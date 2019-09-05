Премии и бонусы. Сколько платят за победы в РПЛ?

Любопытнейшие цифры заняли все внимание «Соккер.ру»: выяснилось, сколько клубы РПЛ платят своим футболистам за победы. Хотите знать, кто самый щедрый?
«Зенит» - лидер. Кто бы сомневался
Самые высокие премиальные в РПЛ — у футболистов «Зенита». 9000 евро или 656 000 рублей получает футболист, принявший непосредственное участие в победном матче, 4500 евро (328 000 рублей) падает на счет каждого, кто попал в заявку, но на поле не появился. Если речь идет о матче с принципиальным противником или еврокубковом поединке, то эти цифры удваиваются. Каждый сыгравший в недавней победной встрече со «Спартаком» футболист «Зенита» заработал больше 1.3 миллиона рублей. Но представим какой-нибудь более банальный матч «сине-бело-голубых». Скажем, против «Сочи», где была добыта победа со счетом 2:0.
Просидевший на скамейке третий на тот момент вратарь команды 19-летний Николай Рыбиков, чье имя большинство из нас слышит впервые, за два часа сидячего безделья заработал 328 тысяч рублей. У многих в России такой годовой заработок, а у кого-то нет и такой зарплаты (это около 27 тысяч рублей в месяц). Представьте только: в чемпионской кампании «Зенита», не претендуя на регулярные выплаты по контракту и ни разу не выходя на поле, можно было только премиями заработать 6.5 миллионов рублей, просто сидя на лавочке. Вот это действительно золотая скамья. «Зенит», пустишь посидеть? Мы тихонько, с краешку, можем принести складные стульчики с собой… А если серьезно, это внятное объяснение, почему футболисты часто готовы ехать в Петербург даже без гарантий игровой практики.
«Спартак»: выплаты в конце сезона. В зависимости от итогового места в таблице РПЛ
В «Спартаке» за последние годы не раз менялись стратегии выплаты премиальных: платили и просто за локальные результаты, вводили коэффициенты за серии результатов — например, в последовательности побед каждая следующая приносила футболисту на 20% больше предыдущей. Сейчас «Спартак» пришел к тому, что уже не первый сезон практикует в других командах РПЛ: футболисты получат премиальные не за каждый матч, а в конце сезона. Или не получат вовсе, если не попадут в тройку призеров.
Формула такова: победа для игрока стартового состава оценивается в 5000 евро, что равно 364 000 рублей (для игроков ротации или запаса будет применен понижающий коэффициент, категория футболиста будет определяться в зависимости от числа матчей и количества сыгранных минут). Если «Спартак» занимает место ниже третьего, то никаких премиальных выплат футболистам не положено вне зависимости от количества побед в сезоне, зато за «бронзу» сумма премий за победы умножается на один коэффициент, за второе место — на больший, за чемпионство — на самый высокий.
Подразумевается, что в каждом матче игроки должны сражаться не за сиюминутные выплаты, а за большой сезонный бонус в конце сезона, который тем больше, чем лучше итоговые результаты команды. В источнике приводятся коэффициенты 10, 15, 20 за «бронзу», «серебро» и «золото» соответственно, но вряд ли они соответствуют действительности, потому что могут получиться до абсурда огромные суммы. Например, в чемпионском сезоне по такой формуле каждый игрок основной обоймы должен был получить по 2.2 миллиона евро, а на команду с учетом разного статуса игроков выходит около 40 миллионов евро. Это называется «стать чемпионом — и обанкротиться». Коэффициенты скорее 1, 1.5, 2, а не 10, 15, 20. Это логично: финишировали в тройке — мы отдадим вам премии за ваши победы, попали в Лигу чемпионов — платим по полуторному коэффициенту, стали чемпионами — удваиваем выигрыш.
Кто еще в РПЛ не платит за победы?
Премиальных за локальные победы нет в «Рубине», ЦСКА, «Краснодаре» и «Динамо». В этих клубах считают нецелесообразным платить футболистам хоть какие-то деньги за отдельные успехи при невыполнении общей задачи на сезон. Хотя в «Рубине» еще недавно номинально были самые высокие премиальные: при Хави Грасии обещали по 20 тысяч долларов за победы над соперниками топ-уровня, но реально этих денег никто не увидел. Как вы знаете, «Рубин» сменил хозяев и юридическое лицо, а футболисты в большинстве своем махнули рукой.
ЦСКА давно практикует фиксированные выплаты за итоговый финиш в тройке призеров, при этом говорят, что армейцы до сих пор не со всеми рассчитались за чемпионство во сезоне 2015/16. Если это соответствует действительности, то приятный бонус ожидает даже завершивших карьеру братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Что касается «Динамо», то «бело-голубые» обещают каждому футболисту бонус в размере 50% от оклада в случае попадания в зону еврокубков.
Щедрый «Ростов»
Высокие премиальные в «Ростове», причем не нужно ждать конца сезона, чтобы получить выплаты. В том числе это помогает клубу с берегов Дона привлекать перспективных футболистов. С другой стороны, мы не знаем, как составлены контракты игроков «Ростова», ведь премии могут быть видимой частью айсберга, мотивировочной частью, в то время как зарплаты не так впечатлят. В общем-то, это в стиле Карпина — использовать любой рычаг стимулов, чтобы действовать на команду. Футболисты «Ростова» получают 500 тысяч рублей за любую победу и 250 тысяч за ничью с топ-клубом.
Одну такую оплачиваемую ничью ростовчане в этом сезоне уже вырвали — у «Спартака», когда сделали счет 2:2 на последних минутах. Оно того стоило! И не только в турнирном смысле. В «Оренбурге», который, по словам президента клуба, «почти не связан с „Газпромом“», футболисты получают по 450 тысяч рублей за победы и 150 тысяч — за ничьи. В «Сочи» столько же платят за мирные исходы, а виктории оцениваются в 350 тысяч рублей, как и в «Локомотиве», при этом железнодорожникам обещают двойные премиальные за успехи в Лиге чемпионов.
Премиальные в клубах РПЛ
Все суммы в таблице в рублях. Указаны премиальные для одного футболиста за победу в матче РПЛ, если есть дополнительное условие, оно прописано в соответствующей графе.
|
Клуб
|
Победа
|
Победа в принципиальном матче/еврокубке
|
Ничья
|
Условие
|
«Зенит»
|
656 000/328 000*
|
1.3 млн/656 000*
|
-
|
-
|
«Локомотив»
|
350 000
|
700 000
|
-
|
-
|
«Краснодар»
|
-
|
-
|
-
|
Премия за итоговое место
|
ЦСКА
|
-
|
-
|
-
|
Премия за итоговое место
|
«Спартак»
|
365 000
|
-
|
-
|
Только в случае финиша в топ-3. Чем выше — тем больше бонус
|
«Арсенал»
|
300 000
|
600 000
|
150 000
|
-
|
«Оренбург»
|
450 000
|
?
|
150 000
|
-
|
«Ахмат»
|
150 000/250 000**
|
-
|
?
|
Могут быть премии за гостевые ничьи
|
«Ростов»
|
500 000
|
-
|
250 000
|
Оплачиваются только ничьи с топ-клубами
|
«Урал»
|
300 000
|
?
|
150 000
|
|
«Рубин»
|
-
|
-
|
-
|
Выплаты за победы не предусмотрены
|
«Динамо»
|
-
|
-
|
-
|
50% оклада при попадании в еврокубки
|
«Крылья»
|
300 000
|
?
|
100 000
|
|
«Уфа»
|
300 000
|
?
|
100 000
|
|
«Тамбов»
|
300 000
|
?
|
100 000
|
|
«Сочи»
|
350 000
|
?
|
150 000
|
**«Ахмат» платит по 150 000 рублей за домашние победы и по 250 000 — за выездные.
*первая сумма — футболистам, выходившим на поле; вторая — запасным.