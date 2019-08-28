Живой актив «Локомотива»

вчера, 22:49

Кажется, намечается новый трансферный сериал в российском футболе. «Соккер.ру» - о растущей ценности Алексея и Антона Миранчуков.

Если в сборной России и произойдет смена поколений, то одними из предводителей обновленной российской команды должны стать полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки. Это дело времени. Как вопрос времени и в том, когда начнется трансферная битва за братьев, кто в ней будет участвовать и насколько грамотно себя поведут стороны. Сами игроки не скрывают своего желания играть в Европе и даже мечтательно перебирают, в каких клубах и чемпионатах было бы оказаться более приятно.

Заявления о готовности и желании играть за границей – очень смелые и похвальные. Всегда интересно наблюдать, как наши люди пытаются себя проявить за рубежом. Но существует определенное число скептически настроенных к этим планам людей. В частности, называющих «Зенит» следующим местом продолжения карьеры Миранчуков. Отчасти эти домыслы подтвердили в самом петербургском клубе, начав ментальную игру.

Александр Медведев (генеральный директор «Зенита»): «В это трансферное окно мы тему с Миранчуками закрыли. Теперь это вопрос будущего. Почему? Не нашли взаимопонимания. Здесь вопрос не только суммы трансфера. „Локомотиву“ нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. Не исключено, что зимой вернемся к переговорам».

То есть у «Локомотива» нет однозначной позиции по поводу того, что клуб не будет продавать своих лидеров другой команде РПЛ . Скорее вопрос сейчас в том, чтобы набить максимальную цену игрокам и попытаться пристроить их с предельной пользой для кошелька «Локомотива». В принципе, об этом говорят и руководители железнодорожников.

Василий Кикнадзе (генеральный директор «Локомотива»): «Я не стал бы рассматривать гипотетические ситуации. Но также считаю, что средний испанский клуб, который гипотетически мог бы сделать предложение, точно так же, как немецкий и итальянский, имеет то большое преимущество, что его видят во всей Европе и не только в ней. В отличие от нашего чемпионата. Это большая проблема. Поэтому нужно будет внимательно разбираться, как этот переход может повлиять на карьеру футболистов. Желание братьев тоже будет учитываться, это сто процентов. Цена братьев на transfermarkt 15 и 16 миллионов евро? Это субъективная оценка нескольких людей, считающих себя специалистами, которая редко соответствует реальным условиям переговоров. Цена определяется только в ходе переговоров и определяется потребностью клуба. Стоимость братьев, поверьте, будет достаточно далека от указанной. Причем в большую сторону».

Анатолий Мещеряков (председатель совета директоров «Локомотива»): «Должен ли клуб ограничивать развитие собственных воспитанников? У меня есть внутреннее убеждение: нет, не должен. Если поступят достойные предложения из-за рубежа от клубов, в которых игроки будут расти, получат новый опыт и новый вектор развития как футболисты, у нас нет права препятствовать такому достойному предложению. Будем ли рассматривать предложения из России? А у нас есть клубы, в которых можно вырасти еще сильнее, исходя из результатов за последние три года?»

Обратите внимание на рассуждения о каких-то высоких материях, о заботе по поводу карьеры футболистов. А главное – о том, с каким сомнением они допускают мысль о том, что Миранчуки смогут прогрессировать где-то в другом российском клубе. При этом из слов Медведева не следует, что «Локомотив» однозначно отказался. Допущена возможность возвращения к переговорам зимой. Переговоры в принципе – были. Это уже повод поразмыслить. Значит, не так уж и принципиальна позиция боссов «Локомотива». Вопрос в цене. И в том, за какие деньги железнодорожники смогут найти замену. Принципиален здесь только Юрий Сёмин, который знает однозначный ответ.

Юрий Сёмин (главный тренер «Локомотива»): «Я не согласен с руководством. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить Миранчуков на как можно более долгий срок. На них ходят болельщики, они воспитанники нашей академии. Именно вокруг них должна создаваться команда. Если уж будет совсем большой европейский клуб, то можно подумать. А так я не вижу смысла им куда-то уходить. Они получают удовольствие в „Локомотиве“, привлекают болельщиков, которые ходят на них. И команда должна прогрессировать вместе с ними. Это мое мнение. Предложение должно быть от клуба высочайшего уровня. „Барселона“? Может быть».

Рассуждения настоящего тренера, для которого во главе угла стоит результат его команды, который точно знает, что для нее будет лучше. Тут видна разница тренерского и бизнес-подхода. Откладывание любых переговоров до зимы – подходящий с точки зрения маркетинговой ставки вариант. Очевидно, что «Локомотив» хочет, чтобы Миранчуки как можно ярче блеснули в Лиге чемпионов. При этом даже если сами железнодорожники не выйдут в «весну», это вряд ли сильно их расстроит. Они раскрутят дополнительно мощный актив в лице двух уже достаточно дорогих футболистов.

В том числе для этого запускаются слухи об интересе к братьям со стороны «Барселоны». Чтобы искусственно поддержать этот интерес, чтобы он не спадал. И когда начнутся матчи Лиги чемпионов, вы будете каждую неделю слышать о том, какой очередной европейский клуб проявляет интерес к Миранчукам. Ставки будут накручиваться и нарастать. Но самое интересное случится зимой, когда «Локомотив», да и тот же «Зенит», будут понимать, положение дел в сезоне. И вот тогда можно ждать какую-то безумно интригующую сделку с участием Миранчуков. А пока идет игра в «Слабое звено», где «Локомотив» исполняет роль игрока, сомневающегося, когда же сказать «Банк!»