Молодежка. Куда хуже, чем первая сборная

сегодня, 17:30

В составе молодежной сборной России футболисты с опытом еврокубков, и «Соккер.ру» ждет долгожданных успехов.

Зачем существуют молодежные сборные?

Задача понятная: чтобы молодые футболисты получали опыт игры с незнакомыми напарниками и неизученными соперниками. Проще говоря, готовились к первой сборной. Международные матчи полезные, пусть не всегда звезды среди юниоров вырастают в мастеров. Вообще, несинхронность в игре молодых и основной сборной в мире – норма.

Например, Испания на молодежном уровне выступала успешно, а их первая команда была вечным неудачником крупных турниров, имея сказочный состав. Но когда испанская сборная U-21 на Евро-2000 для своего возрастной группы стала третьей, то опыт получили некто Капдевилья, Пуйоль, Марчена и Хави – будущие чемпионы Европы. Сломали систему!

У Франции история немного другая. Нынешнее поколение чемпионов мира подготовили, проваливаясь в отборах к чемпионату Европы для молодежных сборных. Но только Погба и Мбаппе проскочили молодежку. У Дешама в заявке было много вчерашних юниоров. Павар, Варан, Умтити, Эрнандес и даже Дембеле, хотя рано заявил о себе на взрослом уровне, играли за сборную Франции U-21. Чемпионский опыт не получили, но поражения тоже стали полезными, как увидели в прошлом году в России.

А вот у немцев испанский подход. Нойер, Хеведес, Боатенг, Хедира, Озил и Хуммельс в 2009 году выиграли Евро, а через пять лет – чемпионат мира в Бразилии. Смысл в таких соревнованиях для большого футбола имеется. Не удивительно, что даже на Евро 2017 и 2019 в финалах дважды играли немцы против испанцев. Понимают важность таких турниров для роста футболистов. Многие потом отсеиваются, но костяк формируется и получаете элитные сборные. А что же российская команда, есть чем похвастаться?

Почему российская команда проваливается?

Сборная России U-21 провалила 18 из 21 отборов, в которых участвовала с 1994 года. На Олимпиаду и Евро в 1992 отбирались еще как молодежная сборная СССР , но и позже лучше не стало. Были четвертьфиналы Евро в 1994 и 1998 году, но оба раза речь шла о вылете сразу же, ведь турнир начинался сразу с плей-офф.

С другой стороны, Харин, Соломатин, Евсеев, Бут, Титов и Бузникин проиграли в 1998 году испанцам – Сальгадо, Валерону и Гути, и продолжили футбольные карьеры достаточно успешно. А в 1994 году менее успешные в будущем юниоры уступили французам с Тюрамом и Зиданом на поле. Но согласитесь, если с двадцати лет играешь против главных талантов мира, то это тоже полезно.

Впрочем, те условные успехи в далеком прошлом – молодежка почти всегда не проходит отбор. Возможно, проблема в том, что многие российские футболисты считают себя слишком крутыми для молодежной команды? Вот что Сафонову, Шапи-Сулейманову, Облякову и Чалову делать в ее составе? Не могут же они жилы рвать, рискуя пропустить игры клубов в еврокубках и РПЛ .

Но Варан почему-то рвал, что не помешало оказаться в «Реале» и нагрести трофеев на три карьеры для Федора Чалова. И Федор Смолов, пускай не относится к самым стабильным и везучим футболистам, приезжал в молодежную сборную и помогал голами, а потом дважды выигрывали звание лучшего снайпера в РПЛ . И одновременно, нельзя винить только футболистов, особенно если им мало лет.

Проблема молодежки обычно в тренерах?

Огромная проблема в тренерах. Например, испанцы понимают, что наставлять молодежь в футболе – отдельная профессия. Селадес (тот, что сейчас «Валенсию» возглавил) и Лопетеги (в представлениях не нуждается, тренер «Севильи») доросли до наставников видных команд в Ла Лиге. А Иньяки Саес посвятил значительную часть тренерской карьеры до самой пенсии молодежкам, воспитал чемпионов Европы и мира, хотя для работы с первой командой не годился.

В России нет ни тех, кто вырос из молодежной сборной до уровня лучших клубов РПЛ , ни тех, кого можно назвать прирожденными педагогами – для работы с молодыми футболистами десятилетиями. Последним состоявшимся на высоком уровне тренером молодежи был Валерий Газзаев, но его случай не показательный. Работал в 2001-2002 годах, когда уже был известным наставником.

А после него полный провал. Последним клубом Писарева был «Урожай». А Бушманов без работы пока. Так что Галактионов – новая надежда. Михаил Михайлович отличается тем, что невероятно молод – всего 35 лет. Ему будет трудно превратить команду вечных неудачников в успешную. Ведь отбор на Евро-2019 провалили, хотя в группе были не португальцы, немцы, англичане или испанцы, а сборные Сербии и Австрии.

В финальной части Евро первые проиграли все три встречи, а вторые выиграли именно у балканцев, ведь снова попали в одну группу. Сейчас идет отбор на Евро-2021, Россия получила в соперники Польшу, Сербию и Болгарию, и пока стартовали терпимо – победа над сербами и ничья с болгарами. Плюс у поляков состав не из тех, кто играет за клубы с бюджетами «Краснодара», ЦСКА или «Спартака», поэтому Галактионов должен требовать от подопечных побед.

Впервые с 2013 года могут и должны пройти в финальную часть Евро. Тогда выступили неудачно, но провальный состав подарил парочку сборников. Черышев, Смолов, Дзагоев, Шатов, Петров и Щенников играли или продолжают играть за первую команду России. На молодежном Евро они попали в группу Испанией, Германией и Нидерландами, пропускали от Мораты и Вейналдума, так что неудача не удивляет.

Сейчас появился шанс сломать старую систему?

Удивляет, что в огромной по населению стране нет успешной системы подготовки молодых футболистов. Хорошо, что «Краснодар» тут за всех отработал – Игнатьева дисквалифицировали, но и без Ивана в заявке молодежки сейчас шесть человек из школы «Краснодара» с арендованными Татаевым и Голубевым. «Спартак» представляют Умяров, Глушенков, Рассказов, Максименко, плюс Ломовицкий (в арене в «Арсенале») – не все воспитанники, но количественно помогли.

ЦСКА подсобил Дивеевым, Кучаевым, Обляковым и Чаловым. Опять же, не все из «армейской» школы, зато каждый – из первой команды. Из состава «Динамо» есть Евгеньев и Грулев, многие игроки молодежной команды уже сейчас получают практику на взрослом уровне. У них есть преимущество перед теми, кто пока выступает в скромных клубах или вторых составах.

Но отразится ли перевес в полученном взрослом опыте на поле? Сможет ли Сулейманов, который разбил «Порту», или Чалов, которым интересуются клубы АПЛ , вывести сборную России в финальную часть Евро-2021? Хотелось бы верить, что у них получится, ведь состав молодежной сборной приличный, а в группе нет ни Испании, ни Германии. Зато есть потребность в мотивации.

Привыкая проваливаться на уровне молодежной сборной, российские футболисты потом крайне редко серьезно относятся к спаррингам первой сборной. Да и некоторые официальные матчи за Россию считают «проходными». Черчесов многое сделал, чтобы хотя бы с мотивацией не было проблем – тут тренеру однозначный плюс, и у Галактионова та же задача.

Сборная России Чалова, Сулейманова, Сафонова, Максименко, Евгеньева, Облякова, Кучаева и Дивеева может обыграть молодых людей из Польши, Эстонии, Латвии, Болгарии и Сербии. Пусть поляки стартовали с двух побед, но скоро матч именно против лидера группы в Екатеринбурге. Второй раз в 21 веке нужно выходить в финальную часть Евро для молодежных команд.