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«Краснодар» сделал миссию невыполнимой

вчера, 00:30

Бывает чудо – это то, что совершил «Краснодар» в Порту. Бывает античудо – это то, что произошло в Греции. «Соккер.ру» - о худшем матче «быков».

Когда все валится из рук, случается примерно катастрофа. «Краснодар» в Греции с «Олимпиакосом» провел один из худших матчей в своей истории. Один из худших таймов – второй тайм был таковым.

«Краснодар» не попал в настроение

Мы знаем краснодарцев как команду летающую, бойкую, стремительную, которой нужно размахнуться, нужно почувствовать простор, ощутить способность комбинировать на ходу. Ничего этого у «Краснодара» не получилось реализовать в этом матче. «Быки» приехали без должного настроения и играли весьма невнимательно, несобранно, без концентрации. Возможно, сказалось то, что произошло в противостоянии с «Порту». Тогда «Краснодару» удалось на новенького, на свежести разобраться с не ожидавшими это «драконами». Но повторить рывок новичка дважды невозможно, нельзя два раза дебютировать. А в рутинном режиме настраиваться с предельной концентрацией на матч Лиги чемпионов «Краснодар» пока не может.

«Краснодар» устал

Можно говорить о психологических факторах, сыгравших важную роль в поражении «Краснодара», а можно упомянуть и чисто физические. Для «быков» очень рано начался бешеный ритм игры на несколько фронтов. Для команды, которая перестраивалась, вкрапляла в состав новых исполнителей, это довольно рано. И к этому матчу в Греции «Краснодар» почему-то оказался измотанным. Мы часто и много говорим восторженные слова о тренерском штабе «быков», но есть повод задуматься о том, все ли правильно он сделал при подготовке к этому противостоянию. Чудовищно то, что краснодарцы не устали по ходу игры. Они вышли и уже в первом тайме выглядели гораздо тяжеловеснее, чем «Олимпиакос». Они уступали в командном движении, в скорости принятия решений и в активности впереди. А мы знаем, что «Краснодар» жив тогда, когда активен в атаке, когда кипит бурная деятельность на чужой половине поля. Но «быки» скушали первый гол и не зашевелились толком, заиграв еще пассивнее. А во втором тайме их придавила и физическая усталость, и давление от того, какие цифры красовались на табло.

Индивидуальные ошибки

Но нельзя разучиться командно и тактически двигаться и играть резко в одном матче. Немаловажную роль в таком катастрофическом результате сыграли индивидуальные ошибки. Можно в каждом голе вспомнить конкретного человека, который недоработал или совершил осечку, обрез, неточную передачу, с которой началась результативная атака «Олимпиакоса». Это отличает опытную команду – надо пользоваться своими шансами, когда их дарит соперник. Ошибался Рамирес, ошибался Фьолусон, ошибался Камболов – греки благодарили и пользовались этими ошибками, увеличивая отрыв в счете. Чем вызвано тугодумие и неверные решения в ситуациях, когда обычно «Краснодар» как песок рассыпается вперед среди выстроившихся оппонентов – это загадка. Возможно, лишними мыслями, возможно, физической перегрузкой. Но скрип, который производили винтики, тяжело крутящиеся в головах игроков «Краснодара», был слышен даже из Греции. Очень все тяжко давалось, каждый шаг. Нельзя так тягостно играть, тем более «быкам», чей стиль как раз в легкости.

Травмы

Потери игроков еще никому не помогали. В ситуации с «Краснодаром» опыт Ари и Мартыновича был бы бесценным. Но оба не могли помочь команде в Греции. В какой-то момент не хватало агрессии и цепкости Ари, рассудительности и грамотного выбора позиции Мартыновича. Не сыграла на пользу и потеря Кабелья в центре поля – без него Камболов стал чудить, а Вильена растворился. Это тоже следует причислить к факторам поражения. Но не к самым важным – рассыпался «Краснодар» точно не из-за этого.

Берг не попал в игру

Отдельно хочется сказать об этом персонаже. Как правило, трансферную политику «Краснодара» принято хвалить. «Быки» редко ошибаются и в ставке на молодежь, и при покупке опытных исполнителей. Но в случае с Бергом они стали заложниками стереотипов. Купили очень опытного игрока под Лигу чемпионов – надо выпускать. Игнатьев и Сулейманов лучше играют, выходя на замену, - надо держать их на скамейке. Но джокеру играть стабильно эффективно очень тяжело, что молодые форварды сегодня и показали. Особенно, когда уже вся команда идет «на ободах» и еле двигается. А Берг, видимо, в принципе не попал в «Краснодар». Он мог благополучно погубить все шансы «быков» еще в Порту, когда в убойной ситуации не сделал счет 4:0, после чего «драконы» забили дважды и заставили понервничать. Сейчас у Маркуса тоже были шансы, которые могли бы перевернуть ход матча. Ведь до того, как «Краснодар» рассыпался, он мог забить и сделать счет разыгрываемым перед ответным матчем. Теперь же на этом – крест.

Игра «Олимпиакоса»

Ну, и нельзя было бы все беды «Краснодара» списывать только на негативные стороны его игры. Соперник ведь тоже должен был приложить усилия для этого результата. «Олимпиакос» как раз сыграл в духе «быков», как мы привыкли. Греки хорошо прессинговали, держали мяч, вязко оборонялись, не позволяя разгоняться, а сами находили лазейки и терпели, пока в линиях «Краснодара» не образуются проплешины размером с гренландские ледники, а сами «быки» заплетающимися ногами не станут совершать детские ошибки.

«Краснодар» жалко. Но даже очень симпатичная команда может выдавать очень невнятные матчи. К сожалению, у «быков» такой выпал на этот греческий вечер. И счет 0:4 минимизирует шансы впервые увидеть три российские команды в группе Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил scikuni
   622 / 951
сегодня в 05:49
слабый тренерский штаб не уровня лч, много травм, некоторые новички не влились, конечно претензии руководствам, которые сами еще щенки в этом турнире
А чему удивляться если Мусаев до сих пор не может получить тренерскую лицензию? Бред какой-то. А игроки что? Неужели у них нет ни капли самоуважения и понимания того что они в шаге от ЛЧ....тут совсем иной уровень ответственности.
scikuni
scikuni ответил Stormtrooper-26
   598 / 951
сегодня в 00:31
Если честно, Краснодар опозорился на 100%, и ничем нельзя оправдать такое крупное поражение от средненькой команды.... Я разочарован. Хотелось впервые увидеть 3 российских клуба в ЛЧ, но Краснодар сам тупо профукал свой шанс оказаться там...а оставалось сделать маленький шажок. Не понимаю ни игроков, ни тренеров, вот серьезно не понимаю.
слабый тренерский штаб не уровня лч, много травм, некоторые новички не влились, конечно претензии руководствам, которые сами еще щенки в этом турнире
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   622 / 951
вчера в 19:18
Если честно, Краснодар опозорился на 100%, и ничем нельзя оправдать такое крупное поражение от средненькой команды.... Я разочарован. Хотелось впервые увидеть 3 российских клуба в ЛЧ, но Краснодар сам тупо профукал свой шанс оказаться там...а оставалось сделать маленький шажок. Не понимаю ни игроков, ни тренеров, вот серьезно не понимаю.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Башмакоса
   101 / 951
вчера в 14:59
Вообще без обид. Со мной такое часто бывает )
Башмакоса
Башмакоса ответил Правдин Семён
   520 / 951
вчера в 13:27
Извини, тупанул)
ekliziast
ekliziast ответил -Хостинский-
   156 / 951
вчера в 12:23
То что было вчера надо забыть, забыть как страшный сон. Я помню прошлогодний матч Зенита с Динамо Минск. Именно так же Зенит проиграл первый матч 0:4, а потом дома размотал по закаулкам 8:1 Еще игра дома, и будет шансы, не известно какие греки приедут к нам, Надежда умирает последней
У Краснодара нет газа , и ни кто не сделает для Греции ни какаих поблажек. Тренер Динамо минского прямым текстом сказал , что всё проплачено и куплено.Краснодар не может иметь в РПЛ три фармклуба , как Зеня , и ему не свистят судья как соловьи на токовище, так что в Ле ребята, и пока воры питерские в Кремле , вам ни чего не светит.
Морро
Морро
   396 / 951
вчера в 11:45
Единственное что шокирует это счёт. А игра... Можно сравнить с первой игрой с Порту. Краснодар нестабилен и непредсказуем, удачи ему в ответке.
blitz
blitz ответил UrAn54
   226 / 951
вчера в 10:56
Скорее всего после поражения 4:0 , к сожалению уже можно говорить -. Краснодар, добро пожаловать в Лигу Европы.
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   824 / 951
вчера в 10:48
Это уровень нашего чемпа. Да, в России играют в футбол, как и в Бразилии играют в хоккей.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Башмакоса
   101 / 951
вчера в 10:38
Если в противостоянии 1 команда забьет на 1 гол больше, то она идет дальше. Или кто-то правила поменял вчера?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   361 / 951
вчера в 10:33
Тренер просто НОЛЬ, за весь матч так и не понял во что Краснодар играет, ни атаки, ни созидания, ни разрушения, с выбором состава однозначно провал. Камболова в за шей гнать гнать 3 гола привез, ну и эйфория после Порту сказалась, недонастрой в общем, тут чисто тренерское поражение. Не готов он для матчей на таком уровне. ЛЧ это не РПЛ
UrAn54
UrAn54 ответил -Хостинский-
   753 / 951
вчера в 09:56
То что было вчера надо забыть, забыть как страшный сон. Я помню прошлогодний матч Зенита с Динамо Минск. Именно так же Зенит проиграл первый матч 0:4, а потом дома размотал по закаулкам 8:1 Еще игра дома, и будет шансы, не известно какие греки приедут к нам, Надежда умирает последней
Пока не забывается. После игры в Краснодаре - забудем.
С Порту после первой игры мало кто верил, но смогли пробиться дальше. Сейчас всё намного сложней, 0-4 - это серьёзно, но будем надеяться, что вся команда соберётся и порадует нас и игрой и результатом.
Danila Selin
Danila Selin ответил -Хостинский-
вчера в 09:45
Толтко вот Краснодар не Зенит...
zamsb
zamsb
   705 / 951
вчера в 09:28
В принципе уже по игре с Порту было понятно, что это предел Краснодара и никуда дальше он не пройдет, но признаюсь такого вот позора я никак не ожидал.
spartach n1
spartach n1
   1 / 951
вчера в 09:05
AMaaa_777
AMaaa_777
   117 / 951
вчера в 09:03
Крч..
ykcyc77
ykcyc77 ответил nubom
вчера в 07:51
Такое чувство, что не только ноги!
nubom
nubom
   395 / 951
вчера в 07:40
Греческие футболисты очень воспитаны: прежде чем побегать по краснодарской травке, они вытерли ноги об наших футболистов...
neukomm
neukomm
   366 / 951
вчера в 07:39
Ни усталость, ни травмы, ни сыгранность не являются здесь ключевыми. Тренер, вот кто должен настраивать на матчи, вот кто должен был спустить игроков с небес на землю после Порту. А тренер, как мы понимаем, провалился как тактически, так и ментально. А кто вообще сейчас там тренер?
-Хостинский-
-Хостинский-
   349 / 951
вчера в 07:08
То что было вчера надо забыть, забыть как страшный сон.
Я помню прошлогодний матч Зенита с Динамо Минск. Именно так же Зенит проиграл первый матч 0:4, а потом дома размотал по закаулкам 8:1
Еще игра дома, и будет шансы, не известно какие греки приедут к нам, Надежда умирает последней
МКС
МКС ответил parallels
   33 / 951
вчера в 06:54
но стыдно-то всё равно не за краснодар. вот где будет настоящий позор - так это в браге.
Согласен

Кому то будет очень стыдно

За позорное детство
Ron09
Ron09
вчера в 06:52
Радует только одно что главного титульного спонсора Краснодара послали на ... вместе с командой.
Аксинья
Аксинья
   51 / 951
вчера в 06:09
Без Мартына нет и тына...как у наших у ворот...
parallels
parallels
   65 / 951
вчера в 06:08
но стыдно-то всё равно не за краснодар. вот где будет настоящий позор - так это в браге.
sir_Alex
sir_Alex
   6 / 951
вчера в 06:06
Вот она, истинная "сила" РФПЛ!
Gahi
Gahi
   121 / 951
вчера в 05:24
Краснодару не унывать собраться духом и достойно сыграть в ответной игре, надежда умирает последней. Удачи и побед.
yasukuni
yasukuni
   230 / 951
вчера в 05:19
Что проиграют - был уверен, но что вот так - нет. Полагал, что сольют в два мяча. Повторю то, что уже писал: хороший матч в ЛЧ может выдать ЛЮБАЯ российская команда, хорошее ВЫСТУПЛЕНИЕ - ни одна.
112910415
112910415
   28 / 951
вчера в 05:04
это уровень, он такой..
Karkaz
Karkaz
   124 / 951
вчера в 04:37
Команда играет так, как позволяет ей соперник. Это фраза как раз относится к дно мешкам из РПЛ в матчах с Порту и Олимпиакосом.
Башмакоса
Башмакоса ответил Правдин Семён
   520 / 951
вчера в 03:01
Т. Е. невыхода желаешь быкам. Отчего такое негативное отношение к Краснодару?
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