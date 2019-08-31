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Самый успешный стадион в мире? «Газпром Арена»!

вчера, 16:30

В иных семьях «Газпром Арену» ласково величают «Кормилицей», но наглые распилы и лютые бакланы остались позади. «Соккер.ру» - о центре событий на Крестовском острове.

Еще пару лет назад стадион, который тогда носил название «Крестовский», был центром бурных обсуждений и проступал жирным пятном на репутации всех причастных к его строительству, пусть они и старательно выдавали черное за белое и проявляли завидный креатив, как бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, выдумавший историю о бакланах, склевавших крышу многострадального долгостроя.

Но прошло время, и гадкий баклан обернулся прекрасным лебедем, «Крестовский» был переименован в «Газпром Арену», забывший о своем сомнительном прошлом стадион стал самым успешным, если можно так выразиться, среди своих собратьев во всем мире! Думаю, об этом можно говорить с полной ответственностью, ведь нет и не было в истории другой арены в мире, которая за 4 года существования может принять матчи Кубка Конфедераций, чемпионата мира, чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов, о проведении которого в Санкт-Петербурге официально будет объявлено через пару недель.

Впрочем, в правдивости этой информации, учитывая источник, сомневаться не приходится уже сейчас. И мы поздравляем Санкт-Петербург с еще одним большущим футбольным событием! При этом не скажу, чтобы это известие сильно удивило. У заявки «Газпром Арены» изначально были высокие шансы на успех: на берегах Невы стоит один из самых вместительных и современных стадионов Европы, вполне подходящее место для проведение финала Лиги чемпионов.

К тому же, у «Газпром Арены» и Санкт-Петербурга уже есть опыт организации больших футбольных мероприятий: матчей Кубка Конфедераций, в том числе финала, и чемпионата мира. А до финала Лиги чемпионов 2020/21 «Газпром Арена» примет еще и матчи финального турнира Евро-2020. Не будем сбрасывать со счетов и культурно-бытовые факторы: Санкт-Петербург — красивейший город, способный принять десятки, если не сотни тысяч гостей.

Фанаты финалистов Лиги чемпионов смогут не только футбол посмотреть, но и к культуре приобщиться, очередь в «Эрмитаж» будет до Невского, хотя первыми пройдут все равно китайцы. Опять же, финал Лиги чемпионов едет не на пустынную в футбольном смысле землю: на «Газпром Арене» играет одна из сильнейших команд России, действующий чемпион, а средняя посещаемость матчей «Зенита» - порядка 50 тысяч зрителей. «Сине-бело-голубые» входят в топ-30 команд в мире по аудитории домашних матчей.

Наконец, не будем лукавить, свою роль в выборе Санкт-Петербурга местом проведения финала Лиги чемпионов сыграл тот факт, что «Газпром» является спонсором УЕФА. Сейчас российская корпорация и европейский футбольный союз как раз обсуждают сотрудничество на трехлетний цикл 2021-2024. Учитывая вместительность, современность самой арены и опыт организаторов, рано или поздно финал ЛЧ приехал бы в Питер. «Газпром» устроил «ранний показ», что логично: кто платит — тот и заказывает музыку. Должны же быть какие-то преференции у спонсора УЕФА?

Что уже видела «Газпром Арена»?

1. Матчи Кубка Конфедераций

Кубок Конфедераций стал премьерой тогда еще «Крестовского» в большом футболе. До этого турнира арена приняла только один матч, который, впрочем, тоже получился памятным: «Зенит» сыграл против «Урала» в триллере с тремя красными карточками у гостей. Дальше был матч открытия Кубка Конфедераций Россия — Новая Зеландия и победа нашей команды со счетом 2:0, встречи Камерун — Австралия (1:1) и Новая Зеландия — Португалия (0:4). Вишенкой на торте стал финал, в котором Германия одержала минимальную победу над Чили.

2. Матчи чемпионата мира

В Санкт-Петербурге прошли 7 матчей чемпионата мира!

Групповой этап. Марокко — Иран — 0:1
Групповой этап. Россия — Египет — 3:1 (в этой игре сборная России впервые в своей истории оформила выход в плей-офф чемпионата мира)
Групповой этап. Бразилия — Коста-Рика — 2:0
Групповой этап. Нигерия — Аргентина — 1:2
1/8 финала. Швеция — Швейцария — 1:0
Полуфинал. Франция — Бельгия — 1:0
Матч за 3-е место. Бельгия — Англия — 2:0

Таким образом, на «Газпром Арене» уже играли сборные Франции (чемпионы мира), Португалии (чемпионы Европы), Бразилии (обладатели Кубка Америки) и почти все мировые знаменитости: Роналду, Месси, Мбаппе, Салах, Азар, Неймар, Кейн, Стерлинг, Неймар, Де Брюйне, Погба и многие другие.

3. Хоккейные матчи

В конце 2018 года на «Газпром Арене» прошли две хоккейные встречи, собравшие на трибунах по 70 тысяч зрителей: в матче Кубка Первого канала Россия разобралась с Финляндией 5:0, а вот в поединке двух армейских клубов из КХЛ победили гости: СКАЦСКА — 1:4.

4. Чемпионство «Зенита»

«Газпром Арена» приняла уже 50 матчей «Зенита» в рамках РПЛ, Кубка России и Лиги Европы. Лигочемпионский дебют стадиона состоится этой осенью, ведь «Зенит» стал лучшей командой России по итогам сезона 2018/19. Заслуга арены, которая обеспечивает большую аудиторию и комфортные условия проведения матчей в любое время года, в этом тоже имеется. В общей сложности на всех мероприятиях в 2018 году на «Газпром Арене» побывали 1.7 миллиона человек.

5. Матчи сборной России

«Газпром Арена» регулярно принимает матчи сборной России, и наверняка эта практика продолжится. Дебют национальной команды состоялся на Кубке Конфедераций в игре с Новой Зеландией (2:0), потом были товарняки против Испании (3:3) и Франции (1:3). Важная победа над Египтом (3:1) на чемпионате мира была добыта в Санкт-Петербурге. Матч против самого статусного соперника в квалификации Евро-2020 тоже достался «Газпром Арене»: Россия и Бельгия сразятся 16 ноября.

6. Шумные концерты

Стадион в Санкт-Петербурге собирал аншлаги не только на спортивных мероприятиях, на этой площадке уже успели выступить «Ленинград» и Rammstein. Немецкая группа выступила на «Газпром Арене» в начале этого месяца - 2 августа, а уже на следующий день «Зенит» как ни в чем ни бывало играл календарный матч РПЛ против «Краснодара». То есть хватило нескольких часов, чтобы переквалифицировать стадион из концертной площадки в футбольную. Это стало возможным во многом благодаря выкатному полю, которое уехало на время выступления музыкантов и вернулось на свое законное место к футболу.

Что ждет «Газпром Арену» в обозримом будущем?

1. Дебют в Лиге чемпионов

Уже известна конкретная дата и состав участников: 2-го октября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» примет «Бенфику» на «Газпром Арене», и эта игра запустит историю взаимоотношений стадиона с популярнейшим клубным турниром на планете. В Санкт-Петербурге надеются, что история эта будет долгой и яркой.

2. Матчи финального турнира Евро-2020

Финальный турнир ближайшего чемпионата Европы не будет локализован, матчи будут играться по всему континенту. Уже известно, что Санкт-Петербург примет три игры группы «B», а также один из четвертьфиналов.

3. Финал Лиги чемпионов 2020/21

«Газпром Арена» состязалась с мюнхенской «Альянс Ареной» за право проведения решающей схватки Лиги чемпионов в 2021 году. Судя по всему, этот забег остался за российским стадионом, а баварцы подвинутся на 2022 год. Самые отчаянные мечтатели из числа болельщиков «Зенита» уже воображают, как их любимый клуб добирается до домашнего финала Лиги чемпионов и уверенно громит «Барселону». Это, конечно, мечты, а вот насыщенная жизнь «Газпром Арены» - реальность, далеко не каждый стадион за всю жизнь соберет такую коллекцию событий, какие случились с питерской ареной всего лишь за 4 года. Тут уж или восхищаться, или завидовать.

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Все комментарии
Alser
Alser ответил tolctoy
вчера в 23:56
Москва не сразу строилась, так же и история, она появляется со временем, как это ни очевидно.
tolctoy
tolctoy
   363 / 921
вчера в 22:00
Как можно сравнивать ЭТО с лучшими стадионами мира.Автор,а как же Уэмбли,Маракана,Аллианц арена,Сантьяго Бернабеу,Велодром,Лужники,Энфилд,Эмирейтс стэдиум,Олд траффорд,Сан сиро и тд. и тп.Что не стадион-Легенда.И печально знаменитая Баклан арена,триумф воровства и коррупции.Мой вердикт,ОТКРОВЕННАЯ ЗАКАЗАХА.
Nety-net
Nety-net
вчера в 21:02
Не факт что Россия не развалится к тому времени (очень жаль)
Raamtvall
Raamtvall
   662 / 921
вчера в 20:10
    Nikola45
    Nikola45
       165 / 921
    вчера в 19:29
    По этому он полон всегда. Это не открывашка, Похожая на ....
    EAGinLE
    EAGinLE ответил andreika20133
       20 / 921
    вчера в 19:13
    Нормальный вариант для Краснодара .
    Эх , Туле бы такой .
    andreika20133
    andreika20133 ответил EAGinLE
       441 / 921
    вчера в 19:00
    Самый удобный вариант в Краснодаре .
    Удобный Но маленький. Никто не спорит что Краснодарский стадион ОЧЕНЬ удобный Но ему надо распухнуть в два раза и тогда он станет подходящим как Зенит арена. Но возможно при этом он потеряет свою удобность.
    4RT
    4RT
       207 / 921
    вчера в 18:56
    Осталось на нем ещё инаугурацию провести и грехи отпевать
    EAGinLE
    EAGinLE
       20 / 921
    вчера в 18:39
    Самый удобный вариант в Краснодаре .
    andreika20133
    andreika20133 ответил Александр Чистяков
       441 / 921
    вчера в 18:26
    Албин выдумал не только с моей точки зрения, но и со своей собственной. И рассказал об этом в конце прошлого года. Поищите новость на "Фонтанке" от 13 декабря 2018 года.
    И ведь проблема была реальная. На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», – рассказал Игорь Албин. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Проблема с птицами реально есть и крышу реально портят. Действительно поставили пугалки как в аэропортах. А уж как и для чего использовал это Альбин это такая ерунда что как то смешно расчёсывать эту мелочь.
    Александр Чистяков
    Александр Чистяков ответил andreika20133
       837 / 921
    вчера в 18:05
    Не знаю что там выдумал с вашей точки зрения Албин про бакланов но Этим летом тестировали противо -птичную систему отпугивания с криками умирающих птиц . Это факт По тому что люди живущие рядом жаловались на страшные звуки. Значит птицы всё же есть. Как то глупо ставить защиту против мифических бакланов. А статья у Чистякова на редкость получилась . Даже удивительно для него..
    Албин выдумал не только с моей точки зрения, но и со своей собственной. И рассказал об этом в конце прошлого года. Поищите новость на "Фонтанке" от 13 декабря 2018 года.
    andreika20133
    andreika20133
       441 / 921
    вчера в 17:52
    Не знаю что там выдумал с вашей точки зрения Албин про бакланов но Этим летом тестировали противо -птичную систему отпугивания с криками умирающих птиц . Это факт По тому что люди живущие рядом жаловались на страшные звуки. Значит птицы всё же есть. Как то глупо ставить защиту против мифических бакланов. А статья у Чистякова на редкость получилась . Даже удивительно для него..
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       155 / 921
    вчера в 17:11
    Там на 3 матча ЧЕ уже запрашивают заоблачные деньги, ждем столько же, если не больше за финал ЛЧ
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Риелтор с берегов Невы
       38 / 921
    вчера в 17:07
    Согласен, пример про государство, и гос объекты, ваш стадион государственный,
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил 25процентный клоун
       135 / 921
    вчера в 17:02
    какой-то сюр,вот честно. Сейчас гуляю по Адлеру, с одной стороны его распил красная поляна, роза хутор, распил алимпийские обьекты и распил олимпийская деревня а с другой.... Совдеповская больничка, канашка в море, разрушеные парки и былая нищета повсюду. Если этот распил и зарабатывает чего, то не для нас
    В адлере тоже был , в этом году слава богу 5 дней всего . Дело не в распилах и газпроме. Кто мешает людям адлера жить честно. Обвесы в магазинах норма. Этим занимаются все. Часные гостиницы построены с кучей нарушений. Ладно они когда нибудь сгорят, вся канализация идёт в море. Кишечная инфекция у каждого третьего. Что опять газпром заставляет всех обвешивать и экономить на канализации. Государство построило там красивые объекты, а портят все обычные люди.
    boom4321
    boom4321
       725 / 921
    вчера в 16:39
    "не зря у всей страны газпрем, все в дом, все в дом"
    Roger Young
    Roger Young
       162 / 921
    вчера в 16:36
    был на чемпионате мира на полуфинале и матче за третье место на нашем стадионе. Классное было зрелище
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       38 / 921
    вчера в 16:28
    какой-то сюр,вот честно.

    Сейчас гуляю по Адлеру, с одной стороны его распил красная поляна, роза хутор, распил алимпийские обьекты и распил олимпийская деревня а с другой.... Совдеповская больничка, канашка в море, разрушеные парки и былая нищета повсюду.

    Если этот распил и зарабатывает чего, то не для нас
    Питер Ман
    Питер Ман
       58 / 921
    вчера в 16:21
    5 за статью, такой отличный стадион, всегда заполненный болельщиками, достоин команды, которая будет каждый год выигрывать чемпионство.
    Удачи Зениту и Газпром Арене от болельщиков со всей России!
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