Премии и бонусы. Сколько платят за победы в РПЛ?

вчера, 15:00

Любопытнейшие цифры заняли все внимание «Соккер.ру»: выяснилось, сколько клубы РПЛ платят своим футболистам за победы. Хотите знать, кто самый щедрый?

«Зенит» - лидер. Кто бы сомневался

Самые высокие премиальные в РПЛ — у футболистов «Зенита». 9000 евро или 656 000 рублей получает футболист, принявший непосредственное участие в победном матче, 4500 евро (328 000 рублей) падает на счет каждого, кто попал в заявку, но на поле не появился. Если речь идет о матче с принципиальным противником или еврокубковом поединке, то эти цифры удваиваются. Каждый сыгравший в недавней победной встрече со «Спартаком» футболист «Зенита» заработал больше 1.3 миллиона рублей. Но представим какой-нибудь более банальный матч «сине-бело-голубых». Скажем, против «Сочи», где была добыта победа со счетом 2:0.

Просидевший на скамейке третий на тот момент вратарь команды 19-летний Николай Рыбиков, чье имя большинство из нас слышит впервые, за два часа сидячего безделья заработал 328 тысяч рублей. У многих в России такой годовой заработок, а у кого-то нет и такой зарплаты (это около 27 тысяч рублей в месяц). Представьте только: в чемпионской кампании «Зенита», не претендуя на регулярные выплаты по контракту и ни разу не выходя на поле, можно было только премиями заработать 6.5 миллионов рублей, просто сидя на лавочке. Вот это действительно золотая скамья. «Зенит», пустишь посидеть? Мы тихонько, с краешку, можем принести складные стульчики с собой… А если серьезно, это внятное объяснение, почему футболисты часто готовы ехать в Петербург даже без гарантий игровой практики.

«Спартак»: выплаты в конце сезона. В зависимости от итогового места в таблице РПЛ

В «Спартаке» за последние годы не раз менялись стратегии выплаты премиальных: платили и просто за локальные результаты, вводили коэффициенты за серии результатов — например, в последовательности побед каждая следующая приносила футболисту на 20% больше предыдущей. Сейчас «Спартак» пришел к тому, что уже не первый сезон практикует в других командах РПЛ : футболисты получат премиальные не за каждый матч, а в конце сезона. Или не получат вовсе, если не попадут в тройку призеров.

Формула такова: победа для игрока стартового состава оценивается в 5000 евро, что равно 364 000 рублей (для игроков ротации или запаса будет применен понижающий коэффициент, категория футболиста будет определяться в зависимости от числа матчей и количества сыгранных минут). Если «Спартак» занимает место ниже третьего, то никаких премиальных выплат футболистам не положено вне зависимости от количества побед в сезоне, зато за «бронзу» сумма премий за победы умножается на один коэффициент, за второе место — на больший, за чемпионство — на самый высокий.

Подразумевается, что в каждом матче игроки должны сражаться не за сиюминутные выплаты, а за большой сезонный бонус в конце сезона, который тем больше, чем лучше итоговые результаты команды. В источнике приводятся коэффициенты 10, 15, 20 за «бронзу», «серебро» и «золото» соответственно, но вряд ли они соответствуют действительности, потому что могут получиться до абсурда огромные суммы. Например, в чемпионском сезоне по такой формуле каждый игрок основной обоймы должен был получить по 2.2 миллиона евро, а на команду с учетом разного статуса игроков выходит около 40 миллионов евро. Это называется «стать чемпионом — и обанкротиться». Коэффициенты скорее 1, 1.5, 2, а не 10, 15, 20. Это логично: финишировали в тройке — мы отдадим вам премии за ваши победы, попали в Лигу чемпионов — платим по полуторному коэффициенту, стали чемпионами — удваиваем выигрыш.

Кто еще в РПЛ не платит за победы?

Премиальных за локальные победы нет в «Рубине», ЦСКА , «Краснодаре» и «Динамо». В этих клубах считают нецелесообразным платить футболистам хоть какие-то деньги за отдельные успехи при невыполнении общей задачи на сезон. Хотя в «Рубине» еще недавно номинально были самые высокие премиальные: при Хави Грасии обещали по 20 тысяч долларов за победы над соперниками топ-уровня, но реально этих денег никто не увидел. Как вы знаете, «Рубин» сменил хозяев и юридическое лицо, а футболисты в большинстве своем махнули рукой.

ЦСКА давно практикует фиксированные выплаты за итоговый финиш в тройке призеров, при этом говорят, что армейцы до сих пор не со всеми рассчитались за чемпионство во сезоне 2015/16. Если это соответствует действительности, то приятный бонус ожидает даже завершивших карьеру братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Что касается «Динамо», то «бело-голубые» обещают каждому футболисту бонус в размере 50% от оклада в случае попадания в зону еврокубков.

Щедрый «Ростов»

Высокие премиальные в «Ростове», причем не нужно ждать конца сезона, чтобы получить выплаты. В том числе это помогает клубу с берегов Дона привлекать перспективных футболистов. С другой стороны, мы не знаем, как составлены контракты игроков «Ростова», ведь премии могут быть видимой частью айсберга, мотивировочной частью, в то время как зарплаты не так впечатлят. В общем-то, это в стиле Карпина — использовать любой рычаг стимулов, чтобы действовать на команду. Футболисты «Ростова» получают 500 тысяч рублей за любую победу и 250 тысяч за ничью с топ-клубом.

Одну такую оплачиваемую ничью ростовчане в этом сезоне уже вырвали — у «Спартака», когда сделали счет 2:2 на последних минутах. Оно того стоило! И не только в турнирном смысле. В «Оренбурге», который, по словам президента клуба, «почти не связан с „Газпромом“», футболисты получают по 450 тысяч рублей за победы и 150 тысяч — за ничьи. В «Сочи» столько же платят за мирные исходы, а виктории оцениваются в 350 тысяч рублей, как и в «Локомотиве», при этом железнодорожникам обещают двойные премиальные за успехи в Лиге чемпионов.

Премиальные в клубах РПЛ

Все суммы в таблице в рублях. Указаны премиальные для одного футболиста за победу в матче РПЛ , если есть дополнительное условие, оно прописано в соответствующей графе.

Клуб Победа Победа в принципиальном матче/еврокубке Ничья Условие «Зенит» 656 000/328 000* 1.3 млн/656 000* - - «Локомотив» 350 000 700 000 - - «Краснодар» - - - Премия за итоговое место ЦСКА - - - Премия за итоговое место «Спартак» 365 000 - - Только в случае финиша в топ-3. Чем выше — тем больше бонус «Арсенал» 300 000 600 000 150 000 - «Оренбург» 450 000 ? 150 000 - «Ахмат» 150 000/250 000** - ? Могут быть премии за гостевые ничьи «Ростов» 500 000 - 250 000 Оплачиваются только ничьи с топ-клубами «Урал» 300 000 ? 150 000 «Рубин» - - - Выплаты за победы не предусмотрены «Динамо» - - - 50% оклада при попадании в еврокубки «Крылья» 300 000 ? 100 000 «Уфа» 300 000 ? 100 000 «Тамбов» 300 000 ? 100 000 «Сочи» 350 000 ? 150 000

**«Ахмат» платит по 150 000 рублей за домашние победы и по 250 000 — за выездные.

*первая сумма — футболистам, выходившим на поле; вторая — запасным.