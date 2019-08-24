​Салах – красавец, «Ливерпуль» - лидер АПЛ

вчера, 22:30

Чтобы мечты «красных» стали частью великой истории, нужно сыграть много мощных матчей. «Соккер.ру» анализирует один из таких.

«Ливерпуль» заслужил чудную серию?

Цифры говорят сами за себя. 12 побед подряд – самая длительная успешная серия клуба в АПЛ . В рамках лиги команда Клоппа не проигрывала в 42 домашних матчах. Такой длительный период без осечек в родных стенах и такая серия одних побед говорят о колоссальной системной работе, проделанной Юргеном Клоппом.

Немец пришел, чтобы «Ливерпуль» прогрессировал и результат есть. Когда с апреля 2017 года – почти два с половиной года, можешь в таком серьезном чемпионате не допускать домашних ошибок, то ты уже особенная команда. «Кристал Пэлас» сегодня впервые за 30 лет в рамках лиги обыграл МЮ в гостях, он же последним нанес поражение хозяевам на «Энфилд Роуд» - 1:2.

«Ливерпуль» считают настолько перспективным для привлечения внимания, что известный технический спонсор собирается перебить цену нынешнего партнера «красных» и выложить на стол для подписания рекордный контракт в истории клубов АПЛ . «Арсеналу» с такой игрой ничего подобного не предложат, ведь повторение ошибок может привести к еще одному году без Лиги чемпионов.

Сегодня «Арсенал» в своем репертуаре?

Безусловно, ведь у «канониров» своя серия, только выездная, не домашняя. Мало того, что они с сентября 2012 года – семь лет, не переигрывали «Ливерпуль» на «Энфилд Роуд» в рамках АПЛ , так еще и против всех соперников из «большой шестерки» выступают примерно одинаково, когда нужно покидать родную лондонскую гавань.

Серия насчитывает уже 23 поединка с января 2015 года – 8 ничьих, 15 поражений и 0 побед. Забили всего 25 мячей, а вот пропустили в гостях от прямых конкурентов уже 53 гола. Кстати, в 13 последних матчах между соперниками – включительно с этим, зрители увидели 57 мячей, что делает среднюю результативность встреч феноменальной – 4.4 гола за вечер.

«Арсенал» не может измениться во имя побед, и в результате получаются осечки как против других элитных соперников – шутка ли, почти пять лет без единой победы в гостях, так и против конкретно «Ливерпуля», ведь пропускают от этого соперника на «Энфилд Роуд» очень много. Сегодня Салах и компания еще пожалели беднягу Лено, могли сочинить и четыре гола, ведь по ударам счет 25:8.

Давид Луис усилил оборону «Арсенала»?

Сарказм в этом вопросе скрыть сложно, ведь перебежчик из состава «Челси» выступил против «Ливерпуля» ужасно. И пенальти привез, и перед третьим голом, когда Салах обыграл бразильца один в один, защитник должен был располагаться иначе и реагировать умнее.

Давид Луис – отличный футболист, но Моуриньо, оценивая решение «Арсенала» подписать именно его, указывал на перепады в настроении и, следовательно, разную концентрацию от матча к матчу. Чтобы контролировать кучерявого весельчака, Эмери нужно быть наставником, который глазами поведет – приказ поймут и исполнят.

Эмери не хватает харизмы для успехов?

Клопп и Гвардиола – футбольные психопаты, а вот Эмери в меру нормальный наставник, поэтому даже когда притворяется злым, то мало что получается. Не верят ему футболисты, не идут вперед, как захваченные врасплох пираты. Возможно, Унаи сломали в финале Лиги Европы? Ведь увидел, что его команда может оказаться намного слабее, чем тот же «Челси».

Лэмпард против «Ливерпуля» в Суперкубке УЕФА в Стамбуле сыграл куда лучше, чем «Арсенал» сегодня. Конечно, фактор поля учитываем, как и отсутствие финального давления на «красных», но «красно-белые» ведь развалились наивно – в дебюте второго тайма, когда еще не выветрились из голов футболистов гостей слова испанского тренера в раздевалке. Но Клопп настроил своих ребят заметно лучше! Разгрома не случилось, но для камбэка у «Арсенала» не было оснований.

Ван Дейка наконец сумели обыграть в АПЛ ?

539 дней держался! Поскольку это забавная и известная тема – можно ли пройти Вирджила на дриблинге, что удавалось мало кому из соперников «Ливерпуля» последних месяцев, то не обойдем вниманием этот не самый важный для футбольного результата футбол. Кандидат на «Золотой мяч» сегодня встретил человека, который смог оставить Ван Дейка за спиной.

Успешный финт удался Пепе, хотя дорогой новичок «Арсенала» в целом не блещет в дебютных матчах. Зато стал первым c марта 2018 года, кто огорчил Ван Дейка обводкой. Тогда справился Микель Мерино, прошло целых 50 матчей – стена из Голландии не подводила, но проворный вингер справился с поисками бреши. Вот только пользы от дрибинга нет, ведь все удары ивуарийца не голевые.

Салах выиграет «Золотую бутсу»?

В отличие от Энди Коула, вингер «Ливерпуля» бьет пенальти. Так что гонку в АПЛ может возглавить по привычке, а вот в Европе у египтянина точно будут конкуренты. Но стартовал вингер прекрасно – уже три мяча. Только Стерлинг забил на гол больше, и у Пукки из «Норвича» прекрасная серия – 5 голов в трех стартовых поединках АПЛ . Финский форвард повторил результат Павла Погребняка, а Мохамед просто не отстает от лидеров.

У Салаха сразу три плюса – обжился в роли снайпера с фланга, которая была у Месси лет пять-семь назад, понимает требования Клоппа, следовательно, отказался летом от предложений «Ювентуса» и других клубов – остался в «Ливерпуле». А третий плюс заключается в качестве напарников. Когда рядом Робертсон и Александер-Арнольд, Фирмино и Мане, то собрать 2-3 десятка мячей не так сложно. Салах в полном порядке – 3 гола и 1 ассист в трех турах, а сила «красных» позволяет ему сохранять свежесть для рывков.

«Ливерпуль» готов к первому титулу?

У «Блекбэрна» и «Лестера» есть то, чего так не хватает фанатам «красных» - победы в АПЛ . Древние чемпионства или не видели, или подзабыли, нужно освежить эмоции. Странно, когда у такого клуба нет кубка, но все привыкли, что «Ливерпулю» постоянно кто-то или что-то мешает. Нередко сами все перечеркивают – порой трагично, как в случае с Джеррардом или голом Компани издали весной.

Но сейчас, если суммировать опыт, приобретенный в Лиге чемпионов, тот факт, что Алиссон вылетел ненадолго – его очень не хватает, Адриан снова едва не начудил и делает это куда чаще, чем бразилец, силу Ван Дейка и крайних защитников Клоппа в атаке, то получите готового фаворита АПЛ . «Манчестер Сити», возможно, еще лучше, но «Ливерпуль» готов к борьбе.

Победа над «Арсеналом» дома в пределах топ-6 АПЛ точно не подвиг, но солидность, которую приобретает команда Юргена со старта прошлого сезона рано или поздно скажется. Фанаты с Копа голосуют за «рано». Но впереди слишком много матчей, чтобы переоценивать небольшой отрыв в таблице от «Манчестер Сити».

Но и недооценивать фору не стоит, ведь оба фаворита – феноменальные команды, и разницу снова сформируют миллиметры, повторы и красивые голы. «Ливерпуль» сейчас чаще пропускает, чем на старте прошлого сезона, но пока есть великолепная тройка в атаке и поставленная игра всей команды – «Арсенал» довольствуется голом престижа от крошки Торрейры.

Но «Ливерпуль» полностью заслужил победу, ведь остановился и отошел к своим воротам, лишь когда игра была сделана. Великодушно не стали добивать «канониров» и тратить лишние силы, не поставив под сомнение заслуженность успеха как такового.