и грамотного выбора позиции Мартыновича. Не сыграла на пользу и потеря Кабелья в центре поля – без него Камболов стал чудить, а Вильена растворился. Это тоже следует причислить к факторам поражения. Но не к самым важным – рассыпался «Краснодар» точно не из-за этого.

Берг не попал в игру

Отдельно хочется сказать об этом персонаже. Как правило, трансферную политику «Краснодара» принято хвалить. «Быки» редко ошибаются и в ставке на молодежь, и при покупке опытных исполнителей. Но в случае с Бергом они стали заложниками стереотипов. Купили очень опытного игрока под Лигу чемпионов – надо выпускать. Игнатьев и Сулейманов лучше играют, выходя на замену, - надо держать их на скамейке. Но джокеру играть стабильно эффективно очень тяжело, что молодые форварды сегодня и показали. Особенно, когда уже вся команда идет «на ободах» и еле двигается. А Берг, видимо, в принципе не попал в «Краснодар». Он мог благополучно погубить все шансы «быков» еще в Порту, когда в убойной ситуации не сделал счет 4:0, после чего «драконы» забили дважды и заставили понервничать. Сейчас у Маркуса тоже были шансы, которые могли бы перевернуть ход матча. Ведь до того, как «Краснодар» рассыпался, он мог забить и сделать счет разыгрываемым перед ответным матчем. Теперь же на этом – крест.

Игра «Олимпиакоса»

Ну, и нельзя было бы все беды «Краснодара» списывать только на негативные стороны его игры. Соперник ведь тоже должен был приложить усилия для этого результата. «Олимпиакос» как раз сыграл в духе «быков», как мы привыкли. Греки хорошо прессинговали, держали мяч, вязко оборонялись, не позволяя разгоняться, а сами находили лазейки и терпели, пока в линиях «Краснодара» не образуются проплешины размером с гренландские ледники, а сами «быки» заплетающимися ногами не станут совершать детские ошибки.

«Краснодар» жалко. Но даже очень симпатичная команда может выдавать очень невнятные матчи. К сожалению, у «быков» такой выпал на этот греческий вечер. И счет 0:4 минимизирует шансы впервые увидеть три российские команды в группе Лиги чемпионов.