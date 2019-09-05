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Премии и бонусы. Сколько платят за победы в РПЛ?

вчера, 15:00

Любопытнейшие цифры заняли все внимание «Соккер.ру»: выяснилось, сколько клубы РПЛ платят своим футболистам за победы. Хотите знать, кто самый щедрый?

«Зенит» - лидер. Кто бы сомневался

Самые высокие премиальные в РПЛ — у футболистов «Зенита». 9000 евро или 656 000 рублей получает футболист, принявший непосредственное участие в победном матче, 4500 евро (328  000 рублей) падает на счет каждого, кто попал в заявку, но на поле не появился. Если речь идет о матче с принципиальным противником или еврокубковом поединке, то эти цифры удваиваются. Каждый сыгравший в недавней победной встрече со «Спартаком» футболист «Зенита» заработал больше 1.3 миллиона рублей. Но представим какой-нибудь более банальный матч «сине-бело-голубых». Скажем, против «Сочи», где была добыта победа со счетом 2:0.

Просидевший на скамейке третий на тот момент вратарь команды 19-летний Николай Рыбиков, чье имя большинство из нас слышит впервые, за два часа сидячего безделья заработал 328 тысяч рублей. У многих в России такой годовой заработок, а у кого-то нет и такой зарплаты (это около 27 тысяч рублей в месяц). Представьте только: в чемпионской кампании «Зенита», не претендуя на регулярные выплаты по контракту и ни разу не выходя на поле, можно было только премиями заработать 6.5 миллионов рублей, просто сидя на лавочке. Вот это действительно золотая скамья. «Зенит», пустишь посидеть? Мы тихонько, с краешку, можем принести складные стульчики с собой… А если серьезно, это внятное объяснение, почему футболисты часто готовы ехать в Петербург даже без гарантий игровой практики.

«Спартак»: выплаты в конце сезона. В зависимости от итогового места в таблице РПЛ

В «Спартаке» за последние годы не раз менялись стратегии выплаты премиальных: платили и просто за локальные результаты, вводили коэффициенты за серии результатов — например, в последовательности побед каждая следующая приносила футболисту на 20% больше предыдущей. Сейчас «Спартак» пришел к тому, что уже не первый сезон практикует в других командах РПЛ: футболисты получат премиальные не за каждый матч, а в конце сезона. Или не получат вовсе, если не попадут в тройку призеров.

Формула такова: победа для игрока стартового состава оценивается в 5000 евро, что равно 364 000 рублей (для игроков ротации или запаса будет применен понижающий коэффициент, категория футболиста будет определяться в зависимости от числа матчей и количества сыгранных минут). Если «Спартак» занимает место ниже третьего, то никаких премиальных выплат футболистам не положено вне зависимости от количества побед в сезоне, зато за «бронзу» сумма премий за победы умножается на один коэффициент, за второе место — на больший, за чемпионство — на самый высокий.

Подразумевается, что в каждом матче игроки должны сражаться не за сиюминутные выплаты, а за большой сезонный бонус в конце сезона, который тем больше, чем лучше итоговые результаты команды. В источнике приводятся коэффициенты 10, 15, 20 за «бронзу», «серебро» и «золото» соответственно, но вряд ли они соответствуют действительности, потому что могут получиться до абсурда огромные суммы. Например, в чемпионском сезоне по такой формуле каждый игрок основной обоймы должен был получить по 2.2 миллиона евро, а на команду с учетом разного статуса игроков выходит около 40 миллионов евро. Это называется «стать чемпионом — и обанкротиться». Коэффициенты скорее 1, 1.5, 2, а не 10, 15, 20. Это логично: финишировали в тройке — мы отдадим вам премии за ваши победы, попали в Лигу чемпионов — платим по полуторному коэффициенту, стали чемпионами — удваиваем выигрыш.

Кто еще в РПЛ не платит за победы?

Премиальных за локальные победы нет в «Рубине», ЦСКА, «Краснодаре» и «Динамо». В этих клубах считают нецелесообразным платить футболистам хоть какие-то деньги за отдельные успехи при невыполнении общей задачи на сезон. Хотя в «Рубине» еще недавно номинально были самые высокие премиальные: при Хави Грасии обещали по 20 тысяч долларов за победы над соперниками топ-уровня, но реально этих денег никто не увидел. Как вы знаете, «Рубин» сменил хозяев и юридическое лицо, а футболисты в большинстве своем махнули рукой.

ЦСКА давно практикует фиксированные выплаты за итоговый финиш в тройке призеров, при этом говорят, что армейцы до сих пор не со всеми рассчитались за чемпионство во сезоне 2015/16. Если это соответствует действительности, то приятный бонус ожидает даже завершивших карьеру братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Что касается «Динамо», то «бело-голубые» обещают каждому футболисту бонус в размере 50% от оклада в случае попадания в зону еврокубков.

Щедрый «Ростов»

Высокие премиальные в «Ростове», причем не нужно ждать конца сезона, чтобы получить выплаты. В том числе это помогает клубу с берегов Дона привлекать перспективных футболистов. С другой стороны, мы не знаем, как составлены контракты игроков «Ростова», ведь премии могут быть видимой частью айсберга, мотивировочной частью, в то время как зарплаты не так впечатлят. В общем-то, это в стиле Карпина — использовать любой рычаг стимулов, чтобы действовать на команду. Футболисты «Ростова» получают 500 тысяч рублей за любую победу и 250 тысяч за ничью с топ-клубом.

Одну такую оплачиваемую ничью ростовчане в этом сезоне уже вырвали — у «Спартака», когда сделали счет 2:2 на последних минутах. Оно того стоило! И не только в турнирном смысле. В «Оренбурге», который, по словам президента клуба, «почти не связан с „Газпромом“», футболисты получают по 450 тысяч рублей за победы и 150 тысяч — за ничьи. В «Сочи» столько же платят за мирные исходы, а виктории оцениваются в 350 тысяч рублей, как и в «Локомотиве», при этом железнодорожникам обещают двойные премиальные за успехи в Лиге чемпионов.

Премиальные в клубах РПЛ

Все суммы в таблице в рублях. Указаны премиальные для одного футболиста за победу в матче РПЛ, если есть дополнительное условие, оно прописано в соответствующей графе.

 

Клуб

Победа

Победа в принципиальном матче/еврокубке

Ничья

Условие

 «Зенит»

656 000/328 000*

1.3 млн/656 000*

-

-

«Локомотив»

350 000

700 000

-

-

«Краснодар»

-

-

-

Премия за итоговое место

ЦСКА

-

-

-

Премия за итоговое место

«Спартак»

365 000

-

-

Только в случае финиша в топ-3. Чем выше — тем больше бонус

«Арсенал»

300 000

600 000

150 000

-

«Оренбург»

450 000

?

150 000

-

«Ахмат»

150 000/250 000**

-

?

Могут быть премии за гостевые ничьи

«Ростов»

500 000

-

250 000

Оплачиваются только ничьи с топ-клубами

«Урал»

300 000

?

150 000

 

«Рубин»

-

-

-

Выплаты за победы не предусмотрены

«Динамо»

-

-

-

50% оклада при попадании в еврокубки

«Крылья»

300 000

?

100 000

 

«Уфа»

300 000

?

100 000

 

«Тамбов»

300 000

?

100 000

 

«Сочи»

350 000

?

150 000

 

**«Ахмат» платит по 150 000 рублей за домашние победы и по 250 000 — за выездные.

*первая сумма — футболистам, выходившим на поле; вторая — запасным.

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Все комментарии
spartach091
spartach091 ответил Ваня лучший
   118 / 902
вчера в 22:08
Да что там клубы, вся стране тонет в путинском котле. Зомбирование по телеку, повышения цен на вме, новые налоги. Кумовство везде
Ваня лучший
Ваня лучший ответил spartach091
   34 / 902
вчера в 20:28
Все точно именно так. Клубы на госбюджете Зенит, Локо и динамо должны проверяться строго. Точнее. Газпром, РЖД и ВТБ все они госструктуры
OLESOCC
OLESOCC
   514 / 902
вчера в 19:56
Как же всё мерзко, противно, безпросветно ...
spartach091
spartach091 ответил Ваня лучший
   118 / 902
вчера в 19:50
В счётной палате такие же ворюги. Вся система пропитана коррупцией, ложью и грабежом народа
Ваня лучший
Ваня лучший ответил spartach091
   34 / 902
вчера в 18:48
Газпром это государство в государстве. То, что творится с разбазариаанием денег из бюджета это открытое преступление, издевательство над работающими людьми. Почему счётная палата не копнет этот преступный мешок денег.
Sergy10091977
Sergy10091977
вчера в 17:09
Это просто фантастика. Дуристика мозгов!
Dubliniys
Dubliniys
вчера в 16:13
Рубин еденственные где не предусмотрен бонус. А ребята с самоотдачей играют(не считая матч с Сочи)
cevin cigan
cevin cigan
   36 / 902
вчера в 15:58
Я представляю,что происходит с игроком,когда он в телефоне слышит слово Зенит.............
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   203 / 902
вчера в 15:21
Насколько все-таки это несправедливо... Не то что бы это хоть как влияло на мою, или чью-то еще жизнь, но когда сопоставляешь тот момент, когда на работе слышишь фразу "в этом году премии не будет, бюджет урезали" и когда вот такие как вышеупомянутый Николай Рыбиков получают 328к за 2 часа приятного времяпровождения. То становится как минимум обидно
Литейный 4
Литейный 4 ответил spartach091
   6 / 902
вчера в 15:18
Газовый мешок успешно тратит народное достояние, хотя при путине воруют все кому ни лень
Мазутный проект не менее успешно тратит народное достояние, попутно купив весь судейский корпус. Гыгыгы
spartach091
spartach091
   118 / 902
вчера в 15:09
Газовый мешок успешно тратит народное достояние, хотя при путине воруют все кому ни лень
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